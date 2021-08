Op de Winterspelen in China worden de coronaregels nog veel strenger

China is vastbesloten om de Olympische Winterspelen coronavrij te houden. Dus worden de maatregelen daar nog veel strenger dan in Tokio.

Interviews met atleten achter een plastic scherm, bewakers in witte pakken en iedereen een pleister in de oksel die (draadloos) alarm slaat als de drager verhoging heeft. Dit zijn slechts enkele van de maatregelen die de organisatoren van de Olympische Winterspelen in Peking in gedachten hebben. Het doel: het aantal besmettingen tijdens het evenement minimaliseren.

Sporters, journalisten en vrijwilligers die dachten dat de Olympische Spelen in Tokio streng georganiseerd waren, zijn gewaarschuwd: in Peking wordt straks alles nog veel strakker in de hand gehouden. Het sportfestijn in Japan leverde ondanks alle beperkingen toch 458 besmettingen op. Niet een heel groot aantal in verhouding tot de tienduizenden aanwezigen, maar voor Chinese begrippen wel 458 te veel.

De Winterspelen gaan op 4 februari 2022 van start, over amper een half jaar. Nog niet alles is besloten, zoals de quarantaineregels voor sporters en journalisten uit het buitenland. Daarvoor is overleg met het IOC en de nationale bonden nodig. Duidelijk is al dat de gang van zaken rond de wedstrijden zelf zeer streng zal zijn, van een niveau waarbij de Spelen in Tokio een schoolreisje lijken. Dat blijkt uit een inventarisatie die The New York Times maakte op basis van gesprekken met betrokkenen.

Chinese medewerkers moeten wekenlang in quarantaine

De organisatie in Tokio was niet waterdicht. Japanse medewerkers en vrijwilligers kwamen iedere dag de olympische bubbel binnen en gingen aan de het einde van de dag weer naar huis. In Peking moet de scheiding veel strikter worden. Aan het einde van de Spelen moeten de Chinese medewerkers wekenlang in quarantaine voor ze naar huis kunnen.

Tijdens de Spelen wil China een olympische bubbel creëren met daarbinnen kleinere bubbels: een voor sporters, een voor officials en scheidsrechters, een voor journalisten. Contact tussen de verschillende groepen zal zo veel mogelijk beperkt worden, looproutes in gangen en hallen worden in principe eenrichtingsverkeer, toeschouwers zijn er waarschijnlijk helemaal niet. Coronatests worden onder meer uitgevoerd door robots om contact te beperken.

Een sporter die toch besmet blijkt, zal in quarantaine moeten. Dat gebeurde ook in Japan en veel sporters waren niet blij met de omstandigheden in hun hotelkamer. Protesten bij de organisatie, ook door Nederlandse officials, leidden daar tot verzachting van sommige maatregelen. Dat zal in China weinig opleveren.

Chinese experts zijn inmiddels tot de conclusie gekomen dat hotels niet geschikt zijn voor quarantaine, omdat de kans op contact met andere gasten te groot is. In steden waar uitbraken waren, zijn containers neergezet waar mensen afgezonderd konden verblijven. Het is nog niet duidelijk of deze oplossing ook gekozen zal worden voor de sporters.

De organisatoren knepen weleens een oogje dicht

In Tokio bleek dat er ondanks de strenge regels toch wel het een en ander mogelijk was en dat de organisatoren weleens een oogje dicht knepen. Dat zal in China anders zijn, om twee redenen: de algemene corona-aanpak en de politieke verhoudingen.

Japan heeft het virus tot nu toe redelijk in de hand weten te houden, maar dat gebeurde zonder strenge maatregelen. De noodtoestand in Tokio en andere steden houdt vooral in dat restaurants vroeger dicht moeten en dat de verkoop van alcohol is beperkt. In de Japanse politiek en publieke opinie is er ondertussen discussie over de aanpak.

Die discussie is er niet in China, in ieder geval niet in het openbaar. Het virus wordt met alle mogelijke middelen buiten de deur gehouden en vrijwel niemand gaat tegen de overheid in. Nu de deltavariant ook in China opduikt, blijkt opnieuw hoe snel en streng de autoriteiten optreden.

Alle 18 miljoen inwoners van de stad Guangzhou zijn in juni getest, in drie dagen, toen daar enkele besmettingen waren ontdekt. Nu er in meerdere provincies gevallen zijn geconstateerd, is het vlieg-, trein- en busverkeer naar Peking stilgelegd.

Of China dit harde beleid op den duur kan volhouden en of het succesvol blijft tegen de delta- en andere nieuwe varianten, is de vraag. Vaststaat wel dat de Chinese autoriteiten alles op alles zullen zetten om het coronavirus geen kans te geven tijdens de Winterspelen. Die zijn voor Peking pas geslaagd als er niemand besmet is.

