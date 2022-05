‘Op een eerste date vraag ik al of hij schulden heeft’: in de liefde speelt geld wél een rol

Geld maakt niet gelukkig en liefde is niet te koop. Toch laten veel mensen in de zoektocht naar een partner zich leiden door iemands salaris en bankrekening. Oppervlakkig of verstandig? ‘Ik vind dat ik op deze leeftijd iemand verdien die succesvol is.’

Een partner die je moet onderhouden? Tony Verheij (50), woonachtig in Hengelo en zelfverklaard ‘liefdeswetenschapper’ van beroep, is er wel klaar mee. ‘Ik heb een relatie gehad met een dame met een uitkering. Ze kon daar net van rondkomen maar ze wilde van alles. Zoals een huis met wellness in Italië. Uiteindelijk is het me niet gelukt om het te kopen. Ik had 6,5 ton al bij elkaar gespaard maar kwam 4,5 ton tekort. Al die tripjes naar Italië hebben me heel veel geld gekost.’

En het bleef niet bij vakanties naar Italië, ze bleef maar pushen, vertelt Verheij. ‘Boodschappen, vaste lasten, uit eten, autoreparaties: alles betaalde ik voor haar. Het maakte niet uit wat ik voor haar deed, nooit was het goed genoeg.’

Als het op echte liefde aankomt, speelt geld geen rol. Zeggen ze. Maar in de zoektocht naar die liefde lijkt geld wel degelijk een belangrijke factor. Zo deed het Duitse online datingbureau ElitePartner onderzoek naar hoe belangrijk hun leden het inkomen van een toekomstige partner vinden. 1 op de 4 van de vrouwen bleek een partner met een hoger inkomen te willen. Bij de mannen was dat 1 op de 10. Daarentegen wil 12 procent van de mannen en 6 procent van de vrouwen juist graag een partner die mínder verdient.

Minder kans met laag inkomen

Het is misschien hard, maar een goed inkomen betekent dus vaak meer kans op een partner. Dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek, vertelt socioloog Gert Stulp. ‘Vooral mannen met een laag inkomen hebben minder kans op het krijgen van een partner.’

De evolutiepsychologie beargumenteert dat mensen een geëvolueerde voorkeur hebben voor partners met hoge sociale status, omdat dat voordelen met zich meebrengt bij het krijgen en opvoeden van kinderen, legt Stulp uit. ‘Het idee is daarbij dat er bij mannen meer variatie in sociale status is dan bij vrouwen, en dat vrouwen daarom status belangrijker vinden dan mannen.’

Geld doet er dus wel degelijk toe in de liefde. En dat is ook niet zo gek, zegt Stulp. ‘Je hebt de wetenschap niet nodig om je voor te stellen dat inkomen belangrijk is bij een partner. Geld maakt het leven makkelijker. En mensen die het hebben dus aantrekkelijk.’

Skydiven en 5-sterrenhotels

Een partner die hij zou moeten onderhouden, dat zou Tony Verheij dus niet meer willen. Maar een vrouw die veel méér geld heeft en alles betaalt, ziet hij ook niet zitten. ‘Ik heb een vriendin gehad wiens uitgavenpatroon ik echt niet kon bijhouden. We gingen meerdere keren per week uit eten voor 200 of zelfs 300 euro per avond. Zij betaalde, voor mij hoefde het niet. Helemaal prima, totdat het minder goed ging tussen ons. Toen werd ik ineens bestempeld als profiteur.’

Toen ook die relatie uitging, was voor Tony één ding essentieel in een nieuwe relatie: financiële gelijkwaardigheid en onafhankelijk. En dat heeft hij gevonden. Zijn huidige vriendin heeft zijn geld niet nodig, vertelt hij.

Ook voor Angelique de Graav (42) uit Den Haag is geld een belangrijk thema in de zoektocht naar een nieuwe partner. ‘Mijn vrienden vinden het schokkend, maar al op een eerste date vraag ik of hij schulden heeft. Ik vind dat ik op deze leeftijd een succesvol persoon verdien die van het leven kan genieten.’ Zo houdt ze van reizen, vijfsterrenresorts, culinair uit eten en skydiven. ‘Vijf minuten skydiven kost al gauw meer dan honderd euro. Ik vind het belangrijk dat mijn vriend dat niet te duur vindt.’

'Geld is níet essentieel’

Financiële onafhankelijkheid is een van de meest voorkomende ‘eisen’ die haar klanten aan hun toekomstige partner stellen, vertelt Paula Vogelzang, eigenaar van relatiebemiddelingsbureau Toekomst Relatie. ‘In deze snelle maatschappij willen singles dat alles meteen klopt. Ze gaan uit van de eerste indruk. Ze kijken vooral naar hoe iemand eruitziet, in wat voor auto iemand rijdt en hoeveel iemand verdient en wat voor werk iemand doet.’

Zonde, vindt Vogelzang. ‘Er zijn meer dan drie miljoen singles in Nederland, deels omdat ze niet de tijd nemen iemand echt te leren kennen.’ In een succesvolle relatie draait het om emotionele volwassenheid, een positieve kijk op het leven en zelfreflectie, zegt Vogelzang. ‘Dát is essentieel in die liefde. Geld is dat niet.’

Daarom probeert Vogelzang haar cliënten met andere ogen te leren kijken. Zo bracht ze een keer een stel bij elkaar van wie de vrouw veel meer geld had dan de man. Hij had een prima baan, maar door zijn scheiding beduidend minder te besteden. De vrouw in kwestie had het daar heel moeilijk mee. ‘In haar vorige relatie leidde ze een luxe leven. Dat kon hij misschien niet bieden, maar hij had wél zijn ex en kinderen in het huis laten wonen. Dat zegt veel meer over iemand dan een dikke bankrekening. Ik heb veel gesprekken met haar moeten voeren om haar toch te overtuigen van zijn potentie.’ Inmiddels zijn ze heel gelukkig samen.

Nauwkeurige screening

Staar je niet blind op geld, maar praat wel samen over elkaars verwachtingen, is het advies van Vogelzang. Dat is ook wat econoom en publicist Erica Verdegaal aanraadt. We durven te weinig over geld te praten, ziet zij. Zeker als het op de liefde aankomt. ‘We moeten daar niet te romantisch over lopen doen. Als je in zee gaat met man of vrouw met twee huwelijken en al vier kinderen, tja, dan zal er heel wat van het salaris afgaan.’ Zeker in deze tijd is het logisch dat dit meespeelt in het aangaan van een relatie, vindt Verdegaal. ‘Neem een huis kopen, daar heb je tegenwoordig echt twee mensen voor nodig.’

Daarbij zijn dezelfde normen en waarden heel belangrijk, zegt Verdegaal. Het gaat niet zozeer om iemands inkomen of vermogen, maar om hoe iemand daarmee omgaat. Vrijgezel Angelique de Graav is het daar mee eens. ‘Het klinkt misschien hard dat ik al op de eerste date naar schulden vraag, maar ik schrijf iemand heus niet meteen af. Het belangrijkste is hoe iemand aan die schulden is gekomen en of hij een plan heeft om eruit te komen. Ik wil nooit meer een partner die roekeloos met geld omgaat.’

Zo vond haar ex het betalen van rekeningen niet zo belangrijk, vertelt ze. Hij verdiende goed, maar gaf alles meteen uit. ‘Dat gedrag zie ik bij meer mannen. Ze staan in het leven alsof ze op een dag vanzelf binnen gaan lopen.’

Je hoeft echt niet rijk te zijn om een partner te vinden, maar je moet wél je financiën op orde hebben voordat je aan de liefde begint, vindt Vogelzang. Daarom screent zij haar cliënten nauwkeurig. Iemand met schulden neemt ze niet op in haar klantenbestand.

Maar wat als je de screening zelf wil doen? En niet op de eerste date meteen geldzaken ter sprake wil brengen? Meteen iemand uithoren over geld gaat ver. Maar je kunt ook veel te weten komen door enkel te kijken en te luisteren, zegt Verdegaal. Wat voor kleren draagt je date, wat voor werk doet hij of zij en gedraagt iemand zich verantwoordelijk? ‘Iemand die meteen duizend euro aan je uitgeeft, is niet rijk maar gek.’

