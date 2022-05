‘Op een gegeven moment maakten we elkaar ongelukkig. Dan kan je beter apart gaan wonen’: 8 verhalen die u niet mag missen

‘Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België’

Beeld Saskia Vanderstichele

Het interview met Vooruit-voorzitter Conner Rousseau deed vorige week behoorlijk wat stop opwaaien. Herlees hier het volledige gesprek over stijgende energieprijzen, het belang van kinderopvang én Molenbeek.

‘Arno was een unicum en zal dat altijd blijven. Ook nu hij er niet meer is’

Beeld HUMO

Humo nam afscheid van een muziekicoon met een bundeling van zijn scherpste interviews, de mooiste foto’s, de meest memorabele cd’s en concerten en dit in memoriam.

Hoe Camille de grootste nieuwe popster van Vlaanderen werd: ‘Er was nooit een plan B’

Beeld Koen Bauters

Van ‘The Masked Singer’ tot ‘Liefde voor muziek’ tot vier concerten in de Lotto Arena. Humo sprak met de West-Vlaamse zangeres over haar zegetocht: ‘Wat ze altijd over West-Vlamingen zeggen is niet waar.’

‘Op een gegeven moment maakten Tomas en ik elkaar ongelukkig en dan kan je beter apart gaan wonen’

Beeld Carmen De Vos

Siska Schoeters werd vorige week 40 jaar en blikte terug op een rijk gevuld leven, een straf gevulde radio- en tv-carrière, maar ook op de recente breuk met Tomas De Soete, de vader van haar twee kinderen: ‘Ik voel geen schuld, alleen maar spijt.’

De schachten die de Reuzegom-doop wél overleefden: ‘Ik had stop kunnen zeggen. Sanda niet, toen hij uit de put kwam’

Beeld Stijn Felix

De schachten die de Reuzegom-doop overleefden wilden wél vrijuit vertellen op het proces. Alles wat u wil weten over de zaak Reuzegom vindt u hier.

‘Iemand lag maandenlang dood in huis tot de maden door het plafond bij de onderburen vielen’

Beeld BNNVARA

Als Tugrul Çirakoglu aan je deur staat, weet je dat er iets grondig misgelopen is. Hij is de bekendste schoonmaker van extreme vervuiling, van volgestouwde huizen over achtergebleven lijken tot plaatsen delict. Humo vroeg hem hoe zijn carrière begon en kwam terug met een artikel vol ronduit smerige anekdotes.

‘De kijkcijfers van ’De mol‘ zijn enorm en de druk ook. Iedereen wil de beste mol ooit zijn’

Beeld humo

Psychologe Sarah Van Pelt (42) begeleidt de deelnemers van programma’s als ‘Blind gekocht’ en ‘De mol’ en staat ex-mol Philippe nog steeds bij. Voor ‘Junior op zoek naar de liefde’ bereidde ze de kandidates voor op hun tv-verschijning én helpt ze begeerde vrijgezel Junior Planckaert met twijfels als: ‘Is liefde op het eerste gezicht niet gewoon pure lust?’

‘Wes heeft niet graag dat ik grappen over zijn dochter Amy maak’

Beeld Johan Jacobs

Pedro Elias en Wesley Sonck over hun vriendschap, de finale van ‘De Container Cup’ en botsende karakters: ‘Je luistert zelfs niet! En daarom vermijd ik het om over bepaalde dingen met Wes te discussiëren.’