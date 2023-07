Op seksvakantie naar Afrika: ‘Noem mij geen sekstoerist. Ik behandel vrouwen met respect en betaal goed. Dan doe ik toch niks verkeerds?’

Voor veel Vlamingen gaat de vakantie richting de gouden stranden van Afrika, in Gambia en Kenia. In hun reiskoffer zitten cash en condooms, want jonge vrouwen en mannen bieden er hun lichaam aan in ruil voor enkele euro’s of hoop op een betere toekomst. Maar is zo’n seksvakantie een onschuldige zoektocht naar liefde voor wie de eenzaamheid thuis te veel wordt? Humo boekte een ticket naar de zon en trok op onderzoek uit.

De Keniaanse Mary is een goedlachse, mooie vrouw van 26. Ze is een alleenstaande moeder en woont op een steenworp afstand van een toeristische badplaats. Hoe ze haar job zou omschrijven, vraag ik voorzichtig tijdens ons videogesprek. ‘Prostitution!’ zegt ze vrolijk.

MARY «Bijna al mijn klanten zijn Europese toeristen. De meesten zijn gepensioneerd en alleenstaand. Soms zijn ze zelfs ouder dan 75. Ze komen naar Kenia omdat ze eenzaam zijn. In hun thuisland kijkt niemand nog naar hen om, maar hier hebben ze de mooie, jonge vrouwen maar voor het uitkiezen.

»Ik ontmoet mijn klanten voornamelijk ’s avonds, in de strandclubs. Terwijl ik dans en een glaasje drink, speur ik naar mannen die oogcontact zoeken. Als we aan de praat raken, flirt ik een beetje. En als het klikt, gaan we samen naar zijn hotel.»

HUMO Hoe ben je in deze job gerold?

MARY «Na mijn middelbaar onderwijs begon ik te werken als barmeisje in één van de clubs. Dat verdiende niet slecht, maar ik zag hoe de prostituees véél meer geld verdienden – de toeristen zijn rijk en kijken niet op een shilling (de Keniaanse munt, red.) meer of minder. Ik dacht: dat kan ik ook! Vier jaar geleden ben ik ermee begonnen. In het begin was ik soms wat onhandig, maar nu heb ik veel ervaring. Ik heb ook een artiestennaam: Cynthia.

»Ik heb geen vaste prijs. Mijn klant bepaalt hoeveel hij wil geven, afhankelijk van hoe goed hij mijn diensten vindt. De ene geeft 50 euro voor een avond, de andere kan het 100 euro waard vinden. Naar Keniaanse normen zijn dat erg mooie bedragen. Met dat geld kan ik een nanny betalen voor mijn zoontje én mijn zieke moeder onderhouden. Ik spaar ook, want ik droom van een eigen lingeriewinkel. Over vier jaar ben ik 30: ik hoop dat ik dan van start kan gaan.»

HUMO Hoe is de seks met die oudere klanten? Kunnen de hoogbejaarde toeristen dat wel aan?

MARY «Sommigen gebruiken stimulerende drugs, anders lukt het niet. Maar laat ons zeggen dat ze niet veel energie nodig hebben voor een nachtje met ons. Wíj doen al het werk, zij liggen gewoon te genieten. Sommige collega’s vinden de seks walgelijk, maar ik niet. Ik vermaak me doorgaans wel. Ik ga zelfs bewust op zoek naar oude, blanke mannen. Zij zijn rustig en volwassen, praten vlot, en hebben meestal ook veel geld (lacht).

»We gebruiken altijd een condoom. Alleen de mannen die ik al vaak gezien heb, kunnen me na een tijdje vragen om zonder condoom te vrijen. Dan laten we wel eerst samen een hiv-test afnemen.»

HUMO Heb je ook Belgische klanten?

MARY «Ja hoor. Eén van mijn goede vrienden is een Belg. Hij is 60 en komt geregeld naar Kenia. Hij is getrouwd, maar zijn echtgenote komt nooit mee. Volgens mij wil ze niet weten wat hij hier uitspookt.»

HUMO Hij is uw klant, maar toch noemt u hem een vriend.

MARY «Dat méén ik ook. Dankzij mijn job ontmoet ik mannen van over de hele wereld, van wie ik veel kan leren. Ja, we hebben seks, maar we kunnen ook urenlang praten. Het liefst sta ik wekenlang ter beschikking van één klant. Dan spreken we af om samen te dineren, slapen we samen op hotel, gaan we uit... Soms hebben we seks, maar niet elke avond.

»Wanneer mijn klant terug thuis is, houden we contact. Dan chatten we, vraag ik hoe het gaat in het leven, en probeer ik ze te overtuigen om snel terug te komen. En als ik zeg dat ik financiële problemen heb, sturen ze me geld op. Maar ik probeer niet te overdrijven, want als je te veel in één keer vraagt, jaag je hen weg.»

HUMO Eigenlijk ga je een soort relatie aan met de toeristen?

MARY «Ja, zo kun je het wel stellen. Daarom noemen veel van mijn collega’s zichzelf geen prostituee. Maar we krijgen betaald voor de seks, dus we zíjn prostituees, punt. Is dat zo erg om toe te geven? Misschien schamen sommige meisjes zich, maar ik niet: ik vind het werk best leuk.»

'Westerse mannen willen méér dan seks. Ze zijn op zoek naar intimiteit, naar een remedie voor hun eenzaamheid' Beeld Kamagurka

BOYFRIEND EXPERIENCE

Niet alleen mannen vliegen naar Oost-Afrika voor een passionele verhouding. De Nederlandse afrikanist en schrijver Charlotte Simons (31) woonde jarenlang in Kenia, waar ze zag hoe Europese dames op leeftijd avontuurtjes beleefden met lokale kerels. Ze voerde talloze gesprekken met toeristen en sekswerkers om het fenomeen te doorgronden.

CHARLOTTE SIMONS «Toen ik voor het eerst aan de Keniaanse kust was, voer ik mee met een bootje om dolfijnen te spotten. Maar ik kon mijn ogen niet van twee andere opvarenden houden: tegenover mij waren een hoogbejaarde Duitse vrouw en een Afrikaanse twintiger innig aan het zoenen. Ze konden niet van elkaar blijven: ze knuffelden, streelden en gniffelden zonder ophouden. Ik kreeg er een naar gevoel van. Toen we weer aanmeerden, zag ik zo het ene na het andere koppeltje op het strand.»

HUMO Wie zijn die vrouwen?

SIMONS «Singles, meestal vijftigplussers. Vaak zijn ze gescheiden, of weduwe. Soms trekken ze zelfs samen met een groepje vriendinnen op jacht, en flaneren ze na enkele dagen door de straten met een jong vriendje – sommige van die jongens zijn nog tieners.»

HUMO De film ‘Paradies: Liebe’ vertelt het verhaal van een 50-jarige vrouw die naar Kenia trekt. Het hoofdpersonage zegt: ‘Volgens mijn ex-man was ik lelijk, maar hier voel ik mij opnieuw aantrekkelijk, als een jong meisje.’

SIMONS «Zo is dat. De toeristen passen thuis niet meer in het schoonheidsideaal, maar in Kenia worden ze bedolven onder de aandacht.

»De sekswerkers beginnen vaak met een onschuldig woordje op het strand – daarom worden ze in Kenia beach boys genoemd. Beetje bij beetje gaan ze verder. Een Europese vrouw vertelde eens dat zo’n beach boy haar een souvenir verkocht en een safari aanbood. Daarna hadden ze soms seks, maar dat was volgens haar niet de kern van de zaak. ‘Hij helpt mij om Kenia te ontdekken, ik geef hem wat zakgeld. We helpen elkaar gewoon.’»

HUMO Volgens antropologe Anne Marie Van Broeck (KU Leuven) is de stereotiepe sekstoerist – iemand die alleen voor betaalde seks op reis gaat – een uitzondering. ‘Seks is voor veel toeristen niet de prioriteit, hoewel het er soms wel van komt,’ zegt ze.

SIMONS «Inderdaad, en om die reden zien zulke vrouwen zichzelf niet als sekstoeristen. Ze komen naar Kenia om aan hun eenzaamheid te ontsnappen. De seks is leuk, maar in hun ogen bijkomstig.»

HUMO Daarom bestaat er een nieuwe term: ‘romantisch toerisme’ in plaats van ‘sekstoerisme’.

ANNEKE KONING (criminoloog, Vrije Universiteit Amsterdam) «Sommige toeristen vinden prostitutie bij ons te zakelijk: het is seks zonder zoenen, betalen en weer weg. In Kenia en Gambia vloeien romantiek, toerisme en seks in elkaar over. De beach boy leert je snorkelen en leidt je rond in het nationale park, maar als je in de namiddag orale seks wil, kan dat gewoon. Hij is iets tussen een reisgids en een vakantielief.»

SIMONS «Er wordt vooraf geen prijs afgesproken, de relatie lijkt organisch te groeien. In het begin gebeuren de betalingen subtiel: de vrouw betaalt bijvoorbeeld de rekening in het restaurant en op hotel. Af en toe krijgt hij een fooi. Dat is de ongeschreven regel.»

KONING «Pas na een tijdje begint hij cash geld te vragen, voor zijn zieke familieleden, of voor zijn kindje.»

SIMONS «Wanneer ze terug in Europa is, houdt de toeriste vaak contact met haar beach boy en stuurt ze wat geld op. Het voelt voor de vrouwen als oprechte liefde, met een sausje van liefdadigheid. Maar wat veel vrouwen níét weten, is dat hun boyfriend soms wel tien latrelaties heeft met andere westerse vrouwen.»

KONING «Het gouden ticket is een huwelijk, en een bijbehorend visum voor Europa.»

HUMO Tot zover de oprechte liefde.

SIMONS «Inderdaad. De beach boys verkopen zich als vrijgezellen die op zoek zijn naar de liefde van een rijpe vrouw, maar velen van hen hebben thuis een gezin. Ik ontmoette ooit een kerel die een tweede huis gehuurd had, dat hij zijn ‘sekshuis’ noemde. Hij gebruikte dat puur voor zijn werk als gigolo, want zijn klanten moesten de indruk hebben dat hij vrijgezel was.»

HUMO Maar leuk vinden de mannen het niet altijd. ‘Het is als seks hebben met je oma’, zegt een beach boy in een Nederlandse reportage.

SIMONS «Veel van die mannen walgen zelfs wanneer ze seks moeten hebben met toeristen. Ze vertellen me dat ze tijdens de seks stimulerende middelen gebruiken of hun ogen sluiten en aan iemand anders denken, omdat ze anders niet opgewonden raken.»

Het sekstoerisme boomt en elke nationaliteit heeft een favoriete reisbestemming. In Kenia spreken veel beach boys een woordje Duits, omdat ze daar vooral Duitse en Oostenrijkse vrouwen ontvangen. Amerikaanse vrouwen trekken naar Jamaica en de Dominicaanse Republiek, waar zij sugar momma’s genoemd worden. Franstalige vrouwen – onder wie onze Waalse landgenoten – trekken bij voorkeur naar Franstalige landen in Afrika. Vlaamse, Nederlandse en Britse dames kiezen dan weer vaak voor Gambia, een klein landje aan de westkust van Afrika.

HUMO Het gaat altijd om exotische bestemmingen.

SIMONS «Ja, en de sekswerkers spelen daarop in. Veel beach boys dragen traditionele kledij van de Masai (een nomadisch volk uit Kenia en Tanzania, red.), terwijl ze niet eens tot die stam behoren. Sommigen praten ook opzettelijk met een zwaar accent, terwijl ze eigenlijk goed Engels spreken. Op die manier worden de beach boys levende toeristische attracties. Dat de Europese vrouwen na hun vakantie ook nog eens geld sturen naar hun ‘vriendjes’ en af en toe terugkeren om met hen seks te hebben, is volgens mij problematisch. Het is een moderne vorm van kolonialisme.»

HUMO U vindt het dus geen evenwichtige relaties, zoals veel vrouwen wel beweren?

SIMONS «Goh, soms ontstaan er wel degelijk oprechte, geslaagde huwelijken. Maar over het algemeen zijn het geen echte relaties, want één van de personen betaalt ervoor.

»De vrouw zit in een machtspositie. Zij kan op elk moment de stekker uit zo’n relatie trekken en thuis verdergaan met haar leven. Maar voor sommige mannen is het dit of verhongeren. Het is survival sex: ze doen dit niet voor hun plezier, maar uit noodzaak. Heel wat beach boys hebben tegen mij gezegd: ‘Als ik genoeg geld had, zou ik meteen stoppen.’»

KONING «Tegelijk zijn veel beach boys ook trots op hun werk. Ze zien zichzelf niet als slachtoffer, maar als succesvolle ondernemers die op slinkse wijze toeristen weten te manipuleren, om brood op de plank te brengen voor hun gezin. Als ze goed werk leveren, verdienen ze in één nacht meer geld dan met een maand werken in de horeca.»

Mary: ‘Ik heb een 60-jarige klant uit België die me geregeld bezoekt. Zijn vrouw komt nooit mee naar Kenia. Volgens mij wil ze niet weten wat hij hier uitspookt.’ Beeld Jos Driessen

5 EURO PER NACHT

Vandaag zoekt een groeiend deel van de Europese toeristen al vóór de trip online contact met Afrikaanse singles ter plaatse. Er bestaan zelfs specifieke websites voor, zoals AfroIntroductions.com. Zo schrijft Hellena, een 30-jarige vrouw uit de Keniaanse kuststad Mombassa, dat ze een bachelordiploma heeft, niet rookt en en christen is. En niet onbelangrijk: ‘I am willing to relocate to another country.’

Antwerpenaar Rudy (71) vindt geregeld een gewillige dame via het internet. Hij verblijft elk jaar maandenlang in Gambia, waar hij muziekshows organiseert voor toeristen.

HUMO Hoe leert u vrouwen kennen in Gambia?

RUDY «Als witte man in Gambia krijg je dagelijks tientallen vriendschapsverzoeken op Facebook van alleenstaande vrouwen. Als je op zoek bent naar wat affectie, kun je chatten met die dames via Messenger. Je flirt wat, geeft wat complimentjes, en als het klikt, spreek je af. Soms heb je op je eerste afspraakje al seks, maar net zo goed blijft het bij wat zoenen, knuffelen en strelen.»

HUMO Maar die vrouwen zijn wel degelijk prostituees?

RUDY «Niet helemaal. Ik beschouw mezelf dus zeker niet als sekstoerist. In Gambia is de grens tussen prostitutie en friends with benefits veel dunner dan in Europa. Tijdens zo’n afspraakje spreek je nooit over geld. Je stopt discreet 1.000 dalasi in hun tasje als ze weggaan – dat is 17 euro. Die vrouwen hopen vaak dat het meer wordt dan alleen seks, maar daar ben je best van in het begin eerlijk over.

»Ik heb sinds een jaar een latrelatie met een Gambiaanse vrouw van 29, maar zij vindt het niet erg dat ik nu en dan nog andere vriendinnen zie. In haar cultuur – Gambia is een moslimland – is dat zelfs normaal. Ik zorg voor haar en haar dochtertje: meer heeft ze niet nodig om gelukkig te zijn. Ze wil ook niet naar België verhuizen – te donker en te koud, zegt ze.

»In Gambia kun je erg makkelijk seks hebben. Als je als man over het strand wandelt, word je aangeklampt door prostituees. Die meisjes vragen minder dan de vrouwen die ik online ontmoet. Een zwarte toerist betaalt gemiddeld 300 dalasi of 5 euro, een witte man het dubbele of driedubbele, al moet je wel wat onderhandelen over de prijs. Nu, het is gewoon niet veilig met die onbekende meiden. Je loopt risico op hiv, of om bestolen te worden. Daarom is het beter om af te spreken met een vrouw die je dankzij online gesprekjes al een beetje kunt inschatten.»

HUMO Voelt u zich soms schuldig?

RUDY «Nee, helemaal niet, want ik behandel die meisjes met respect. Als ik seks heb, is het altijd met wederzijdse toestemming. Dan doe ik toch niets verkeerds?»

Sommige Belgen op leeftijd vinden écht de liefde. Patrick Van Duyse, een gewezen journalist en uitgever uit het Waasland, trouwt in het najaar met zijn Gambiaanse vriendin. Hij leerde haar kennen op reis in het land. Patrick is 62, zijn verloofde 33. ‘Ik val op Afrikaanse vrouwen, daar is volgens mij niets mis mee’, zegt hij. ‘Mijn intenties zijn altijd oprecht.’

HUMO Was uw vrouw een sekswerker?

PATRICK VAN DUYSE «Absoluut niet! 90 procent van de Gambiaanse vrouwen is moslima. Die willen hun lichaam niet verkopen voor geld, hoe arm ze ook zijn. Mijn vrouw zou zoiets nooit doen. De sekswerkers in Gambia komen vaak uit andere Afrikaanse landen, zoals Sierra Leone, Nigeria of Guinee.

»Ik ben zeventien jaar getrouwd geweest met een Nigeriaanse vrouw, maar dat huwelijk is spaak gelopen. Na mijn scheiding ben ik voor het eerst naar Gambia op vakantie gegaan. Ik ging er niet heen om liefde te vinden, maar ik heb toen wel twee relaties gehad met vrouwen van 22 à 23 jaar. Ik heb die verhoudingen stopgezet, omdat ik het leeftijdsverschil té groot vond – ze waren jonger dan mijn oudste dochter. Daarna ben ik verliefd geworden op mijn huidige partner, en zij op mij. Nu, twee jaar later, zijn we nog altijd gelukkig samen.

»Ik heb géén seks met mijn verloofde. Dat mag van haar geloof pas als we getrouwd zijn. Het is ook helemaal niet waar onze liefde om draait. Na mijn dood mogen zij en haar dochtertje alles hebben. Ik wil een paar huizen bouwen in Gambia, zodat ze kunnen leven van de huurinkomsten. Misschien zullen sommige mensen denken dat ze me gebruikt, maar ik wéét dat onze relatie oprecht is.

»Anderen lopen wel in de val. Ik ken een vrouw uit het Waasland die met een Gambiaan getrouwd is. Een goeie man, daar was ze van overtuigd. Ze was verliefd geworden tijdens haar vakantie. Hij verhuisde mee naar België, maar enkele weken later was hij al verdwenen.»

'Pedofielen zijn steeds vaker vrouwen. Onlangs kregen we een melding van een 55-jarige Europese vrouw die in Gambia op een hotelkamer zat met een kereltje van 15 jaar.' Beeld Kamagurka

HUMO Hebt u betaald voor seks tijdens uw eerste reizen door Gambia?

VAN DUYSE «Ik heb dat enkele keren gedaan, ja, toen ik nog alleenstaand was. Ik ben ook maar een man. Maar ik kon er niet mee leven, het voelde alsof ik die vrouwen misbruikte. De prostituees wíllen dat werk niet doen, ze verkopen hun lichaam uit armoede. Ze dromen van een huwelijk met een blanke Europeaan, en een visum.

»Daarom zie je aan de Gambiaanse kust knappe, jonge vrouwen rondlopen met hoogbejaarde, zwaarlijvige mannen met een wandelstok. Het is geen gezicht.

»Eerlijk gezegd ben ik daar een beetje bang voor. Ik ben op mijn 62ste nog best sportief, maar misschien loop ik over tien jaar ook met een wandelstok rond. Dan zie ik eruit als een bejaarde, en is mijn vrouw een prille veertiger. Wat zullen de mensen dan denken? Dat ik ook zo’n oude vetzak ben?»

HUMO U denkt zo over sommige Vlamingen in Gambia?

VAN DUYSE «Absoluut, ja. Veel mannen zien die vrouwen als minderwaardig. Ze dingen zelfs nog af op die 20 euro voor een nacht, terwijl dat geld voor hen geen enkel verschil maakt. Het zijn vetzakken, ik heb er geen ander woord voor.»

Een voorbeeld van zo’n onverlaat is te zien in de documentaire ‘Afrikaanse Bruid’ uit 2019, van regisseur Jos Driessen. De hoofdrol in de docu is weggelegd voor de Vlaamse zestiger Gilbert Heyndels, een gepensioneerde paracommando met een drankprobleem. Inmiddels is hij overleden.

JOS DRIESSEN «Gilbert had de ene na de andere relatie met bloedmooie Keniaanse vrouwen, omdat ze nu eenmaal wanhopig waren. En dat terwijl hij een beetje een klootzak was. Hij kon wel charmant zijn, maar hij was ook een schaamteloze seksist. Alleenstaande Afrikaanse moeders noemde hij ‘tweedehands’, en wie niet met mes en vork at, vond hij een primitief.

»Soms schaam ik me in de plaats van zulke kerels. Ze hebben een rot gebit, dragen bezwete shirts en stinken uren in de wind, en toch lopen ze hand in hand met fotomodellen.»

HUMO In ‘Afrikaanse Bruid’ heeft Gilbert op een bepaald moment een relatie met de Keniaanse Hellen. Af en toe hebben ze vlammende ruzie.

DRIESSEN «Ja, de vrouwen laten niet over zich heen lopen. Hellen beet geregeld van zich af. In een scène waarin Gilbert zijn zoveelste dronken racistische tirade afsteekt, roept ze hem toe: ‘Laat Afrika met rust!’

»Maar toch was Hellen verliefd op hem, daar ben ik zeker van. Bij zijn crematie, die we ook gefilmd hebben, hadden zijn vriendinnen echt verdriet. Ze gáven om die man. Het blijft een beetje dubbel, maar ik wil geen waardeoordeel vellen. Het is geen misdaad dat een man naar Afrika reist en iets begint met een jongere vrouw. We hebben het nog altijd over twee volwassen mensen.»

HUMO Wat zien jonge Kenianen dan in zo’n Gilbert?

DRIESSEN «Veel vrouwen zeggen me: ‘Witte, oude mannen zijn aardiger, zijn attenter in bed en hebben meer tijd voor je dan Afrikaanse mannen.’ Als er aan de strandbars een groepje luidruchtige, mooie jongens met tattoos passeerde, zag ik de vrouwen misprijzend kijken: met zulke wildebrassen wilden ze niets te maken hebben.»

HUMO Het heeft dus niets met geld te maken?

DRIESSEN «Dat heb ik niet gezegd. Een relatie heeft niet alleen te maken met fysieke aantrekking, maar ook met verwachtingen over je leven samen. Een westerse man is een ticket naar stabiliteit en financiële zekerheid, maar de verliefdheid is er niet altijd minder om.»

DWAZE BLANKEN

De Keniaanse antropologe Rose Omondi heeft haar twijfels bij de oprechtheid van de sekswerkers. Voor een studie heeft ze enkele beach girls een jaar lang gevolgd. Binnenkort bundelt ze de bevindingen over haar landgenoten in een boek.

ROSE OMONDI «De meeste meisjes weten verdomd goed wat ze doen. Ze manipuleren en misleiden de westerse toeristen elke dag. Ze beloven trouw en onvoorwaardelijke liefde aan hun wazungu – hun westerse man – maar hebben bijna allemaal relaties met meerdere Europese toeristen. Terwijl de ene man in zijn thuisland zit, flaneert ze met een andere over het strand. Soms zijn ze zelfs officieel getrouwd met meer dan één toerist. Bijna al die mannen sturen het hele jaar door geld op. In de wisselkantoren moet je vaak lang aanschuiven, want elke dag halen vrouwen geld op van hun wazungu.

»Tegelijk hebben de vrouwen thuis hun eigen gezin, en niet zelden speelt de Keniaanse echtgenoot het spelletje mee. Hij voert zijn vrouw en haar klant het land rond als privéchauffeur, en zo krijgt hij óók nog eens mooie fooien van de toerist.»

HUMO In de documentaire ‘Afrikaanse Bruid’ leek de Keniaanse Hellen écht verliefd op haar Belgische klant, Gilbert.

OMONDI (lacht) «Hoedje af: dan heeft ze goed geacteerd. Vrouwen tonen me soms spottend passionele brieven van hun wazungu: ‘Rose, hij denkt écht dat ik verliefd ben!’ (lacht) Van liefde is zo goed als nooit sprake. Iemand zei me ooit: ‘De blanken hebben veel diploma’s, maar als ze hier aankomen, worden ze erg dom en dwaas.’»

Patrick Van Duyse: ‘Sommige mensen zullen denken dat mijn Gambiaanse verloofde mij gebruikt, maar ik wéét dat onze relatie oprecht is.’ Beeld Guy Kokken

HUMO Hoe komt dat?

OMONDI «Veel toeristen zijn emotioneel kwetsbaar. Er is een reden waarom ze hier de liefde komen zoeken. Ze zijn al wat ouder en minder aantrekkelijk, dus ze kennen weinig succes in hun thuisland. Als er dan jonge, Afrikaanse vrouwen overtuigend kunnen spelen dat ze je bewonderen, word je halsoverkop verliefd.»

HUMO De westerse mannen willen dus méér dan alleen maar seks.

OMONDI «Inderdaad. Ze zijn vooral op zoek naar intimiteit, naar een remedie voor hun eenzaamheid. Sommige mannen hebben elke avond seks, maar dat zijn uitzonderingen: de meesten willen zich gewoon geliefd voelen en hand in hand met een lieve vrouw over het strand lopen. Veel oude toeristen houden ook niet meer van seks met penetratie. Ze willen gewoon dat iemand hen aanraakt, en uitzonderlijk willen ze oraal bevredigd worden. Een 73-jarige toerist vertelde me dat hij zijn Keniaanse partner meer als een soort dochter ziet. ‘Soms hebben we weleens seks’, zegt hij, ‘maar dat gebeurt zelden. Het is hier te heet, en op mijn leeftijd kan ik niet meer zoveel.’

»Als hun wazungu toch eens zin heeft in seks, zeggen de vrouwen dat ze zich niet goed voelen. Want de meesten zien dat écht niet zitten. Ze zijn ook ongerust dat zo’n hoogbejaarde toerist zal sterven tijdens de seks.

»Omdat de toeristen niet de beste sekspartners zijn, hebben veel beach girls dus ook seks en relaties met lokale Afrikaanse mannen. Ironisch genoeg hebben die mannen óók nog jongere Afrikaanse vriendinnen (lacht). Het bedrog stopt nooit!»

HUMO De vrouwen hebben meerdere Europese partners tegelijk. Hoe regelen ze dat?

OMONDI «Ze maken dat er maximaal één klant tegelijk in Kenia is. De andere relaties of huwelijken onderhouden ze op afstand. Een vrouw vertelde me hoe ze haar telefoon thuis laat als ze op date is, zodat haar zus kan opnemen als één van haar andere Europese mannen ’s nachts vanuit het buitenland belt –hun stemmen lijken erg op elkaar (lacht). Wanneer er toch meerdere partners tegelijk in Kenia zijn, verklaren de vrouwen hun afwezigheid door te zeggen dat ze in het binnenland zijn om hun zieke moeder te bezoeken of een begrafenis bij te wonen. En als één van hun lieven eraan denkt om in Kenia te komen wonen, doen de vrouwen er alles aan om dat idee uit hun hoofd te praten.

»Wat het nog erger maakt, is dat iedereen in Kenia weet dat de toeristen bedrogen worden. Hoe meer wazungu een vrouw heeft, hoe succesvoller ze is in haar sociale kring. Veel vrouwen hebben een vijftal mannen, en daar pochen ze dan mee: ‘Ik heb er één uit Duitsland, Denemarken, Engeland, Frankrijk, België…’ Die naïeve mannen zijn wandelende statussymbolen.»

HUMO Doen zulke vrouwen het werk uit armoede?

OMONDI «Nee. Ze komen bijna allemaal uit de middenklasse en kiezen er bewust voor om in de sector te werken. Ze willen snel veel geld verdienen, zodat ze een mooi huis en een snelle auto kunnen kopen.»

HUMO En lukt dat?

OMONDI «Écht rijk worden ze zelden, dat maken ze zichzelf maar wijs. Ze verdienen niet zoveel meer dan met een reguliere job. En het probleem is dat ze een houdbaarheidsdatum hebben, want als ze te oud worden, zijn ze niet meer aantrekkelijk genoeg. Dan moeten ze op zoek naar ander werk.»

PEDOFIELEN

Weinig landen zijn opgezet met hun imago van seksbestemming. De Gambiaanse overheid wil niets met sekstoerisme te maken hebben en investeert in ecotoerisme en safari’s, om zo avontuurlijke reizigers zonder bijbedoelingen te lokken. En ook Kenia distantieert zich van de sugar momma’s, want die reputatie schrikt andere toeristen af.

Kinderrechtenorganisaties zijn bezorgd over de groeiende stroom toeristen die in Afrikaanse landen op zoek gaan naar minderjarigen. Onderzoek leert dat het aantal jonge jongens in de kinderprostitutie de laatste jaren toeneemt. De daders komen meestal uit Europa, China of India. Sommigen van hen komen in contact met de kinderen onder het mom van sponsoring: ze benaderen de kinderen en hun families in arme gemeenschappen en doen zich voor als weldoeners. Ze zorgen voor drinkbaar water in het dorp of repareren huizen. Zodra ze het vertrouwen gewonnen hebben, begint het misbruik.

Volgens een Afrikaanse hulporganisatie reizen steeds meer Europeanen naar Gambia om er seks te hebben met jonge meisjes die nog maagd zijn. ‘Jongens spreken toeristen aan om hun minderjarige zus aan te bieden, met de belofte dat ze nog maagd is,’ luidt het.

MARY «Dat kan ik bevestigen. In de club waar ik werk, zie ik soms meisjes die duidelijk jonger zijn dan 18.»

CELINE VERHEIJEN (Defence for Children) «Bovendien zijn de pedoseksuele daders steeds vaker vrouwen. Zo kregen we niet lang geleden een melding van een 55-jarige West-Europese vrouw die in Gambia op een hotelkamer zat met een kereltje van 15 jaar.

»We merken dat gewone toeristen en zakenmensen zich óók vaker vergrijpen aan minderjarigen. De meeste daders zijn niet van plan een kind te misbruiken, maar doen het omdat de gelegenheid zich voordoet en ze het gevoel hebben ermee weg te kunnen komen. Omdat ze ver weg zijn van huis, ligt de drempel veel lager om dingen te doen die ze anders nooit zouden doen. Ze denken: seks met een 15-jarige is hier wel normaal, dus waarom niet? Of ze praten het voor zichzelf goed: ‘Met mijn geld kan zo’n minderjarige tenminste eten en overleven.’ Zulke gelegenheidsdaders zijn wereldwijd veruit de grootste groep misbruikers.»

VERHEIJEN «Het is ook problematisch dat de leeftijdsgrens voor seksuele instemming in sommige Afrikaanse landen laag ligt, bijvoorbeeld op 12 of 14 jaar. Een reisleider heeft me onlangs verteld dat hij gezien had hoe een Europese man op een 14-jarig meisje afstapte dat nootjes verkocht. Hij kocht al haar nootjes op en gaf haar een briefje: ‘Come to my hotel room. I will pay you good money.’»

Regisseur Jos Driessen: ‘Veel Afrikaanse vrouwen vinden witte mannen attenter dan Afrikaanse mannen.' Beeld rv

HUMO Worden westerse toeristen soms veroordeeld?

VERHEIJEN «De gelegenheidsdaders bijna nooit, jammer genoeg. Gelukkig volgen de westerse politiediensten de veelplegers wel tot in het buitenland. In samenwerking met de lokale politie worden ze soms opgepakt. Omdat het zulke daders te heet onder de voeten wordt in Thailand en de Filipijnen, reizen ze nu steeds vaker af naar Afrika. Daar is het ook makkelijker voor hen, want de kinderen en pooiers spreken er Engels of Frans.

»Westerse overheden sporen burgers aan om verdachte situaties op reis te melden. Een bekend voorbeeld is onze ‘Don’t Look Away’-campagne. Die is best effectief, want we krijgen ongeveer elke week een verdachte melding.»

KONING «Maar uit mijn onderzoek blijkt dat reizigers soms twijfelen om misbruik te melden, omdat ze niet weten of wat ze hebben gezien wel ernstig genoeg is. Ze denken dat seks met minderjarigen misschien normaal is in sommige culturen. Dat is schokkend, want het toont hoe stereotypen over andere culturen kunnen doorwerken, zelfs bij een ernstig misdrijf als kindermisbruik. Dat is nérgens normaal.»

VERHEIJEN «Anderen denken: ‘Als ik dit meld, stort ik het kind in de armoede.’ Soms klopt dat ook: een kind onderhoudt vaak een hele familie met sekswerk. Maar laat het duidelijk zijn: seksuele uitbuiting heeft levenslange gevolgen. Kinderen moeten worden beschermd. Dus als je iets ziet, méld het dan. Altijd.»

