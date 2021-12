Operatie Propere Handen: ‘De bedragen zijn zo hallucinant dat ik ervan geschrokken ben’

Ruim drie jaar nadat Operatie Zero – ook bekend als Propere Handen – is losgebarsten in het Belgische voetbal, doet makelaar Dejan Veljkovic eindelijk zijn verhaal. VRT-journalist Wim Van den Eynde tekende het relaas van de spijtoptant op in een boek en maakte er een ‘Pano’-reportage over.

WIM VAN DEN EYNDE «Ik ben lang geleden al benaderd door advocaat Kris Luyckx, die Dejan Veljkovic vertegenwoordigt. De makelaar wilde graag zijn verhaal vertellen. Hij had namelijk het gevoel dat hij als zondebok naar voren geschoven zou worden, terwijl alle anderen hun handen in onschuld wasten. Alsof hij in zijn eentje verantwoordelijk was voor alle uitwassen in het Belgische voetbal. Dat stoorde hem: om een corrupte deal te sluiten, moet je minstens met twee partijen zijn.

»Het boek is zijn verhaal. Hij is er inhoudelijk verantwoordelijk voor, ik heb alleen geholpen om het op papier te zetten. Maar al vrij snel kreeg ik het gevoel dat er ook een sterke reportage in zat. Zo is de ‘Pano’-aflevering ontstaan. Het interview is al in februari 2020 opgenomen. Door allerlei gerechtelijke procedures – de spijtoptantenregeling moest helemaal afgerond zijn – heeft het tot nu geduurd voor we het mochten uitzenden. Al die tijd zaten we op een hoop informatie die we niet konden vrijgeven.»

HUMO Hoever ga je mee in het verhaal van iemand van wie je niet precies weet hoe geloofwaardig hij is?

VAN DEN EYNDE «Dejan Veljkovic is de eerste spijtoptant in de Belgische geschiedenis. Ook journalistiek is het een primeur: nog nooit hebben we het verhaal van zo’n klokkenluider kunnen horen. Doordat alle elementen uit zijn verklaringen ondertussen door politie en justitie gecheckt zijn, en een onafhankelijke rechter de deal van het parket met Veljkovic heeft aanvaard, is zijn geloofwaardigheid enorm toegenomen. Het is dus zeker niet allemaal onzin wat hij vertelt. Ook wij hebben in de mate van het mogelijke zaken gecheckt. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat er voldoende garanties zijn dat wat hij zegt belangrijk genoeg is om verteld te worden.

»Nu, omdat enig voorbehoud past zolang de rechtszaak niet heeft plaatsgevonden, hebben we iedereen die door Veljkovic genoemd wordt, de kans op een wederwoord geboden. Enkelen hebben daar via hun advocaat van gebruikgemaakt.»

HUMO Hoe zou je de Veljkovic die jij hebt leren kennen omschrijven?

VAN DEN EYNDE «In het Frans hebben ze daar een woord voor: een filou. Hoewel, misschien is dat iets te sympathiek uitgedrukt. Veljkovic is iemand met wie het prettig omgaan is. Iemand die graag praat en graag onder de mensen is. Iemand met een zekere generositeit ook, wat weleens typisch voor de Balkan-mentaliteit wordt beschouwd. Alleen, de grens met corruptie wordt al snel heel dun.

»In ieder geval, het beeld dat van hem geschetst is – dat van rotte appel en spilfiguur in deze affaire – is een vertekend beeld. Dat is ook zijn belangrijkste punt: hij heeft meegedraaid in een corrupt systeem. Daarmee zegt hij dat hij zelf ook corrupt was – hij ontkent dat absoluut niet. Maar het systeem bestond al vóór Veljkovic erin is gestapt, en het bestaat nog altijd, ook al is hij er ondertussen uit geplukt. Zeggen dat hij de motor van de corruptie was, is te kort door de bocht.»

HUMO Zijn er mensen in het voetbal naar wie je, met alles wat je nu weet, anders bent gaan kijken?

VAN DEN EYNDE «Iemand als Peter Maes (ex-trainer van onder andere Lokeren, KV Mechelen en Racing Genk, red.), bijvoorbeeld. Ik had veel respect voor zijn werk. Maar als ik zie met welke inhaligheid die man zijn job deed, vind ik dat behoorlijk choquerend. De bedragen zijn zo hallucinant dat ik ervan ben geschrokken.

»Maar nogmaals, het gaat niet zozeer om de individuen, wel om een systeem dat compleet verziekt is. Het vele geld dat erin rondgaat, is zeer verleidelijk voor een hoop mensen die gedreven worden door hun geldhonger, of door de drang competitief te zijn met hun club. Je kunt de fiscale fraude niet anders omschrijven dan als financiële doping. En als er een paar over de grens gaan, moet de rest volgen. Zo ontstaat er een systeem waarin ook bonafide mensen worden meegezogen. Volgens mij heeft het Belgische voetbal nood aan een grote schoonmaak en véél controle.»

HUMO Dejan Veljkovic stond ook bekend als iemand met wie wel een wedstrijdresultaat te regelen viel. Doet hij daar een boekje over open?

VAN DEN EYNDE «Hij hangt een beeld op van een ongezonde cultuur, waarin telefoneren met elkaar, afspraken maken, invloed uitoefenen en ritselen algemeen verspreid is. Ook daarin heeft hij zijn rol gespeeld, en dat ontkent hij niet. Dejan Veljkovic heeft zaken verteld die toch een ander licht werpen op de afloop van onze competitie in bepaalde seizoenen. Het wordt pijnlijk duidelijk hoe in ons voetbal een cultuur van oneerlijkheid heerst. En iedereen die aan de knoppen draait in het wereldje, weet dat die oneerlijkheid bestaat én tolereert ze.»

HUMO Praat Dejan Veljkovic ook over scheidsrechters? Van Sébastien Delferière en Bart Vertenten weten we al dat ze bijzonder vriendschappelijk met hem omgingen.

VAN DEN EYNDE «In het systeem van Dejan Veljkovic speelde informele invloed een belangrijke rol. Als je geld wilt verdienen, is het belangrijk om goede contacten te hebben met iedereen met invloed – bestuurders, trainers, scouts, journalisten, bondslui en ook scheidsrechters. Dat die twee zo bevriend waren met Veljkovic, is uiterst bedenkelijk.»

‘PANO’ - Eén, dinsdag 14 december, 21.40

‘De biecht van Dejan Veljkovic’ verschijnt bij Pelckmans Uitgevers.