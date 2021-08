OPROEP. Belgian Cats vragen het ontslag van Eddy Demarez. Vindt u dat een terechte straf, of buiten proportie?

Basketball Belgium en de Belgian Cats vragen ‘met aandrang’ het ontslag van sportjournalist Eddy Demarez na zijn kwetsende uitspraken over leden van het team, hun uiterlijk en hun geaardheid.

Inmiddels is Demarez door de VRT op non-actief gezet, maar zijn toekomst bij de openbare omroep is momenteel onzeker. Vindt u de schorsing een gepaste straf, nadat hij zich al formeel excuseerde tegenover de Belgian Cats? Of bent u het met de Belgian Cats eens dat er aan de Reyerslaan geen plaats mag zijn voor seksisme en homofobie, ook niet in de vorm van ‘cafépraat’? Moet Eddy Demarez de laan uit worden gestuurd?

