OPROEP. Hoe links zijn leerkrachten echt en mogen ze een politieke mening uiten in het klaslokaal?

Naar aanleiding van het nieuwe schooljaar dacht Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken de jongeren een hart onder de riem te steken. In een video op TikTok beloofde hij om ‘alle linkse leerkrachten in 2024 de rekening te presenteren’. De uitspraak zorgde voor nationale ophef, Gwendolyn Rutten (Open VLD) beschuldigde hem zelfs van ‘een klein pietje, mijn gedacht’. Hoe staat u tegenover leerkrachten met een uitgesproken politieke mening?

Van Grieken haatte naar eigen zeggen de eerste schooldag, vooral door ‘een hoop linkse leerkrachten en proffen die te pas en te onpas hun multiculturele onzin in de lessen verwerkten’. Hebt u kinderen op de schoolbanken, staat u zelf in het onderwijs of had u ooit een extreemlinkse of -rechtse leerkracht? Vertel ons dan uw mening. Zijn alle leerkrachten links? Is een leerkracht met een uitgesproken mening een gevaar voor de vrije meningsuiting? En wat denkt u van de video van Van Grieken?

Laat het ons weten in een brief via openvenster@humo.be of onderstaand formulier! De boeiendste inzendingen leest u in Open Venster in Humo en op humo.be.