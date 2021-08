Orbán gooit olie op het vuur met toevoegingen aan anti-lhbtiq+-wet

‘Ondanks de enorme druk op Hongarije blijft de positie van de regering hetzelfde: ouders hebben het alleenrecht op de seksuele opvoeding van Hongaarse kinderen.’ Zo opende dit weekeinde een artikel op de website van de Hongaarse pro-regeringskrant Magyar Hírlap.

Wie in Hongarije wil weten wat de agenda van de regering-Orbán is, hoeft eigenlijk alleen maar dit soort bladen open te slaan. De wet die het ‘propageren’ van lhbti+-waarden onder minderjarigen criminaliseert en die in Europa sterk bekritiseerd werd, is inmiddels ondanks al het protest al ruim een maand van kracht. Vrijdag werden er zelfs nog wat extra regels aan het wetsartikel toegevoegd.

Zo wordt het verboden om binnen een straal van tweehonderd meter rondom kerken en scholen boeken te verkopen waarin tekst voorkomt over homoseksualiteit, geslachtsverandering of ‘afwijking van de identiteit die overeenkomt met het geslacht bij geboorte’. Op plekken waar dit soort boeken wél verkocht mogen worden, moeten ze voorzien zijn van een speciale ondoorzichtige verpakking. Eerder was al bepaald dat boeken waar dergelijke onderwerpen of personages in voorkomen te allen tijde voorzien moeten zijn van een waarschuwing of disclaimer.

‘Brussel en linkse Hongaarse organisaties willen dat Hongarije lhbti+-propagandisten toelaat in scholen en kleuterscholen,’ staat verderop te lezen in het Magyar Hírlap-artikel. Dat lijkt de boodschap waarmee regeringspartij Fidesz hoopt zich volgend jaar van een verkiezingszege te verzekeren.

De strategie werkte eerder ook

Die strategie werkte eerder immers prima voor hen: tijdens de vluchtelingencrisis was de boodschap dat Brussel de Hongaren wilde dwingen om tegen hun zin in hordes vluchtelingen toe te laten in Hongarije – die daar vervolgens en masse de banen van hardwerkende Hongaren zouden afpakken. In beide gevallen werpt de regering zich op als vastberaden beschermer van het volk.

Het opkloppen van angstgevoelens onder de bevolking is daarvoor cruciaal, en dat lijkt dit keer te worden bewerkstelligd door zaken als homoseksualiteit en transseksualiteit strategisch op één hoop te gooien met pedofilie en kindermisbruik.

De Europese Commissie begon in juli al twee strafprocedures tegen Hongarije naar aanleiding van de nieuwe wetgeving, waarbij onder andere verwezen wordt naar het recht op vrijheid van expressie en van informatie. Ook EU-functionarissen en regeringsleiders als premier De Croo spraken zich sterk tegen de wet uit. Er is al de hele zomer heel veel aandacht voor, ook vanwege het samenvallen met het EK voetbal.

Maar al die aandacht komt de regering-Orbán dus ook goed uit. Zo wordt bovendien ook nog eens de aandacht afgeleid van onderwerpen waar de regering het liever niet over heeft, zoals het nieuws dat Hongarije de Israëlische spyware Pegasus gebruikt heeft om onder meer journalisten en burgemeesters af te luisteren. En de kwestie ondermijnt ook nog eens de samenwerking van de oppositie: de zeer rechtse partij Jobbik stemde namelijk vóór deze wet, maar de rest van de partijen was ertegen. Zo is de kwestie langzaamaan veranderd in een heel handig politiek instrument voor Orbán.

(Trouw)