Otto-Jan Ham: ‘Soms is mijn vat aan positiviteit leeg. Wat ik nog overheb, gaat naar de kinderen’

Uit televisionele overwegingen heeft hij al de Atlantische Oceaan overgestoken, een afstompend WK tijdrijden verreden en met de hulp van paddo’s bloemetjes geplukt in eigen hoofd. En toch staat de ronduit bewonderenswaardige Otto-Jan Ham (44) nu pas voor zijn grootste uitdaging: na Lieven Van Gils en Danira Boukhriss Terkessidis mag hij vanavond een hoogsteigen laatavondtalkshow presenteren op VRT 1. Zoals hij het in zijn gloednieuwe programmatitel zelf treffend uitdrukt: ‘Amai zeg wauw!’

HUMO De titel is ‘Amai zeg wauw!’: uit liefde voor Eddy Wally?

OTTO-JAN HAM «Geloof het of niet, voor mij is er geen Eddy Wally-connectie! Ik ben een Nederlander, daarvoor ken ik de goeie kerel te weinig. Nee, ik vond ‘Amai zeg wauw!’ gewoon de lading dekken. Het is een zinsnede die je als talkshowhost, maar ook in dagelijkse conversaties, áltijd kunt gebruiken. Je gaat volgend jaar tien keer in het Sportpaleis spelen? Amai zeg, wauw! Je hebt een zeer zeldzame ziekte en je hebt nog maar zes dagen te leven? Amai zeg, wauw! Het is een pareltje dat je naargelang de intonatie altijd wel ergens tussen kunt gooien.»

HUMO Straf dat je na ‘Viva la feta’ nóg zo’n klepper in je koker had.

HAM (lacht) «Laten we wel wezen: namen als Oasis en U2 betekenen op de keper beschouwd óók niks, hè?»

HUMO De feiten: een actuatalkshow in de trant van ‘De tafel van vier’ – inmiddels ‘De tafel van Gert’ – zal het niet worden.

HAM (schudt het hoofd) «We voelen ons niet geroepen om het stikstofdossier toe te lichten, er zijn al genoeg programma’s die dat beter kunnen – ‘Het journaal’, ‘Terzake’, ‘De afspraak’, ‘De tafel van Gert’... De tak begint door te buigen, dus landen wij liever op een andere.

»Wat het wél mag worden, is een programma in de brede traditie van – laat me een kat maar gewoon een kat noemen – ‘De laatste show’. Tv-makers lopen in de regel graag weg van die vergelijking, maar het format van de talkshow bestaat al meer dan honderdduizend jaar. Dat warm water hoeven we echt niet opnieuw uit te vinden. In de oprechtheid van de gesprekken, dáárin moeten we het verschil maken.»

HUMO Je vergelijkt ‘Amai zeg wauw!’ graag met ‘One Night Stand’, je vroegere nachtprogramma op Studio Brussel.

HAM «De filosofie daarachter was dat ik uitnodigde wie ik wilde en open kaart speelde. Ik had vrij weinig te bieden, hè. Ik had geen technicus en we moesten het doen met de microfoons die er toevallig stonden, waarvan ik hoogstens een half idee had hoe ik ze moest bedienen. Maar ik beloofde wel: ‘We maken er het beste van én ik zorg dat er pintjes koud staan!’ Zo hing er niet te veel gewicht aan. Van de mensen die kwamen, wist ik dat ze er ook echt wilden zijn. Als gasten en gastheer er goesting in hebben, als er oprechte gemoedelijkheid in de lucht hangt, dan voelt de kijker dat ook.»

HUMO Je ontvangt nu elke avond één centrale gast.

HAM «Iedereen van Pommelien Thijs over Jeroen Meus tot Véronique De Kock. In de eerste aflevering is Average Rob te gast.

»Je weet dat er vóór een talkshow altijd een soort intakegesprek is waarin wordt overlopen wat er aan bod zal komen. Welnu, dat intakegesprek, dat wordt afgenomen door de ronduit adembenemende Lara Chedraoui, wordt bij ons meteen gefilmd. Met die informatie proberen we het programma – inclusief de andere gasten die aanschuiven – in te kleuren. En dan zien we wel waar het naartoe gaat en kunnen we alleen maar hópen dat er zoveel mogelijk vrolijke chaos ontstaat.»

‘Ik blijf ervan overtuigd dat mijn carrière is gelopen hoe die is gelopen door één of andere administratieve blunder, die vroeg of laat wel door de boekhouding wordt ontdekt.’ Beeld Johan Jacobs

HUMO Geen nood: Frank Focketyn en Sien Eggers komen samen langs.

HAM «Daar kijk ik enórm hard naar uit. Ik heb hen niet lang geleden pas voor het eerst ontmoet, voor 25 jaar Canvas. Wonderbaarlijke wezens! Ik ben in de regel nogal mensenschuw – ik word niet graag zonder landkaart in een onbekende groep gegooid – maar als er een vonk overslaat, dan ben ik meteen verlíéfd, zoals ik nu ook verliefd ben op Frank en Sien. Dat gevoel – ‘Shit, over jou wil ik alles weten!’ – hoop ik over te brengen met ‘Amai zeg wauw!’.»

BLOTE BORST

HUMO Een unicum voor een latenightpresentator: je hebt jezelf gerekruteerd voor je eigen huisband.

HAM «Als ik een halve kans zie om een gitaar te omgorden, dan zal ik die niet gauw laten liggen. (Denkt na) Is dat nu machtsmisbruik?»

HUMO Op Matthijs van Nieuwkerk-niveau.

HAM (lacht) «Zelfs nog frappanter, want iedereen ziet me daar open en bloot staan met die gitaar. Ach, ik ben toch de baas van het spel. Wat gaan ze doen, de flikken bellen?

»De band is op toevallige wijze ontstaan. Ik was uitgenodigd op het verjaardagsfeest van Lennert Coorevits van Compact Disk Dummies, die aan al z’n vrienden één liedje had gevraagd dat ze wilden karaokezingen. Bij mij was het ‘Careless Whisper’ van George Michael.»

HUMO Grote fan?

HAM «Jaja, ik heb zelfs nog een hemd van hem!»

HUMO Hoe ben je daaraan geraakt?

HAM «Middels een wilde nacht. Niet met George zelf, maar wel met zijn Australische kleedster, met wie ik een fling heb gehad. Toen we samen een koffie dronken, heeft ze me dat hemd gegeven. Het coole is: het is zo’n hemd dat, ter wille van een vlotte kostuumwissel, in één strakke beweging kan worden opengeritst.»

HUMO Maar goed, de huisband.

HAM «Juist! Om een lang verhaal kort te maken: het is simpelweg de groep muzikanten die Lennert had opgetrommeld om zijn karaokeavond van livebegeleiding te voorzien. Senne Guns, Robin Wille, Nils Tytgat, Nele Paelinck en Thomas Vanelslander, aangevuld met de onnavolgbare Lara Chedraoui. Ik zag hen spelen en ik kon alleen maar denken: amai zeg, wauw!»

HUMO In hoeverre is een eigen talkshow een jongensdroom?

HAM «Hm, voor mij heeft het niet dat gewicht. Het is een héérlijk programma, maar wel: een programma.

»Nee, mijn jongensdromen situeren zich allemaal in de muziek. Hairbaby (de band van Otto-Jan Ham, red.) en de film over Jonny Polonsky, díé dingen maken mijn levenswerk uit. Ik heb me onlangs nog vergaapt aan Boygenius op Pukkelpop (met Phoebe Bridgers, Julien Baker en Lucy Dacus, red.). De alles verpletterende speelvreugde die zij uitstraalden! Zoals ze op het einde van het concert hun hemd opentrokken en bloot op het podium stonden: máchtig! Wat een kracht, wat een vrijheid! Dat vind je alléén in de rock-’n-roll.»

HUMO Ik ken toevallig iemand met een vlot openritsbaar hemd die bij zijn eerstvolgende concert hetzelfde zou kunnen doen.

HAM «Watch out, Rock Werchter 2024! Nee, met al die muziek moet ik uitkijken dat ik van ‘Amai zeg wauw!’ geen soort Paul de Leeuw-show maak. Maar gelukkig heb ik niet dát muzikale talent. Ik kan het niet zo goed, maar ik wil er wel graag bij horen: ziedaar een goeie samenvatting van mijn carrière.»

HUMO Voel je je nog niet de grote VRT-vedette die je met de aankondiging van dit programma wel bent geworden?

HAM (lachje) «Ik was gisteren op de grote najaarspresentatie, waar ik naar een lokaal werd geleid met alle VRT-coryfeeën bij elkaar: Siska Schoeters, Bart Peeters, Kamal Kharmach, noem ze allemaal maar op. Mijn eerste reflex was om me bij iedereen te verontschuldigen dat ik er überhaupt was! Voor het contrast kwam daarna Ella Leyers binnengewaaid als de lichtgevende engel die ze is. Ik stond in blinde bewondering te kijken en verwachtte elk ogenblik een tik op mijn schouder: ‘Dude, wat dóét gij hier eigenlijk?’

»Ik ben best ijdel, hoor, zover reikt het probleem niet. Maar ik heb volstrekt geen ambitie om een vlaggenschip te worden.»

HUMO Ik heb je altijd gezien als een soort eenzaat in het medialandschap.

HAM «Toen ik mijn gasten voor ‘Amai zeg wauw!’ opbelde, stelde ik me altijd voor als ‘Otto-Jan Ham, van het productiehuis Woestijnvis’. Als iemand als Jeroen Meus me opeens bleek te kennen, schrok ik. Ik heb altijd het idee gehad: ik zal hier nooit echt thuishoren. Ik blijf ervan overtuigd dat mijn carrière is gelopen hoe die is gelopen door één of andere administratieve blunder, die vroeg of laat wel door de boekhouding wordt ontdekt.»

HUMO Zelfs jij moet na al die jaren toch toegeven dat je kwaliteiten hebt?

HAM «Valse bescheidenheid is ook maar niks, dus: ik weet wel dat íéts aan mij blijkbaar marcheert. Maar ik ben nooit een kijkcijferkanon geweest: overrompelend succesvol kun je me bezwaarlijk noemen.»

HUMO Je draagt een T-shirt van Guided by Voices, één van de beste alternatieve gitaarbands van de jaren 90. Die hebben nooit het Koning Boudewijnstadion kunnen vullen, maar zijn ze daarom minder succesvol dan Coldplay?

HAM (lacht) «Touché. Laat me dat maar rechtzetten: ik vind óók wel van mezelf dat ik een groot succesverhaal ben! Ik kan vredig sterven, want ik kan zeggen: ‘Holy fuck, wat heb ik allemaal bereikt?’ Het levende bewijs dat je met branie, brutaliteit en een zeker gebrek aan zelfbehoud heus wel ergens kunt raken in het leven. En met authenticiteit: als er al een recept is, dan is dat het hoofdingrediënt.»

'Ik heb heimwee naar mijn lijf van in ‘De tijd van ons leven’. Ik was in zo’n loepzuivere vorm, jongens toch. En mijn stoelgang was ex-cel-lent.' Beeld Johan Jacobs

JASJE VAN CYNISME

HUMO Fun fact: Gert Verhulst is na de eerste aflevering van ‘De tafel van vier’ meteen gecanceld. Plan jij ook enige mediagenieke controverse?

HAM «Ik zal wel met de gevoeligheden van 2023 rekening houden. Niet omdat ik me daartoe verplicht voel, wel omdat het maar logisch is dat we allemaal evolueren. Je afvragen wat we eigenlijk nog mogen vind ik een redelijk nutteloze bezigheid. Als algemeen aanvaard is dat we bepaalde termen of gebruiken vanaf nu laten voor wat ze zijn, dan is de kous af – zo moeilijk is dat niet.»

HUMO Heb je, als niet meer zó jeugdige witte heteroman, ooit getwijfeld om de job aan te nemen?

HAM «Nope! Ik heb in het verleden al te vaak gedacht: dat kan ik ook. De kans om mijn eigen ongelijk voor de hele wereld te bewijzen kon ik toch niet laten liggen? (lacht)

»Ik weet dat sommige mensen mij niet lusten, en dat zal niet veranderen. Maar dat is niet erg. Als je voor iedereen oké bent, wie ben je dan nog? Dave Grohl of zo, en wie wil dat? Echt 100 procent mainstream zal ik nooit zijn.»

HUMO ‘De Campus Cup’ is naar VRT 1 verhuisd, waar ook ‘Amai zeg wauw!’ wordt uitgezonden. In de underground zit je niet meer.

HAM «Nee, da’s waar. Ik ben ook niet meer dezelfde Otto-Jan als die van ‘De ideale wereld’. Ik ben een stuk milder geworden, en ik heb helemaal geen zin om nog al te ironisch of cassant te zijn. Au fond ben ik zo niet. Ik ben positief ingesteld.»

HUMO Otto-Jan Ham in ‘De ideale wereld’: zo lang geleden is dat niet.

HAM «Nee, maar ik voelde dat het niet meer houdbaar was. Ik heb dat toen ook aangegeven. Het cynisme woog te zwaar, het jasje zat me niet meer lekker. Ik vermoed dat het eigen is aan de leeftijd, ik ben intussen 44.

»Voor ik dreig te overdrijven: er zit nog veel baldadigheid in mij, hoor. Ik geniet er nog altijd van om iets te zeggen of te doen waarvan ik wéét dat het in mijn gezicht zal ontploffen. Ik ga ervan uit dat ik in ‘Amai zeg wauw!’ weer veel uit mijn botten zal slaan waarvan ik achteraf denk: moest dat nu echt? Gelukkig heb ik de indruk dat mensen me licht vergeven. Ik heb niet het aura van Dieter Coppens of Kobe Ilsen, van wie je een zekere deugdzaamheid verwacht. Mijn losgeslagen imago van vroeger is toch blijven plakken, wellicht geheel terecht.»

HUMO Mijn vriendin heeft niet lang geleden ‘Over de oceaan’ gezien. Toen we daarna samen naar ‘De Campus Cup’ keken, zei ze: ‘Otto-Jan is opeens zo ad rem, uitbundig, op zijn gemak. In ‘Over de oceaan’ was hij nog onzeker en introvert.’

HAM «Die Otto-Jannen kunnen niet verder uit elkaar liggen, hè? (lachje) Een vriendin van mijn lief heeft een koffiebar in Halle en onlangs zei ze: ‘Hoe is dat nu mogelijk, Otto-Jan komt hier al zo lang en toch blijft hij zo ongemakkelijk!’ Iris zuchtte: ‘Zo is hij: introvert en onzeker.’ Maar als de camera aangaat? Póéf! In die fascinerende spagaat bevind ik me al heel mijn carrière.»

HUMO Was de Studio Brussel-rebel die naakt ging snowboarden ook al een onrustige neuroot?

HAM «Mijn neuroses zijn er altijd geweest, maar ik had ook voldoende alcohol om die af en toe het zwijgen op te leggen (lachje). Het waren wildere jaren.»

‘Na die eerste keer huilen op het scherm in ‘Over de oceaan’ was ik over een drempel geraakt.’ Beeld Play 4

GRATIS TRAANTJES

HUMO Vroeger kreeg ik nooit hoogte van je. Pas na ‘De ideale wereld’ begon je in diverse programma’s – ‘Brain Man’, ‘De tijd van ons leven’, ‘Over de oceaan’ – iets van je ziel op tafel te leggen.

HAM «Da’s juist, ja. Als je mijn tijdlijn overloopt, dan is het einde van ‘De ideale wereld’ het grote scharnierpunt. Om den brode was ik daar ook extra ironisch, en best hard voor mezelf en voor anderen. Mijn lief vond me heel irritant in ‘De ideale wereld’, want zij zag elke avond een andere mens thuiskomen. Ik kroop superonzeker en kwaad op mezelf in bed. Dan moest ik nog even tegen iemand grommen, en dat slachtoffer was Iris. ‘Hoe was het vandaag?’ ‘Verschrikkelijk!’

»Ik heb altijd trots en luid geroepen: ‘Ik ga nooit ofte never blèten op tv!’ Laat staan in mijn ziel laten kijken. Ik vond dat zelfs onkies.»

HUMO Waarom?

HAM «Je moet de mensen daar niet mee belasten. Met emoties op tv moet je héél voorzichtig zijn, vind ik. Als je gaat koketteren met je ziel, ben je maar beter eerlijk. Want dat is het vaak níét: traantjes zijn gratis op tv.»

HUMO Dan is de schijnheiligheid onkies, niet de emotie.

HAM «Voilà, maar ik stoorde me zo vaak aan onoprechtheid dat ik bereid was om het kind met het badwater weg te gooien. Een interview met Mariah Carey waarin ze op het juiste moment één fotogeniek traantje over haar wang laat bengelen? Daar word ik rá-zend van, hè. ‘Je zíét toch dat het geënsceneerd is?’ vraag ik dan, grote plukken haar uit mijn hoofd trekkend. Iris vindt het ook één van mijn minder aantrekkelijke eigenschappen. ‘Misschien is het wél echt,’ zegt ze dan, ‘en dan nog, waarom zou jij je erover opwinden?’ Daar heeft ze wel een punt.

»Niet huilen dus. Maar voor ik het weet, zit ik op een boot met Jani Kazaltzis naar de einder te staren, en voel ik opeens de waterlanders opwellen. Ik liet het gebeuren, omdat ik wel vertrouwen had in de programmamakers, en dat bleek zowaar een opluchting te zijn. Na die eerste keer huilen op het scherm was ik over een drempel geraakt.

»(Luidop nadenkend) Ik ben altijd best open geweest. Maar een stuk van mezelf heb ik lang vermeden omdat ik het... niet makkelijk vond. Mijn achterdocht jegens emoties, dat ironische schild... Ik weet waar het vandaan komt, of ik dénk het toch te weten. Maar het is een heel verhaal.»

HUMO Eén dat je kunt vertellen?

HAM «Niet tot in het kleinste, waanzinnigste detail, maar... (Schraapt de keel) Kort gezegd: ik heb ooit een heel zwaar auto-ongeluk gehad. Het lamlendigste accident aller tijden. Ik was 19 jaar en ik zat naast de bestuurder toen we los door een muur reden. Hij was op slag dood. Ik kon ongehavend het portier opendoen en uitstappen. Zomaar.

»Je begrijpt dat dat een heel stevige impact op mij heeft gehad. Je moet het je voorstellen: opeens sta ik daar als 19-jarige met een reusachtig schuldgevoel, en moet ik aan mijn leven beginnen. Meer dan twintig jaar heeft dat enorm op me gewogen. Draag het maar eens mee. En toch ben ik pas na jaren therapie en veel gesprekken tot de conclusie gekomen dat het wellicht aan dát accident lag dat ik lange tijd alle grote emoties – verdriet én geluk – voor mezelf heb gehouden. Het kwam me op de één of andere manier niet meer toe om de wereld lastig te vallen. Ik had het recht niet om te huilen. Zodra ik de stuwdam voelde kraken, tikte ik mezelf op de vingers: ‘Jij niet, hè maat, want jij hebt dat netjes overleefd. Jij bent uit het wrak gestapt en hij niet.’ Psychologie van het zevende knoopsgat, natuurlijk, maar dat is de conclusie die ik voor mezelf in elkaar heb gepuzzeld.»

HUMO Ik snap dat je ironie een veiliger alternatief vond.

HAM «Ironie heeft me jarenlang op de been gehouden. Ironie en pintjes.»

HUMO Stoppen met drinken – zonder er een alcoholprobleem van te maken – paste dus ook bij je ommekeer?

HAM «Ik was al tijdens ‘De ideale wereld’ gestopt met drinken, maar zo’n proces loopt altijd over een periode, hè? Daarbij kwam nog dat ik vader was geworden.»

'Ik lééf voor het risico! En ik ben meer dan bereid om op mijn bek te gaan. Meer nog, op je bek gaan, dat is toch het beste wat er is?’ (Foto: met Lara Chedraoui.) Beeld vrt

WEKEN ZONDER IRIS

HUMO Heb je het schuldgevoel inmiddels kunnen loslaten?

HAM «Ik slaag er alleszins in om mezelf als succesvol en bij momenten zelfs als gelukkig te beschouwen. Ça va, allemaal, hoor (lacht). Ik ben zo’n kwibus die vaak om onbestemde, vermoedelijk redelijk idiote redenen met een bezwaard gemoed rondloopt. Maar als ik naar de feiten kijk – ik heb drie fantastische, gezonde kinderen, ik ben best een goeie vader, alles functioneert nog – dan zou ik begot niet weten waar die donkere wolk vandaan komt.

»Het gaat ook gewoon góéd. Onlangs kreeg Iris de kans om, net als ik, de oceaan over te steken met enkele vrienden. En toen dacht ik zelfs: wauw, nu is het universum wel héél gul! Het moest allemaal snel beslist worden. Een vriend van ons wilde samen met zijn broer en een bevriende skipper de oceaan oversteken. Iris wilde dolgraag mee, maar de boot zat vol. Tot we plots telefoon kregen uit Kaapverdië: één van de bemanningsleden was ziek geworden. Iris had nog nooit een boot van dichtbij gezien, maar de volgende dag zat ze op het vliegtuig en niet veel later vier weken lang op het scheepsdek.

»Ik gunde haar dat enorm hard. Omdat ze dat verdient. En ook omdat ik weet dat het niet altijd een pretje is om met mij samen te zijn (lachje).»

HUMO Ik denk dat jij een geweldige mens bent om in je leven te hebben, maar misschien niet gemakkelijk om elke dág in je leven te hebben.

HAM «Iris zal dat beamen. Gelukkig ben ik ook vaak niet thuis (lachje). Zij ziet de neuroot, de tobber, de depressies. Soms is mijn vat aan positiviteit leeg op het einde van de dag. Wat ik nog overheb, gaat naar de kinderen, maar zij is wel degene bij wie ik ga tanken.»

HUMO Hoe heb je de reis aan wal ervaren?

HAM «Fantastisch! Ik vond het zo cool om de zorg voor onze kinderen helemaal op mij te kunnen nemen, en om eindelijk te weten te komen hoe die wasmachine precies werkt. Als ik zou weten dat Iris over vier maanden zo’n trip zou plannen, zou ik trillen van de stress, maar als het in een vingerknip gebeurt, dan is het maar zo. Het gebeurt toch.

»Zo is het ook met de talkshow. We hebben nog twee weken vóór de eerste uitzending en we moeten nog van alles regelen. Maar als we opeens over een kwartier moeten opnemen, weet ik: we fiksen het wel. Als je voor een voldongen feit wordt gesteld, dan los je het op. Als je een sterfgeval meemaakt... Je kunt erover nadenken, filosoferen en dit en dat, maar als het je overkomt, dan kun je uiteindelijk alleen maar dóórgaan.»

HUMO Begin je al zenuwen te krijgen?

HAM «Een beetje. Dat gevoel had ik ook bij het eerste seizoen van ‘Viva la feta’. Ik voelde in mijn onderbuik: dit wordt het, het programma waarvoor ik word neergesabeld! (lacht) En bij ‘De Campus Cup’ dacht ik het opnieuw. Maar dat houdt me niet tegen. Ik lééf voor het risico! En ik ben meer dan bereid om op m’n bek te gaan. Meer nog, dat is toch het beste wat er is?

»Als ik ga optreden en ik sta klaar in de coulissen, dan schiet altijd door mijn hoofd: wow, hoe ben ik hier weer terechtgekomen? Heerlijk gevoel! In het ongewisse stappen en tegelijk weten: vroeg of laat land ik op mijn pootjes.»

HUMO De laatste keer dat ik je uitgebreid sprak, tijdens de voorbereiding van je WK-tijdrit in ‘De tijd van ons leven’, zei je dat je ‘niet de beste versie’ van jezelf was. En nu?

HAM «Achteraf bekeken was ik dat misschien wél, zeker qua lichaam.»

HUMO Je was toen wel héél mager, vond ik.

HAM (dromerig) «Ja, amai! Ik heb heimwee naar dat lijf. Ik was in zo’n loepzuivere vorm, jongens toch. Mijn stoelgang was ex-cel-lent!

»Maar misschien gaat het nu gewoon nóg beter. De perfectie zal ik nooit bereiken, maar ik probeer stappen in de goeie richting te blijven zetten. Ik had het er laatst over met een vriend: als de 14-jarige Otto-Jan een brief zou krijgen over wat hij over dertig jaar allemaal zou doen, dan zou hij glimmen van trots! Stel je voor: ‘Je stond al op Pukkelpop en je krijgt een talkshow op tv. Je hebt drie kinderen, maar je bent nog altijd graaf, want je hebt veel elektrische gitaren en skateboards!’ Ik zou denken: holy fuck, ga ik díé dude worden? Dat zou mijn droom zijn! Wat dat betreft, mag ik echt niet klagen. Fuck it, ik mag helemáál niet klagen.

»Ik zou er bijna emotioneel van worden – het mag nu toch – maar ik ben oprecht zó dolblij voor die 14-jarige versie van mezelf.»

HUMO Je weet exact wat 14-jarige Otto-Jan zou zeggen, hè?

HAM «Amai zeg, wáúw! (lacht)»

‘Amai zeg wauw!’, VRT 1, maandag 4 september, 21.30