Ouders van Verongelukte Kinderen: ‘Behalve de horeca zegt iedereen dat we naar een nultolerantie voor alcohol in het verkeer moeten’

De drempelwaarde voor een automatische intrekking van het rijbewijs daalt van 1,5 promille naar 1,2 promille. De vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) noemt dat ‘een doekje voor het bloeden’, aldus Koen Van Wonterghem.

KOEN VAN WONTERGHEM «Dit zal weinig effect hebben. Of we het rijbewijs nu automatisch afnemen van mensen die 1,2 promille in het bloed hebben of 1,5 promille: dat is sowieso veel te veel. De wettelijke limiet van 0,5 promille komt overeen met twee eenheden alcohol. Al bestaan er duidelijk nog misvattingen over de wettelijke limiet. Mensen zijn sowieso al beïnvloed bij 0,5 promille en zelfs minder. Dat is wetenschappelijk vastgesteld. Dus iemand die 1,2 promille in het bloed heeft, is gewoon dronken. Op deze manier doen we alsof het minder erg is als je minder dan 1,2 promille alcohol in je bloed hebt.»

- Verkeersinstituut Vias en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) vinden de maatregel wel een stap in de juiste richting.

VAN WONTERGHEM «Natuurlijk is het makkelijk om te zeggen dat dit een verbetering is. Maar neen, eigenlijk is dit een halve maatregel. Daar zijn we hier in België specialist in. Ik vermoed dat Vias en VSV dit ook als een soort van sensibiliseringsmaatregel zien. Maar dat is dit expliciet niet. Dit is een handhavingsmaatregel: die moet iets handhaven, niet sensibiliseren.

»We weten dat we sowieso naar een nultolerantie moeten. Behalve de horeca zegt iedereen dat intussen. Maar dan moet je er toch een kader voor scheppen? Dat is perfect mogelijk en afdwingbaar, bijvoorbeeld door de wettelijke limiet op 0,1 promille te leggen. Zo ben je zeker dat niemand een glas kan drinken en achter het stuur kan kruipen, maar zijn zaken als pralines of sauzen wel gedekt. Het is gewoon een kwestie van wil. Kijk naar het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, de Scandinavische of de Baltische staten: daar geldt zo’n nultolerantie wel al.»

- Heeft België een strenge of ­lakse wetgeving rond alcohol­gebruik in het verkeer in vergelijking met de rest van Europa?

VAN WONTERGHEM «Er is een straffenarsenaal dat de politierechter kan gebruiken, zowel om lichte als strenge straffen uit te spreken. Dat is het probleem niet. Wel vind ik dat we die straffen anders zouden moeten aanpakken.

»Mensen die met zoveel promille in het bloed achter het stuur kruipen, hebben eigenlijk een ziektebeeld. Ze hebben een slechte verhouding met alcohol. We zouden meer werk moeten maken van alternatieve straffen, zoals een rijverbod en begeleiding, bijvoorbeeld door verkeerspsychologen – een afstudeerrichting die we ­overigens niet kennen in België, maar wel in Duitsland bestaat.

»Neem nu mensen die met 1,2 promille gepakt worden: dat zijn al zware drinkers, dat kan niet anders. Hun rijbewijs nu automatisch intrekken, wat houdt dat in?

»Eigenlijk is naast het verlagen van de drempelwaarde ook het intrekken van het rijbewijs een doekje voor het bloeden. Die mensen zijn veertien dagen hun rijbewijs kwijt. Dat is geen straf maar een bewarende maatregel naar de maatschappij. Het is nadien aan een politierechter om die persoon te berechten. Maar het duurt maanden tot een jaar voor iemand voor een politierechter komt. Eigenlijk zou er een vorm van snelrecht moeten komen, waarbij men echt in de diepte gaat kijken wat er aan de hand is.»

- Mensen moeten meer het ­gevoel hebben dat ze bestraft kunnen worden?

VAN WONTERGHEM «Nee, mensen zouden nuchter moeten rijden of zich aan de snelheidslimiet moeten houden omdat het nu eenmaal zoveel veiliger, aangenamer en rustiger is voor iedereen, niet vanwege de pakkans. Die doorgedreven focus op straffen en boetes: daar geloof ik niet in. Mensen zouden zelf moeten voelen dat aan een hogere snelheid dan 30 kilometer per uur door een woonwijk rijden niet klopt. Maar daar zijn we nog ver vanaf.»