Oussama Atar was het brein achter de terreur in Parijs en Brussel: ‘Deze misleiding is van dezelfde orde als de zaak-Dutroux’

Wat al langer bekend was, is nu officieel: de Belg Oussama Atar was het brein achter de bloedige aanslagen in Parijs (2015) en Brussel (2016). Tikje vervelend: de top van de Belgische regering en de Staatsveiligheid hebben indertijd de rode loper voor Atar uitgerold.

Vorige week bracht de Franse nieuwssite Mediapart uit dat Britse jihadisten die namens Islamitische Staat (IS) westerse gijzelaars in Syrië gevangenhielden, in hun verhoor hebben verklaard dat Atar hun opdrachtgever was. Daarmee werd opnieuw duidelijk hoe hoog hij destijds in de IS-hiërarchie stond. Zo hoog dat hij de aanslagen in het Westen aanstuurde.

‘Het verbaast me niets,’ zegt volksvertegenwoordiger Georges Dallemagne (CDH). Afgelopen jaar bracht hij met journalist Christophe Lamfalussy een goed gedocumenteerd boek uit, ‘Le clandestin de Daech’ (‘de verstekeling van IS’), waarin hij precies hetzelfde beweerde: zonder Atar geen aanslagen in Parijse cafés en restaurants, het Stade de France, de Bataclan, de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek. ‘Maar als ik daar tot voor kort met onze politiediensten over sprak, minimaliseerden ze de rol van Atar. Ze deden het af als een hypothese.’

HUMO Het nieuws betekent dat onze overheid met een groot probleem zit.

Georges Dallemagne «De parlementaire onderzoekscommissie naar de terroristische aanslagen in Brussel heeft haar werk afgesloten met een lijvig rapport van bijna duizend pagina’s. Commissievoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) had voorgesteld drie casestudy’s te maken van zaken die onze nadere aandacht verdienden: de mislukte arrestaties van Salah Abdeslam, het verblijf van Brahim El Bakraoui in Turkije en de rol van Oussama Atar binnen IS. Over Abdeslam en El Bakraoui staat veel te lezen in het rapport. De naam van Oussama Atar valt maar enkele keren, terloops.

»De commissie heeft onder de mat geveegd dat de Belgische verantwoordelijkheid voor de aanslagen verpletterend is. Het kernkabinet (onder leiding van CD&V-premier Yves Leterme, red.) heeft twee keer gepleit om Atar vrij te laten: de Staatveiligheid wilde hem als een honeypot in jihadistische milieus uitzetten. Het is anders gelopen. Atar heeft zijn vrijheid misbruikt om terreur voor te bereiden. Ook heel wat parlementsleden en ngo’s hebben zich laten misleiden door de praatjes van hem en zijn omgeving.

»Er zijn zoveel mensen bij betrokken dat iedereen momenteel verkiest te zwijgen, met als gevolg dat de waarheid over de aanslagen niet naar buiten komt. Dat kunnen we ons niet veroorloven: de slachtoffers hebben daar recht op.»

HUMO Wat stelt u voor? Een nieuwe commissie?

Dallemagne «Ons werk is niet af. Al sinds het begin van deze regeerperiode vraag ik om de commissie te heropenen, maar ik vermoed dat de meerderheid een akkoord heeft gesloten om er niet op door te gaan.

»Na afloop van de grote terrorismeprocessen in Parijs en Brussel zullen we de juridische waarheid over de aanslagen kennen. De politieke waarheid blijft verborgen: hoe hebben onze instellingen gewerkt? De stilte daarover schokt mij. Voor mij is dit een staatszaak, van dezelfde orde als de affaire-Dutroux.»