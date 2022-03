‘Overweldigend, al die meningen over mijn uiterlijk en speculaties over plastische chirurgie’

Het is eens iets anders dan de Avengers die in vol ornaat tegen Thanos vechten, of Batman die gehuld in een zwarte cape over Gotham City waakt: de meest epische gekostumeerde battle wordt deze vrijdag uitgevochten tussen Konijn, Ridder en Miss Poes in ‘The Masked Singer’. Dat moge dan nog steeds de meest onverklaarbare hype zijn sinds Crocs, toch houdt het ook in z’n tweede seizoen al twee maanden elk gesprek bij de bakker draaiende. Tijd om nog eens te piepen achter de schermen, te peinzen over het succes en te palaveren met makers, speurders en ex-kandidaten over het in deze tijden deugddoende effect van vederlicht entertainment. Vandaag: Bart Peeters en Julie Van den Steen.

BART PEETERS (gastspeurder) «Het succes van ‘The Masked Singer’ is, raar maar waar, een Belgisch verhaal. De genaamde Dave Heuten, een vriend van Ronny en Robert Mosuse, is dé man achter het concept zoals wij het vandaag in het Westen kennen. Dat begon allemaal toen hij op de tv-beurs van Cannes enkele marsmannetjes tegen het lijf liep, die achteraf gezien weliswaar Koreanen bleken te zijn. In hun programma zongen mensen liedjes terwijl ze een soort Koreaanse menukaart op hun gezicht hadden geplakt. Mocht ik dat zien, zou ik denken: rare jongens, die Koreanen. Maar niet de genaamde Dave Heuten! Die zorgde ervoor dat productiehuis Fremantle de rechten kocht en de kandidaten in van die tot de verbeelding sprekende pakken begon te steken. Intussen maken ze ‘The Masked Singer’ in een land of 25.»

HUMO Hoeveel villa’s met zwembad heeft de genaamde Dave Heuten intussen al?

PEETERS «Dave is een gewone gast gebleven! Echt waar, daar hangt geen spatje marccouckianisme aan.

»Ik blijf het knap vinden: zelf zag ik werkelijk níéts in het oorspronkelijke concept. Al kan ’t ermee te maken hebben dat ik het leerde kennen toen Gerard Joling er dolenthousiast over uitweidde in de talkshow ‘De wereld draait door’: Gerard Joling en ik zijn namelijk nog nooit allebei over hetzelfde dolenthousiast geweest.»

HUMO Jij bent zelf nog maskermaker geweest in theaterateliers.

PEETERS «Mijn allereerste job! Je kent het Ensor-schilderij ‘De intrede van Christus in Brussel’? Ik heb voor de KVS in Brussel dat hele schilderij nagemaakt met levende mensen. Daardoor zijn maskers mij blijven intrigeren. Ik begrijp de impact van iets als de Robots, mooi tot leven gebracht door Lize Feryn en Aster Nzeyimana: top! Maar ik begrijp ook dat pakweg Flamme Fatale een minder goed kostuum had. Tine Embrechts, die erin huisde, beschikt namelijk over curves die er echt mogen zijn, maar die werden door dat onflatteuze pak helemaal genivelleerd. Dat personage had beter Brandwondencentrum Neder-Over-Heembeek geheten.

»Het pak van Schorpioen zegt me ook weinig: het hoofd ziet eruit als het masker van een schermer. Als je geen gezicht ziet, dan gaat de toverkracht een beetje verloren.

»De grote Herman Teirlinck zei dat het kostuum het verlengstuk is van de acteur. En zoals het ook is met mannen: de ene heeft al een beter verlengstuk dan de andere.»

HUMO Je vergelijkt ‘The Masked Singer’ graag met voetbal.

PEETERS «Vooral in die zin dat je er beter niet té diep over nadenkt. Want voor je het weet zie je alleen maar een bende volwassen venten die als idioten achter een bal lopen, en dan wordt het potsierlijk.

»Ja, die sportvergelijking klopt wel, denk ik. Ik zag onlangs twee gasten sleuren met hun koersfietsen terwijl ze keuvelden over Wout van Aert. Ik dacht: mensen die dat soort gesprekken kunnen voeren, hebben eigenlijk een schoon leven, hè? Het is alleszins minder triestmakend om dáárover door te bomen dan over de kansen van Zelenski of de waanzin van Poetin. ‘The Masked Singer’ leidt je weg van zulke paadjes.»

HUMO Je zegt eigenlijk: ‘The Masked Singer’ is het ultieme escapisme.

PEETERS «Wel degelijk. Escapisme is een mensenrecht.»

HUMO Valt er muzikaal iets aan te beleven?

PEETERS «Op de geweldige Tom Jones-imitatie van Erik Van Looy na is de muziekgeschiedenis in geen enkel land een stap vooruit geraakt dankzij ‘The Masked Singer’. Maar dat hoeft ook totaal niet, het is échte ‘natte haartjes-tv’: de kinderen zitten na hun bad in pyjama voor tv, en mama en papa kijken mee. Ik weet dat dat een ouderwets uitgangspunt is, maar wacht maar tot je zelf kleine kinderen hebt (lacht).»

HUMO Hoe hard hebben ze al hun best gedaan om jou in zo’n pak te krijgen?

PEETERS «Ik vrees dat ik daar nogal een ambetanterik in ben: het zou voor mij volstrekt niet kunnen dat iemand anders over mijn look zou beslissen. Ik ben de Alex Callier van de maskerwereld: de dwarsligger die nooit akkoord gaat met de gemaakte keuzes.

»Weet je, onze dochter Winnie is werkzaam in de zorg, waar zij zich ontfermt over jongeren met complexe problemen. Recht tegenover ons huis ligt een wei waar mijn vrouw Anneke, die dierenartsassistente is, af en toe wat dieren laat rondhuppelen. Elke vrijdag komt Winnie met haar jongeren naar die diertjes kijken. Welnu, dan zijn er twee gespreksonderwerpen mogelijk: ofwel de dieren, ofwel de vraag ‘Wie is Konijn?’ Er waren al de koers en het voetbal om over te palaveren, en nu is er ook ‘The Masked Singer’.»

Julie Van den Steen: ‘Niet verliefd’

HUMO Ben jij over twee seizoenen een goede speurder gebleken?

JULIE VAN DEN STEEN (speurder) «Ik ben niet de beste, nee. Het probleem is: als je een bepaalde persoon in je hoofd hebt, dan hoor je alléén nog maar die persoon. In het tweede seizoen had ik al helemaal geen idee. Dat bleek na de eerste ontmaskering: als Yanina Wickmayer uit zo’n pak tevoorschijn komt, dan weet je dat je het ver mag gaan zoeken.

»Eén moment de gloire: ik heb Aster (Nzeyimana, die in één van de Robots zat, red.) ontmaskerd. Maar dat komt ook alleen maar omdat ik Aster al kende van in mijn studentenperiode: ik wist dat hij goed kon rappen: het was vroeger zijn party trick.»

HUMO Nog even: vorig jaar was er sprake van enige bovengemiddelde interesse in de figuur van Wolf...

VAN DEN STEEN (zucht) «O, ja. De hype daarrond op Twitter en in de media was totaal overroepen. Het was niet alsof ik gevóélens had voor Wolf, hè, en al helemaal niet voor de figuur die eronder zat, heden de gewaardeerde cospeurder Kevin Janssens.

»Op een bepaald moment leek het programma wel meer te draaien rond mijn zogezegde verliefdheid dan om de zoektocht naar de kandidaten. Zelfs familie van mij geloofde niet dat er tussen Wolf en mij niks aan de hand was (lachje). Allee, mannekes!»

HUMO Dat pak staat nu niet in je slaapkamer?

VAN DEN STEEN (lacht) «Nee, maar het staat wel bij VTM, en ik ben al een aantal keer stevig geschrokken toen ik er bijna tegenaan liep.»

HUMO Heeft de reactie op het programma jou verder nog overrompeld?

VAN DEN STEEN «Het is er alleszins aan te merken dat het één van de best bekeken programma’s in de geschiedenis van VTM is. Dagelijks ontvang ik niet alleen berichten via sociale media, maar zelfs echte brieven. ‘Let daar eens op, volgens mij is zíj Miss Poes,’ staat daarin dan te lezen, terwijl het programma natuurlijk al een slordige acht maanden eerder is ingeblikt – mensen vinden het altijd jammer als ik hun dat moet zeggen.

»In de supermarkt merk ik het ook. Ik ben blij dat de regeling voor de mondmaskers versoepeld is, want tot voor kort moest ik vaak aanhoren: ‘Aha, óók gemaskerd!’ Dan sta ik daar met tampons in mijn kar ongemakkelijk te wezen (lachje).»

HUMO Ik lees online weleens commentaar op je looks.

VAN DEN STEEN «Ik ook, ja. Ik denk dan: kijk toch gewoon naar het programma, in plaats van de reacties op mijn persoontje zo op te blazen? Vandaag trek ik mij dat niet zo hard aan, maar in het begin was het overweldigend, al die ongevraagde meningen en speculaties over plastisch chirurgische ingrepen – terwijl dat helemaal niet waar is. Ik probeer het als een compliment te zien: dat is de enige manier om ermee om te gaan.»

HUMO Er was ook de harde commentaar van Helmut Lotti, die jou een ‘simpele blonde’ noemde toen je dacht dat hij in het pak van Edelhert zat. Volstonden zijn verontschuldigingen?

VAN DEN STEEN (schouderophalend) «‘Simpele blonde’ is makkelijk, hè. Om iemand op basis van een haarkleur te veroordelen... Die verontschuldigingen heb ik ook maar achteraf in de krant gelezen, dus heel persoonlijk was ’t niet. Verder heb ik daar niet zo heel veel over te zeggen. Het was niet slim van hem, maar ik heb er niet van wakker gelegen.»

HUMO Heb je al eens een ‘The Masked Singer’-pak mogen aantrekken?

VAN DEN STEEN «Maar nee, wij speurders tasten evenzeer in het duister als jullie! Vorig jaar heb ik in een baldadige bui eens geprobeerd om de backstage binnen te glippen, maar dat was een oninneembaar fort.

»Ik denk niet dat ik zou gedijen in zo’n pak, daarvoor ben ik te claustrofobisch. Mensen vragen ook weleens of ik kan zingen, omdat ze mij op de radio een mooie stem vinden hebben: helaas (lacht).»

HUMO Als het toch moet, wat voor kostuum zouden ze voor jou dan mogen ontwerpen?

VAN DEN STEEN «Eentje gebaseerd op mijn hond, een grote labradoodle: ik ben tenslotte maar een simpele blonde.»