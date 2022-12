Paste Jack nu wel of niet op die deur in ‘Titanic’? James Cameron liet het wetenschappelijk onderzoeken

Er is nog geen oplossing voor de oorlog in Oekraïne, de dreigende recessie, het begrotingstekort of het levenslange - en volgens haar ook heel oneerlijke - rijverbod van Tanja Dexters, maar niet getreurd: James Cameron gaat ons wel een definitief antwoord geven op één van de meest prangende vragen van de eeuw.

Paste Jack Dawson nu wel of niet mee op de deur van Rose in ‘Titanic’? Regisseur James Cameron is het beu dat iedereen maar blijft beweren dat het kan, en dus nam hij het heft in eigen handen om voor eens en voor altijd te bewijzen hoe het zit.

Al sinds ‘Titanic’ verscheen in 1997 is de halve wereldbevolking niet te spreken over het einde. Rose (Kate Winslet) slaagt er immers in om de ramp te overleven door op een drijvende deur te liggen. Jack (Leonardo DiCaprio) blijft echter aan de rand hangen en sterft uiteindelijk aan onderkoeling. Een hartverscheurend moment, dat menig tienerhart voor eeuwig had getekend.

Volgens veel kijkers had Jack echter makkelijk mee op de deur gepast, als die luie Rose simpelweg wat plaats voor hem had gemaakt. Regisseur James Cameron is het daar niet mee eens en wil de discussie nu na 25 jaar beslechten. Daarvoor haalt hij zelfs the big guns boven: ‘We hebben een wetenschappelijke studie gedaan, zodat wedit eindelijk achter ons kunnen laten’, zei hij in een interview ter promotie van zijn nieuwe film ‘Avatar: The Way of Water.

‘We hebben samen met een expert in hypothermie een uitgebreide forensische analyse uitgevoerd. We bouwden het vlot uit de film na en schakelden twee stuntmensen in met hetzelfde gewicht van Kate en Leo. Met sensoren konden we testen of ze het zouden overleven in ijswater. We hebben verschillende methodes getest, maar de conclusie was altijd dezelfde: er was geen enkele mogelijkheid waarbij ze het allebei overleefden.’

De dood van Jack was volgens Cameron ook noodzakelijk voor de film. ‘Hij moest sterven. Het is zoals Romeo en Julia. Het is een film over liefde, opofferingen en sterfelijkheid. De liefde wordt gemeten door een opoffering. Misschien deed ik het niet op een manier waar iedereen akkoord mee is, maar Jack moest sterven. Zo simpel is het.’

De test zal in februari te zien zijn in een special ter ere van 25 jaar ‘Titanic’ op National Geographic. Op Valentijnsdag, 14 februari 2023, verschijnt ‘Titanic’ ook opnieuw in de zalen.