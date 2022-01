Paul D’Hoore: ‘Niemand kan zeggen hoe de waarde van cryptomunten bepaald wordt’

De bitcoin en verschillende andere cryptomunten staan op het laagste punt in meer dan vijf maanden. Volgens financieel expert Paul D’Hoore nog maar eens een bewijs dat je er geen touw aan kunt vastknopen. ‘Niemand kan bij cryptomunten zeggen hoe de waarde bepaald wordt.’

- Bitcoin is bijna de helft van zijn waarde verloren sinds november. Ook ethereum, een andere cryptomunt, is met 30 procent gezakt. Wat is er aan de hand?

PAUL D’HOORE «De enige verklaring is dat veel mensen hun crypto’s verkopen. Die munten zijn inderdaad fel gezakt in waarde, maar dan denk ik: what’s new? Vorig jaar was bitcoin al gezakt van 50.000 euro naar 25.000, en dan gestegen naar 60.000. Dit ligt dus volledig in de lijn van wat we tot nu toe al gezien hebben van cryptomunten.

»Die cryptomunten zijn een fenomeen dat veel te jong is om enige logica in te vinden. Bij bedrijven kun je nagaan hoeveel winst dat bedrijf maakt, hoe hoog het rendement is, welke dividenden worden uitgekeerd. Als de beurs inzakt na een nieuwe corona-opstoot kun je daar verklaringen voor geven. Maar bij cryptomunten kan niemand zeggen hoe de waarde bepaald wordt. Of ze nu aan 1 euro staan of aan 10.000 euro: dat wordt gewoon bepaald door wat de markt ervoor wil geven.»

- Is er geen link met de aankondiging van de Amerikaanse Nationale bank, die aangaf te stoppen met massaal gratis geld bij te drukken en de rente op te trekken?

D’HOORE «Volgens mij niet. Als de rente stijgt en iedereen nerveus wordt, dan heeft dat inderdaad een impact op de beurs. Maar voorstanders van cryptomunten verdedigen die door te zeggen dat ze losstaan van die bestaande financiële structuren. In die zin zou een stijging van de rente net goed moeten zijn voor cryptomunten, omdat mensen dan van traditionele beleggingen zouden vluchten naar cryptomunten.

»Dat gebeurt bijvoorbeeld bij goud, een traditionele vluchthaven als financiële markten onder druk komen te staan. Omdat de waarde van goud relatief goed standhoudt, zie je vaak dat mensen van traditionele beleggingen naar goud overstappen. Maar goud is natuurlijk ook een product dat al eeuwenlang waarde heeft. Het is een blijvend, niet-roestend stuk metaal dat bovendien zeer zeldzaam is. Mensen weten dat als ze goud kopen, dat ze daar in elk land ter wereld kopers voor kunnen vinden. Cryptomunten worden weleens het nieuwe goud genoemd, maar tot nu toe gaat die vergelijking dus niet echt op. Er is niemand die zeker weet of bitcoins over een aantal jaar nog waarde zullen hebben, dus blijft het pure speculatie.»

- Toch zijn er heel wat mensen die maar al te blij zullen zijn dat ze enkele jaren geleden het erop gewaagd hebben om in bitcoins te investeren. Is het nu geen uitgelezen moment om er te kopen?

D’HOORE «Zolang het geen tastbare connectie heeft met de wereld, of zolang het bijvoorbeeld geen wettig betaalmiddel in heel wat landen is, zou ik het in elk geval niet aanraden. Meespelen met de Lotto is wat mij betreft namelijk ook geen belegging. Wat met cryptomunten gebeurt, is in feite niet veel anders dan mensen die allemaal lottobiljetten aan elkaar verkopen. En alle nieuwe mensen die zo’n lotje kopen, jagen de prijs verder de hoogte in. Maar ze geven wel allemaal hun euro’s prijs voor iets dat geen werkelijke waarde heeft, dus ik weet niet of je dat slim beleggen kunt noemen. Pas over een aantal jaar gaan we kunnen inschatten of die cryptomunten een blijver zijn of niet.»

(DM)