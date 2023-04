Père Gilbert: ‘Ik kijk met grote bewondering naar hoe Stromae omgaat met ziijn depressie’

Exact twintig jaar geleden gaven prins Laurent en Claire Coombs elkaar het jawoord. Het enfant terrible van het koningshuis liet zijn trouwceremonie opluisteren met een opzienbarende preek van een al even opzienbarende geestelijke: Guy Gilbert, de ‘priester van het Parijse straatcrapuul’. Over zijn liefde voor Laurent praat Gilbert hier en in de vierdelige documentairereeks ‘Laurent: prins op overschot’, vanaf volgende week op Canvas. Maar Père Gilbert, 87 intussen, blijft zelfs na een burn-out een rebel. ‘Er is niemand bij gebaat als de kerk wordt geleid door een man die zo oud en ziek is dat zelfs God hem niet meer kan helpen.’

We ontmoeten Guy Gilbert in hogere sferen, nabij Briançon te midden van de Franse Alpen, waar hij sinds enkele maanden in een rustoord verblijft. De rebelse geestelijke kent de streek als zijn broekzak: bijna een halve eeuw lang kwam hij hier jaarlijks op skivakantie met jongeren uit het verloederde 19de arrondissement van Parijs, die hun toevlucht hadden gezocht in het buurtcentrum dat hij er sinds begin jaren 70 bestiert. Voor honderden -loubards die door een combinatie van armoede, drugs en misdaad van het rechte pad waren afgedwaald, was de priester-straathoekwerker het enige houvast in een wereld die hen van kindsbeen af had uitgespuwd. Maar zelfs de onvermoeibare Père Gilbert moet in de tand des tijds zijn meerdere erkennen: eerder dit jaar werd hij in het ziekenhuis opgenomen met ernstige uitputtingsverschijnselen.

GUY GILBERT «Toen de corona-crisis uitbrak, ondertussen drie jaar geleden, moest ik Parijs ontvluchten. Ik trok me terug in La Bergerie de Faucon, mijn tweede opvangtehuis in de Provence, waar ik de lockdown in de vrije natuur kon doorbrengen. Maar de verandering van omgeving en het gemis van mijn geliefde loubards hebben me geen goed gedaan: gaandeweg viel ik ten prooi aan een enorme vermoeidheid, die alle levenslust uit me wegzoog. Ik voelde me langzaam creperen, tot ik ten langen leste in het ziekenhuis belandde. En nu ben ik hier, in dit rustoord, om weer op krachten te komen. Ik ben nog altijd erg moe, vooral in mijn hoofd, maar de rust en de zuivere berglucht doen me goed. Het gaat elke dag een beetje beter.»

– U geeft al een tijdje geen interviews meer, maar voor de twintigste huwelijksverjaardag van prins Laurent en prinses Claire was u bereid een uitzondering te maken. Bewaart u mooie herinneringen aan 12 april 2003, hun trouwdag?

GILBERT «Schitterende herinneringen. Acht dagen eerder had ik in Parijs het huwelijk van twee loubards ingezegend, voor welgeteld vijf aanwezigen. Toen ik op de trouwdag van Laurent en Claire aankwam in Brussel, was ik onthutst door de enorme publieke belangstelling: de genodigden stonden rijen dik voor de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal, overal zag ik camera’s. ‘Wat doe ik hier?’ vroeg ik mezelf af. ‘Ik hoor hier helemaal niet thuis!’ Maar mijn sympathie voor -Laurent trok me over de streep. Ik draag hem een bijzonder warm hart toe. Toen hij me verzocht om enkele woorden te spreken tijdens zijn bruiloft, heb ik geen seconde getwijfeld.»

– ‘Enkele woorden’ is een understatement: u praatte bijna twintig minuten vol.

GILBERT «Laurent had me ingelicht over de strakke timing: ‘Kardinaal Danneels leidt de viering, hij zal je het woord geven. Je hebt drie minuten.’ Het zijn er iets meer geworden (lacht). Ach, ik heb gewoon gedaan wat ik altijd doe. Ik zeg wat ik voel, recht uit het hart, zonder op m’n horloge te kijken.

»De reacties achteraf waren onverdeeld positief, ook in de Belgische pers, die zich in de aanloop naar het huwelijk vragen had gesteld bij de aanwezigheid van een straatpriester als ik: ‘Zal het ruwe taalgebruik van Père Gilbert de leden van de koninklijke familie niet te zeer -choqueren?’ Dat bleek dus behoorlijk goed mee te vallen. Een vriend liet me zelfs weten dat hij me amper had herkend, omdat ik tijdens mijn rede geen enkele keer had gevloekt (lacht). De enige die niet tevreden was met mijn optreden, was de traiteur: doordat ik zoveel langer had gepraat dan voorzien was, waren zijn biefstukken te hard gebakken.»

Op het huwelijk van prins Laurent en prinses Claire in 2003. ‘Een vriend liet me weten dat hij me amper had herkend, omdat ik tijdens mijn preek geen enkele keer had gevloekt.’ Beeld Photo News

FILMPJE VAN STROMAE

– Ontmoet u prins Laurent nog geregeld?

GILBERT «O ja, absoluut. We hebben elk jaar een vaste afspraak op 15 augustus: dan vieren we Maria-Hemel-vaart in La Bergerie de Faucon, samen met zijn hele gezin. Het doet me veel plezier om Louise en de tweeling (Nicolas en Aymeric, red.) te zien opgroeien. Laurent is een strenge maar liefhebbende ouder die het allerbeste wil voor zijn kinderen. Net als prinses Claire, trouwens. Toen Laurent haar vele jaren terug aan me voorstelde, dacht ik vanaf het eerste moment: mijn vriend heeft een goede, eerlijke vrouw gevonden. Ze is helder en transparant, net zoals haar voornaam doet vermoeden (glimlacht).»

– De prins heeft de voorbije decennia een hobbelig parcours afgelegd. Net als de Britse prins Harry, die zichzelf in zijn recente autobiografie onomwonden een reservespeler noemt, ging hij jarenlang gebukt onder zijn onbestemde status als jongere broer van een kroonprins.

GILBERT «Je kunt Laurent en prins Harry inderdaad tot op zekere hoogte met elkaar vergelijken. Maar Harry heeft in zijn verontwaardiging een aantal grenzen overschreden, vind ik. En hij kan, in tegenstelling tot Laurent, niet rekenen op een sterke vrouw aan zijn zijde, die hem helpt om de uitdagingen het hoofd te bieden die gepaard gaan met zijn nogal onduidelijk omschreven rol in de koninklijke familie.

»Laurent heeft me vaak verteld over de strenge morele standaard van wijlen koning Boudewijn, die van zijn nakomelingen een grote rechtschapenheid verwachtte. Dat gold natuurlijk in de eerste plaats voor prins Filip, die op een dag de troon zou bestijgen, maar Laurent is net zo goed doordrongen van de menselijke waarden die hij van zijn oom heeft meegekregen. In alles wat hij doet, streeft hij het goede na, soms ten koste van zichzelf.»

– Hebt u koning Filip ooit ontmoet?

GILBERT «Vele jaren geleden, vóór hij koning was, hebben Filip en Mathilde me eens uitgenodigd om samen een weekend door te brengen. Ik heb natuurlijk niet zo’n sterke band met hen als met Laurent en Claire, maar het zijn bijzonder vriendelijke mensen aan wie ik mooie herinneringen overhoud.»

– U begeeft zich wel vaker in royale kringen: in 2015 zegende u het huwelijk in van Paul Van Haver alias Stromae, de Belgische koning van de elektronische muziek.

GILBERT (glimlacht) «Dat was één van de mooiste vieringen die ik ooit heb meegemaakt. Stromae had me gevraagd om de ceremonie te leiden in een ontwijde kerk in Mechelen die was omgebouwd tot een hotel. Samen met zijn aanstaande vrouw Coralie (Barbier, red.) had hij meer dan tweehonderd mensen uitgenodigd van overal ter wereld, een smeltkroes van rassen en nationaliteiten. Gsm’s waren verboden, waardoor we volledig van de buitenwereld waren afgezonderd. De ceremonie voltrok zich in een mystieke, fluwelen stilte. Het was ronduit imposant.

»Ik kijk met grote bewondering naar de moedige manier waarop Stromae omgaat met de depressie die hem zo lang in een wurggreep heeft gehouden. Net voor hij zijn wederoptreden zou maken (in januari 2022, red.), heb ik ’m gevraagd of hij een filmpje wilde opnemen om mijn straatjongeren een hart onder de riem te steken. Hij heeft hun een prachtige, hoopvolle boodschap geschonken, waarin hij vrijuit sprak over de zelfmoordgedachten die hem een tijdlang hadden gekweld, en over de kracht die hij had gevonden om weer uit dat diepe dal te klimmen. Zijn woorden waren bijzonder inspirerend voor mijn loubards, want ook zij zien zelfmoord soms als de enige manier om aan hun ellende te ontsnappen. Ik ben hem erg dankbaar.»

NO-GOZONES

– U hebt België in het verleden erg vaak bezocht, onder meer om gevangenen te ontmoeten. Wat is uw indruk van ons land?

GILBERT «Wat me het meeste opvalt, is de taalgrens die als een soort ijzeren gordijn tussen het noorden en het zuiden loopt, met Brussel als een merkwaardige enclave die ertussenin ligt geprangd. De meeste Vlamingen begrijpen en spreken Frans, maar omgekeerd lijken de Walen amper Nederlands te kennen: dat is betreurenswaardig. Jullie beschikken over een ijzersterke nationale wapenspreuk, maar in de praktijk blijft die jammer genoeg dode letter. Eendracht maakt macht, liefste Belgen! Als jullie elkaars taal niet spreken, zullen jullie elkaar nooit begrijpen.

»Toen prins Laurent me vroeg om te spreken op zijn bruiloft, heb ik onmiddellijk besloten om ook een paar woorden in het Nederlands te zeggen. Een tiental zinnen slechts, maar ik heb er een maand op geoefend! Dag in, dag uit, om de juiste uitspraak en intonatie te vinden. Laurent heeft me geholpen, maar het mocht niet baten: achteraf schreef de pers dat ik met een verschrikkelijk accent had gesproken (lacht). Nu, dat maakt weinig uit, want mijn woorden hebben wel degelijk effect gehad. De ceremoniegasten lieten me weten dat mijn vermetele poging om Nederlands te praten hen sterk had ontroerd. Een zoveelste bewijs dat taal bruggen slaat tussen mensen.»

– Bruggen bouwen is uw levenswerk: de voorbije vijftig jaar hebt u talloze kansarme jongeren geholpen hun weg te vinden in een maatschappij die hen met de nek aankeek. Hebt u de jeugd in al die tijd zien evolueren?

GILBERT «De coronacrisis heeft diepe wonden geslagen. Plots zaten al die kwetsbare jongeren opgesloten tussen de haveloze muren van hun piepkleine appartementjes, zonder ook maar één uitlaatklep. Ik kan dus perfect begrijpen dat ze ’s avonds en ’s nachts aan hun gevangenissen wilden ontsnappen, en de straten onveilig maakten met hun scooters en hun luide muziek. En ik begrijp net zo goed dat zulk gedrag veel ergernis veroorzaakt bij de omwonenden, die ‘dat crapuul’ met heel hun hart verwensen. Maar het enige wat die jongeren willen, is vrij en onafhankelijk zijn. Gezien én geliefd worden. Ze beschikken alleen niet over de middelen om dat verlangen op de juiste manier uit te drukken.

»Drugs spelen een cruciale rol. Niet alleen in de Parijse banlieues, maar in alle grootsteden over de hele wereld. Toen ik in de jaren 70 begon als straathoekwerker, werd ik net zo goed als nu geconfronteerd met extreme kansarmoede, maar bijna niemand gebruikte drugs. Nu doen ze het bijna allemaal, en dat veroorzaakt een golf van geweld die erg moeilijk te stoppen valt. Zo ontstaan no-gozones waar de wetteloosheid heerst, omdat zelfs de politie er geen voet durft te zetten. Het is een ernstig probleem, waarvoor zo snel mogelijk een oplossing moet worden gevonden. Onlangs zei Gérald Darmanin (de Franse minister van Binnenlandse Zaken, red.) dat hij aan een wetsvoorstel werkt om een levenslang rijverbod te geven aan chauffeurs die betrapt zijn op rijden onder invloed. De weg is nog lang, maar dat lijkt me al een stap in de goede richting.»

POETIN VS. CHURCHILL

– In uw buurtcentrum in het 19de arrondissement van Parijs kunnen jongeren van alle geloofsovertuigingen terecht. Hebt u vaak met religieus extremisme te maken gehad?

GILBERT «Elke vorm van religieus extremisme heeft catastrofale gevolgen. Gelovigen stellen zich ten dienste van God, extremisten gebruiken Hem. Of, beter gezegd: ze mísbruiken Hem om hun fanatieke gedachtegoed te verantwoorden.

»Er gaan stemmen op om de vrije meningsuiting verder aan banden te leggen, zodat haatpredikers het moeilijker krijgen om hun boodschappen te verkondigen, maar daar geloof ik niet in. Iedereen moet het recht hebben om zich in alle vrijheid uit te drukken, hoe onwenselijk dat soms ook kan zijn. Maar we moeten natuurlijk ook blijven reageren: telkens wanneer iemand de maatschappij aanvalt door extreme ideeën te spuien, moeten we de rangen sluiten en tonen dat we bereid zijn om onze waarden te verdedigen. Woorden zijn het krachtigste tegengif voor haat.»

– Helaas schieten woorden soms tekort om rampen te voorkomen. Dat ondervond u al in 1957, toen u als jonge priester naar de Frans-Algerijnse oorlog werd gestuurd. ‘Ik heb soldaten zien veranderen in beesten,’ zei u daar ooit over.

GILBERT «Helaas gebeurt vandaag net hetzelfde in Oekraïne. Elke oorlog is een schandvlek op de geschiedenis, maar die van Vladimir Poetin tart werkelijk elke verbeelding: zonder enige aanleiding is hij een buurland binnengevallen om het te verwoesten, de bevolking incluis. Het enige wat hem interesseert, is de totale onderwerping van een land dat hij om onduidelijke redenen als het zijne beschouwt. Westerse waarden als de democratie kunnen hem geen barst schelen.

»Nu, daarmee wil ik niet gezegd hebben dat de westerse democratische opvattingen op welke manier dan ook superieur zijn. Op dat vlak ben ik het volmondig eens met de voormalige Britse premier Winston Churchill: ‘Democratie is de slechtst mogelijke bestuursvorm, met uitzondering van alle andere die we ooit hebben geprobeerd,’ zei hij ooit. Ze heeft haar tekortkomingen en ze wordt al te vaak mismeesterd, maar bij gebrek aan beter is democratie de enige optie die we hebben. Dat weten ook de Oekraïners: ze verzetten zich met hand en tand tegen het leger van Poetin om hun recht op een vrije, onafhankelijke toekomst te vrijwaren.»

– Paus Franciscus krijgt kritiek omdat hij zich nog niet in scherpe bewoordingen heeft uitgesproken over de oorlog in Oekraïne. Vindt u dat het Vaticaan een signaal moet sturen naar president Poetin?

GILBERT (twijfelt) «Dit is in de eerste plaats een politieke oorlog, en de paus is geen politicus. Zijn taak bestaat erin de aandacht te vestigen op het lijden in de wereld, en dat doet hij ook. Ik kan me voorstellen dat veel mensen de wenkbrauwen fronsen wanneer ze zien hoe paus Franciscus handjes schudt met autoritaire leiders die hun bevolking onrecht of zelfs geweld aandoen, maar dat is nu eenmaal de verbindende rol die hij moet spelen. Achter gesloten deuren geeft hij hun zijn ongezouten mening, daar ben ik van overtuigd.»

‘Ik kan me voorstellen dat veel mensen de wenkbrauwen fronsen als paus Franciscus handjes schudt met autoritaire leiders, maar dat is nu eenmaal de rol die hij moet spelen.’ Beeld Ronald Dersin / Paris Match Belgique

DE PAUS ZIEN ETEN

– Hebt u Franciscus ooit ontmoet?

GILBERT «Op 11 september 2015, naar aanleiding van mijn vijftigjarige priesterschap. Een paar dagen eerder had ik een fax ontvangen van het Vaticaan, met de vraag of ik samen met paus Franciscus en enkele van zijn dichtste vrienden een maaltijd wilde delen. Dat was een primeur voor mij: ik had nog nooit een paus zien eten! (lacht)

»Ik was vooral onder de indruk van zijn nederigheid. Toen de bel voor de maaltijd luidde, schoof hij gewoon aan in de rij voor het buffet, net als iedereen. En toen we later op de dag de mis vierden, zat hij helemaal achteraan in de kerk. Zoals altijd droeg ik mijn zwarte leren jack, wat me in dat gezelschap van geestelijken behoorlijk uit de toon deed vallen (lacht). Maar de paus had er geen enkel probleem mee: hij vroeg me uit over mijn straathoekwerk in Parijs, en na afloop van ons gesprek mocht ik van hem de zegen ontvangen.

»Achteraf vernam ik dat Franciscus douches en toiletten had laten installeren aan de buitenmuren van het Vaticaan, voor de daklozen die de nacht doorbrengen in de omgeving van de Sint-Pieters-basiliek. Hij heeft ook de bootvluchtelingen bezocht op het Italiaanse eiland Lampedusa. Net als Jezus Christus sluit hij zich niet op in een ivoren toren: hij trekt de wijde wereld in, om de helpende hand te reiken aan mensen in nood.»

– Kon u het ook zo goed vinden met zijn voorganger, Benedictus XVI?

GILBERT «In oktober 2010 kreeg ik een telefoontje van de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy, die me vroeg of ik hem als vertegenwoordiger van de Franse clerus wilde vergezellen op een staatsbezoek aan het Vaticaan. Ik was op mijn hoede, want enkele jaren eerder, toen ik op audiëntie mocht bij Johannes Paulus II, had een wachter van de Zwitserse garde me de toegang tot het pauselijke paleis geweigerd: die haveloze ouwe motorrijder met z’n leren jack laat ik er niet in, zag ik ’m denken (lacht). Maar mijn bezorgdheid was ongegrond. Toen ik samen met de president door paus Benedictus werd ontvangen, keek hij me lange tijd aan met een monsterende blik. ‘Dit is Père Gilbert, een magnifieke man,’ zei Sarkozy om de stilte te verbreken. ‘Dat zie ik in zijn ogen,’ antwoordde Benedictus. Later heeft men mij verteld dat hij sterk bijziend was (lacht).»

– In 2013 trad Benedictus XVI af omdat zijn wankele gezondheid hem niet langer toeliet zijn pauselijke taken waar te nemen. Hij was de eerste kerkvader die bij leven afstand deed van zijn goddelijke functie. Wat vond u daarvan?

GILBERT «Het was een moedige en nederige beslissing, waarmee hij zijn opvolgers de enige juiste weg heeft gewezen. Als je voelt dat je niet langer in staat bent om je plichten te vervullen, is het beter om een stap terug te zetten. Laten we eerlijk zijn: er is niemand bij gebaat als de kerk wordt geleid door een man die zo oud en ziek is dat zelfs God hem niet meer kan helpen.»

‘Toen de coronacrisis uitbrak, moest ik Parijs en mijn geliefde straatjongeren achterlaten. Ik viel ten prooi aan een enorme vermoeidheid, die alle levenslust uit me wegzoog.’ Beeld Ronald Dersin / Paris Match Belgique

DE STEKKER ERUIT

– Benedictus werd weleens de ‘rottweiler van God’ genoemd, onder andere vanwege zijn oerconservatieve standpunten over euthanasie en abortus. Was u het met hem eens?

GILBERT «Dat zijn bijzonder delicate kwesties. Net als paus Benedictus ben ik ervan overtuigd dat we het leven maximaal moeten koesteren, ook wanneer het gaat om een ongeboren leven, of een leven dat wordt gekweld door ouderdom of ziekte. Het kan niet de bedoeling zijn dat de mens zich het recht toe-eigent om zelf te beslissen wanneer de stekker eruit moet. Maar er zijn natuurlijk ook situaties waarin het fysieke of mentale lijden te zwaar wordt om te dragen, en in dat geval... (zwijgt) Ik weet het niet. Dit is een aartsmoeilijk vraagstuk waarop ik niet met-een een sluitend antwoord kan formuleren.»

– Ziet u in de toekomst een grotere rol weggelegd voor vrouwen in de kerk?

GILBERT «Er zijn al meer dan tweeduizend jaar vrouwen in de kerk, en vaak spelen ze een essentiële rol. In veel van de gevangenissen die ik heb bezocht, waren bijvoorbeeld vrouwelijke aalmoezeniers aan de slag. Wat mij betreft, mogen hun verantwoordelijkheden gevoelig worden uitgebreid: zo zou ik er geen enkel probleem mee hebben als vrouwen tot diaken worden gewijd. Laat ze alsjeblieft de misviering leiden, huwelijken inzegenen, kinderen dopen!»

– Maar mogen ze ook priester worden?

GILBERT «Die beslissing laat ik over aan het Vaticaan (glimlacht). De kerk is een eeuwenoud instituut in een wereld die steeds sneller verandert: als ze evolueert, doet ze dat onvermijdelijk traag. Stap voor stap komen we er wel. Nu er in West-Europa een groot tekort is aan priesters, zou het best kunnen dat ook getrouwde mannen in de toekomst tot het priesterschap worden toegelaten.»

– Dan zou het celibaat op de helling komen te staan, waarvan u zich in het verleden een vurig pleitbezorger hebt getoond.

GILBERT «In mijn ogen is het celibaat een teken van totale toewijding aan God. Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik zou me niet ten volle op mijn missie kunnen toeleggen als ik werd afgeleid door de verlokkingen van het vlees. Ik weet dat het celibaat wordt aangewezen als de belangrijkste oorzaak van het kindermisbruik waaraan sommige geestelijken zich bezondigen, maar daar ben ik het niet mee eens. Als we het seksuele wangedrag in de kerk met wortel en tak willen uitroeien, moeten we het volledige priesterschap – en bij uitbreiding de hele katholieke kerk – grondig onder de loep nemen.»

LINKSE ZWIJNEN

– Zonet zei u dat u een goede band hebt met de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy. Toen die in 2005 minister van Binnenlandse Zaken was in de regering-Chirac, liet hij zich naar aanleiding van rellen in de Parijse banlieues ontvallen dat hij ‘het gespuis zou wegspuiten met een Kärcher’. Daarmee doelde hij op de jongeren die u al die jaren onder uw hoede hebt genomen.

GILBERT «Je m’en fous de la politique. De standpunten van Nicolas Sarkozy kunnen me geen ruk schelen. Het enige wat me interesseert, is de mens achter de politicus. En ik kan je met de hand op het hart zeggen: Nicolas is een goed mens. Hij heeft sociale woningen gebouwd, wijken heropgewaardeerd en een effectief tewerkstellingsbeleid voor kansarme jongeren gevoerd. Hij is de enige president die me ooit heeft geholpen om mijn loubards uit de shit te halen. Dát is wat telt.

»(Grinnikt) Sarkozy heeft ooit een bezoekje gebracht aan La Bergerie de Faucon. Ik heb er een boerderij met wel honderdvijftig dieren die ik door mijn loubards laat verzorgen, als onderdeel van hun therapie. Toen Sarko langs de weide van de everzwijnen wandelde, begonnen die verontwaardigd te knorren. ‘Gilbert, waarom zijn je beesten boos op me?’ vroeg hij. ‘Wat wil je?’ antwoordde ik. ‘Het zijn linkse zwijnen!’ (lacht)»

– Zijn er nog meer politici met wie u het goed kunt vinden?

GILBERT «Weinig. Ik zie vooral veel mannen en vrouwen die het hoog in hun bol hebben. Ik hunker naar politici die de mensen recht in de ogen durven te kijken. Die nederig genoeg zijn om hun mond te houden wanneer ze ergens niets van afweten, en de experts uit hun entourage de kans geven om af en toe het woord te voeren. De mensen die in de coulissen werken, hebben vaak veel zinniger dingen te vertellen dan politici die voortdurend in de spotlights staan.

»Het grootste probleem is dat de jongeren van de straat zich niet vertegenwoordigd voelen door de politieke klasse. Als we willen dat onze jeugd zich inzet voor de maatschappij, moeten we ervoor zorgen dat ze een stem heeft op het hoogste niveau. Maar de parlementen zitten vol met grijsaards die niets beters te doen hebben dan elkaar de hele dag vliegen af te vangen. Schaf die onzin toch af! Het wordt de hoogste tijd dat de politici beseffen dat ze ten dienste staan van de bevolking, en niet omgekeerd.»

– Wat is in uw ogen het dringendste probleem dat beleidsmakers moeten aanpakken?

GILBERT «De aarde. Het klimaat. Dat is de allerhoogste prioriteit.»

– Hebt u, tot slot, nog een boodschap voor de Belgen?

GILBERT «Zoals ik eerder al zei: praat met elkaar. Leer Nederlands, leer Frans! Vier jullie verschillen en vecht tegen de onverschilligheid.»

‘Laurent: Prins op overschot’, Canvas, woensdag 19 april, 21.20