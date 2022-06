Philippe Geubels: ‘Ik durfde enkel 's avonds laat naar de glasbak te gaan, als het donker was’

Vanavond neemt Philippe Geubels plaats langs Wim Lybaert in ‘De Columbus’. Samen trekken ze de weide wereld in, praten over alles en niets, en genieten ze van het goede leven. En om te genieten heeft Philippe Geubels niet veel nodig, zo ontdekten wij al: ‘Geef mij maar gewoon steak met pepersaus en frieten. Of wortelpuree met chipolata. Simpele kost. Én een Orangina.’

(Origineel verschenen in oktober 2020)

Waar is de tijd dat Philippe Geubels (39) zich in interviews hoofdzakelijk beperkte tot 'Ja', 'Nee' en 'Goh ja, ik weet dat eigenlijk zo niet'? Tegenwoordig is 's lands populairste comedian every journalist's dream, en dat heeft zo zijn redenen: 'Sinds ik zelf weleens interviews afneem, voor programma's zoals 'Taboe', weet ik hoe ambetant het is om niks terug te krijgen.' Hulde!

PHILIPPE GEUBELS «Weet je wat voor mij de hemel op aarde zou zijn? Vanaf mijn 41ste drie maanden per jaar met mijn gezin op een Kroatisch eilandje mogen zitten, waar ik met rust gelaten word. Daar verlang ik meer en meer naar: rust. En op de Kroatische eilanden vind je die, hè? Ik ben nu al een paar keer in Kroatië geweest, en ik vind het er veel toffer dan in pakweg Frankrijk of Spanje. De zee is er prachtig, en de mensen zijn er wat nors, maar eigenlijk ook heel vriendelijk. Ik voel me er thuis.»

HUMO Waarom precies vanaf je 41ste?

GEUBELS «Ik heb lang gezegd vanaf m'n 40ste, maar door de coronacrisis is het een jaar opgeschoven (lacht). Enfin, ik vrees dat het bij een droom zal blijven, want het is praktisch gezien niet haalbaar.»

HUMO 't Zal eerder voor je 60ste zijn?

GEUBELS «Goh... Ik vind het moeilijk om daarover na te denken, want ik zie mezelf geen 60 worden. 't Is te zeggen: ik ga er niet zomaar van uit dat ik die leeftijd ga halen. In pensioensparen en van die dingen heb ik helemaal geen zin, omdat ik denk: ik wil hier en nu genieten.»

HUMO Van wat kun je zoal genieten?

GEUBELS «Van van alles. Lekker eten en drinken, en ondertussen zeveren en discussiëren met vrienden.»

HUMO Wat eet en drink je het liefst?

GEUBELS «Steak met pepersaus en frieten. Of wortelpuree met chipolata. Simpele kost. En ik drink het liefst Orangina.»

HUMO Huh?

GEUBELS «De beste limonade ter wereld! 't Heeft wat bitterheid, en het smaakt het meest van alle limonades naar echte appelsienen. Je komt het ook niet veel tegen, dus het is altijd een plezier als je het ergens op de kaart ziet staan. Al zal ik bij de maaltijd - en ervoor en erna - liever wijn of bier drinken. Iets te graag zelfs, als ik eerlijk ben: ik moet daarvoor oppassen. Maar het is nu eenmaal zo: één van de weinige momenten waarop ik van het hier-en-nu kan genieten, is wanneer ik gedronken heb. Erg om te zeggen, eigenlijk (lacht). Maar mijn hoofd staat anders nooit stil.»

HUMO Tijdens de lockdown werd er meer dan ooit gepimpeld. Ook door jou?

GEUBELS «Ja. Zeker in de eerste weken, toen mijn vrouw nog ging werken en ik met onze dochter van 5 fulltime thuiszat. Hoe graag ik haar ook zie, ze zuigt geweldig veel energie op. Meer en meer gebeurde het dat ik rond vier of vijf uur tegen mezelf zei: 'Kom, ik schenk nog een glaasje wijn in.' Op den duur was ik zoveel aan het drinken dat ik alleen nog 's avonds laat naar de glasbak durfde, als het donker was. 't Was ook heel opvallend dat die glasbak altijd barstensvol zat - dat had ik nog nooit meegemaakt.»

HUMO Waar kun jij je zoal aan ergeren?

GEUBELS «Aan paaseitjes. Elk jaar weer is het hetzelfde gezeik: je ziet een paaseitje met een blauw papiertje, dus je denkt: 'Ha, pure chocolade!' Maar dan doe je dat papiertje eraf en blijkt het een wit eitje te zijn. En je kunt het niet terugleggen, want je hebt het opengedaan. Spreek nu toch eens gewoon een kleur af die in alle supermarkten dezelfde is!

»Ook erger ik me aan de politiek. Ik weet niet hoe het komt, maar waar ik vroeger altijd geneigd was om niet te hard te oordelen, maak ik me nu echt kwaad op onze politici. Ik vind dat ze op alle mogelijke manieren keihard aan het falen zijn. Die keer dat er daar twee uit het raam klommen - om op vakantie te vertrekken dan nog - dat snap je toch niet meer? Wat voor een boodschap is dat aan al de mensen in de horeca en de cultuursector die geen vakantie kúnnen nemen? Ik kijk echt uit naar het moment waarop er eens een nieuwe partij opstaat die een frisse wind laat waaien. 't Is het juiste moment, denk ik, want de mensen zijn het kotsbeu.»

HUMO Zou jij ooit op een lijst gaan staan?

GEUBELS «'Stem Geubels'? (lacht) Nee, zeker niet. Ik zou daar echt kapot van gaan, omdat je nooit voor iedereen goed kunt doen. Dát zou voor mij nu eens de hel op aarde zijn, in de politiek zitten.»

HUMO Heb jij ooit zoiets als de hel op aarde beleefd?

GEUBELS «De hel is overdreven, maar toen mijn dochter 3 jaar werd, heb ik het wel een tijdlang heel moeilijk gehad. Dat kwam omdat ikzelf mijn moeder ben kwijtgeraakt op die leeftijd. Destijds was ik nog te klein om dat bewust mee te maken. Ik herinner me zelfs niets meer van die periode, laat staan van de jaren ervoor. Maar toen mijn dochter 3 werd, besefte ik plots: shit, mijn moeder en ik hebben elkaar best lang gekend, en een heel intense band gehad. Ik vond dat een verdrietige gedachte, waar ik een tijdje mee gezeten heb.

»Mijn moeder stierf heel plots: van de ene dag op de andere was ze er niet meer. Volgens mij is het vooral daardoor dat ik onderbewust altijd met het gevoel rondloop: morgen kan het gedaan zijn. Ik denk ook dat het door het overlijden van mijn moeder is dat ik nogal kwetsbaar ben op geestelijk vlak.»

HUMO Hou je van kunst?

GEUBELS «Hangt ervan af. Van die rare beelden zeggen me meestal niks, en er zijn ook niet veel schilderijen waar ik een speciaal gevoel bij krijg. Ik denk dat ik dat nog maar twee keer meegemaakt heb: bij een schilderij van Rinus Van de Velde - ik weet niet meer welk - en bij 'De aardappeleters' van Vincent van Gogh.

»Als je ervan uitgaat dat een auto ook kunst kan zijn, dan ben ik wel een fervente kunstliefhebber. Ik heb eens in een documentaire gezien hoe de nieuwe Ford Mustang gemaakt werd, van het prille ontwerp tot het allereerste exemplaar dat van de band rolde. Dat is kunst, hè? Je moet iets maken dat esthetisch supermooi is, maar er ook voor zorgen dat de motor erin raakt, dat de lijnen juist zijn, enzovoort. Daar kan ik van genieten.»

HUMO Zou je ooit overwegen om er zelf eentje te kopen?

GEUBELS «Ik héb ooit een Mustang gekocht, maar ik heb hem snel weggedaan. In het begin werd ik elke keer overvallen door geluk wanneer ik de garagepoort opendeed, maar na een tijdje zag ik 'm niet eens meer staan wanneer ik in de garage moest zijn om mijn grasmaaier naar buiten te rollen. 'Stom geld,' vond ik. 'Ik doe hem weg.' Sindsdien heb ik liever dat zo veel mogelijk ándere mensen Mustangs kopen, zodat ik ze kan zien voorbijrijden en het geluid van die motoren kan horen.»

HUMO Kun je uitleggen wat je zo fascineert aan 'De aardappeleters'?

GEUBELS «Nee (lacht). Een vriendin met een diploma kunstgeschiedenis heeft me in Amsterdam eens meegenomen naar het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum. Doordat zij er zo goed over kon vertellen, werd dat leuker om naar te kijken. Dit klinkt misschien hoogdravend, maar ik ben al een paar keer terug naar 'De aardappeleters' gaan kijken als ik in Amsterdam was. Op de één of andere rare manier pakt dat schilderij me.»

HUMO Lees je weleens?

GEUBELS «Zelden. Ik zit altijd maar op mijn smartphone te kijken. Als ik vroeger twee weken op vakantie ging, had ik minstens zes boeken bij: Midas Dekkers, Stephen King, Brusselmans, die Hollander van 'Zomerhuis met zwembad' en 'Het diner'. Vlaamse thrillers ook, van Piet Baete of Luc Deflo. En van Aspe, totdat Herbert Flack ineens Van In begon te spelen op tv: ik had me dat personage helemaal anders voorgesteld!»

HUMO Wat is voor jou het hoogste lichamelijke genot?

GEUBELS (droog) «Seks.»

HUMO That's it?

GEUBELS «Hoe, wil je weten wat voor seks of zo? (lacht) Maar ik zal je zeggen: een goeie nummer twee is in een warm bad liggen. Ik zit veel op hotel, en ik word altijd doodongelukkig wanneer ik in mijn kamer arriveer en vaststel dat er geen bad is. Ik douche niet graag.»

HUMO Met wie zou je, gesteld dat je vrouw niet in de buurt is, weleens een bad willen nemen?

GEUBELS «Met Michelle Obama. Knappe vrouw, heel rijzig ook. Een gever, denk ik, en dominant als het moet. In mijn gedachten zie ik mezelf op haar liggen, helemaal verborgen in haar borsten, terwijl ze alle roddels uit het Witte Huis in m'n oor fluistert. Dan zal ik eindelijk te weten komen wat het slechte kantje van heuren Barack is, want dat hebben we nog altijd niet ontdekt. Spijtig wel dat ik, mocht mijn droom uitkomen, te laat ga zijn om haar te proberen overhalen om alsnog voor het presidentschap te gaan. Dat zou het pas helemáál geweest zijn, hè?»

