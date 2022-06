Piet Huysentruyt in het Engels of in de fik: drie iconische momenten

‘Terwijl Piet toekijkt, bereidt de kijker een gerecht dat bij hem of haar steevast mislukt. Piet onderbreekt de kijker als hij iets verkeerd doet en springt dan zelf in. Piet heeft telkens een “geheim koffertje” of “magisch valiesje” mee met de juiste producten. Elke aflevering sluit op dezelfde manier af. Huysentruyt vraagt de deelnemer: “Wat hebben we vandaag geleerd?” en laat hem of haar vervolgens de drie dingen opsommen die hij tijdens Huysentruyt’s bezoek heeft bijgeleerd over koken.’

Voila, beter dan Wikipedia konden we het zelf niet uitleggen. We hebben er amper één iets aan toe te voegen: dit najaar keert Huysentruyt voor één laatste seizoen terug op de buis! Naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag komt hij nog eens uitleggen wat een gigantische kluns u eigenlijk bent in de keuken. Dat levert ongetwijfeld opnieuw historische televisie op, zoals deze drie iconische momenten waar wij minsten wekelijks aan terugdenken: ‘You have to fry it very fast, so you get a korstje, now its drycooked.’

PIET IN HET ENGELS

Of toch iets dat daarop lijkt.

PIET IN DE FIK

‘Ma gij zijt zot zekers.’

(Vanaf 4.25)

KONIJNENVOER

Piet laat amper merken wanneer hij iets niet lekker vindt.

(Vanaf 0.52)