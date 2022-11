Pintjes drinken met een leeuw en valse Belg viert uitzinnig: één week WK in Qatar door de ogen van de fans

Eén wereldgoal van Richarlison, één protestactie van Die Mannschaft, één lamentabele prestatie van de Rode Duivels, één haar in de boter tussen De Bruyne en Alderweireld, 400.000 per jaar voor de zatte toogpraat van Niels Destadsbader in de kantine van Stormvogels Haasrode: de eerste week van het WK bracht ons veel, maar tegelijk ook heel weinig. Dan lijkt er achter de schermen soms meer te beleven. Een blik op de avonturen van de WK-fans, lichtjes beschonken vereeuwigd op TikTok en co.!

Chic doen bij de sjeik

Zoeken naar alcohol in Qatar lijkt zoeken naar een tikkeltje integriteit bij FIFA-baas Gianni Infantino: een schier onmogelijke klus. En wie toch ergens een tapkraan met lauw bier vindt, die haalt maar beter ineens de scalpel boven om z’n rechternier uit z’n lijf te snijden. Voor 13 euro voor een halve liter Budweiser kun je al eens moeite doen om op zoek te gaan naar alternatieven. Enkele Britse fans belandden tijdens die zoektocht in het paleis van een sjeik, die naast koude biertjes in de koelkast ook enkele uit de kluiten gewassen schootkatten in de aanbieding had.

Te ver in het glaasje kijken

Wie liever niet in de met oliegeld besmeurde zetel van een sjeik ploft of lijdt aan kattenallergie kan ook nog proberen zelf alcohol het stadion in te smokkelen. Een snuggere supporter dacht ongezien met een ‘verrekijker’ binnen te komen, maar de security zag vooral een detailweergave van goudgeel gerstenat, toen hij door de valse lens keek. Maar niet al het securitypersoneel blijkt even oplettend.

A Mexico fan tried to to sneak in alcohol in binoculars and still got caught 😂🤦‍♂️pic.twitter.com/2dpNqIqRf9 — Troll Football (@TrollFootball) 24 november 2022

pic.twitter.com/vDzSo9CrIT — WorId Cup Out Of Context (@WorIdCupOOC) 25 november 2022

Houterige Europeanen en hitsige Zuid-Amerikanen

Het zijn vooral de houterige Europeanen die pas loskomen na een adje of twee, zo schrijft De Volkskrant. Om lol te trappen heeft de doorsnee Tunesiër, Saudi of Mexicaan geen alcohol nodig, bewijzen nuchtere beelden uit Qatar.

pic.twitter.com/YnsoceJFPt — WorId Cup Out Of Context (@WorIdCupOOC) 23 november 2022

Belgische ‘fan' gaat door het dak

Over belachelijke vertoningen gesproken: we hebben ‘m gevonden, de enige Rode Duivels-fan die enthousiast wordt van de Belgische signature move, de laterale passbeweging Vertonghen-Dendoncker. Daar zit iets niets helemaal in de haak, horen we u denken, en dat klopt: de meest vurige en virale Belgische supporter blijkt een influencer te zijn die elke dag van truitje wisselt. Tot zover de vaderlandse trots.