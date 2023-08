Pippa Van Looveren: ‘Als een jongen nog maar naar me kijkt, denkt papa al aan slechte bedoelingen’

Klein stressje ten huize Van Looveren: iemand heeft een vals Instagram-account gemaakt onder Jans naam, en hij weet niet hoe hij dat kan verwijderen. ‘Boomer,’ monkelt dochter Pippa, waarna ze zijn smartphone neemt en het zaakje oplost. Even vlot praat ze, met mama Els in haar kielzog, het eerste grote interview van haar leven vol. ‘Meisjes zijn vandaag veel mondiger dan vroeger,’ meent Els, en Pippa is daarvan het levende bewijs. Een gesprek over acteerdromen, een croptopverbod op school en een blowverbod onder het ouderlijk dak.

Het voorval met de smartphone zou net zo goed een scène kunnen zijn uit ‘Boomer’, de nieuwe comedyserie over het leven van een BV die 50 wordt – Jan Van Looveren (55) – en zich afvraagt of hij nog wel relevant is. Zijn echtgenote Els Béatse (50), bekend van onder andere ‘De zonen van Van As’ en ‘Thuis’, speelt ook in de serie zijn vrouw. Pippa maakt haar televisiedebuut als hun dochter Roos, en die eerste ervaring smaakt naar meer.

PIPPA VAN LOOVEREN «Voor de duidelijkheid: ik heb de rol niet zomaar gekregen, net als de andere kandidaten moest ik eerst auditie doen. Het was wel papa’s idee: mama en hij zaten al in de reeks, ze zochten nog iemand voor de rol van Roos. Liloe, mijn zus, heeft ook meegedaan. Zij volgt woordkunst en drama op school, en ik wilde ook al lang eens acteren.»

HUMO Tijdens de auditie moest je samen met je vader een scène spelen.

VAN LOOVEREN «Dat was speciaal: een scène waarin Roos heel boos is op haar vader. Op papa, dus (lachje).»

ELS BÉATSE «Daar is het voor Liloe misgelopen. Ze was op het moment van de auditie pas 13 jaar. Dat is te jong: ze durfde zich nog niet kwaad te maken op Jan.»

VAN LOOVEREN (grijnst) «Ik vond dat net tof. Roos is nogal brutaal, ik mocht dingen zeggen waarmee ik in het echte leven nóóit zou wegkomen. Verder was het natuurlijk niet zo moeilijk om me in te leven in de rol. Het moeilijkste vond ik om m’n lach in te houden. Papa en ik moesten heel serieus blijven, dat is niet onze sterkste kant.»

BÉATSE «De regisseur vond Jan en Pippa meteen een goede match, wat natuurlijk niet zo vreemd is. En ze heeft het ook écht goed gedaan. Dat is geen ‘mijn kind, schoon kind’, hè: ik herhaal enkel wat andere mensen hebben gezegd.»

HUMO Wat vind je zo leuk aan acteren, Pippa?

VAN LOOVEREN «Iemand anders kunnen spelen. Roos lijkt helemaal niet op mij, ze is veel eigenwijzer. Ik kan ook koppig zijn, maar zij is écht een rebelse tiener. Ze doet wat ze wil, ze heeft een aparte kledingstijl. Ik vond het heel tof om me in haar karakter te kunnen inleven.»

HUMO Ben je nerveus voor het moment waarop de reeks op televisie komt?

VAN LOOVEREN «Ik vind het best spannend, ja (lachje). Al mijn vriendinnen zullen het zien, iedereen op school, mijn leerkrachten… Hoe zullen ze reageren? Zullen ze ‘Boomers’ leuk vinden?»

BÉATSE «Ik heb haar gezegd: ‘De kans bestaat dat je op straat herkend zult worden.’ Het is perfect mogelijk dat mensen haar zullen aanspreken over haar rol.»

VAN LOOVEREN (haalt de schouders op) «Dat ben ik al gewend. Mensen spreken me voortdurend aan over de Joeri (Jans personage uit het populaire sketchprogramma ‘Trigger Happy’, dat tussen 2005 en 2008 werd uitgezonden op de commerciële zender 2BE, red.). Of, als ik mijn familienaam zeg: ‘O, ben jij de dochter ván?’»

HUMO Straks spreken ze je mogelijk niet meer aan omdat je ‘de dochter van’ bent, maar omdat je Pippa bent.

BÉATSE (knikt) «Dat denk ik ook.»

VAN LOOVEREN «Ach, zo’n vaart zal het niet lopen. Ik zie wel hoe het gaat. En als de mensen negatief reageren, moeten ze dat vooral zélf weten.»

BÉATSE «Pippa kan zulke dingen goed loslaten.»

HUMO Dat zei Jan ook al in een interview: ‘Mijn vrouw vliegt door het leven, net als Pippa. Liloe lijkt meer op mij: wij zijn denkers, pleasers.’

VAN LOOVEREN «Dat herken ik helemaal. Als papa een slechte recensie leest, trekt hij zich dat echt aan. Liloe is ook zo. Mama en ik kunnen veel makkelijker de schouders ophalen en negatieve zaken naast ons neerleggen.»

‘Het moeilijkste aan samen met papa acteren is dat we onze lach voortdurend moeten inhouden. Serieus zijn is niet onze sterkste kant.’ (Foto, van onder naar boven: Jan, Jef Moelans, Els en Pippa in ‘Boomer’.) Beeld © VRT

CROPTOPREBEL

HUMO Liloe volgt de richting woordkunst-drama op school, zei je net. Jij niet?

VAN LOOVEREN «Nee, maar enkel omdat ik in het bso zit: daar wordt geen drama gegeven. Ik doe zorg en welzijn. De school heeft me die richting voorgesteld, en ik zag het wel zitten. We kunnen doorstromen naar jobs in de kinder- of ouderenzorg, of de zorg voor mensen met een beperking. Ik weet nog niet wat ik wil doen in de toekomst, maar ik ben sociaal. Een job met veel mensen om me heen zou wel iets voor mij zijn.»

HUMO Ben je een goeie student?

VAN LOOVEREN «Bwa. Ik kan me niet lang concentreren en ik heb geen geduld om lang te zitten studeren. Ik leer liever uit ervaring, door te kijken en te doen, dan door te luisteren. Ik kan het ook allemaal niet lang onthouden: als ik te veel op voorhand begin te studeren, ben ik alles weer vergeten op de toets of op het examen. Dus wacht ik altijd tot het laatste nippertje (grijnst).»

BÉATSE «Urenlang op een bank zitten en luisteren: het is niet iedereen gegeven. Almaar meer kinderen zijn schoolmoe, en dat is volgens mij een deel van de oorzaak.»

VAN LOOVEREN «En dan schrikken ze ervan dat er om vier uur jongeren zitten te blowen aan het station. Vaak zijn die gewoon gefrustreerd.

»Ik heb overwogen om naar een steinerschool te gaan. In het basisonderwijs zat ik in een ervaringsgerichte school, van waaruit veel kinderen doorstroomden naar het steinersysteem. We hebben toen een opendeurdag bezocht, maar ik voelde meteen dat het niks voor mij zou zijn. Ze stimuleren er de creativiteit, de kinderen tekenen er heel veel, ze doen macramé… Dat is fijn, maar het is óók stilzitten. Ik ben creatief: dansen, acteren, zingen... Op school ontbreekt dat soort dingen gewoon.»

HUMO Zit er een rebel in jou?

VAN LOOVEREN «Op school? Wel als het over kleding gaat, ja. In juni was het 30 graden, maar onze shorts of rokjes móésten lang genoeg zijn, en we mochten geen croptops of spaghettibandjes dragen: ‘Schouderbandjes moeten drie vingers breed zijn!’ Ze worden zelfs nog strenger. Vorig jaar kregen we gewoon een aantekening in de agenda, nu worden we naar huis gestuurd om iets anders aan te trekken. (Rolt met de ogen) Als ik een croptop wil dragen, dan draag ik toch wel een croptop, zeker!

»Los daarvan ben ik vrij braaf, denk ik. Al moet ik toegeven dat ik het lastig vind om urenlang naar een leerkracht te moeten zitten luisteren, zeker als die niet een béétje moeite doet om het boeiend te maken. Dan durf ik me weleens met iets anders bezig te houden (lachje).»

HUMO Weet je al wat je wilt doen na het secundair? Een acteeropleiding volgen, net als je ouders?

VAN LOOVEREN «Ik wil eerst bekijken of ik verder kan studeren in de richting zorg en welzijn, denk ik. Ik wil graag hogerop. Acteren wil ik ook doen, maar dan meer als een zijsprong. Het is een onzekere wereld: het risico om zonder inkomen te vallen is te groot om er álles op in te zetten.»

HUMO Zekerheid is belangrijk voor jou?

VAN LOOVEREN (knikt) «Ik wil niet thuis zitten wachten op werk. Ik heb bij mijn ouders vaak genoeg gezien wat voor een onzekere sector het is, zeker tijdens de coronajaren. Als je nog een andere job hebt, valt er volgens mij veel druk weg. Mama doet het ook zo: ze acteert, maar ze werkt ook in een koffiehuis. Al heb ik niet de makkelijkste sector gekozen. In de zorg kun je niet zomaar een paar weken verdwijnen als zich een mooie rol aandient.»

HUMO Je ouders wilden op hun 18de een acteeropleiding volgen, maar ze werden thuis verplicht om eerst een ‘echt’ diploma te halen.

VAN LOOVEREN «Het leven is zo duur geworden, vandaag heb je die zekerheid gewoon nodig. Dat hoort een beetje bij mijn generatie, denk ik.

»Ik geef ook best veel geld uit, vooral aan kleding. Het hoeven geen dure merken te zijn: ik ben een fan van Think Twice, een tweedehandswinkel. Daar vind ik heel veel dingen die me bevallen. Brede broeken, losse hoodies... De nineties zijn helemaal terug! Ik voel me zelfs beter in kleren die niet te duur zijn, omdat ik anders de hele tijd bang ben dat er vlekken op komen, of zo.»

‘Als we korte topjes dragen op een fuif, zeggen jongens weleens dat we erom vrágen betast te worden. Daar komen ze niet langer mee weg: wij nemen het voor elkaar op. Girls support girls.' Beeld Marco Mertens

PINTJES EN JOINTJES

HUMO Zijn er, behalve de stijgende levensduurte, nog andere zaken die je bezighouden?

VAN LOOVEREN «Het zijn toch vooral de prijzen, hoor. Onlangs ben ik een dagje naar Antwerpen gegaan: ik was 100 euro kwijt. Het was een toffe dag, ik heb er geen spijt van, maar... Dat is veel geld, hè. Op een fuif betaal je vaak 7 euro toegang, en dan nog eens 4 euro per drankje: dat loopt snel op.

»Het klimaat houdt me ook bezig, zeker omdat er deze zomer op zoveel plaatsen in de wereld opnieuw zulke extreme weerstoestanden zijn. Al zou ik me daar misschien méér om moeten bekommeren.»

BÉATSE «Ik vind dat jullie dat goed doen, hoor. Jij benoemt dat niet meer als ‘bezig zijn met het klimaat’ omdat het voor jullie evident is geworden, een deel van jullie levensstijl. Hoe vaak zeg jij bijvoorbeeld niet dat we niet te veel via 4G mogen surfen, omdat dat veel energie verbruikt en dus niet goed is voor het milieu?»

VAN LOOVEREN «Ik let er ook op om geen eten te verspillen. Ik eet op wat ik heb, of ik hou het bij me voor later. Ik probeer zo weinig mogelijk weg te gooien. Dat zou heel fout aanvoelen, zeker als je beelden ziet van de oorlog in Oekraïne. Die hield me in het begin ook wel bezig, maar ik moet toegeven dat hij intussen iets meer op de achtergrond is geraakt.

»Veel mensen beweren dat het vandaag moeilijker is om jong te zijn, maar dat vind ik niet. Jonge mensen genieten nu meer van het leven. Als ik verhalen hoor van papa als jonge gast, dan was hij de hele tijd aan het werk. Wij zeggen: sparen is voor later, ik leef nú. Wij zijn dan weer banger, en we hebben minder vrijheid. Mama en papa mochten als kind op straat spelen tot ’s avonds laat. Er gebeurden toen ongetwijfeld ook erge dingen, maar je hoorde er niet zoveel over. Nu staat alles meteen online, of het komt op tv. Daardoor staan we veel meer stil bij wat er allemaal kan gebeuren.»

HUMO Word jij streng opgevoed?

VAN LOOVEREN «Dat vind ik niet. We mogen vrij veel. Het enige waar mama echt op hamert, is dat we niet alleen naar huis mogen komen.»

BÉATSE «Mijn mama heeft me dat ook altijd ingepeperd: ‘Ga nooit alleen over straat!’ Ik heb liever dat hier vijf vriendinnen blijven slapen dan dat ze één minuut door het donker moeten wandelen om naar huis te gaan.»

VAN LOOVEREN «Papa is strenger. Als hij zegt: ‘Je moet op dát uur thuis zijn,’ dan is het niet zo’n goed idee om later naar huis te komen. Hij is ook ongeruster, in alles ziet hij een potentieel gevaar. Als er nog maar een jongen naar me kijkt, denkt hij al aan slechte bedoelingen. Op den duur worden we er zelf achterdochtig van.»

HUMO Zou hij anders reageren als je een jongen was, denk je?

VAN LOOVEREN «Sowieso.»

HUMO Jente, Jans dochter uit zijn eerste huwelijk, heeft ooit in Humo gezegd: ‘Papa heeft ons opgevoed als zijn kinderen, niet als zijn dochters. Je ziet vaak dat een vader bezorgder is als hij een dochter heeft. Bij ons was dat niet zo.’

VAN LOOVEREN «Dat moet ik dan toch tegenspreken.»

BÉATSE «Jente was vaak bij haar mama, dus wist Jan het niet altijd als ze uitging.»

VAN LOOVEREN «Ik begrijp papa wel: er doen veel meer verhalen de ronde over meisjes dan over jongens. Onlangs hoorde ik dat een meisje was omsingeld door een groep jongens, en dat één van hen haar had aangerand terwijl een andere alles filmde. Jongens worden ook lastiggevallen, maar er wordt minder aandacht aan besteed.»

BÉATSE «Het verschil is dat het bij een jongen meestal over spullen gaat: zijn geld wordt gestolen, of zijn gsm. Bij meisjes komt het lichamelijke aspect erbij. Wat me wel opvalt, is dat meisjes mondiger zijn geworden op dat vlak. Pippa pikt het bijvoorbeeld niet als iemand haar nafluit op straat.»

VAN LOOVEREN «Ik kan dat níét verdragen. Stap op me af, spreek me aan, vraag of je mijn nummer of m’n Snapchat mag hebben... Dan geef je me de keuze: ik kan ja of nee zeggen. Ik zeg trouwens altijd nee, want ik heb een lief. Maar roepen of fluiten van de overkant van de straat: nee, daar voel ik me absoluut niet comfortabel bij.»

BÉATSE «En dat durft ze ook duidelijk te communiceren. Dat vind ik geweldig. Een meisje dat nu haar grenzen kan aangeven, zal dat later als vrouw ook kunnen.»

HUMO Is dat een gevolg van #MeToo?

VAN LOOVEREN «Dat denk ik wel. Het gebeurt nog steeds, hoor. Mijn vriendinnen en ik hebben het allemaal meegemaakt: op een fuif voel je ineens een hand ergens op je lichaam. Sommige jongens zeggen zelfs: ‘Je draagt een kort topje, je vraagt erom.’ Maar ze komen er niet meer mee weg. ‘Ik draag wat ik wil,’ zeggen meisjes nu. ‘En dat is nóóit een reden om aangerand te worden.’

»Girls support girls, meisjes komen op voor elkaar. Als er iets gebeurt op een fuif, als een meisje wordt lastiggevallen of als ze uitstraalt dat ze zich niet comfortabel voelt, schieten tien andere meisjes haar onmiddellijk te hulp. Niet zo lang geleden zag ik hoe een meisje duidelijk niet op haar gemak was bij een jongen. Ik ging ernaartoe, deed alsof ik haar kende en vroeg of ze meeging naar het toilet. Achteraf bedankte ze me: het was inderdaad een vervelende situatie, zei ze.»

HUMO Goed gedaan!

VAN LOOVEREN «Ook in onze vriendengroep zorgen we voor elkaar. Vóór een fuif wisselen we nummers uit, zodat we elkaar kunnen bellen als er iets gebeurt. En, zoals mama zei: we laten elkaar nooit alleen naar huis gaan. Dat geeft een gerust gevoel.»

HUMO Zie je veel drugs op fuiven?

VAN LOOVEREN «Ik ga nog niet zo vaak naar fuiven, ik vind het vooral fijn om met vriendinnen iets te gaan drinken. Daar zie ik geen drugs. Maar als we uitgaan, leggen we altijd een hand op ons drankje, zodat niemand er stiekem iets in kan doen. Wat me vooral opvalt, is dat veel ouders drugs lijken te accepteren. Heel wat jongeren die joints roken, mogen dat gewoon thuis doen.»

HUMO Zou jij dat mogen?

VAN LOOVEREN (proest het uit) «Als ik het nog maar zou voorstellen, vlieg ik al buiten, denk ik!»

BÉATSE «Experimenteren hoort bij opgroeien, dus proberen jonge mensen weleens een pintje uit. Maar daar ligt voor mij inderdaad de grens: ik sta niet toe dat onder mijn dak verslavende middelen worden gebruikt.»

VAN LOOVEREN «Wat ik maar normaal vind, hoor. Ik zou het zelf niet willen. Ik weet dat er in Antwerpen veel drugs circuleren, en ik hoor verhalen over meisjes die openlijk afspreken welk spul ze het volgende weekend eens zullen uitproberen, maar voor mij hoeft dat allemaal niet.»

STORM OP KOMST

HUMO Je zei daarnet dat je een lief hebt. Vertel eens?

VAN LOOVEREN «We zijn al negen maanden samen. Best lang, hè?»

HUMO Wat voor iemand is hij?

VAN LOOVEREN «Goh, eigenlijk is hij gewoon de mannelijke versie van mij. We lijken héél hard op elkaar. Het enige verschil is dat hij heel sportief is, en ik totaal niet. Ik heb een tijdje gebokst, maar daar ben ik mee gestopt omdat ik te veel armspieren kreeg. Dat vind ik niet mooi.»

HUMO Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

VAN LOOVEREN «We hebben gemeenschappelijke vrienden en we zitten allebei bij de scouts. We kwamen elkaar een paar keer tegen, we stuurden wat berichten en het klikte.

»We hebben het goed samen. Ik zou onze relatie niet als ‘volwassen’ beschrijven: we dromen niet hardop van huisje-tuintje-kindje, hè. We spreken veel af, we zijn graag samen, we amuseren ons, maar we willen allebei ook tijd doorbrengen met vrienden. Ik ben sowieso iemand die nooit ‘nooit’ zegt: je weet niet wat er allemaal nog komt. Maar het zit écht goed tussen ons.»

HUMO Veel Belgische scouts waren afgereisd naar Zuid-Korea voor de World Scout Jamboree, maar ze moesten worden geëvacueerd vanwege een tyfoon.

VAN LOOVEREN «Mijn lief was daar ook, net als enkele van mijn vriendinnen. Ze maakten zich helemaal niet ongerust, hoor: de avond vóór de evacuatie hebben ze zelfs nog een feestje gebouwd (lacht).»

HUMO Jij bent niet meegegaan?

VAN LOOVEREN «Nee. Het zou drie weken duren, dat vond ik te lang. En 3.500 euro is ook veel te duur. Met dat geld ga ik liever een paar keer op vakantie met vrienden. Tijdens zo’n Jamboree mengen ze ook alle scouts van een land door elkaar, dus slaap je niet bij je eigen vrienden. Ik ben een sociaal persoon en ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen, maar op vakantie wil ik bij m’n eigen vrienden zijn – niet bij mensen die ik nadien wellicht nooit meer terugzie.

»Wat ook meespeelt: ik heb diabetes type 1. Dan is het niet evident om zo’n verre reis te maken.»

HUMO Je moeder zei een paar jaar geleden in Humo dat je door je diabetes absoluut geen jurkjes of bikini’s wilde dragen.

VAN LOOVEREN «Als je diabetes hebt, moet je je suikerwaarden heel nauwkeurig opvolgen. Ik heb een sensor die automatisch mijn suikerwaarden meet, en een pompje dat me insuline toedient wanneer het nodig is. Die kun je allebei zien zitten, en daar schaamde ik me voor. Ik was ervan overtuigd dat ik nooit een lief zou vinden, dat niemand me ooit leuk zou kunnen vinden met dat bakje aan m’n lijf. Daarom wilde ik ook geen strakke jurkjes dragen. Maar dat ligt nu achter me. Ik kan er intussen veel beter mee om.»

‘Mijn ouders zijn niet zo streng, vind ik. Het enige waar mama op hamert, is dat ik niet in m’n eentje de straat op mag. En drugs zijn ook uit den boze: als ik nog maar zou voorstellen om thuis een jointje op te steken, vlieg ik buiten! (lacht)' Beeld Marco Mertens

HUMO Wat is er veranderd?

VAN LOOVEREN «Gaandeweg merkte ik dat mijn vriendinnen er gewoon geen aandacht aan schonken, en mijn vriend ligt er al helemaal niet van wakker. Dat heeft me veel zelfvertrouwen gegeven. Diabetes is een chronische aandoening: ik weet dat ik er de rest van mijn leven rekening mee zal moeten houden, en dat doe ik ook. Verder sta ik er niet te veel bij stil, dat doet de dokter al genoeg (rolt met de ogen).»

BÉATSE «Liloe heeft het ook. Ze moeten geregeld naar het ziekenhuis voor een controle. Daar zien ze altijd enorm tegenop.»

VAN LOOVEREN (fel) «Omdat die dokter ons elke keer naar beneden haalt! Altijd maar van: ‘Je waarden zijn niet oké, je doet dít niet goed, je mag dát niet doen...’ Als ze nu één keer zou zeggen: ‘Ik snap het, je bent jong.’ Maar néé.»

BÉATSE «Het hoort erbij. De dokter zegt dat de curve van zowat elke diabeet piekt in de puberteit. Daarna wordt de lijn weer vlak. Het komt wel goed.»

VAN LOOVEREN «Hameren op wat er binnen twintig jaar misschíén mis kan gaan, is niet de manier om jongeren iets uit te leggen. Daar zijn wij echt niet mee bezig!»

HUMO Wat mag ik je wensen voor de toekomst?

VAN LOOVEREN «Dat ik nog veel mag acteren – de American dream (lacht). Nee, zó groot hoeft het niet te zijn. Ik wil vooral graag een voorbeeld zijn voor andere kinderen met diabetes, die dromen koesteren waarvan ze denken dat die nooit kunnen uitkomen. Ik had ook niet gedacht dat ik die lange draaidagen op de set van ‘Boomer’ zou aankunnen – laat staan dat ik op tv zou kunnen verschijnen zónder dat de sensor en het pompje zichtbaar waren.»

HUMO Zou je dat vervelend vinden?

VAN LOOVEREN «Ja, de schaamte is nog niet helemaal weg. Ik zou ook nooit iemand spelen met diabetes. Ik heb al diabetes in het echt, dan hoef ik het niet ook nog eens te spelen. Dan nog liever iemand met kanker, bijvoorbeeld, al zou ik het moeilijker hebben om me in die rol in te leven.

»Het gaat me enkel om de boodschap dat diabetes je van níéts hoeft te weerhouden. Als ik die kan overbrengen: dat zou al heel mooi zijn.»

‘Boomer’, Vanaf vrijdag 18 augustus op Streamz en vanaf zaterdag 2 september op VRT 1 en VRT MAX.