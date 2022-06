Poetin overleefde in maart moordaanslag en herstelt van vergevorderde kanker

In maart is een moordaanslag gepleegd op de Russische president Vladimir Poetin. Ook zou hij in april een behandeling voor vergevorderde kanker hebben ondergaan. Dat meldt het Amerikaanse weekblad Newsweek, dat zich baseert op hoge functionarissen van drie Amerikaanse inlichtingendiensten.

De gezondheid van Poetin wordt intensief besproken binnen de Amerikaanse regering, nadat de inlichtingendiensten eind mei hun vierde beoordeling uitbrachten, aldus Newsweek. Volgens het geheime rapport lijkt Poetin te zijn opgekrabbeld nadat hij in april de kankerbehandeling had ondergaan.

De hoge functionarissen zijn bezorgd dat Poetin steeds paranoïder wordt over zijn greep op de macht, wat ook leidt tot een wankele en onvoorspelbare koers rond de strijd in Oekraïne. Maar het is ook een koers die de kans op een nucleaire oorlog minder waarschijnlijk maakt, stellen ze verder. “Poetins greep is sterk, maar niet langer absoluut”, zegt een van de hogere inlichtingenofficieren. “Iedereen voelt dat het einde nabij is.”

Ondertussen gaat de strijd in de regio Donetsk door. Na de inname van de havenstad Marioepol in het zuiden van Donetsk zijn de steden Kramatorsk en Slovjansk de belangrijkste doelen van het Russische leger. De prijs voor de bevolking is hoog. Het aantal inwoners van de regio Donetsk is gekrompen van 1,67 miljoen naar 340.000. Wie nog kan vluchten doet dat ook.

De stad Severodonetsk zou inmiddels goeddeels in handen zijn van de Russen. De beschietingen zijn zo hevig dat inmiddels 90 procent van de gebouwen is beschadigd of vernietigd. Volgens president Volodimir Zelenski sterven er dagelijks tot honderd mensen door het oorlogsgeweld en raken tot wel vijfhonderd mensen gewond.

Zelenski roept op tot meer EU-sancties tegen Rusland en meer wapens voor Oekraïne. Europa kondigde al een embargo op Russische olie aan. De VS plaatsen gisteren zeventien Russen op de sanctielijst. De sancties betekenen dat alle tegoeden van deze mensen en bedrijven in de VS worden geblokkeerd.

Na de VS gaat ook het Verenigd Koninkrijk raketsystemen aan Oekraïne leveren. Het Britse wapentuig - M270-draagraketten - kunnen doelen tot op 80 kilometer raken.

(AD)