Politie in VS zet zich schrap: ‘Trump probeert zijn achterban weer op te jutten, maar er is veel geleerd uit Capitoolbestorming’

De politie in New York zet zich schrap vanwege de mogelijke arrestatie van oud-president Donald Trump. De kans lijkt echter klein dat hij in de boeien wordt geslagen. Waarover gaat het weer allemaal? En krijgen we een nieuw Capitoolsbestorming-scenario? ‘Trump is er een meester in deze zaak maximaal uit te buiten.’

Wat is er aan de hand?

Alvin Bragg, de openbaar aanklager van New York (en uitgesproken Democraat) zou volgens Donald Trump dinsdag met een aanklacht en een arrestatiebevel tegen de voormalige president komen. Amerikaanse media melden dat de beslissing of de oud-president wordt aangeklaagd (en of er een arrestatiebevel tegen hem komt) pas woensdag wordt genomen. Er lopen meerdere juridische procedures tegen Trump, maar in dit geval gaat het om het betalen van zwijggeld. Trump zou in 2016 zijn toenmalige advocaat Michael Cohen opdracht hebben gegeven om 130.000 dollar zwijggeld te betalen aan Stormy Daniels, de pornoster die tijdens Trumps verkiezingscampagne beweerde dat ze een affaire met hem had gehad. De betaling van het zwijggeld zou op onwettige wijze zijn gebeurd. De oud-president heeft de affaire steeds ontkend, maar betaalde het zwijggeld onder de noemer ‘advocatenkosten’ wel in termijnen terug aan Cohen.

Dat lijkt op een licht vergrijp?

‘Klopt’, zegt Amerikadeskundige Willem Post. Voor kosten verkeerd in de boeken zetten, kun je in de Verenigde Staten maximaal één jaar celstraf krijgen. ‘In de praktijk wordt dat bijna nooit opgelegd. Maar in het geval van Trump zou Alvin Bragg hem ook willen aanklagen voor het overtreden van de Kieswet. Het zwijggeld dat aan Stormy Daniels is betaald, was mogelijk campagnegeld. Het speelde zich namelijk vlak voor de presidentsverkiezingen van november 2016 af. Daar staat een veel zwaardere straf op; maximaal 4 jaar cel’, aldus de aan instituut Clingendael verbonden Post.

Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden eisen dat Bragg documenten voorlegt waarop hij zijn rechtszaken tegen Trump baseert. De Republikeinen beschuldigen de linkse Democraat Bragg nu van machtsmisbruik.

Hoe groot is de kans dat Trump deze week in de boeien wordt geslagen?

Zo goed als uitgesloten. In ‘witteboordenmisdaadzaken’ maakt de openbaar aanklager doorgaans een afspraak met de advocaten van de verdediging. Vervolgens meldt de verdachte zich netjes op de afgesproken datum en tijd bij de aanklager. In Trumps geval zal hij dan naar zijn voormalige thuisstad New York afreizen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de controversiële Trump in voorlopige hechtenis gaat. Gezien zijn bekendheid en omdat hij aan de presidentiële verkiezingen meedoet, zal de rechter hem niet als vluchtgevaarlijk beschouwen. De oud-president wordt in dat geval vrijwel zeker meteen op borgtocht vrijgelaten. Trump zelf heeft de politie opgeroepen niet mee te werken aan een mogelijke aanhouding. ‘Kun je je voorstellen dat de New Yorkse politie haar grootste kampioen en vriend in de gevangenis zet voor een misdaad die niet eens bestaat’, aldus de 76-jarige politicus op zijn Truth Social-platform.

Aanhangers van Donald Trump laten zich ook zien in New York. Beeld AFP

Trump riep zijn aanhangers eerder op om te protesteren tegen een mogelijke arrestatie. Waarom maakt hij zoveel stampei?

‘Door zijn fanatieke achterban - ongeveer 30 procent van de Republikeinen - op te jutten en te mobiliseren, probeert hij er politiek garen bij te spinnen en zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar een boost te geven. Trump is er een meester in deze zaak maximaal uit te buiten. Hij zet ook prominente Republikeinen het mes op de keel om te reageren en hem te steunen. Dat doen ze dan ook. Zelfs Ron DeSantis, zeer waarschijnlijk zijn grote Republikeinse rivaal om het presidentschap, heeft het over een ‘politiek proces’, zegt Willem Post. ‘Daar hebben ze ook wel een punt natuurlijk, want de openbaar aanklager heeft een duidelijke linkse signatuur. Die vermenging van politiek en recht is sowieso een slechte zaak.’

Volgens Post neemt de ex-president wel een gok met de tactiek van ophitsen. ‘Met zijn oproep om te protesteren, denken veel mensen toch terug aan de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Er is ook al enige tijd sprake van Trump-moeheid, zeker ook bij zijn eigen partij. Dus ik vraag me af of zijn aanhang daadwerkelijk massaal de straat opgaat als Trump wordt aangeklaagd.’

Ondertussen neemt de politie de nodige veiligheidsmaatregelen

De politie in New York zet zich inderdaad schrap vanwege de mogelijke arrestatie van Trump. Bronnen vertellen aan CNN dat de politie ook in andere steden, zoals in Washington bij het Capitool, extra alert is. In New York, waar Trump mogelijk kan worden aangeklaagd, werden maandag uit vrees voor betogers al dranghekken en versperringen geplaatst buiten de rechtbank. Het voltallige New Yorkse politiekorps zou paraat staan. Post: ‘Ze hebben veel geleerd van 6 januari, alles wordt uit de kast getrokken om een herhaling van die dag te voorkomen.’

