Pommelien Thijs: ‘Soms denk ik: het lijkt wel alsof ik iedereen over me heen laat lopen – heb ik eigenlijk nog wel een ruggengraat?’’

Van ‘Tien om te zien’ tot ‘Zomerhit’, Pommelien Thijs duikt deze zomer overal op. Eerder dit jaar spraken we haar uitgebreid over haar 7 Hoofdzonden. ‘Ik heb het lang heel eng gevonden om toe te geven dat ik wilde acteren en muziek maken.’

29 mei 2023

Pommelien Thijs is een hype. En ze lijkt gepolijst. Maar wie goed kijkt, ziet een zalig ongeleide en onverschrokken 22-jarige vrouw. We konden haar wel opeten toen ze in januari 3 MIA’s won, daarbij Angèle achter zich liet en Stromae evenaarde, en zei: ‘Het is echt een beetje te veel.’ Nu staat ze in het sterke ‘Knokke off’ ook nog eens met verve te acteren en brengt ze haar debuutplaat ‘Per ongeluk’ uit. Alleen, waarom heet die zo, terwijl ze al bij Studio 100 zong voor ze kon lopen en op haar 12de al de hoofdrol speelde in ‘Annie’?

HOOGMOED

HUMO In een tweegesprek met je goeie vriendin Flo Windey noemde je je zelf ook al ‘per ongeluk’ ambitieus. Wat bedoel je daar in godsnaam mee?

POMMELIEN THIJS «Dat er bewijsdrang in me zit, maar dat die ambitie ook als een valkuil aanvoelt. Ik ben bang dat ik, als ik er te veel aan toegeef en blind op het succes afstorm, de dingen op den duur niet meer om de juiste redenen doe.

»Ik probeer mijn doelen dus vaag te houden, zodat ik met aandacht de ene stap na de andere kan zetten. Je kunt ook niet alles plannen, sturen of controleren, hè. Waar ik nu sta, dat zou ik vijf jaar geleden niet voor mogelijk gehouden hebben. Vandaar die ‘per ­ongeluk’.»

HUMO Maar je plaat ‘Per ongeluk’ noemen terwijl je als kind al in het koor van Studio 100 zong, op je 10de de kleine ­Karen Damen speelde in ‘K3 in Concert’ in Rotterdam Ahoy en op je 12de de hoofdrol in ‘Annie’: dat slaat toch nergens op?

THIJS «Je hebt gelijk, die titel is een béétje ironisch. Het lijkt alsof de plaat er per ongeluk gekomen is, maar ze was natuurlijk ook onvermijdelijk. Ik heb het lang heel eng gevonden om toe te geven dat ik wilde acteren en muziek maken. Ik heb nog maar pas tegen mezelf gezegd: ‘Hou nu eens op met rond de pot te draaien, dit ís het gewoon voor jou.’»

HUMO Wat vond je er precies zo eng aan?

THIJS «Dat je jezelf dan aan een carrière in het entertainment vastklinkt. Opeens kan het allemaal gedaan zijn – en waar sta je dan? Daarom blijf ik mezelf erop wijzen: familie en vrienden, dáár draait het leven uiteindelijk om, dát hoort mijn fundament te zijn. Zolang het dat is, weet ik dat het wel goed komt met me, ook als alles morgen naar de kloten gaat. Die basis mag nooit in de schaduw komen te staan van mijn ambitie.»

Beeld Johan Jacobs

HUMO Je zus Kaat zingt ook. In 2017 stond ze zelfs even op 21 in de Amerikaanse ‘­Billboard’-charts met ‘­Unbeautiful’. Maar zij wil geen carrière in de muziek. ‘Dan zou ik het plezier in het zingen verliezen,’ zegt ze.

THIJS «Ik begrijp haar goed. We waren piepjong toen we al in koren zaten. We konden zingen en dansen en deden dat graag, maar we bleven kinderen. Voor we het wisten, kwamen we terecht in het professionele circuit, waar er veel te veel van ons verwacht werd. Het was echt geen fijne start.»

HUMO Hoe is ‘Unbeautiful’, dat trouwens best een goed nummer is, in Amerika terecht­gekomen?

THIJS «Dankzij een Amerikaanse producer, maar ik weet niet meer hoe dat precies gelopen is. Dat is wat ik net bedoelde: het ging allemaal veel te hard, en vaak op een manier die ­Kaat niet wilde. Ze werd geleefd, wat ze helemaal niet prettig vond.

»Ik wil dat ook nooit meer. Dat ik nu toch voor die muziekcarrière kies, komt omdat mijn platenfirma niets beslist zonder mij erin te kennen. We zitten constant samen aan tafel.»

HUMO Je ouders zingen ook in koren. Welke muziek hoorde je thuis?

THIJS «Koormuziek, dus (lacht). Verder hadden we één cd van ­Bart ­Peeters en één van ­ABBA: Kaat en ik hebben die grijsgedraaid. Mijn vader, die nu een opleiding tot koordirigent volgt, luistert vooral naar Klara. Ik vind het goed dat de muzieksmaak van mijn ouders niet samenvalt met de mijne. Ik heb nooit het gevoel dat ik in een muzikale klauw zit.»

HUMO Jij bent thuis de enige zonder universitair diploma. Zijn je ouders daar blij mee?

THIJS «Ik heb heel fijne ­ouders en ze vinden dat prima. Toen ik hun vertelde dat ik niet ging studeren, zeiden ze alleen: ‘Je moet wel bijdragen aan de maatschappij. Je moet een doel vinden.’»

HUMO Tijdens de pandemie heb je even biologie gestudeerd.

THIJS «Ja, omdat ik toen – net als iedereen – even wat meer bij het leven stilstond.»

HUMO Terwijl mensen in de zorg levens aan het redden zijn, dacht je, sta ik een beet­je op een podium te springen. Dat voelde fout.

THIJS «Inderdaad, maar nu denk ik: zonder entertainment waren we met z’n allen in een nog dieper gat gevallen. En dat ik toen ben gaan studeren, kwam – als ik heel eerlijk ben – meer omdat ik wilde bewijzen dat ik het kón. Aan mezelf en misschien ook aan mijn grootouders, die zelf zo graag naar de universiteit waren gegaan. Het was een beet­je absurd.

»Ik ben dat jaar voor alle examens geslaagd, met goeie punten bovendien. Daardoor wist ik: als het moet, zal het me lukken. En kon ik met een gerust hart weer gaan acteren en zingen.»

HUMO Voor ‘Knokke off’ stond je opeens op de set met klasbakken als Geert Van Rampelberg en Ruth Becquart, die allemaal naar een toneelschool geweest zijn.

THIJS «Dat was een ­beet­je scary, maar ach, er zijn nu evenveel acteurs zonder een diploma als met. Op een set zal niemand je om dat papiertje vragen.»

HUMO Wilde je niet naar de toneelschool?

THIJS «Toch wel. Ik ben een keer naar een opendeurdag gegaan. En daarna zijn mijn ouders nog eens zonder mij geweest, omdat ik op de set van ‘#LikeMe’ moest staan. Ze zijn daar toen buiten gelachen: ‘Wat kan Pommelien hier komen doen als ze het nu al te druk heeft om naar de opendeurdag te komen?’ Daarin hadden ze gelijk, natuurlijk. Als ik een toneelopleiding wilde volgen, moest ik ‘#LikeMe’ opgeven. Dat vond ik jammer. Ervaring opbouwen is toch ook belangrijk? En de contacten die je dan legt, zijn al helemaal goud waard! Ik wilde die deuren echt niet dichtdoen.»

HUMO Als ik zeg: een platina plaat voor de verkoop van je single ‘Ongewoon’, 30 miljoen streams, een in een halfuur uitverkochte eerste show in De Roma op 22 juni – wat denk je dan?

THIJS «Dat dat allemaal, op de één of andere manier, losstaat van mij. Mijn gouden platen liggen ook gewoon bij mijn ouders op zolder. Alleen de award voor ‘Nu wij niet meer praten’, de nummer 1-hit die ­Jaap ­Reesema en ik in 2020 in Nederland hadden, vind ik speciaal. Er zijn in Nederland, waar de afzetmarkt veel ­groter is, artiesten die daar hun hele leven voor vechten.»

HUMO Ik heb genoten van het gezicht dat je in januari trok bij alle MIA’s die je won. Daarmee zei je duidelijk: ‘Dit klopt niet.’

THIJS «Op de ‘Doorbraak’-MIA had ik wel een heel klein beet­je gehoopt. Toen ik – en niet ­Angèle – won in de categorie ‘Solovrouw’ én het beeldje voor ‘Hit van het jaar 2022’ naar mij ging in plaats van naar Stromae, dacht ik wel: dit klopt niet, dit wil ik helemaal niet. Maar het is de Vlaamse markt die de MIA’s kiest, hé. Dat geeft een vertekend beeld, zeker nu iedereen hier helemaal in de ban is van het Nederlandstalige lied.»

‘Als ik helemaal in het rood ben gegaan, ga ik in m’n eentje wandelen. Dan neem ik mijn oude Nokia mee. Maar drie mensen hebben het nummer van die telefoon.’ Beeld Johan Jacobs

AFGUNST

HUMO Wanneer ben jij jaloers?

THIJS «Als mijn ambitie het weer even overneemt, betrap ik mezelf er soms op dat ik denk: o, die kán dat en ik ben daar niet zo goed in. Ik moet dat afleren, want er zal altijd wel iemand ergens beter in zijn dan ik.

»Zodra ik jaloezie voel opkomen, probeer ik mezelf terug te fluiten. Ik bewonder mensen die anderen iets kunnen gunnen. Ik vind dat zo’n mooie kwaliteit. Ik vind dat soms nog moeilijk.»

HUMO In het gesprek met Flo zei je: ‘Ik bewonder aan jou dat jij zo schaamteloos jezelf bent. Het is soms alsof ik dat niet kan, me kwaad maken. Ik kies beleefdheid altijd boven alles.’

THIJS «Respect is voor mij de basis, ja. Maar soms schiet ik daar te ver in door. Dan begin ik te pleasen, zelfs als mensen gemeen doen tegen me. En dan vraag ik me af: waarom voel ik die noodzaak nu?»

HUMO Ja, waarom?

THIJS «Omdat ik koste wat het kost conflicten wil vermijden. Als ik ruzie krijg, wil ik per se on good terms eindigen, anders doe ik ’s nachts geen oog dicht. Maar om de zoveel tijd krijg ik een inzinking en denk ik: het lijkt wel alsof ik iedereen over me heen laat lopen – heb ik eigenlijk nog wel een ruggengraat?»

HUMO En dan?

THIJS «Dan neem ik me voor om niet meer te zwijgen, want dat doe ik meestal als iemand iets doet of zegt wat ik absoluut niet prettig vind: ik blokkeer, stop het weg en verwerk het pas als ik het aankan. Het probleem is dat ik die dingen soms niet meer bovenhaal. Zo heb ik al een aantal vriendschappen laten verrotten. De nare ervaringen met iemand stapelen zich op, en ineens is het: knip, gedaan! Mensen zien het niet aankomen, maar opeens ben ik klaar met ze. Sorry, je stempelkaart is vol. Einde verhaal.

»Ik zou echt een manier willen vinden om mensen te zeggen waar het op staat zonder daarna te denken: help, wat heb ik gedaan?! Nu vinden ze me vast een klootzak!»

'Ik heb het lang heel eng gevonden om toe te geven dat ik wilde acteren en muziek maken. Ik heb nog maar pas tegen mezelf gezegd: ‘Hou nu eens op met rond de pot te draaien, dit ís het gewoon voor jou.’' (Foto: met Willem De Schryver in ‘Knokke off’.) Beeld © VRT - Thomas Nolf

WOEDE

HUMO Kaat kan dat beter, geloof ik.

THIJS «Ja. De single ‘Kleine tornado’, waarin zij meezingt, gaat over haar.»

HUMO ‘Hey, kleine tornado / Wie doet jou nog wat?’

THIJS (zingt) «‘Hey, kleine tornado, ’k was bijna vergeten / Na al het razen, kom je vanavond weer eten?’ Ik heb dat nummer geschreven toen Kaat het ouderlijke huis verliet. Ik had het daar moeilijk mee. Ze heeft hard gepuberd, we hebben thuis heel veel ruziegemaakt, en opeens was alles weer koek en ei, was iedereen gelukkig – en was ze weg. Ik was daar pissed over. ‘Wat ga je nu doen?’ vraag ik haar in ‘Kleine tornado’. ‘Ga je weer rondwaaien en lawaai maken om uiteindelijk met het grootste gemak weer gewoon samen te eten? Om toch terug te keren naar wat er echt toe doet: onze band?’

»‘Kleine tornado’ is ook een liefdesverklaring. Eigenlijk zeg ik: ik begrijp je, je was aan het zoeken en kon je plek maar niet vinden.»

HUMO ‘Hey, kleine tornado, ’k wil in je ogen gaan staan / Om ook eens te kijken hoe alles rond mij draait’ zingt Kaat. Zo keren jullie rollen om: alle aandacht ging naar haar, en nu is het aan jou.

THIJS «Zo is het nu ook wel een beet­je. Ik ben nu de tornado terwijl Kaat getrouwd is en heel gelukkig is met haar plantenwinkel. Zij is van nature rustiger, raast meer binnenin en kookt dan wel soms over. Ik ben chaotisch en hevig, maar krop veel op. Eigenlijk lijken Kaat en ik erg op elkaar. We zijn allebei zoekende wezens.»

HUMO Hoe ga jij om met kritiek?

THIJS «Heel lang is het zo gegaan: telkens als ik iets had gemaakt en het aan anderen liet horen, kraakte ik het met­een zélf helemaal af – zo konden zij dat niet meer doen. Maar dat is een superslechte manier om te creëren. Ik vroeg me ook af: wat verwacht het brede publiek? En ook dat werkt voor geen meter, want dan ga je rekening houden met de mening van iederéén. Op dit moment heb ik een klein team van mensen die ik vertrouw en bij wie ik bevestiging zoek. Ik heb hen nog wel nodig maar al veel minder, want ik sta al ergens. Vooral mezelf nog als referentie nemen en zeggen: dit vind ik een goed idee en dat niet, punt – dat is mijn einddoel.»

HUMO Zo heb je zelf beslist om ‘Nu wij niet meer praten’ op te nemen met Jaap Reesema. Het was een schot in de roos.

THIJS «Dat is waar. Ik heb Jaap ontmoet toen hij op ‘­Radio 2 Zomerhit’ optrad met ­Regi. Hij stelde me voor om ‘Nu wij niet meer praten’ samen op te nemen, en ik dacht: fijn lied, laten we ’t proberen. Nadat het een hit was geworden, gingen er deuren open – zo heb ik een nummer gemaakt met ­Kraantje ­Pappie. Maar pas bij de single ‘­Meisjes van honing’ in 2021, een heel persoonlijk nummer, dacht ik: dit is echt van mij.»

‘Kaat en ik konden zingen en dansen en deden dat graag, maar we bleven kinderen. Voor we het wisten, kwamen we terecht in het professionele circuit, waar er veel te veel van ons verwacht werd. Het was echt geen fijne start.’ (Foto: met haar zus Kaat.) Beeld Wouter Van Vooren

TRAAGHEID

HUMO Niet zo lang geleden belde je radeloos naar je ­ouders. Je had zo goed als vanuit je auto gewoond, had geen schone kleren meer, je stonk, had geen tijd voor je belasting­aangifte... ‘Wat ben ik aan het dóén?!’ riep je.

THIJS «Als ik één ding wil, is het: traagheid proberen te vinden. Tijd om me af te vragen of ik de dingen nog wel bewust meemaak. Is dit de richting die ik uit wil? Ben ik nog aan het genieten?

»Ik ren mezelf vaak voorbij, maar ik functioneer ook wel goed onder druk. Ik kan echt gáán op het gevoel: jullie vragen dit van mij? Oké, dan ga ik het nóg beter doen. Alleen voel ik op den duur aan mijn lichaam dat dat niet meer gezond is. De juiste balans weet ik nog niet altijd te vinden.»

HUMO Hoe ontspan je je?

THIJS «Als ik me wil ontspannen, moet ik eerst kunnen voelen dat de connectie met mijn vrienden en familie er nog is. En dus zal ik dan, hoe moe ik ook ben, toch liever met vrienden afspreken bij me thuis dan daar alleen te zitten. Pas als ik echt helemaal in het rood ben gegaan, ga ik in m’n eentje wandelen. Dan neem ik mijn oude Nokia mee, om even helemaal onbereikbaar te zijn. Drie mensen hebben het nummer van die telefoon, en ze ­mogen me alleen bellen als de wereld vergaat.

»Dat ik op de hoogte word gehouden van mijn agenda en precies weet wanneer er wat gaat gebeuren, heb ik ook nodig om me rustig te voelen. En verder probeer ik op mijn eten te letten en af en toe yogaoefeningen te doen. ­Omdat ik daarvoor vaak de tijd niet vind, heb ik een massagepistool gekocht. Ik hou veel stress vast in mijn buik, en die masseer ik nu elke dag weg met dat ding. ’t Is een quick fix, natuurlijk. Ik mag het niet als dé oplossing gaan zien.

»Weet je wat ik dringend moet leren? Mijn productiviteit loskoppelen van mijn zelfbeeld. Ken je dat gevoel, dat je alleen maar iets waard bent als je werkt en je je vrije tijd moet verdíénen?»

HUMO Helaas wel. Het is een symptoom van de maatschappij waarin we leven.

THIJS «Het lukt me maar niet om gewoon te ‘zijn’ zonder te denken. Ik moet iets dóén! Ik ben dan op het einde van een vrije dag vaak helemaal opgefokt omdat ik niet gerelaxt heb. Dan zit er maar één ding op: weer hard gaan werken om het allemaal te vergeten (lacht).»

HUMO Traagheid is ook: niet genoeg streven naar het goede. ‘Zijn wij meer dan ­entertainment?’ vraag je je af in het nummer ­‘Entertainment’.

THIJS «‘Zolang ik maar roep is hoelang ik besta’ zing ik ook in die nieuwe song. Word jij ook niet gek van die eindeloze stroom meningen? De één roept nog harder dan de ander. En het erge is: het wérkt, die roepers krijgen vaak ook nog een stoel in praatprogramma’s, zelfs al hebben ze geen echte kennis van zaken.

»Ik doe het zelf natuurlijk ook, roepen. Omdat je denkt: ik moet iets betekenen! Ik moet iemand zijn! Bijna niemand kan die valkuil helemaal vermijden.»

HUMO Met ‘Ongewoon’, over je gevoelens voor een vrouw, heb je misschien toch een baken verzet voor jonge meisjes die verliefd zijn op meisjes.

THIJS «Misschien. Gezien mijn afkeer van confrontaties zul je mij niet snel op de barricaden zien staan. In een song heel mellow iets aan de orde stellen, dat vind ik wel fijn.

HUMO In Knack zei je dat het niet je bedoeling was tot woordvoerder van de lgbtq+-­gemeenschap gebombardeerd te worden.

THIJS «Inderdaad. Ik ben er nog niet uit of ik wel een plek moet innemen in deze conversatie. Zulke zaken verdienen nuance, en omdat ik me niet openlijk uitspreek over mijn relaties, wist ik niet of ik die nuance met ‘Ongewoon’ genoeg kon geven. Ik wilde mijn eigen ervaring open en eerlijk delen, maar in de media wordt dat snel uitgesmeerd tot een versimpelde boodschap. Daarmee bereik je wel veel mensen, wat goed is, maar de problematiek is zoveel groter dan mijn aandeel erin.

»De persoonlijke reacties waren geweldig en ­maakten me enorm gelukkig. Maar waar mijn plek in het bredere mediaverhaal is, weet ik zelf nog niet.»

HUMO In ‘Zilver’ heb je het over de klimaatramp en maak je je kwaad op ‘oude mannen die wetten maken over ­nieuwe vrouwenrechten’: een verwijzing naar het ­Amerikaanse Hooggerechtshof, dat het recht op abortus in de VS ongedaan heeft gemaakt.

THIJS «Ja. Ik zal nooit een plaat maken met alleen kauwgomballennummers, maar ik heb ook geen probleem met nummers waarin ik zeg: ‘What the fuck?! Ik weet het ook ­allemaal niet. Het enige wat ik wél weet, is dat ik nu wil dansen. Dus hier: een feestnummer om megahard op loos te gaan!’»

‘Ik maak graag nieuwe kledingstukken uit tweedehandskleding, omdat daar altijd iets aan mankeert. Uit zoiets fouts toch iets goeds maken – man, dat geeft me de ultieme dopamineshot.’ Beeld Johan Jacobs

GULZIGHEID

HUMO ‘Ik zoek geen vrienden maar dopamine,’ zing je in een ander nieuw nummer, ‘Dunne lijn’.

THIJS «Ik zoek absoluut wél vrienden, maar soms heb ik gewoon even behoefte aan – alweer – een quick fix. Dan heb ik het niet over drugs, maar over de kick van een optreden of snel een paar ­nieuwe schoenen kopen – het maakt niet uit.»

HUMO Jij zweert bij chaos, heb ik begrepen. Structuur is niets voor jou, en routine werkt je creativiteit tegen.

THIJS «Ja, en dat kan ik natuurlijk ook zeggen omdat ik een management heb dat mijn agenda beheert en een familie die me met mijn ­financiën helpt. Maar het is waar: ik ben een grote voorstander van chaotisch creëren. Als ik mijn kleren naai, bijvoorbeeld, wil ik vaak dat het snel klaar is. Ik wil resultaat! Ik wil die dopamine! Ik heb nooit een naai­opleiding gevolgd omdat ik daar te ongeduldig voor was, dus bij het naaien volg ik altijd de weg van trial-and-error. Niets is zo leuk als per ongeluk op iets moois uitkomen. Dan maak ik een fout, en om die fout te camoufleren herhaal ik ze, maak ik er een patroon van. Vaak denkt iedereen dan: wat een geniale vondst.

»Ik maak ook graag nieuwe kledingstukken uit tweede­handskleding, omdat daar altijd iets aan mankeert. Uit zoiets fouts toch iets goeds maken – man, dat geeft me de ultieme dopamineshot.»

HUMO Ben je een gulzige eter?

THIJS «Ik eet graag en ik hou van koken, maar recepten volgen zonder ervan af te wijken lukt me niet. Gestructureerd boodschappen doen: kan ik niet. En je wilt niet weten hoe mijn keuken eruitziet als ik heb gekookt.»

HEBZUCHT

THIJS (wordt onrustig, haar oog valt op mijn bonte laarsjes) «Wat heb jij fijne schoenen aan! Supercool.»

HUMO Ik koop veel op Vinted, dan voel ik me minder schuldig.

THIJS «O jááá! Stress hebben, even iets zoeken op Vinted, het kopen, en dan die relief voelen! Heerlijk. En het mag, zo maak je jezelf wijs, want tweedehands kopen is ethisch oké. Alle excuses zijn goed om toch weer even te consumeren. Nu ja, alles is beter dan die vreselijke fast fashion. Ik vind het eigenlijk saai, het verveelt me hoe snel de mode gaat. Durf eens écht ­achter een kledingstuk te gaan staan, denk ik dan. Draag iets eens twee keer en zie wat er gebeurt. Dat is heus geen ramp. Ik wil niet claimen dat ik het licht heb gezien – als een reclamecampagne megagoed is, voel ik hoe ik er weer in trap – maar ik probeer er wel bij stil te staan.»

HUMO Welke rol speelt geld in jouw leven?

THIJS «Geld is geen drijfveer, maar dat kan ik natuurlijk alleen zeggen omdat ik er geen gebrek aan heb. Ik ben comfortabel opgegroeid en ben nooit iets tekortgekomen.»

HUMO Was een iPhone vanzelfsprekend?

THIJS «Die iPhones werden doorgegeven. Als mijn vader een nieuwe kocht, kreeg mijn moeder de zijne, mijn zus de hare en ik die van mijn zus. Ik rij nu ook in de 15 jaar oude Toyota Prius van mijn moeder.»

HUMO Toen je carrière vaart kreeg, gaf je thuis ook een bedrag af omdat je kindergeld was weggevallen. Netjes.

THIJS «Ja, maar maak van mij niet iemand die selfmade is en al heel snel voor zichzelf instond. Mijn ouders hebben me lang financieel gesteund. Ik betaal nog maar net mijn eigen telefoonrekening. Ik ben mijn moeder en vader dankbaar dat ze de geldzorgen zo lang bij me hebben weggehouden.»

ONKUISHEID

HUMO In ‘Dunne lijn’ zing je: ‘Tussen haat en houden van ligt iets dat ik niet snap.’ ­Volgens mij is dat passie.

THIJS «Hmmm, dat zou best kunnen. Als je in een relatie zit waarin je haat én liefde voelt, en je dus totaal niet ­zeker bent, is de dopaminerush wel verzekerd.

»Kijk, ik ben heel loyaal, zowel in mijn werkrelaties als in gewone relaties. Maar ik kan daarin ook doorslaan. Dan begin ik te hyperfocussen op iemand en denk ik: dit is alles, dit is hét. In zulke relaties gaat het vaak zo hevig toe, en is er vaak zo weinig stabiliteit, dat je na een tijd niet meer weet: vinden wij elkaar eigenlijk wel tof? Dat is niet het soort relatie waarin ik wil eindigen, hoe opwindend het ook is. Mijn leven schiet zozeer alle kanten op, en in mij huist zoveel chaos, dat ik in vriendschappen en relaties stabiliteit en onvoorwaardelijk vertrouwen nodig heb.»

HUMO ‘Beter op een afstand / Beter met de bovenhand’ – uit ‘Hypothetisch’. Is dat de oplossing?

THIJS «Als je in zo’n hevige relatie zit, begin je te denken: lijk ik nog wel op mezelf? Op den duur weet je zelfs niet meer who the fuck je ook alweer was. Je raakt jezelf helemaal kwijt. Als zo’n relatie voorbij is, voel ik me zoals ik het beschrijf in ­‘Hypothetisch’. Dan laat ik even niemand meer toe. Het is een fase waar ik doorheen moet om anderen weer dichterbij te kunnen laten komen.»

HUMO Je vraagt je in ‘Hypothetisch’ ook af: ‘Wat als ik moeilijk ben om van te houden?’

THIJS «Ja, het resultaat van de zoveelste inzinking (lacht). Vanwege mijn chaotische aard kan ik iemand anders weinig rust bieden. Ik probeer het wel: niet te véél zijn voor anderen, niet te groot, niet te luid. Maar als je vaak samen bent met iemand, komt er altijd een moment waarop je ware zelf aan het licht komt. En ja, wat gebeurt er dan? Dat vind ik altijd moeilijk, dat moment waarop je moet zeggen: ‘Kijk, hier ben ik helemaal. Wat nu? Vind je het nu nog fijn? Is het nog leuk? Neem ik niet te veel plaats in? Of was ik een fraud en voel je je opgelicht?’»

HUMO Je hebt zulke fijne ouders: van hen heb je ongetwijfeld meegekregen dat je de moeite waard bent. Die basis heb je toch?

THIJS «Zeker! Maar… De regel uit ‘Hypothetisch’ die je daarnet aanhaalde, heb ik geschreven na een grote ruzie met mijn moeder. Ik heb net de diagnose ADHD gekregen. Ervoor lag ik best vaak overhoop met mijn familie vanwege mijn chaotische gedrag. Ik liet voordeuren openstaan en deed allemaal dingen die vervelend voor hen waren. Zij hadden de indruk dat ik dat allemaal met opzet deed. Door die diagnose viel ­alles op z’n plaats. Ik dacht: oef, misschien kan iedereen – ikzelf inbegrepen – nu wat meer mildheid opbrengen voor mijn chaos. ADHD leidt tot een gebrekkige objectpermanentie: als je iets niet ziet, ís het er voor jou ook niet. Daardoor raak je snel dingen kwijt, en weet je bijvoorbeeld nooit wat er in je keukenkastje ligt. Vandaar mijn hopeloze manier van boodschappen doen.»

HUMO Heb je advies gekregen om daarmee om te gaan?

THIJS «Je moet anders naar jezelf leren kijken. Ik weet nu dat ik soms niet echt verantwoordelijk ben voor mijn gedrag. Ook dat geeft rust. Ik doe mijn uiterste best om slordigheid te voorkomen, maar als het toch gebeurt, is het fijn dat iedereen weet dat een concentratiestoornis de oorzaak is – en dus niet dat ik alleen met mezelf bezig ben.»

HUMO Neem je medicatie?

THIJS «Nee. Daar heb ik ook geen behoefte aan, want mijn creativiteit heb ik óók aan mijn chaos te danken. Het enige dat me dwarszit, is die angst dat ik door die ADHD snel te veel ben voor anderen. Een last. Omdat ik moeilijk structuur kan geven aan mijn leven, moet ik anderen soms vragen dat voor me te doen. Aan de andere kant is dat ook normaal: ik ben pas 22, en er is op dit moment zovéél aan het gebeuren. Mijn ouders zeggen vaak ook heel lief: ‘Op jouw leeftijd wisten wij ook nog niet wat en hoe, dus zeg het maar als je hulp nodig hebt.’»

HUMO Volgens mij komt het allemaal goed. Wervel er maar op los.

THIJS «Dank je.»

‘Knokke off’, Nu te zien op VRT Max

‘Per ongeluk’ is uit bij Sony Music Entertainment.