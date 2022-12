‘Pornokoningin van Vlaanderen’ over ethische porno: ‘Geen probleem als iemand tijdens het filmen niet stijf wordt, dat gebeurt in het echte leven ook’

De porno-industrie wordt, vaak niet onterecht, als een schimmige wereld gezien. Elise van Vlaanderen (37), ‘pornokoningin van Vlaanderen’, wil tonen hoe het anders kan. Een dag op haar pornoset. ‘Het is geweldig dat steeds meer vrouwen hun stem laten horen.’

Het leven loopt soms anders dan je had verwacht. Elise van Vlaanderen weet er alles van – zeven jaar geleden was ze huismoeder, nu is ze porno­producent. ‘De porno­koningin van Vlaanderen’ wordt ze wel genoemd. Elise maakt porno met ‘realistische, echte seks’. Ze spreekt van tevoren met de acteurs over hun fanta­sieën en over wat ze wel en niet willen. Consent en vrouwvriendelijkheid zijn belangrijke thema’s voor haar. De acteurs krijgen, in tegenstelling tot in veel andere porno, betaald en er wordt een ­contract getekend met duidelijke afspraken, om een veilige sfeer te waarborgen.

Hoewel Elise strijdt voor eerlijke ­porno, krijgt ze te maken met veel afkeuring. Ze is vrienden verloren en de band met een aantal familie­leden is veranderd. De porno-industrie wordt gezien als schimmig, wat vaak terecht is, maar zeker niet altijd zo hoeft te zijn.

Hoe is het om als vrouw en moeder in deze industrie te werken, waar loopt ze tegenaan en hoe gaat het eraan toe bij haar op de pornoset?

Elise doet de deur open van haar villa in Mechelen. ‘Kom binnen, welkom!’ In het rechterdeel van het huis woont ze samen met haar partner Ruud Slakhorst (64) en haar vier kinderen, tussen de 9 en 14 jaar oud. In het linkerdeel wordt alles rondom de porno geregeld. Porno die ze samen met Ruud maakt. Filmen en editen doet hij, zij neemt de rest op zich. Ruud heeft 25 jaar een relatie gehad met de Nederlandse ex-pornoactrice en filmproducente Kim Holland en met haar een porno-­imperium opgebouwd, waar hij nog steeds bij betrokken is.

De producties die hij en Elise maken, zijn exclusief te zien op het platform van Holland en op Elises pagina op OnlyFans – een onlineplatform waar je voor content moet betalen en waarop veel sekswerkers actief zijn. Ze kunnen er, in tegenstelling tot op sociale media als Instagram, ongecensureerde beelden delen. Elise toont er pikante foto’s van zichzelf, maar speelt zelf niet in films.

OnlyFans zorgde voor een verandering in de pornowereld: mensen kunnen een account aanmaken, zelf naar wens beeldmateriaal posten en daar geld mee ver­dienen, in plaats van afhankelijk te zijn van een (vrijwel altijd mannelijke) baas. Elise merkt dat dit zorgt voor een bredere acceptatie van vrouwelijke sek­sualiteit. ‘Ik vind het geweldig dat steeds meer vrouwen in deze industrie hun stem laten horen.’

Producente Elise van Vlaanderen neemt een selfie met haar 'sterren' Saar, Jo, Jordy en Dominique. Beeld Daphne Lucker

Jacuzzi

Haar doel is ervoor te zorgen dat nog meer vrouwen in de industrie gehoord worden. ‘Natúúrlijk ben ik tegen misstanden waarbij vrouwen de porno in worden gedwongen. Maar ik wil laten zien dat er ook vrouwen zijn die zelf voor dit werk kiezen. De afgelopen jaren heb ik gezien dat veel vrouwen hun baan of vrienden verliezen wanneer hun omgeving ontdekt dat ze porno maken. Bij mannen gebeurt dat veel minder. We moeten accepteren dat vrouwen ook enorm van seks kunnen houden.’

In het linkerdeel van het huis is een ­ruime keuken. Het lijkt er op een kantine, er staan een grote, met frisdrank gevulde koelkast en een flinke ovale tafel. Later vanmiddag worden hier de contracten met de acteurs getekend, in de pauze roken ze hier sigaretten en eten ze gebakjes. Op de kast staat een grote dildo, in de hoek een gynaecologenstoel. Elise: ‘Vonden we leuk en grappig om hier te hebben; inmiddels zijn op die stoel ook al veel kinky films opgenomen, net als daar.’ Ze wijst naar de grote tuin, waar een jacuzzi en meerdere ligbedden staan.

Aan tafel zit Jordy (26), een tengere ­jongeman met een bril en tattoos. Het is de tweede keer dat hij hier is. Hij heeft ‘gezonde spanningen, maar vooral veel zin’. Hoe is hij in deze industrie beland? Een verrassend antwoord: zijn vrouw, met wie hij zeven jaar samen is en twee jonge dochters heeft, tipte hem deze baan. Ze zag in een reclamespot dat Elise nog mannelijke acteurs zocht. Jordy, lachend: ‘Toen ik na mijn eerste film thuiskwam, vroeg ik aan mijn vrouw of ik nog wel naast haar op de bank mocht zitten. Ze lachte, ze wilde de film juist zien.’

Elise en Ruud ontmoetten elkaar zeven jaar geleden. Toen hij vertelde dat hij in de porno werkte, moest ze even slikken, maar ze werd nieuwsgierig en vroeg of ze mee mocht naar de set. Er ging een wereld voor haar open. ‘Ik ontmoette open-minded mensen die verschillende fantasieën hadden en dat trok me enorm aan. Ik dacht: wat een leuke baan. En ik kreeg de ambitie om erbij betrokken te raken.’ Ruud en Elise besloten in Vlaanderen een bedrijf op te zetten.

Haar omgeving reageerde wisselend op haar keuze. ‘Dat is wel een heftig traject geweest. Toen mijn opa en oma vijftig jaar getrouwd waren, gaven ze een familiefeest. Ik was net werkzaam in de branche en ging er met Ruud samen naartoe. Niemand aan onze tafel wilde met ons praten. Dat heeft me heel erg gekwetst en vanaf dat moment voelde ik me een vreemde in mijn eigen familie.

Speeltjes bij de vleet in de pornovilla van Elise van Vlaanderen. Beeld Daphne Lucker

‘Helaas is de band met een groot aantal familieleden sindsdien erg oppervlakkig. Ik heb door mijn werk veel nieuwe vrienden gemaakt, maar ik ben er ook een aantal verloren. Dan kreeg ik ineens geen uitnodiging meer voor een verjaardag. Dat heeft vooral te maken met de vooroordelen: dat porno vies zou zijn en dat het gaat om vrouwenhandel. Sommige mensen zien niet in dat wij gewoon een professioneel bedrijf zijn.’

Over hoeveel ze verdient en hoeveel ze haar mensen betaalt, wil Elise liever niets kwijt. ‘Ik heb zeven jaar hard moeten werken in deze industrie om wat ik nu verdien op te bouwen. Het is niet dat ik me schaam voor hoeveel dat is, ik ben er juist trots op, maar mensen denken dat ze heel snel heel veel geld kunnen verdienen met OnlyFans. Dat is absoluut niet zo. Voor veel mensen is het een leuke bijverdienste, maar het is zeker niet zo dat er een grote pot goud staat aan het einde van de OnlyFans-regenboog. Sommige mensen maken met die gedachte impulsief een account aan, maar ik vind dat zeker jongeren daar goed over moeten nadenken. Als iets online komt, staat het namelijk voor altijd online.’

Weddenschap

Ongeveer honderd films zijn er opgenomen in dit huis, vaak met een vaste groep mensen. Die melden zich vrijwel altijd zelf aan via de site van Elise. ‘Ik ben weleens in tv-­programma’s te gast om over mijn werk te praten en dan zien mensen dat ik een toffe dame ben. Het is wel een voordeel dat ik vrouw ben. Ik hoor vaak opnieuw dat vrouwen zich veilig voelen om zich bij mij aan te melden, omdat ze zich met mij kunnen identificeren. In onze porno vind ik het belangrijk dat vrouwen nooit hun eigen grenzen overgaan.’ Even later: ‘Niemand natuurlijk, maar vrouwen krijgen in hun leven meer met grensoverschrijding te maken.’

Maar hoe waarborg je die grenzen? ‘Ik heb veel contact met de vrouwen, we leren elkaar kennen en Ruud en ik er zijn er om die grens te beschermen. Als we zien dat iemand niet comfortabel is, grijpen we in, maar dat is gelukkig nog nooit nodig geweest. Vooraf bespreken we duidelijk met alle partijen wat wel en niet mag. Het scheelt ook dat wij niet verwachten dat er bepaalde handelingen en standjes uitgevoerd worden, het hoeft geen ‘per­fecte’ seks te zijn, het gaat om waar de acteurs plezier aan beleven.’

De bel gaat. Het zijn Saar (48) en Jo (30), die vandaag met Jordy in de film spelen. Dit is de eerste keer dat ze elkaar zien. Ze schudden elkaar de hand. Je zou bijna vergeten dat ze hier zijn om porno te maken; de sfeer is niet ongemakkelijk. Jo vertelt dat dit werk hem op het lijf is geschreven, hij houdt erg van seks. In juni heeft hij voor het eerst in een film gespeeld.

Saar kwam hier terecht via een kennis van Elise. Porno maken was altijd al een droom van haar en afgelopen jaar werd die werkelijkheid. Wat is er zo leuk aan in een pornofilm spelen? ‘Het brengt me enorm veel genot, ik ontmoet leuke mensen en ik hou van de spanning. Het geeft een gevoel van vrijheid.’ Saar heeft een vriend die het helemaal accepteert.

Even later belt de laatste acteur aan, Dominique (19). Hij is hier met Olivia – ze introduceert zichzelf als ‘een van zijn scharrels’ en is meegekomen om hem gezelschap te houden. ‘Als hij zo boven gaat filmen, ga ik gewoon een boek ­lezen’, zegt ze. Dominique doet dit werk nu een jaar, speelt meerdere keren per maand in films en is al zo’n tien keer hier geweest. Hij complimenteert Ruud en Elise met de fijne sfeer.

Het gaat er relaxed aan toe op de set. Tijdens de pauze wordt er wat gerookt en gegeten. Beeld Daphne Lucker

Dominique kwam in de porno terecht door een weddenschap met een vriend over wie van hen bekend zou kunnen worden op TikTok.

‘Eerst had ik twijfels’, zegt hij. ‘Omdat ik man ben. In deze industrie is nu eenmaal meer vraag naar vrouwen.’ Hij begon kinky foto’s en video’s op sociale media te delen – hij heeft inmiddels ruim 10.000 ­volgers op Instagram – en won de weddenschap. Dominique studeert biomedische wetenschappen in Leuven en zit bij een studentenvereniging. “De meeste mede­studenten vinden het leuk dat ik ­porno maak. Slechts een paar niet, maar dat interesseert me niet. Mijn droom is pornoproducent worden met een eigen filmlocatie.’

Wat vindt Olivia ervan? ‘Ik vind het ­keileuk dat hij het doet. Het is een kwestie van maanden voordat ik zelf ook aan de slag ga in de porno. Ik heb nu een saaie baan bij de overheid en heb de hele dag klagende mensen aan de telefoon, dus ik kan niet wachten om te beginnen. Wat mijn ouders ervan vinden, boeit me niet. Ik heb vrijwel geen contact met ze.’

Zweepjes en speeltjes

Elise loopt de trap af om een ruimte te laten zien die ze speciaal hebben laten bouwen. Er staat een hoog bed met kooien en veel zweepjes en speeltjes. ‘Die krijg ik van mijn fans.’ Het is de 18+-ruimte: de kinderen weten dat ze daar niet mogen komen. In hoeverre zijn ze van haar werk op de hoogte? ‘Mijn oudste drie weten het, de jongste niet. Die ziet hier wel mensen passeren, maar heeft denk ik niet door wat er gebeurt.’

Drie jaar geleden werd Elise geïnterviewd voor de documentaire­serie ‘Help, mijn kind kijkt porno’. ‘‘Ik vond het belangrijk dat mijn kinderen het uit mijn mond zouden horen, dus ik heb ze verteld dat mama ‘naakte mensen filmt’. Ze moesten een beetje giechelen. Ik ben niet preuts naar mijn kinderen toe. Als ik ze vol schaamte ideeën ga meegeven over seks, nemen zij dat over. De meeste pubers kijken porno en het is de taak van de ouders om daarover te praten. Ik zeg bijvoorbeeld weleens tegen mijn oudste dat het belangrijk is dat ze ook rustige, zachte seksscènes kijkt.’

Sommige ouders van kinderen op hun scholen hadden er moeite mee. Een vriendinnetje van Elises dochter kreeg van haar moeder een verbod om nog over de vloer te komen. ‘Mijn dochter was ontzettend gekwetst. Ik heb direct ingegrepen, ben met de vader een open gesprek aangegaan en toen was het opgelost. Mensen hebben een bepaald beeld van de industrie, maar ze moeten de mensen erachter leren kennen en ons los zien van de films die we maken.’

Ruud Slakhorst, een man met 25 jaar ervaring in de pornowereld en de huidige vriend van Elise van Vlaanderen, maakt de set klaar. Filmen en editen doet hij, zij neemt de rest op zich. Beeld Daphne Lucker

Ergens is het niet zo gek dat mensen vooroordelen hebben. Er wordt gigantisch veel onethische porno gemaakt waarin mensen over elkaars grenzen gaan. In 2015 werd de wereldberoemde porno­acteur James Deen door zijn ex, porno­actrice Stoya, beschuldigd van verkrachting. Daarna volgden meerdere beschuldigingen van vrouwen die met hem in films hebben gespeeld. Pornoactrice Amber Rayne vertelde hoe Deen haar tijdens een seksscène in haar gezicht sloeg en haar zo bruut penetreerde ‘dat er overal bloed zat’. De scène werd wel afgemaakt, met de camera alleen op haar gezicht gericht, vertelde ze aan een Amerikaanse nieuwswebsite.

De beelden ervan waren toen al duizenden keren zonder morren verkocht en bekeken. De industrie heeft nauwelijks een feedbackmodel, met weinig recensenten en geen omroep, organisatie of commissie die waakt voor excessen, en producenten kan terugfluiten. Met zulke beelden wordt seksueel geweld genormaliseerd of zelfs verheerlijkt. Zo kan porno negatief beïnvloeden hoe mensen – met name jongeren – denken over seks.

Onwennig

Elise is blij dat deze misstanden vaker aan het licht komen. ‘Als ik op sommige grote platforms kijk, schrik ik van de heftigheid en van hoe onrealistisch de seks is. Films waarbij binnen één seconde drie pikken in een kont gaan en waar mannen gigantische piemels hebben, die de hele tijd stijf zijn. Als iemand bij ons tijden het filmen niet stijf wordt, is dat geen probleem; dat gebeurt in het echte leven ook.’ Ze noemt haar films acceptabel voor jonge mensen en zou het prima vinden als haar kinderen ernaar zouden kijken. ‘Tuurlijk zitten er heftige scènes in, maar dan wel met een rustige opbouw.’

Inmiddels zijn alle acteurs er. Ook Elises partner Ruud is aangeschoven aan de ovale tafel. De acteurs tekenen een contract, waarin ze toestemming geven om de beelden te gebruiken en gaan op de foto met hun identiteitskaart. Elise: ‘Die stuur ik door naar OnlyFans, om aan te tonen dat de mensen zijn wie ze zeggen dat ze zijn en dat hun leeftijd klopt. Zo voorkom je dat minderjarigen meedoen die zeggen dat ze volwassen zijn.’

De acteurs douchen nog even, roken een sigaret en gaan naar de opnameruimte. Niet die in de kelder, maar op zolder, daar is beter licht. Dominique en Saar ­flirten al een beetje met elkaar. Saar: ‘Ik ben benieuwd wat je met dat rode touw gaat doen.’

Er staat een klein bed, waar Saar, gehuld in rode lingerie en op hoge hakken, op gaat zitten. De drie mannen staan eromheen in onderbroek. Elise maakt nog een selfie – ‘promotiemateriaal’ – en vraagt aan Saar waar ze zin in heeft. ‘Gedomineerd worden door deze drie jonge mannen.’ Elise wenst ze plezier en Ruud begint te filmen.

Als je nog nooit live porno hebt gezien, is het wat onwennig. Voor Elise en Ruud lijkt het de normaalste zaak van de wereld. Twintig minuten filmen ze zoenen, aan­raken, orale seks en handwerk. Er wordt nauwelijks gepraat, maar het is niet stil – je hoort gekreun, geklots. Elise loopt intussen rond het bed, maakt foto’s en kijkt geconcentreerd naar wat er gebeurt – “’k wil in de gaten houden of iedereen het naar z’n zin heeft.’ Soms vraagt Ruud of iemand even zijn hand kan weghalen, zodat hij een goed shot kan maken.

De acteurs genieten er zichtbaar van. Saars benen zijn nat, later in de pauze zal ze vertellen dat ze drie keer spuitend door het vingeren is klaargekomen. Dominique verlaat na een tijdje de opname omdat hij niet stijf wordt. ‘Kak dat het niet lukt’, zegt hij, terwijl hij de trap afloopt. Beneden probeert Olivia hem stijf te maken – ‘op te fluffen’, zoals ze het zelf noemt. In de pauze wordt er gerookt, wat gedronken en gepraat. De mannen zijn naakt, Saar heeft een rode satijnen badjas aangetrokken. Dominique baalt, de anderen stellen hem gerust: ‘Het is maar een momentopname.’

Beeld Daphne Lucker

Tube nepsperma

Na de pauze loopt iedereen de trap weer op en begint het tweede gedeelte. Elise zegt: ‘Als jullie er klaar voor zijn om te neuken, dan mag dat.’ Saar wordt vast­gebonden met het rode touw. Ze ligt op haar buik terwijl ze Jordy oraal bevredigt en Jo haar van achteren neemt. Met condoom – dat wordt altijd gebruikt, behalve bij seks tussen een koppel.

Dominique loopt na een paar minuten weer weg van de set. ‘Het lukt niet’, zegt hij zuchtend.

De ­andere drie gaan door. Tegen het einde vinden Ruud en Elise het beter als er zo min mogelijk mensen in de ruimte aanwezig zijn. Elise: ‘De kans is dan groter dat de twee mannen klaarkomen; met al die ogen op ze gericht voelen ze meer druk.’

Hoewel haar porno staat voor ‘echte seks’ ligt er een tubetje nepsperma op de kast. Elise: ‘Dat is dan wel fake. Daar ben ik geen voorstander van, maar Ruud wel.’ Het blijkt overbodig. Na de opname, die veertig minuten heeft geduurd, wordt er opnieuw gedoucht en een halfuurtje nagepraat. Er heerst een huiselijke sfeer.

Hoe vond Saar het? ‘Heel opwindend en geil, maar ik ben nu wel moe. Het is best een inspanning. Nu lekker naar huis en op de bank liggen, met een voldaan gevoel.’

(DM)