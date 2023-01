Prins Harry: ‘Charles gierde het uit dat niet hij mijn vader was, maar James Hewitt, de minnaar van mama’

De waarheid en niets dan de waarheid, dat beloofde prins Harry (38) te vertellen in ‘Reserve’. Dat ging wel iets makkelijker nu hij in de VS woont met eega Meghan (41) en hun kroost, want de hele Britse koninklijke familie moet eraan geloven, broer en kroonprins William op kop. Ook de 7 Hoofdzonden vergat Harry niet af te vinken: ‘Een vriendin vertelde me welke crème ik op mijn snikkel moest smeren.’

AFGUNST

De rode draad door het boek is afgunst, zegt Flip Feyten, oud-VRT-journalist en royaltykenner.

FLIP FEYTEN «William zal als eerstgeboren zoon ooit zijn vader, koning Charles, opvolgen. Harry is als tweede zoon de reserve – vandaar de titel van het boek. Zijn hele leven al telt hij minder mee, vindt hij. Van jongs af kreeg hij te horen dat William altijd voorgaat.»

Humo Dat moest op termijn wel tot spanningen leiden.

FEYTEN «Precies. William wordt ooit koning van het Britse rijk, daarom mag er geen enkele smet op zijn blazoen komen. Als het koninklijke persbureau smeuïge verhalen over Harry naar de tabloids moet lekken om William uit de wind te zetten, dan is dat maar zo. Daar is Harry zijn hele leven het slachtoffer van geweest. Geen wonder dat het tot confrontaties tussen de broers is gekomen.»

Prins Harry schrijft in ‘Reserve’ dat hij en kroonprins William in 2021, na de begrafenis van prins Philip, hevig discussieerden in het bijzijn van hun vader. Charles moest zich tussen zijn zonen wurmen om een escalatie te vermijden. ‘Alsjeblieft, jongens,’ zei hij. ‘Zorg ervoor dat mijn leven niet vol ellende zal eindigen.’

In 2019 was William buiten zinnen toen de broers elkaar ontmoetten om het over de spanningen tussen hun gezinnen te hebben. ‘Hij maakte me uit voor van alles en nog wat en kwam op me af. Het gebeurde allemaal zo ontzettend snel. Hij pakte me bij de kraag, trok mijn halsketting kapot en sloeg me tegen de grond. Ik kwam op de voerbak van de hond terecht, die onder mijn gewicht in stukken brak, terwijl de scherven me in de rug sneden. Even bleef ik als verdoofd liggen, toen kwam ik overeind en zei ik hem dat hij moest vertrekken.’

FEYTEN «Daar kijk ik niet van op. William wordt vaak voorgesteld als de rustige en bedachtzame broer, en Harry als zijn onstuimige en explosieve tegenpool. Maar William was vroeger vaak een pestkop en Harry het introverte slachtoffer. De kroonprins kon zeker in zijn jonge jaren minstens even onvoorspelbaar zijn, en roepen en tieren.

»Harry schaaft dat beeld van brave William nu flink bij. Hij trok in 2005 in een nazikostuum naar een verkleedfeestje. Een zoveelste blunder van het ongeleide projectiel, zo leek het wel, toen daar foto’s van uitlekten. Maar William en Kate zouden hem daartoe aangezet hebben: ‘Ze kozen dat kostuum voor me uit en huilden van het lachen toen ik het aantrok.’»

HUMO De aanleiding voor dat gevecht tussen de broers was een ruzie over Meghan. ‘Meg is lastig, onbeschaafd en kwetsend,’ zei William tegen Harry. ‘Ze heeft de helft van de medewerkers van zich vervreemd.’

FEYTEN «De broers waren elkaars steun en toeverlaat, tot Meghan erbij kwam. William waarschuwde Harry: hij zag die onstuimige romance met ‘that girl’ niet zitten. Harry reageerde als door een wesp gestoken.

»Het is niet meer goed gekomen. Toen Harry en Meghan processen wegens laster wilden aanspannen tegen enkele tabloids, rekenden ze op de steun van de koninklijke familie, maar daar bleef het oorverdovend stil.»

HUMO Is het wel verstandig van Harry om al die incidenten op straat te gooien?

FEYTEN «William wordt ooit koning. Nu denken mensen: is hij echt zo’n driftkikker? Er zal altijd iets van die verhalen blijven hangen.»

Prins Harry beschrijft in ‘Reserve’ ook hoe kil de relatie met zijn vader was. Die maakte er een sport van om luid te lachen met zijn zoon, het liefst in het bijzijn van anderen. ‘Dan gierde hij het uit dat niet hij mijn vader was, maar James Hewitt, ooit de minnaar van mama.’

FEYTEN «Hun relatie is altijd kil geweest. Niet alleen in het openbaar was stijfheid de norm, volgens Harry was ook binnenskamers elk lichamelijk contact verboden – hij kreeg dus nooit een schouderklopje, een knuffel of een zoen.

»Koning Charles heeft het zelf nooit anders geweten: hij was nooit geknuffeld door zijn ouders. Toen zijn moeder, de vorig jaar overleden Queen, terug thuiskwam van een maandenlange reis, gaf ze haar 5-jarige zoon... een hand (lacht). ‘En dat was misschien nog wel meer dan hij ooit van grootvader had gekregen,’ zegt Harry.

»Harry en William kregen alleen knuffels van hun nanny’s en van die ene uitzondering in het paleis: Diana. En uitgerekend zij is erg jong verongelukt (op 36-jarige leeftijd, red.).»

HUMO Volgens Harry zouden Charles en zijn tweede vrouw Camilla sappige verhalen aan de tabloids gegeven hebben, en in ruil zouden die hen niet aangepakt hebben. ‘Eigenlijk kon mijn vader gewoon niet verdragen dat ‘die nieuwe’ – Meghan – met alle aandacht ging lopen en hem in de schaduw zette,’ schrijft Harry. ‘Een beetje zoals mammie – prinses Diana – dat destijds ook al had gedaan.’

FEYTEN «Dat zou best kunnen. Toen Charles en Diana op een officieel bezoek in Australië elk aan één kant van de straat liepen om mensen te groeten, schreeuwden de mensen aan Charles’ kant dat ze niet hem, maar Diana wilden zien. Voor hem was dat enorm pijnlijk. Diana was zelfs populairder dan de Queen.

»Ook nu kreeg Meghan alle aandacht, in plaats van Charles, Camilla, William en Kate. Dus moest er ingegrepen worden. Het is een wereld waarin de jaloezie regeert.»

WOEDE

De Britse tabloids krijgen er stevig van langs in ‘Reserve’. Een journaliste die hem in zijn tienerjaren heeft achternagezeten, krijgt de volle laag. ‘Ze is een walgelijke trut, concludeerde ik. Iedereen die haar kende, was het erover eens dat ze een ontstoken etterbuil was op de reet van de mensheid, en daarnaast een waardeloze nietsnut die zich journalist noemt. Ze zou doorgaan met op mij te jagen totdat mijn ballen aan de wand van haar kantoor gespijkerd zaten.’

FEYTEN «De reden voor zijn woede is niet ver te zoeken. Als kind heeft Harry de spanningen, de ruzies en de echtscheiding van zijn ouders meegemaakt. En een jaar later kwam zijn moeder om het leven toen ze in Parijs door paparazzi werd achtervolgd. Harry vertelt in ‘Reserve’ uitgebreid over zijn frustratie en woede jegens de Britse pers.

»In zijn jonge jaren heeft hij eens een paparazzo aangevallen. De dag erna stond hij op de voorpagina’s. ‘Mijn lijfwacht was ziedend,’ schrijft Harry. ‘Je hebt die paparazzi rijk gemaakt, Harry! Ben je nu blij?’»

Jaren na het dodelijke ongeval in Parijs mocht Harry het politiedossier inkijken. Daarin zaten onder meer foto’s van het lichaam van zijn moeder. Toen hij die bekeek, raakte hij gefascineerd door het licht waarin ze baadde. Hij verzon eerst allerlei bovennatuurlijke verklaringen, maar besefte toen waar dat licht vandaan kwam: de fotografen die haar hadden achtervolgd, waren gewoon foto’s blijven maken. ‘Mij was verteld dat paparazzi achter mammie aan hadden gezeten, dat ze haar hadden opgejaagd als een groep hyena’s. Maar nooit had ik me durven voor te stellen dat ze zich, net als hyena’s, hadden verlustigd aan haar weerloze lichaam. Ik was me er niet van bewust geweest dat het laatste wat mammie op deze wereld had gezien een flitslicht was geweest.’

FEYTEN «Die woede zal altijd in hem blijven razen. Wat me wel heeft verbaasd, is hoe weinig hulp hij destijds heeft gekregen om zijn trauma te verwerken. Eigenlijk stond hij er alleen voor, terwijl de tabloids op hem bleven jagen. Dat hij toen paparazzi aanviel, lijkt me niet meer dan menselijk.»

HUMO Heeft Harry ‘Reserve’ in blinde razernij geschreven?

FEYTEN «Dat niet, maar hij heeft in ieder geval niet goed nagedacht over de mogelijke gevolgen van zijn openhartigheid. Hij komt wat naïef over, en daarin lijkt hij erg op zijn moeder, wijlen prinses Diana. In een interview voor het BBC-programma ‘Panorama’ zei ze dat Charles niet geschikt was voor het koningschap, en in gesprekken met de journalist Andrew Morton, die er later de biografie ‘Diana’ uit zou puren, liet ze zich helemaal gaan over haar ongelukkige huwelijk en de hardvochtige koninklijke familie. Dat boek is ook erg slecht aangekomen in Buckingham Palace.»

HUMO Harry voelt zich al zijn hele leven als het hoofdpersonage van ‘The Truman Show’: alles om hem heen is decor en zijn familieleden zijn acteurs.

FEYTEN «Hij leeft in een gouden kooi, en maar heel af en toe kan hij daaruit ontsnappen. Zo vertelt hij over een nacht in Parijs waarin hij stomdronken met iedereen ruzie zoekt. Zijn lijfwachten werken hem in de auto en daarna in bed, maar later die nacht sluipt hij naar buiten en doolt hij moederziel alleen rond in de stad. Dat is voor hem even de hemel.

»Harry zal altijd en overal gevolgd, gefilmd en becommentarieerd worden. Dat ook Meghan, de liefde van zijn leven, dat moet ondergaan, was voor hem de druppel.»

Toen Meghan zwanger was van hun eerste kindje, gaf ze toe dat ze met zelfmoordgedachten kampte. Harry was woedend op de pers, die hen niet met rust liet, maar ook op zijn familie, die te weinig deed om hen te beschermen – zo had Meghan een berichtje gekregen van een onbekende die zei dat hij haar wist wonen en haar wilde doodschieten. ‘Het is pijnlijk om zo te worden gehaat,’ zei Meghan tegen Harry. ‘Ik wil gewoon stoppen met ademhalen. Stoppen met leven. Dit gebeurt allemaal omdat ik besta.’

FEYTEN «Nu ik ‘Reserve’ heb gelezen, heb ik meer begrip voor Harry en Meghan. Ik snap nu waarom ze naar de VS verhuisd zijn. Maar al die onthullingen kunnen zich ook tegen hen keren.»

TRAAGHEID

Prins Harry was niet makkelijk als tiener, maar in het leger bloeide hij open. Hij ging ook twee keer op missie naar Afghanistan. Daar heeft hij mensen om het leven gebracht, hij vertelt er uitgebreid over in ‘Reserve’.

FEYTEN «Op het gruwelijke af, zelfs: hoe hij taliban doodschiet en met welke wapens, dat hij geen berouw voelt, enzovoort. Hij geeft ook toe dat hij 25 strijders heeft gedood. Het lijkt me niet zo slim om dat te vermelden. Hij is geobsedeerd door zijn veiligheid en die van zijn gezin, maar nu zouden terroristen hun broeders kunnen wreken. Legermakkers van vroeger hebben hem al gesmeekt zijn mond te houden.»

HUMO Opvallend voor iemand die zich de laatste jaren profileert als een progressieve geest. Is het intellectuele luiheid?

FEYTEN «Ik denk dat we Harry vooral niet mogen overschatten. Net als zijn moeder gaat hij er prat op dat hij geen intellectueel is. Hij heeft een legeropleiding gekregen, en het doel daarvan is dat je blindelings bevelen opvolgt. Niet dat je de geopolitieke achtergrond van een oorlog ontleedt en vragen gaat stellen. Al die pagina’s die hij aan Afghanistan wijdt, lijken een poging om in het reine te komen met zijn geweten. En hij pleit zichzelf vrij door te benadrukken dat die oorlog legitiem was.»

Vechten in Afghanistan voelde soms als een videospelletje, schrijft Harry. ‘Ik hield mijn duim boven de cursor, keek naar het scherm en wachtte. De stick waarmee ik vuurde, leek opvallend veel op de stick waarmee ik kort daarvoor op de PlayStation had gespeeld. De raket sloeg in vlak bij de spaken van de motor. Volgens het boekje. We zwiepten terug naar de basis en analyseerden de video. Een perfecte uitschakeling. We speelden nog wat op de PlayStation. Vroeg naar bed.’

FEYTEN «Harry vraagt zich vervolgens luidop af hoe hij zich voelt. ‘Getraumatiseerd? Nee. Bedroefd? Nee. Verrast? Nee. Ik was er volledig op voorbereid. Deed mijn werk. Waarvoor we waren opgeleid.’ Zijn doelwitten waren geen mensen, zegt hij. Hij is doordrongen van de typische oorlogslogica.»

‘Schaakstukken’ noemt Harry de taliban. ‘Je had hier vijanden die onze jongens vreselijke dingen aandeden. Als degene die ik net had uitgeschakeld al geen Britse soldaten had gedood, zou hij dat snel wél gedaan hebben. Hem uitschakelen betekende Britse levens redden, Britse families sparen.’ Harry verwijst ook meermaals naar 9/11. ‘Hen bestrijden betekende één van de gruwelijkste misdaden in de wereldgeschiedenis wreken, en voorkomen dat het weer gebeurt.’

GULZIGHEID

FEYTEN «Als tiener en twintiger is Harry vaker in de drank gevlogen dan goed voor hem was. Veel moeite hoefden de paparazzi niet altijd te doen om hem in dronken toestand te kunnen fotograferen. Hij legt nu uit dat hij vooral een sociale drinker was, maar het was problematischer dan dat. Hij at ook ongezond – op een bepaald moment zag je duidelijk een buikje. Maar sinds hij samen is met Meghan en vader is geworden, leeft hij veel gezonder. Hij staat nu scherper dan toen hij 30 was.

»In ‘Reserve’ vertelt Harry ook vrijuit over zijn experimenten met drugs. Hij rookte dikwijls joints met zijn vrienden.»

Het bleef niet bij joints. Toen een reporter dreigde te onthullen dat Harry cocaïne gebruikte en zijn medewerkers hem met die beschuldiging confronteerden, ontkende hij alles. Een leugen, geeft hij nu toe: ‘Ik kreeg tijdens een jachtweekend een lijntje aangeboden, en sindsdien had ik er nu en dan nog wel één genomen. Echt leuk vond ik het niet, en ik werd er niet bijzonder blij van, wat bij de mensen om me heen schijnbaar wel het geval was, maar ik voelde me er wel anders door, en dat was mijn voornaamste doel.’

FEYTEN «Die laatste zin is veelzeggend. Harry noemt zichzelf in het boek een diep ongelukkige tiener die de pijn wilde wegduwen, en daarom gebruikte hij drugs.

»Dat hij cocaïne heeft gesnoven, is voor de Britten één van de pijnlijkste onthullingen. Dat is een doodzonde voor een lid van de koninklijke familie. Maar hij vertelt ook hoe dom het was van hem: ‘Ik loog tegen mezelf. De coke was de moeite niet waard.’»

HUMO Harry gebruikte later ook psychedelische drugs om te kunnen omgaan met zijn angstaanvallen en de posttraumatische stressstoornis waar hij aan leed na zijn missies in Afghanistan.

FEYTEN «Hij at paddenstoelen en dronk ayahuasca, maar dat kreeg hij voorgeschreven door zijn therapeut. Al die therapeutische sessies hebben hem echt geholpen: hij heeft mentale rust gevonden en kan nu zijn jongere zelf scherp analyseren.»

ONKUISHEID

In ‘Reserve’ vertelt Harry over zijn ontmaagding op zijn 17de door een oudere vrouw, in een grasveldje achter een pub. ‘Ze hield van paarden, en niet zo’n beetje ook, en behandelde mij ongeveer als een jonge hengst. Een vluggertje, waarna ze me op de achterhammen sloeg en me de wei instuurde om te gaan grazen.’

Vermakelijk maar pijnlijk is het verhaal over de Noordpoolmissie in 2011, waar zijn penis bevroor. ‘Ik ging naar de Noordpool en nu is mijn Zuidpool naar de knoppen. Ik probeerde een paar huis-tuin-en-keukenmiddeltjes, waaronder iets wat een vriendin had geopperd. Ze zei dat ik Elizabeth Arden-crème moest gebruiken. Mijn moeder gebruikte dat destijds voor haar lippen. Moet ik dat op mijn snikkel smeren?’

FEYTEN (lacht) «Dat verhaal kende níémand. Harry blijft een sympathieke kerel. Hij wil vooral benadrukken dat hij een gewone man is. Maar dat vinden de koninklijke persattachés juist vreselijk. Het koningshuis moet een magisch en onaantastbaar instituut blijven, en royals zijn allesbehalve gewone mensen. Als Harry nog meer zulke verhalen de wereld instuurt, zal dat de relatie met zijn familie alleen nog moeilijker maken.»

HOOGMOED

HUMO Meghan wordt soms arrogant genoemd.

FEYTEN «Er zijn haar nog slechtere karaktertrekken toegedicht, en bijna altijd onterecht, maar dat van die arrogantie is niet helemaal verzonnen. Ze spotte soms met het protocol aan het hof. In de Netflix-documentaire ‘Harry & Meghan’ vertelt ze geamuseerd over hoe ze voor het eerst een buiging moest maken voor de Queen. ‘Is dat niet gewoon de oma van mijn partner?’ lacht ze. In de docu doet ze haar knieval heel overdreven en lachend na. Harry zit er gegeneerd naar te kijken.»

HUMO Vindt u het koppel hoogmoedig?

FEYTEN «Ja, toch wel. Ze reizen de wereld rond om van onze planeet een betere plek te maken, dat is toch niet niks. Sommige projecten zijn heel concreet en nobel, zoals de Invictus Games. Dat is een internationaal sportevenement dat Harry organiseert voor militairen en veteranen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt tijdens hun dienst. Hij heeft ook Sentebale opgericht, een liefdadigheidsinstelling in Zuid-Afrika voor kinderen en jongeren met hiv.

»Maar Harry en Meghan willen ook de wereld veranderen, en dan kom je al gauw in het vaarwater van de politiek terecht. Dat hoort niet voor iemand van koninklijken bloede, en dus wordt Harry voortdurend gedwarsboomd door het hof. Dat is trouwens één van de belangrijkste redenen voor de breuk met de Windsors.

»Sinds ze naar de VS zijn verhuisd met hun kinderen Archie (3) en Lilibet (1), hebben ze het ook voortdurend over ‘vrede’ en ‘sociale rechtvaardigheid’. Ze lijken zichzelf als halve heiligen te zien. Het helpt ook niet dat ze allebei geen job meer hebben. Meghan acteert niet meer, en ook Harry is werkloos.»

Harry klinkt in ‘Reserve’ nu en dan ook zweverig: wanneer Meghan een serenade zingt voor zeehonden in de oceaan, zingen die terug – een zeehondenopera. ‘Ze is echt magisch. Zelfs de zeehonden weten dat.’ De prins noemt zichzelf ook ‘iemand die zich af en toe inlaat met magisch denken’. Hij is voorts op bezoek gegaan bij een medium om contact te leggen met zijn overleden moeder. ‘Ik voelde de energie die deze vrouw omgaf. O, dacht ik. Wauw. Er is daar iets. Ze voelde ook om mij heen een energie, zei ze. ‘Uw moeder is bij u,’ zei ze me.’

FEYTEN «Ik begrijp hem wel: als je op je 12de je moeder verliest, je niet mag rouwen en je geen vat krijgt op wat er gebeurt, hou je de droom in stand dat ze nog leeft en zich ergens verbergt. Daar put hij troost uit. Harry gelooft dat de wereld die we ervaren, voor een deel een illusie is. Wie dat gelooft, hoeft niet écht te rouwen.

»Ook prinses Diana was overigens gefascineerd door magie, en ze ging op consultatie bij een astrologe.»

HEBZUCHT

Prins Harry haat het een publieke figuur te zijn, maar door de publicatie van zijn memoires staat hij meer dan ooit in de schijnwerpers. Met ‘Reserve’ wilde hij afrekenen met zijn familie, maar meer nog moet hij aan de verkoopcijfers gedacht hebben. Sinds hun vertrek uit Londen ontvangen Harry en Meghan immers geen cent meer van het hof. Als royals kregen ze jaarlijks 5,5 miljoen euro van Harry’s vader, maar in mei 2020 ging de geldkraan dicht.

Harry heeft een deal van 20 miljoen dollar gesloten met uitgeverij Penguin Random House voor ‘Reserve’. Eerder zou het koppel met Netflix een deal van 100 miljoen euro gesloten hebben voor documentaires en een speelfilm. Voorts is Meghan host van de podcast ‘Archetypes’ op Spotify, waarin ze praat met beroemdheden, historici en experts over vrouwonvriendelijke stereotypen. Daarvan verschijnen sinds augustus vorig jaar elke maand vier afleveringen. Hoeveel Spotify hun productiehuis daarvoor betaalt, is niet duidelijk: er worden bedragen van 15 tot 50 miljoen euro genoemd.

FEYTEN «Dat lijkt erg veel geld, maar ze geven per jaar 4 miljoen euro uit aan beveiligingspersoneel. Dat moet ergens vandaan komen, en Harry kan geen gewoon beroep uitoefenen. Hij kan alleen zichzelf vermarkten en commerciële deals sluiten, hoezeer hij dat ook haat.

»Ik vraag me wel af wat ze nu gaan doen. Met al dat geld kunnen ze wel even voort, maar Harry heeft zijn verhaal nu wel verteld. Misschien komt Meghan binnenkort nog met memoires?»

Prins Harry, ‘Reserve’, Hollands Diep