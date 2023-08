Professor Baki Topal : ‘Ook voor onze gezondheid is het aan te raden elkaar vaak diep in de ogen te kijken’

U mag het de alvleesklier noemen, u mag ook pancreas zeggen: over semantische kwesties doet het orgaan dat zich tussen de twaalfvingerige darm en de milt gepuzzeld heeft niet moeilijk. Zolang u maar dankbaar bent als u met een tevreden boertje de maaltijd van zonet gedenkt: de pancreas is uw onbezoldigde bondgenoot bij het verteren van voedsel, én zorgt er met de aanmaak van insuline voor dat uw bloed geen wild suikerfeestje wordt. Toch is er ook donkerte: wie een tumor op de pancreas vindt, kijkt één van de dodelijkste kankers in de ogen.

Professor Baki Topal (58), chirurg in het UZ Leuven en de autoriteit in ons land op het vlak van de behandeling van pancreaskanker, gaat voor Humo met verve door leven en werk van het orgaan dat zijn hele professionele leven bepaalt.

HUMO Waar ligt de pancreas precies?

BAKI TOPAL «Aan de achterkant van de buikholte. Het is een langwerpig, plat orgaan van zo’n 20 centimeter dat vasthangt aan de twaalfvingerige darm, het begin van de dunne darm.

»We onderscheiden drie delen: de kop, het lichaam en de staart. De kop wordt gescheiden van het lichaam en de staart door twee grote bloedvaten. De slagader voert al het bloed naar de darmen, en de poortader voert al het bloed vanuit de darmen af naar de lever.»

HUMO De pancreas heeft twee functies die volkomen los van elkaar staan.

TOPAL «Inderdaad: er is de hormonale functie, en er is de verteringsfunctie. Beide worden verzorgd door specifieke celpopulaties die in de pancreas voorkomen.

»Enerzijds maakt de pancreas hormonen aan. Het gaat om een tiental verschillende soorten – insuline en glucagon zijn de bekendste. Dat gebeurt in de endocriene cellen die zich in de eilandjes van Langerhans bevinden, voornamelijk in het lichaam en de staart van de pancreas.

»Anderzijds zijn er de exocriene cellen, die enzymen aanmaken die nodig zijn bij de spijsvertering. Die cellen zijn ruim in de meerderheid: het zijn er miljoenen, goed voor ruim 90 procent – versus 10 procent endocriene cellen, dus. De exocriene cellen scheiden hun sappen af in minuscule stroompjes die samenkomen in één groot kanaal, het pancreaskanaal. Die sappen zorgen ervoor dat je voedsel in de dunne darm tot piepkleine molecules wordt afgebroken.»

HUMO Er is ook nog het galkanaal, dat door de pancreas loopt.

TOPAL «Dat vervoert gal van de lever naar het darmstelsel. Maar voor alle duidelijkheid: het galkanaal loopt gewoon dóór de pancreas, zonder dat daar iets gebeurt. Het galkanaal en het pancreaskanaal komen beide uit in de twaalfvingerige darm, en in de dunne darm breken de sappen het voedsel tot piepkleine molecules af.»

HUMO De pancreas is dus cruciaal voor de vertering?

TOPAL «Ja. In de twaalfvingerige darm werken de pancreassappen, waarvan je 1 à 2 liter per dag aanmaakt, in op die voedseldeeltjes, en zo worden ze afgebroken tot koolhydraten, eiwitten, mineralen en dergelijke. Die moleculen worden vervolgens opgezogen door de dunne darm en komen in het bloed terecht, en via de poortader wordt alles afgevoerd naar de lever, waar de substanties verwerkt worden.»

‘Er komen op termijn vaccins die werken volgens het principe van de coronavaccins: de tumor wordt verwijderd, en vervolgens worden RNAmoleculen ingespoten die de kankercellen aanvallen als ze zouden terugkomen.’ Beeld Geert Van de Velde

MODDER EN GRUIS

HUMO Kan een mens zonder pancreas leven?

TOPAL «Dat is mogelijk, maar dan moet je op een andere manier in die twee functies voorzien. Insuline kun je bijvoorbeeld inspuiten. Tegenwoordig kunnen er zelfs pompjes ingeplant worden die voortdurend de suikerspiegel meten, en wanneer nodig insuline bijspuiten.

»Ook voor de verteringsfunctie zijn er oplossingen. De belangrijkste enzymen kunnen we reproduceren. Je neemt die capsules dan in bij het eten, alles komt samen in het darmstelsel, en daar nemen die synthetische enzymen de functie van de pancreas over. Op die manier kun je, als je het allemaal gedisciplineerd uitvoert, óók 80 worden.»

HUMO Maar het is niet zo dat er mensen zonder pancreas geboren worden?

TOPAL «Dat komt heel sporadisch voor. Er bestaan ook aandoeningen waarbij je wel een pancreas hebt, maar die onvoldoende of zelfs helemaal niet functioneert. En er is aangeboren diabetes: dan heb je wel de verteringsfunctie, maar niet de hormonale functie.

»Diabetes kan aangeboren of verworven zijn. Er bestaan verschillende types suikerziekte. Soms volstaat een specifiek dieet, andere patiënten hebben ook pilletjes nodig, nog anderen kunnen niet zonder insuline.»

HUMO Wat kan er zoal misgaan bij de verteringsfunctie?

TOPAL «Je kunt pancreatitis krijgen, een ontsteking van het orgaan. Die kan licht zijn, maar ook ernstig tot zelfs dodelijk. Bij een acute pancreatitis wordt het orgaan beschadigd, en die beschadiging kan tot functieverlies leiden. Raakt het pancreaskanaal beschadigd, dan bestaat het risico dat de ontsteking chronisch wordt en de verteringsfunctie op termijn verloren gaat. Je lichaam kan dan geen energie meer uit het voedsel halen en raakt ondervoed. Een simpele ontsteking die heel onschuldig lijkt, kan dus escaleren tot iets levensbedreigends. Maar gelukkig kunnen synthetische enzymen de verteringsfunctie grotendeels overnemen.»

HUMO Wat zijn de oorzaken van pancreatitis?

TOPAL «Alcohol is de grootste oorzaak van pancreatitis – het maakt niet uit in welke dosis of van welke sterkte. En roken is een tweede belangrijke factor. Voor wie z’n pancreas graag perfect ziet blijven functioneren, is mijn advies dus heel helder: niet drinken, niet roken.

»Nu, er is ook nog een andere mogelijke oorzaak: galstenen. Dat klinkt misschien gek, want wat hebben galstenen met de pancreas te maken? Maar ik legde je al uit dat het galkanaal door de pancreas loopt, en samen met het pancreaskanaal z’n sappen in de twaalfvingerige darm laat vloeien. Als zich in de galblaas steentjes ontwikkeld hebben, of modder of gruis, dan kunnen die meegevoerd worden in het galkanaal en de uitgang blokkeren, waardoor ook de pancreassappen niet meer afgevoerd worden en er uiteindelijk een ontsteking ontstaat. In het Westen heeft 25 tot 50 procent van de bevolking galstenen, vaak zonder het zelf te weten. Behoorlijk wat mensen lopen dus het risico op pancreatitis.»

HUMO Wat zijn de symptomen van zo’n ontsteking?

TOPAL «Buikpijn, vaak in een heel heftige vorm, is de belangrijkste indicator. Alleen: buikpijn kan op veel verschillende euvels wijzen. Pas na een bloedanalyse, een echografie of een CT-scan komt er doorgaans duidelijkheid. Vetdiarree, heel dunne ontlasting die in het toilet blijft drijven, kan ook op zo’n chronische ontsteking wijzen.

»De meeste opstoten van acute pancreatitis zijn gelukkig mild. Je moet wel naar het ziekenhuis, maar het toedienen van vocht en pijnmedicatie volstaat doorgaans om de ontsteking tegen te gaan. Het belangrijkste is eigenlijk het achterhalen van de oorzaak, en vervolgens de uitlokkende factor elimineren. Is alcohol de boosdoener, dan moet je drank vermijden. Zijn het galstenen, dan wordt de galblaas weggenomen en het galkanaal gezuiverd. Vervolgens is de kans bijzonder klein dat je opnieuw pancreatitis zult krijgen – tenzij de ontsteking al chronisch is, natuurlijk.»

‘Tegen 2030 is pancreaskanker de tweede dodelijkste kanker, daarom wordt nu massaal in onderzoek geïnvesteerd.' Beeld Geert Van de Velde

SNEL UITGEZAAID

HUMO Het meest te vrezen is vanzelfsprekend een tumor: pancreaskanker is een bijzonder agressieve kanker.

TOPAL «Dat is waar. Kijk je naar de algemene evolutie in het kankeronderzoek van de afgelopen decennia, zie je dat er een enorme vooruitgang geboekt is. We begrijpen de verschillende soorten kanker veel beter, we kunnen ze sneller en beter detecteren en ze adequater behandelen. Maar voor pancreaskanker – en ook voor leverkanker – is er bijna niets veranderd. We kunnen die wel vrij snel opsporen, maar op het moment van de vaststelling is de kanker doorgaans al in zo’n vergevorderd stadium dat we nauwelijks mensen kunnen genezen. De afgelopen decennia hebben we weinig verbetering van de overlevingskansen gezien.»

HUMO De cruciale vraag bij pancreaskanker: kan er geopereerd worden?

TOPAL «Ja, maar alleen als de kanker nog niet uitgezaaid is. De precieze grootte van de tumor speelt nauwelijks een rol, wel of de kanker snel uitzaait of niet. We zien soms een tumor van nauwelijks 1 centimeter groot, die wel al stevig uitgezaaid is. Dat is veel kwalijker dan een tumor van 5 centimeter zonder uitzaaiingen, want in dat geval kunnen we wel proberen hem weg te nemen met een operatie. Als die operatie goed verloopt en de hele tumor verwijderd kan worden, heeft de patiënt een kans om te genezen. Maar dat is een heel kleine groep. In België worden elk jaar zo’n tweeduizend mensen met pancreaskanker gediagnosticeerd, en van hen komt maar 10 tot 20 procent, dus twee- tot vierhonderd mensen, in aanmerking voor een operatie. En dan heb ik het nog niet over genezen. Helaas zal de helft of meer vroeg of laat hervallen. Bij andere kankers is dat in mindere mate het geval.»

HUMO Waar hangt dat van af?

TOPAL «Van het moment waarop de kanker wordt vastgesteld, en van de efficiëntie van de operatie. In het beste scenario wordt de tumor in een vroeg stadium gedetecteerd en word je zonder complicaties geopereerd. Dan heb je tot 50 procent kans dat je er definitief van verlost bent.

»In het slechtste geval gaat het om een tumor van pakweg 2 of 3 centimeter die al in de grote bloedvaten zit. Naast de tumor moeten dan ook de aangetaste bloedvaten en lymfeklieren weggenomen worden, en is er chemotherapie nodig. In die groep zijn de genezingskansen duidelijk kleiner. Die mensen weten dat ze geen 90 jaar zullen worden. Het is een agressieve kanker, ja – op dit moment zelfs de agressiefste kanker van allemaal.»

HUMO U bent zelf gespecialiseerd in de chirurgie voor die 10 tot 20 procent die geopereerd kan worden.

TOPAL «Dat zijn zeer complexe operaties. Daarom ben ik blij dat de overheid op aangeven van mijn collega’s en mij de pancreaschirurgie onlangs gecentraliseerd heeft. Vroeger kon zo’n operatie overal uitgevoerd worden. Een viertal jaar geleden zijn vijftien ziekenhuizen aangeduid als referentiecentra. Die voldoen aan de kwaliteitscriteria, en daar mag dus aan pancreaschirurgie gedaan worden. Het is te zeggen: ook in andere ziekenhuizen mag dat strikt genomen nog, maar dan worden de kosten niet meer terugbetaald door het RIZIV. Op die manier proberen ze mensen naar de referentiecentra te krijgen.

»Gelukkig zijn er niet zo heel veel ziekenhuizen die geen referentiecentrum zijn en toch pancreasoperaties uitvoeren, maar het gebeurt nog, en dat werpt ethische vragen op. Waarom zou je je aan zulke complexe operaties wagen als je niet aan de kwaliteitsnormen voldoet? Het risico op een overlijden als gevolg van complicaties ligt veel hoger dan in een erkend centrum. In Nederland is pancreaschirurgie buiten de erkende centra al verboden, in de Scandinavische landen ook. Hier is het nog wachten op een politieke beslissing, maar ze zijn ermee bezig.»

HUMO Ik ging ervan uit dat voortdurend slecht nieuws moeten brengen het vervelende stukje van uw job zou zijn. Maar aangezien u vooral werkt met de minderheid die wél geopereerd kan worden…

TOPAL «…zijn de meeste patiënten net blij om mij te zien, ja, ook al kan ik weinig garanties geven op het vlak van herstel en levensduur. Maar er komt een operatie, en dus is er hoop. En patiënten weten dat het om een complexe ingreep met veel risico’s gaat, en dat we genezing niet kunnen garanderen – daar communiceren we altijd bijzonder helder over. ‘Ik weet dat het mijn enige kans is,’ hoor ik dan, ‘en ik ben blij dat ik die toch nog krijg.’

»Het zijn vooral de oncologen die het écht slechte nieuws moeten brengen. Zij komen in contact met de grootste groep, de mensen met een uitgezaaide kanker.»

HUMO Voor die 80 tot 90 procent van de patiënten is de situatie sowieso uitzichtloos?

TOPAL «Zijn er maar enkele uitzaaiingen, dan bestaat er nog een waterkans op genezing. Maar dat gaat echt om een nichegroep. In het algemeen geldt: bij een uitgezaaide pancreaskanker is een operatie nutteloos. Wat zeg ik: kwalijk, want daarmee zouden we het immuunsysteem van de patiënt ondergraven, waardoor de kanker nóg intenser zou gaan woeden.

»We leggen de patiënt heel eerlijk de opties voor. Hij kan kiezen voor symptoomcontrole, waarbij de concrete klachten aangepakt worden. De levensduur wordt dan niet verlengd: de helft van die patiënten sterft binnen het half jaar. De tweede optie is chemotherapie. Daarmee kan de levensduur een beetje verlengd worden, maar we kunnen niet voorspellen of dat over twee maanden dan wel twee jaar of uitzonderlijk nog langer gaat. De derde optie is instappen in een studie waarbij moleculen getest worden waarvan we hopen dat ze specifiek de kankercellen zullen aanvallen. Maar daarvan kunnen we al helemaal niet op voorhand zeggen wat de impact op de levensduur zal zijn.»

HUMO Hoe komt het dat bij de meerderheid van de pancreaskankers de diagnose te laat valt? Omdat er in eerste instantie geen symptomen zijn, en je dus niet merkt dat er een probleem is?

TOPAL «Dat is een deel van de verklaring, ja. Een belangrijk aspect is de plaats waar de kanker zich ontwikkelt. De klassieke pancreaskankers ontstaan in de exocriene cellen, die dus instaan voor de aanmaak van verteringssappen. Als de tumor zich in de kop van de pancreas bevindt, dan gaat dat gezwel tegen het galkanaal duwen. Dat heeft een doorsnede van 4 à 5 millimeter. Bij de minste vernauwing kan de gal niet meer doorstromen, hoopt die zich op in de lever, en komt die uiteindelijk in het bloed terecht. Dan krijg je symptomen: je huid kleurt geel. Nu, dat is niet altijd even zichtbaar, zeker niet als je een donkere huid hebt. Het duidelijkst zie je het in de ogen: het wit wordt dan geel. Ook voor onze gezondheid is het dus aan te raden om elkaar vaak diep in de ogen te kijken (glimlachje).

»Er zijn nog andere mogelijke symptomen. De gal geeft je stoelgang zijn kleur. Komt er geen gal meer in de darmen, dan zal je stoelgang bleker worden en er net als stopverf uitzien. En omdat de gal dan in het bloed terechtkomt, kun je het ook merken aan je urine: als die opvallend donker is – zoals Coca-Cola, zeg maar – is dat ook een mogelijk teken aan de wand.»

HUMO Cynisch gesteld: de tumor kan zich maar beter in de kop van de pancreas nestelen, want dan ontwikkel je tenminste symptomen?

TOPAL «Eigenlijk wel, ja. Groeit de tumor in het lichaam of de staart van de pancreas, ver weg van het galkanaal, dan kan die zich ongestoord ontwikkelen, zonder dat je er in de beginfase iets van merkt. Die groei op zich is niet zo erg. Het gaat om de bloedvaatjes: nestelt de tumor zich ook daarin, dan gaan de kankercellen in het bloed circuleren. En het bloed uit de pancreas stroomt via de poortader naar de lever. Met andere woorden: als we pancreaskanker met uitzaaiingen vaststellen, zitten die in meer dan 90 procent van de gevallen in de lever. Van daaruit kan de kanker zich vervolgens uitzaaien naar andere plaatsen.

»Dat soort tumor vernauwt het pancreaskanaal een beetje, en dat kan ook tot klachten leiden. Maar dan voel je een beetje pijn in de buikholte. En wie heeft er nooit eens last van een zware maag? Heel vaak wuiven mensen die klacht weg: ‘Ach, wat te veel en te zwaar gegeten.’ En als ze vaker terugkomt, nemen ze pilletjes. Op die manier is het algauw te laat om de tumor nog in een vroege fase te detecteren.»

HUMO Kan het helpen om vaker een grote check-up te laten doen?

TOPAL «Er lopen experimenten, maar bloed-, speeksel- of stoelgangtesten kunnen ons nog niet vertellen dat we pancreaskanker hebben, of voorspellen dat we het zullen krijgen. Het kan alleen vastgesteld worden met een scan. In mijn ideale wereld ondergaat iedereen elk half jaar zo’n scan, maar dat is praktisch en financieel onhaalbaar: elf miljoen Belgen, elke zes maanden…

»Vooral de risicogroepen hebben baat bij een screeningsscan: mensen die alcohol drinken, mensen die roken, en mensen met chronische pancreatitis, bijvoorbeeld. Als je die groepen om de zes maanden – of minstens om het jaar – zou kunnen testen, zou je pancreaskanker vroegtijdig kunnen detecteren. Maar dan nog zou het onvoorspelbare biologische gedrag van de tumoren doorslaggevend zijn.»

HUMO We hebben het nu over de klassieke pancreaskanker, gevormd in de exocriene cellen. Kan er ook een tumor ontstaan in de cellen met een hormonale functie?

TOPAL «Ja, ook in de endocriene cellen kan kanker gedijen. Nu, dat komt veel minder vaak voor – dat soort tumoren is goed voor ongeveer 10 procent van alle pancreaskankers. Wat wel bijzonder is: in de helft van de gevallen gaat het om jonge mensen. Als je 40 bent en er wordt pancreaskanker bij je vastgesteld, dan is de kans één op twee dat het gaat om een tumor in de endocriene cellen. Zo’n tumor is ook kwaadaardig, trouwens, maar hij kan gelukkig wel heel goed behandeld worden. Na een operatie kunnen we zo’n patiënt heel vaak genezen verklaren.»

HUMO Geldt in het algemeen: hoe ouder, hoe groter het risico op pancreaskanker?

TOPAL «Ja. Zestigers en zeventigers vormen de grootste groep, met een piek rond de 70. En ook daarna zien we nog gevallen, natuurlijk. Jongeren met de klassieke pancreaskanker? Ook dat bestaat, maar het komt niet vaak voor.»

KANKER IN DE LIFT

HUMO Ik las dat u een eigen techniek hebt ontwikkeld waarbij een stuk van de pancreas in de maag wordt gereconstrueerd. Wat is het nut daarvan?

TOPAL «Je moet eerst weten dat de pancreas niet regenereert: snij je een stuk weg, dan groeit dat niet opnieuw aan. Bij de lever is dat anders. Die ontwikkelt automatisch nieuw weefsel en herstelt zichzelf op die manier. Voor de pancreas geldt: weg is weg.

»De techniek die we ontwikkeld hebben, wordt gebruikt wanneer de tumor in de kop van de pancreas zit. Als die weggesneden wordt, worden het resterende deel van het orgaan – het lichaam en de staart, dus – aan de dunne darm vastgehecht. Die nieuwe techniek staat ons toe om de pancreas in de maag te implanteren. Ons onderzoek wees uit dat het risico op complicaties na de operatie dan gevoelig kleiner wordt. De techniek wordt nu meer en meer door andere centra overgenomen. Dat doet me plezier, ja: het is geheel en al een Belgische verdienste.

»Onlangs hebben we nog een mooie doorbraak kunnen forceren. Pancreaschirurgie is lang heel invasief geweest: je buik wordt opengesneden. Maar wij hebben aangetoond dat het ook minimaal invasief kan, met kleine gaatjes. Daarvoor gebruiken we robot- of sleutelgatchirurgie. En wat blijkt? Als je dat adequaat doet, op een oncologisch verantwoorde manier, wordt het immuunsysteem van patiënten veel minder onderdrukt, en is er een gevoelig hogere kans op genezing dan bij de klassieke openbuikchirurgie. We hebben dat kunnen aantonen op basis van onderzoek bij zo’n vierhonderd patiënten. De resultaten zijn gepubliceerd, en ik verwacht dat ook andere centra naar dat soort minimaal invasieve chirurgie evolueren. Let wel: operaties worden nóg moeilijker en nóg complexer. Maar als ze goed uitgevoerd worden, is het resultaat veel beter. De patiënt kan de dag van de operatie al uit bed, hij mag meteen beginnen te eten, en kan – indien dat nodig is – sneller aan de chemotherapie beginnen. Dat is echt een mooie evolutie.»

HUMO U zei dat er de afgelopen decennia maar weinig vooruitgang is geboekt in het wetenschappelijke onderzoek naar pancreaskanker, terwijl dat naar andere kankers wél evoluties en revoluties opleverde. Hoe komt dat?

TOPAL «Heel simpel: omdat er weinig in wordt geïnvesteerd. In absolute aantallen treft pancreaskanker maar weinig mensen – in België zijn er tweeduizend gevallen per jaar – en dus was het lang heel moeilijk om onderzoeksfondsen bij elkaar te krijgen. Maar er beweegt nu veel. Dat heeft te maken met slecht nieuws. Pancreaskanker is in opmars: het aantal slachtoffers stijgt overal. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat in 2030 longkanker het hoogste aantal levens zal eisen in de Verenigde Staten, net als nu, maar dat pancreaskanker naar de tweede plaats zal stijgen bij de tumoren. Dat is een opmerkelijk verschil met de huidige situatie, want nu staat pancreaskanker, afhankelijk van welke literatuur je raadpleegt, op de zevende of de tiende plaats in het lijstje van dodelijkste kankers. Die studie van een jaar of zes geleden heeft veel mensen wakker geschud, en sindsdien wordt er massaal in onderzoek geïnvesteerd.

»Het probleem is natuurlijk dat we bezig zijn met een aandoening waarover erg weinig bekend is. Er is een enorm inhaalmanoeuvre nodig om qua onderzoekskwaliteit op het niveau van borst-, long- of prostaatkanker te komen. Bij longkanker staat de wetenschap bijvoorbeeld al behoorlijk ver in het opsporen van de moleculen die de kanker in zich dragen, de zogenaamde moleculaire profilering. Zodra dat bij pancreaskanker ook kan, zullen we de behandeling kunnen personaliseren. Bij sommige kankers gebeurt dat nu al. Je neemt een stukje weefsel, onderzoekt het profiel, en je weet welke behandeling nodig is. De meeste van die mensen genezen ook definitief. Die inhaalslag moeten we nu voor pancreaskanker maken. En net omdat het aantal gevallen lang relatief laag lag, was het nodig om samenwerkingsverbanden over de landsgrenzen heen te zoeken.

»In de geneeskunde verandert niets van vandaag op morgen, maar toch geloof ik dat het landschap er over tien jaar heel anders zal uitzien. Dan heb ik het dus over die gepersonaliseerde geneeskunde. Want met chirurgie kunnen we al veel, maar in het geval van pancreaskanker is een operatie alleen voor een kleine groep mensen mogelijk, en is het risico op herval nog veel te groot. Voor die grote groep met uitgezaaide kanker zal het van medicatie moeten komen. Zodra we de kwaadaardige moleculen echt goed kunnen profileren, zullen we die specifieke moleculen ook kunnen aanvallen. Dat we zeggen: poef, dát gen schakelen we nu uit. Targeted therapy heet dat, gerichte therapie. Dan zal chemotherapie, die per definitie massief en verwoestend is, veel minder nodig zijn, en worden mensen veel minder geconfronteerd met de neveneffecten.

»De grote uitdaging zit ’m in het feit dat bij pancreaskanker meerdere genen afwijkend zijn, zowel in tijd als in ruimte binnen in de tumor. Er is een heel grote variabiliteit binnen één tumor en tussen tumoren van verschillende personen. Hoe kunnen we die verschillende moleculen tegelijk onder vuur nemen? Ook daar wordt veelbelovend onderzoek naar gedaan. Er zijn vaccins in ontwikkeling die patiënten wapenen tegen eventuele herval. Ze werken volgens het principe van de coronavaccins: de tumor wordt verwijderd, en vervolgens worden RNA-moleculen ingespoten die de kankercellen aanvallen als ze zouden terugkomen. Enfin, ik wil maar zeggen: ik ben optimistisch. In de toekomst zullen we véél meer kunnen doen tegen pancreaskanker.»

HUMO Wordt u, tot slot, dat platte, langwerpige orgaan nooit beu?

TOPAL «O, nee! ‘Papa,’ zei mijn dochtertje een tijdje geleden aan de ontbijttafel, ‘er zijn toch veel mensen die elke dag gaan werken terwijl ze dat helemaal niet graag doen, hè.’ Door die uitspraak besefte ik wat voor een geluksvogel ik ben. Ik heb nog nooit, maar echt nog nóóit gedacht: verdorie, nu moet ik weer gaan werken. Ik keer elke dag met veel plezier terug naar mijn orgaan. (Peinzend) Gek hoe een leven kan lopen, toch? Er is natuurlijk niemand die als kind op een dag wakker wordt met de gedachte: later leg ik me toe op de pancreas. Het zijn de bochten van het leven die je daar brengen. Ik ben zelf opgegroeid in een arm gezin, en het was een droom om dokter te worden. Toen dat lukte, wilde ik graag nog een stapje verder, richting chirurgie. En toen ik vervolgens een specialisatie mocht kiezen, werd dat de pancreas – grotendeels onontgonnen terrein, dat leek me aantrekkelijk. Het begon als nieuwsgierigheid, het werd een passie, en nu is het een kleine obsessie. Daar ben ik bijzonder dankbaar voor. Een klein beetje pionieren: dat is heel mooi.»

