Professor Tessa Kerre; ‘Leukemiepatiënten verklaar ik nooit genezen, omdat ze soms jaren later nog hervallen’

Het vertegenwoordigt ongeveer 7 procent van het lichaamsgewicht, mannen hebben er 5 tot 6 liter van en vrouwen 4 tot 5, het is het favoriete kostje van vampiers, rechercheurs doen er hun voordeel mee en sinds het ontstaan van de mens – en de eerste snee in een vinger – wordt het in religies en culturen allerhande symbolische of rituele betekenissen toegedicht, maar het bloed is toch vooral het essentiële, door het hart onvermoeibaar rondgepompte levensvocht dat ervoor zorgt dat we van kop tot teen min of meer probleemloos functioneren. Een vloeistof die leven geeft, maar ook levens neemt.

Deze week worden we ingewijd in de geheimen van het bloed door de geneeskundige hogepriesteres en tevens eminente deskundige professor Tessa Kerre (51), hematoloog aan het UZ Gent en de UGent.

TESSA KERRE «Bloed bestaat uit verschillende bestanddelen. Bloedplasma, de vloeistof die overblijft wanneer je alle cellen uit het bloed verwijdert, is goed voor ongeveer 55 procent van het volume. De resterende 45 procent bestaat vooral uit drie soorten cellen: de rode bloedcellen, de witte bloedcellen en de bloedplaatjes.»

HUMO Veruit de meeste cellen in het bloed, 4 à 5 miljoen per kubieke millimeter, zijn rode bloedcellen.

KERRE «Die zijn heel bijzonder: in tegenstelling tot andere cellen hebben ze geen kern waarin het genetisch materiaal is opgeslagen: die hebben ze afgestoten net voor ze rijp zijn geworden. Daaraan hebben ze hun typische donutvorm te danken. Hun voornaamste taak is de organen bevoorraden met zuurstof. Die transporteren ze met behulp van de hemoglobine waarmee ze zijn gevuld: een eiwit dat ijzer en zuurstof aan zich kan binden.

»In de longen worden de rode bloedcellen met zuurstof opgeladen en het pompende hart verspreidt ze over ons lichaam, om alle organen, weefsels en cellen van zuurstof te voorzien. Ze zijn heel beweeglijk, en door hun donutachtige vorm kunnen ze tot in de kleinste bloedvaatjes doordringen.»

HUMO In de aderen ziet ons bloed er soms blauwig uit. Dat zou te maken hebben met hoe het licht wordt weerkaatst.

KERRE «De aderen liggen natuurlijk in de diepte, onder een paar lagen huid en weefsel, waar het licht niet helemaal doordringt. Het zuurstofgehalte in het bloed speelt ook een rol: de slagaders, die van het hart komen, bevatten zuurstofrijker en bijgevolg feller rood bloed dan gewone aders. Daarin stroomt dus donkerder bloed, dat een blauwige schijn heeft.»

HUMO Hoelang gaan rode bloedcellen mee?

KERRE «Een rode bloedcel leeft ongeveer 120 dagen, dat is niet slecht. Een bloedplaatje is al na 8 à 10 dagen aan vervanging toe. Rode bloedcellen sterven constant af en worden vervangen door nieuwe. De dode cellen worden naar de milt afgevoerd voor verwerking. De milt is dus eigenlijk een zak vol bloed: als die scheurt, kun je doodbloeden.

»Bij de afbraak van rode bloedcellen komt bilirubine vrij, een afvalstof die de stoelgang z’n bruine kleur geeft. Als je er te veel van in het bloed hebt, bijvoorbeeld omdat de rode bloedcellen door het immuunsysteem worden afgebroken of omdat de bilirubine slecht wordt afgevoerd wegens een leverprobleem, kunnen je huid en oogwit gelig kleuren.»

HUMO De witte bloedcellen zijn veel minder talrijk dan de rode, maar ze zijn minstens zo belangrijk.

KERRE «Het zijn de soldaten die ons verdedigen tegen infecties. Er bestaan ongelooflijk veel verschillende soorten, en ze zijn een belangrijk onderdeel van ons immuunsysteem.»

HUMO Het derde type bloedcel, ook ongeveer 1 procent van het volume, zijn de bloedplaatjes.

KERRE «De bloedplaatjes zijn geen cellen, maar ‘brokjes’ die van een grotere cel zijn afgescheurd. Ze zorgen voor de stolling van het bloed. Als de bloedvatwand door een snee wordt beschadigd, komen stoffen vrij die de bloedplaatjes van vorm laten veranderen – ze krijgen uitsteeksels en worden kleverig – en naar het gat in de celwand trekken. Die stoffen activeren ook stollingseiwitten in het bloed, die een kluwen van bindweefseldraden vormen. Samen met de bloedplaatjes vormen ze een stevige klonter die het gat afsluit.»

HUMO Heeft het bloedplasma nog functies, naast drager van de verschillende bloedcellen?

KERRE «Bloedplasma wordt weleens verward met bloedserum: plasma is eigenlijk serum met stollingseiwitten. In een buisje bloed vormen de cellen en de stollingseiwitten samen klonters. Wat overblijft, is serum: dat bestaat voornamelijk uit water met daarin opgeloste hormonen, antistoffen, suikers en vetten die – al dan niet aan eiwitten gebonden – door het hele lichaam worden vervoerd. Ook dat is een belangrijke functie van het bloed. Eigenlijk is het de autosnelweg van het lichaam, waarlangs stoffen worden verspreid die we nodig hebben om te functioneren. Alle organen zijn op de bloedbaan aangesloten omdat ze anders gewoon niet werken. Bloed is wat de boel draaiende houdt. Alle specialisten zeggen dat natuurlijk over ‘hun’ orgaan, maar bij het bloed is het écht zo (lacht).»

HUMO De bloedcellen worden aangemaakt in het rode beenmerg, de sponsachtige substantie die in de ruggenwervels zit, maar ook in het borstbeen, de ribben en het bekken.

KERRE «Daar zitten inderdaad de meeste stamcellen. Als we beenmerg willen onderzoeken, halen we het meestal uit het borstbeen of het bekken. De enige bloedcellen die niet in het beenmerg worden aangemaakt, zijn de T-cellen, die heel belangrijk zijn voor het immuunsysteem. De T staat voor thymus of zwezerik, het orgaan tussen het borstbeen en de luchtpijp waar die cellen worden geproduceerd. Pas als de stamcellen helemaal tot bloedcellen zijn gerijpt, gaan ze naar de bloedbaan. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, die tot allerlei bloedziektes leiden.»

HUMO Omdat het zoveel verschillende stoffen bevat, wordt het bloed gebruikt om ziektes op te sporen.

KERRE «Dat leidt tot misverstanden. Je hoort mensen na een bloedtest weleens zeggen dat hun bloed goed was, en dat ook zij dus gezond zijn. Je kunt ontzettend veel zien in het bloed, maar niet álles. Mochten we bij elke bloedprik alles onderzoeken wat we kunnen meten, dan zou de ziekteverzekering binnen de kortste keren failliet zijn. We zouden bovendien zóveel vinden dat iedereen non-stop binnenstebuiten wordt gekeerd, en zich dus ook – vaak nodeloos – ongerust maakt. Dat is ook weer niet de bedoeling. Als we bloed afnemen, zoeken we alleen naar dingen waarvan we op basis van bepaalde indicaties denken dat ze van belang zijn. Een bloedonderzoek zegt dus zowel veel als weinig.»

HUMO We hebben blijkbaar meer dan genoeg bloed: een gezonde volwassene zou probleemloos ongeveer een liter kunnen verliezen, zo’n 20 procent van het totale volume.

KERRE «De ene mens is er wat gevoeliger voor dan de andere. Het hangt ook af van de lichaamsbouw, de bloeddoorstroming... Maar we kunnen inderdaad behoorlijk wat bloed missen: bij bloeddonoren wordt telkens ongeveer een halve liter afgetapt.»

HUMO Als we veel bloed verliezen, trekken we wit weg. Dat zou komen omdat het lichaam het bloed weghaalt van de oppervlakte en naar de organen stuwt, die vóór alles moeten blijven functioneren.

KERRE «Het bloed trekt altijd naar de plaatsen in het lichaam die het hardst aan het werk zijn: in de eerste plaats de hersenen en de organen. Na het eten stroomt bijvoorbeeld extra veel bloed naar de darmen.»

ADERLATING

HUMO Waarmee we bij de bloedziektes zijn beland.

KERRE «Omdat het bloed overal zit, zijn hematologische ziektes vaak ernstig, en de behandelingen soms heel zwaar. Het goede nieuws is dan weer dat bloedziektes doorgaans erg zeldzaam zijn.»

HUMO Er wordt een onderscheid gemaakt tussen goedaardige en kwaadaardige ziektes. Maar ook de goedaardige zijn allerminst onschuldig.

KERRE «Een voorbeeld van een goedaardige bloedziekte is hemofilie, een zeer zeldzame, goed behandelbare aandoening waarbij de stolling minder goed werkt. De ziekte uit zich typisch via spontane bloedingen: tandvlees- of mondbloedingen, blauwe plekken, maar ook diepere en soms heel ernstige bloedingen in de spieren en gewrichten.

»Een tweede groep goedaardige bloedaandoeningen heeft te maken met afwijkingen aan hemoglobine. Bij sikkelcelziekte en thalassemie heeft de hemoglobine een andere structuur, waardoor de rode bloedcellen van vorm veranderen en minder beweeglijk worden. Bijgevolg kunnen ze minder goed zuurstof vervoeren. De rode bloedcellen worden sneller afgebroken, waardoor patiënten bloedarmoede ontwikkelen. Interessant weetje: wie sikkelcelziekte of thalassemie heeft, kan doorgaans geen malaria krijgen. Omdat de rode bloedcellen een abnormale vorm hebben, kan de malariaparasiet ze niet – of veel moeilijker – infecteren. Heel soms heeft een ziekte dus ook voordelen.»

HUMO De kwaadaardige aandoeningen zijn de diverse vormen van bloedkanker.

KERRE «We moeten het eerst hebben over iets wat ertussenin zit: de mogelijke voorlopers van kwaadaardige bloedziektes. Een voorbeeld is MGUS, of monoklonale gammopathie van onbekende betekenis. Heel vaak wordt bij toeval ontdekt dat één bepaald eiwit erg veel wordt aangemaakt. Als dat eiwit door een groepje kwaadaardige cellen wordt geproduceerd, gaat het om multipel myeloom, ook bekend als de ziekte van Kahler. Dat kan bevestigd worden met een beenmergonderzoek.

»Soms vinden we echter geen oorzaak. Dan is er nog geen sprake van een kwaadaardige ziekte: het is mogelijk een soort voorstadium van kanker. Maar het zijn wel mensen die we goed moeten opvolgen, omdat ze elk jaar gemiddeld 1 procent kans hebben om een kwaadaardige ziekte te ontwikkelen. Als op je 50ste zo’n eitwitpiek bij je wordt vastgesteld, heb je dus ongeveer één kans op drie om een myeloom te ontwikkelen tegen je 80ste.

»Een soortgelijke tussenvorm is myelodysplasie, een stoornis in de rijping van het beenmerg waarbij de stamcellen – meestal door mutaties in de genen – niet goed rijpen en de productie van rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes geleidelijk afneemt. Myelodysplasie verhoogt het risico op acute leukemie. Het wordt meestal ook steeds erger: patiënten moeten op den duur geregeld transfusies krijgen van bloedplaatjes en rode bloedcellen. Ze hebben ook vaak weinig witte bloedcellen, waardoor ze makkelijk infecties oplopen. Myelodysplasie is niet kwaadaardig op zich, maar het kan wel levensbedreigend worden. Als patiënten fit genoeg zijn, krijgen ze vaak een stamceltransplantatie om het beenmerg te herstellen en te voorkomen dat de ziekte verder verergert. Dat is hun enige kans om te genezen. Ook niet-kwaadaardige aandoeningen kunnen dus heel ernstig zijn.»

HUMO Maar ze kunnen ook evolueren tot een aandoening die wél kwaadaardig is, zoals de ziekte van Kahler.

KERRE «Bij die ziekte woekeren de plasmacellen in het beenmerg. Er bestaat ook een sluimerende variant, waarbij mensen nog geen uitgesproken klachten hebben. In dat geval kunnen we meestal wachten met de behandeling. We komen de ziekte soms ook op het spoor omdat mensen last krijgen van botpijn, of omdat ze spontane breuken oplopen. Onlangs hadden we hier iemand die z’n arm had gebroken terwijl hij het gras maaide, door de trilling van de machine. Bij mensen met multipel myeloom zitten de botten vol gaatjes, omdat de kankercellen het evenwicht verstoren tussen de cellen die het bot laten aangroeien en degene die het afbreken.»

HUMO De bekendste kwaadaardige bloedziekte is leukemie, waarbij het beenmerg een overmaat aan abnormale witte bloedcellen bevat.

KERRE «Je kunt een tekort aan alle types bloedcellen hebben, door een verminderde aanmaak of een toegenomen afbraak, met allerlei ziektebeelden als gevolg. Maar je kunt ook een tevéél hebben van alle types bloedcellen, omdat ze minder worden afgebroken, maar meestal omdat ze te veel worden aangemaakt en beginnen te woekeren. Gelukkig kunnen we dat meestal goed behandelen. Afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en de ernst van de aandoening kunnen we aderlatingen doen – zoals in de goeie oude tijd, ja (lacht). We tappen het teveel aan bloedcellen af en verminderen de ijzervoorraad, waardoor minder rode bloedcellen worden aangemaakt. Als dat niet volstaat, geven we chemopillen.

»En dan is er leukemie, een kwaadaardige woekering van de witte bloedcellen. Er zijn twee grote groepen: de acute en de chronische, met telkens twee varianten, de lymfatische en de myeloïde. Het verschil zit in het type witte bloedcel dat voor problemen zorgt. Chronische leukemie is doorgaans minder agressief dan de acute variant. Heel vaak wordt het toevallig gevonden bij een bloedcontrole.

»De minst frequent voorkomende vorm is chronische myeloïde leukemie of CML. Het is de eerste ziekte waarvan men heeft kunnen ontrafelen hoe ze genetisch ontstaat: twee genen die normaal nooit naast elkaar zitten, vormen een zogeheten fusiegen. Het ene gen is belangrijk voor celdeling en uitrijping en wordt normaal sterk onder controle gehouden, maar in dit geval zit er een gen naast dat het juist voortdurend aanvuurt. Daardoor blijven de kwaadaardige witte bloedcellen delen. Ze gaan ook niet dood, waardoor ze zich opstapelen in de bloedbaan, het beenmerg, de milt of de lever. Omdat we exact weten op welke genen het defect zit, hebben we een zeer doelgerichte therapie kunnen ontwikkelen. Die blokkeert het eiwit dat door het nieuwe gen wordt aangemaakt en dat de witte bloedcellen tot ongeremd delen aanzet. Vroeger kregen patiënten chemotherapie en daarna een stamceltransplantatie, tegenwoordig kunnen we de ziekte doorgaans onder controle houden met doelgerichte medicatie.

»De meest frequente vorm is chronische lymfatische leukemie of CLL. Daarbij wachten we vaak eerst af, en behandelen we pas wanneer de opstapeling van kwaadaardige witte bloedcellen zo groot is dat er klachten optreden. Dat kan járen duren. Voor patiënten is dat een vreemde boodschap: ze hebben leukemie, maar we vertellen hun dat we voorlopig geen behandeling starten. Toch is dat de beste aanpak.»

HUMO Bij acute leukemie is het een ander verhaal.

KERRE «Daar moeten we meteen ingrijpen, en behandelen we bijna altijd met chemotherapie als de patiënten het aankunnen. Fitte zeventigers kunnen bijvoorbeeld nog perfect chemotherapie krijgen. Acute leukemie gaat heel snel. Zonder behandeling kunnen patiënten binnen enkele weken of zelfs dagen overlijden.

»De behandeling van acute leukemie is de voorbije twintig jaar sterk veranderd. Vandaag ontrafelen we het genetisch materiaal van de kwaadaardige cellen, waardoor we kunnen voorspellen of het een leukemie is die we waarschijnlijk zullen kunnen genezen met enkel chemotherapie. In sommige gevallen volstaat dat niet en moeten we, zodra de ziekte onder controle is, tot een stamceltransplantatie overgaan.»

SCIENCEFICTION

HUMO Het idee van een stamceltransplantatie is de patiënt stamcellen te geven – eigen cellen, of van een donor – die de defecte of afwezige cellen vervangen.

KERRE «Ook die behandeling is enorm geëvolueerd. Vroeger gooiden we echt een bom, met een heel zware behandeling – een erg hoge dosis chemotherapie en bestraling – voorafgaand aan de transplantatie. Dat was de allerzwaarste therapie: je wilt de leukemie laten verdwijnen, maar je vernietigt ook zoveel gezonde cellen dat je de mensen nét niet doodmaakt. Dat type transplantatie is dus enkel weggelegd voor jonge, fitte patiënten.

»Om ook kwetsbaardere patiënten – ouderen of mensen met orgaanproblemen – te kunnen behandelen, passen we sedert enkele decennia een minder zware voorbehandeling toe, waarbij we geen of veel minder bestraling geven en een minder zware chemokuur, vaak in combinatie met antistoffen. We verzwakken het immuunsysteem van de patiënt, maar we breken het niet volledig af.»

HUMO Hoe worden stamcellen geoogst bij een donor?

KERRE «Vroeger werden de stamcellen rechtstreeks uit het beenmerg geoogst: de donoren kregen onder verdoving een reeks beenmergpuncties. Dat doen we nog zelden. Nu kunnen we de stamcellen met medicatie vanuit het beenmerg naar de bloedbaan jagen, waarna we ze met een dialysetoestel uit het bloed filteren.»

HUMO Als er een donor aan te pas komt, wordt eerst gezocht naar een match met een broer of zus. Als die er niet is, moet de patiënt hopen op een geschikte donor. Is die er altijd?

KERRE «De Belgische donorbank is gelukkig zeer uitgebreid, maar we hebben nood aan jonge, mannelijke donoren. Bij vrouwelijke donoren is het risico op afstotingsreacties iets groter, zeker als ze al zwanger zijn geweest. En, nog belangrijker: we zijn op zoek naar donoren met Turkse, Noord- en Centraal-Afrikaanse roots, of van gemengde afkomst. Voor die groep vinden we in één op de drie gevallen geen donor.»

HUMO Stamceltransplantatie was de eerste vorm van immunotherapie die in de jaren 60 met succes werd toegepast. Intussen zijn er talloze vormen.

KERRE «We hebben vandaag een heel gamma aan immuuntherapieën ter beschikking. Wat we heel vaak gebruiken, zijn de monoklonale antistoffen: die worden geproduceerd in een labo en kunnen zich hechten aan een specifiek eiwit dat op een bepaald type kankercel zit. Ze maken de kankercel kapot, maar planten ook een soort vlag op de cel, zodat het immuunsysteem die later makkelijker herkent.

»Er is ook immuuntherapie die inwerkt op de remmen in sommige immuuncellen. Kankercellen kunnen die induwen, waardoor de immuuncellen de kwaadaardige cellen niet meer kunnen aanvallen en tumoren ongestoord kunnen groeien. De immuuntherapie schakelt die remmen uit, zodat de kankercellen er geen gebruik meer van kunnen maken. Die aanpak hanteren we vooral bij lymfeklierkanker.»

HUMO Een nieuwe, veelbelovende vorm van immuuntherapie is CAR-T-celtherapie.

KERRE «Bij CAR-T halen we immuuncellen uit het lichaam en manipuleren we ze in het lab door één of meerdere nieuwe genen in te brengen, die aan het celoppervlak een soort antenne maken waarmee de immuuncellen de kankercellen kunnen herkennen. Tegelijk worden de immuuncellen extra geactiveerd om de kankercellen aan te vallen. Net als veel andere immuuntherapieën is CAR-T eerst in de hematologie toegepast. Nu ze daar haar efficiëntie heeft bewezen, wordt onderzocht of ze ook kan ingezet worden voor de behandeling van andere kankers. De andere medische disciplines mogen ons dus dankbaar zijn (lacht).

»CAR-T is wonderbaarlijk, het is bijna sciencefiction. Met een klassieke stamceltransplantatie geef je de patiënt een nieuw immuunsysteem, maar je weet niet hoe de immuuncellen zullen reageren. De kans is ongeveer 50 procent dat ze ook gezonde cellen aanvallen, en de nevenwerkingen kunnen vaak heel ernstig zijn. Bij CAR-T weet je perfect welke cellen het doelwit zijn en is het effect op de gezonde cellen veel beter te voorspellen.»

HUMO Hoe efficiënt zijn die therapieën? Kunnen ze veel patiënten genezen?

KERRE «Ze zijn zeker niet altijd genezend, maar ze zijn natuurlijk ook eerst uitgetest op mensen bij wie de bekende therapieën geen resultaat hadden opgeleverd, en die dus ten dode opgeschreven waren. Bij patiënten met acute lymfatische leukemie zagen we toch dat 50 procent op lange termijn nog altijd oké was. Je mag ervan uitgaan dat die mensen genezen zijn – maar ik gebruik dat woord nooit, omdat er altijd een kans is, hoe klein die mettertijd ook wordt, dat patiënten hervallen. Zelfs een acute leukemie kan zich jarenlang schuilhouden, om dan plots opnieuw de kop op te steken.

»CAR-T heeft zeker effect, wat niet betekent dat de genezingskans plots 80 of 90 procent wordt. De grote vooruitgang is dat we nu véél meer behandelingen hebben dan vroeger, en dus veel meer opties om mensen te behandelen met ziektes die niet reageerden op de klassieke therapieën. Nu zijn er patiënten die in de loop van twintig jaar tien verschillende therapieën hebben gekregen. Het is dus een chronische ziekte geworden. Dat betekent wel dat patiënten medicatie moeten blijven nemen, met alle bijwerkingen van dien. Je krijgt in de eerste fase een heftige immuunreactie waarbij de CAR-T-cellen tegen de kankercellen vechten. Nu hebben we die vrij goed onder controle, maar toen de eerste patiënten werden behandeld, sliep ik toch niet goed. Maar als die risicovolle fase voorbij is, moeten ze niet meer behandeld worden, en dat is voor veel patiënten heel waardevol. Het is mogelijk dat ze enkele jaren later hervallen, maar in de tussentijd kan hun lichaam weer op krachten komen.»

HUMO CAR-T-therapieën worden niet meer alleen in farmabedrijven gemaakt, maar ook in de ziekenhuizen. Zo worden patiënten sneller behandeld, wat vooral bij agressieve kankers een verschil kan maken.

KERRE «Toen de therapieën werden ontwikkeld, dachten we dat de farma-industrie nooit geïnteresseerd zou zijn, omdat het niet strookt met hun winstmodel: voor celtherapie moeten ze namelijk producten maken op maat van de individuele patiënt. Maar tot onze verbazing heeft de industrie wél veel patenten opgekocht om ermee aan de slag te gaan. Het onderzoek loopt ook aan de universiteiten, maar de regelgeving rond de genetische modificatie van levende cellen is zó streng en complex dat er enorme investeringen nodig zijn. Het zal dus nooit een goedkope therapie worden, ondanks de verwoede pogingen van de universiteiten en de farma om de therapie efficiënter en minder duur te maken.»

NATTE PYAMA

HUMO Lymfeklierkanker wordt ook als een bloedziekte beschouwd. Behoort de lymfe dan niet tot het lymfestelsel?

KERRE «Klopt, maar lymfeklierkanker ontstaat uit de lymfocyten, een soort witte bloedcellen. In tegenstelling tot andere witte bloedcellen zitten de lymfocyten niet alleen in de bloedbaan en in het beenmerg, maar ook in de lymfeklieren – of beter: de lymfeknopen, want eigenlijk zijn het geen klieren. Als de witte bloedcellen de soldaten zijn, kun je de lymfeknopen beschouwen als de kazernes van waaruit de lymfocyten op patrouille gaan in de bloedbaan en de lymfebanen.

»Bij lymfeklierkanker of lymfoom wordt een bepaald type lymfocyten kwaadaardig. De ziekte wordt meestal vastgesteld als de lymfeknopen in de hals, de lies of de oksel gezwollen zijn. Als je hoest, keelpijn of sinusitis hebt, zijn pijnlijke lymfeknopen perfect normaal. Maar als ze opzwellen wanneer je níét ziek bent, is dat een alarmsignaal. Typisch voor lymfeklierkanker zijn symptomen als vermageren, koorts zonder een infectie en nachtzweten – zo overvloedig dat je je pyjama letterlijk kunt uitwringen. Als je die klachten hebt, is het een goed idee om je te laten onderzoeken. Lymfeklierkanker behandelen we met chemotherapie, bestraling en heel vaak ook met antistoffen. En bepaalde vormen dus ook met CAR-T.»

HUMO Kunnen we iets doen om ons bloed gezond te houden?

KERRE «Gezonde voeding heeft een gunstige invloed. Om rode bloedcellen aan te maken heb je foliumzuur, vitamine B12 en ijzer nodig. Als je eenzijdig of ongezond eet, heeft dat een weerslag: voedingsstoffen komen in het bloed terecht, maar ook alle stoffen die door andere organen worden geproduceerd of verbruikt, komen uit het bloed.»

HUMO Vegetariërs of veganisten zouden een hoger risico lopen op bloedarmoede, omdat ze niet voldoende vitamine B12 binnenkrijgen. Die halen we vooral uit vlees en vis.

KERRE «Wie weinig dierlijke producten eet, moet ook opletten voor ijzertekorten. Al zit ijzer ook in plantaardige bronnen, net als vitamine B12. Zeker veganisten laten best af en toe controleren of ze voldoende ijzer en B12 in het bloed hebben. Een eventueel tekort kan met supplementen worden opgevangen.

»Vitamine B12 is trouwens ook belangrijk voor de werking van het zenuwstelsel. Een tekort kan tot krachtverlies, motorische problemen en zelfs dementieachtige symptomen leiden. In uitzonderlijke gevallen kunnen mensen zelfs in een haast comateuze toestand belanden. Ze lijken ver heen, maar als ze even aan een B12-infuus worden gelegd, kikkeren ze weer helemaal op. Ouderen lopen ook een hoger risico op tekorten omdat hun medicatiegebruik de opname van bepaalde vitamines kan verhinderen.

»Samengevat: het bloed is de barometer van onze algemene gezondheid. Als je gezond leeft, zal je bloed er ook gezond uitzien.»

Volgende week: Aflevering 7: de pancreas

Wie zich wil registreren als stamceldonor, kan terecht op www.stamceldonor.be