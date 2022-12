‘Qatarees corruptieschandaal’ dringt door tot hart Europees Parlement: vader vicevoorzitter betrapt met koffer vol geld

600.000 euro in cash in het huis van een eurocraat, de vader van een parlementslid aangehouden met een koffer vol geld, vreemd stemgedrag. Het corruptieschandaal rond Qatar doet het Europees Parlement daveren. Ook Belgische Franstalige socialisten zijn betrokken.

Normaal gezien zou Marie Arena maandag spreken op een conferentie in Venetië. De Waalse socialiste is voorzitter van de subcommissie mensenrechten in het Europees Parlement en zou er een debat aangaan van de ngo Fight Impunity, die strijdt tegen straffeloosheid in de wereld.

Dat zal niet doorgaan. Fight Impunity lijkt de spin in een onderzoek naar corruptie in het hart van het Europees Parlement, dat het op zijn grondvesten doet daveren, zeker sinds Knack en Le Soir het onderzoek vrijdag aan het licht brachten.

De ngo is in 2019 opgericht door Pier Antonio Panzeri, ook socialist en voorganger van Marie Arena als voorzitter van de subcommissie mensenrechten in het Europees Parlement. De twee zouden goede contacten onderhouden en Arena bracht de ngo eerder ter sprake in de subcommissie. Een van de kantoren dat het gerecht voor het weekend onderzocht, is dat van Arena’s medewerker. Die werkte tot voor kort voor Fight Impunity.

Marie Arena, Europees Parlementslid voor de PS. Het kantoor van haar medewerker werd doorzocht door de politie. Beeld Getty

Tarabella

Ook Marc Tarabella, een ander Europees Parlementslid van de PS, wordt geviseerd door het gerecht. Zaterdag was er een huiszoeking bij hem, schijnbaar met zijn toestemming en in aanwezigheid van de parlementsvoorzitter gezien de parlementaire onschendbaarheid, zo schrijft Le Soir. Ook het kantoor van een van Tarabella’s voormalige medewerkers is onderzocht – een medewerker die vroeger voor Panzeri werkte.

Bij Panzeri zelf werd 600.000 euro cash teruggevonden. Het Griekse socialistische Europarlementslid Eva Kaili werd aangehouden. De voormalige tv-presentator is een van de veertien vicevoorzitters van het Europees Parlement.

De socialistische fractie heeft haar intussen geschorst en het Parlement zet haar tijdelijk uit haar functie, in afwachting van het onderzoek. De Griekse partij PASOK gooit haar buiten, nadat ze eerder ook in opspraak gekomen was door vreemd stemgedrag in de zaak van de afluisteraffaire Pegasus.

Volgens L’Echo konden de onderzoekers Kaili’s onschendbaarheid ontwijken omdat ze op heterdaad werd betrapt. Even later hebben de speurders ook haar vader ondervraagd. Die zou onderweg geweest zijn met een koffer geld, nadat andere verdachten hem verwittigd hadden, aldus L’Echo.

De vader is in het weekend weer vrijgelaten, net als het hoofd van een internationale vakbondsorganisatie. De onderzoeksrechter besliste echter om vier personen langer vast te houden: lobbyist N.F., Panzeri, Kaili en haar partner F.G., medewerker van een ander Europarlementslid.

Zij worden beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen van geld en corruptie. Het onderzoek draait om de omkoping door Qatar van ‘personen met een politieke en/of strategische positie in het Europees Parlement’, aldus het parket, die ‘grote geldbedragen zijn betaald of aanzienlijke geschenken zijn aangeboden om de besluiten van het Parlement te beïnvloeden’.

Ook Marc Tarabella, eveneens Europees Parlementslid voor de PS, wordt geviseerd door het gerecht. Beeld rv

Het is nog onduidelijk of Marie Arena en Marc Tarabella, de twee Belgen, zich zo lieten beïnvloeden. Op dit moment zijn ze geen verdachte en ontkennen ze hun betrokkenheid. Tarabella moet wel alvast voor een tuchtorgaan van de PS verschijnen. Opvallend is dat zowel Tarabella als Arena zich recent positief uitliet over Qatar in een debat in het parlement. Marie Arena, gekend als een felle en soms emotionele verdediger van mensenrechten, liet verstaan dat Qatar toch vooruitgang had geboekt.

Visa voor Qatarezen

Begin december stemde een commissie in het Europees Parlement over het opheffen van visarestricties voor Qatarezen. Tarabella zetelt niet in die commissie maar heeft toch meegestemd, in het voordeel van Qatar. Ook Eva Kaili zetelt niet in die commissie, maar daagde op om voor te stemmen.

Op zich is het niet ongebruikelijk dat plaatsvervangers optreden voor afwezige commissieleden en ook zonder hun stemmen was er een duidelijk meerderheid voor dit voorstel. Maar de timing is opmerkelijk. Bovendien ging de beïnvloeding misschien toch verder.

‘In november was de stemming al eens uitgesteld. Vóór de commissie belde mevrouw Kaili me om het deze keer zeker niet opnieuw uit te stellen’, zegt Erik Marquardt, Duits Europarlementslid voor de Groenen en rapporteur van de commissie, aan De Morgen.

Hijzelf stemde ook voor de visaversoepelingen, die volgens hem ‘geen gunst, maar een hefboom’ zijn. Zo was het de bedoeling om de visamaatregelen te koppelen aan het uitvoeren van doodstraffen door Qatar. ‘Eva Kaili was tegen die koppeling aan de doodstraf’, herinnert Marquardt zich.

Het parlement denkt nu na over manieren om de stemming opnieuw te houden in die commissie. Bronnen in het Europees Parlement suggereren dat het Qatar misschien niet enkel te doen is om het beïnvloeden van de regelgeving via het parlement, maar ook om gewichtige stemmen positieve uitspraken te ontlokken in de media.

Kaili reisde in november nog naar Qatar. Daar ontmoette ze de minister van Werk en nadien noemde ze het land ‘een voorloper in de mensenrechten’. Volgens ingewijden zouden parlementsleden van de socialistische S&D-fractie ‘bizar’ hebben gestemd over de amendementen bij een resolutie over Qatar naar aanleiding van het WK voetbal.

(DM)