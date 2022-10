Radja Nainggolan: ‘Als een gewone mens mag roken, waarom ik dan niet? Zolang mijn prestaties op het veld er niet onder lijden, is er geen probleem’

Antwerp-voetballer Radja Nainggolan heeft weer van zich laten spreken door een uur voor de wedstrijd tegen Standard aan een e-sigaret te lurken op de spelersbank. Er hangt hem mogelijk een straf van de Pro League boven het hoofd. Roken kwam ook aan bod toen Humo ’s lands kleurrijkste voetballer in februari van dit jaar in de biechtstoel zette. ‘Ongetwijfeld heb ik fouten begaan, zoals dronken achter het stuur zitten. Maar ook op mijn fouten ben ik trots.’

(Verschenen op 9 februari 2022 in Humo)

RADJA NAINGGOLAN «Ik respecteer ieder geloof, maar ben zelf ongelovig. Er is mij in het leven al te veel afgepakt. Zowel mijn moeder als mijn grootvader ben ik verloren aan een ziekte. God beschermt zogezegd, maar daar heb ik nog niet veel van gemerkt. Ik had mijn moeder nu liever hier bij mij gehad, dan in een hemel die er misschien niet is.

»Trouwens, weet je wat ik ook vaak zie? Dat mensen gelovig worden om vergiffenis te kunnen vragen voor hun zonden. Dat is me te makkelijk. Ik ben niet te bekeren, ik geloof alleen in wat ik zie.»

GULZIGHEID

HUMO Hoe gulzig sta jij in het leven?

NAINGGOLAN «Ik hou van een mooie auto, een mooi huis, mooie kledij, juwelen… Ik wil niets tekortkomen. Ik heb genoeg afgezien in mijn jeugd. Vandaag kan ik het me veroorloven om meer uit te geven dan een gewone mens. Dat doe ik ook. Niet om te stoefen – ik ben geen dikkenek – maar omdat ik een zo makkelijk mogelijk leven wil leiden. Mijn moeder heeft zich altijd uit de naad gewerkt voor mij. Haar dood was het beslissende duwtje.

»Ik heb vroeger nooit een goedgevulde kleerkast gehad: na elke training moesten mijn sportkleren gewassen worden opdat ik ze de volgende dag opnieuw kon aandoen. Dat ik nu op één dag drie verschillende jeansen kan aandoen, vind ik een mooie overwinning. Omdat ik weet hoe het voelt om niets te hebben. Daarom ook mogen mijn naasten – mijn broer en zussen, mijn kinderen, enkele dichte vrienden – niets tekortkomen.»

HUMO Mag ik zeggen dat jij je aan God noch gebod veel gelegen laat?

NAINGGOLAN «Ik doe graag mijn goesting. Maar ik heb respect voor iemand die boven mij staat – een trainer, een leerkracht, mijn moeder. Toen we klein waren, was dat het eerste dat we hebben geleerd. Verder heb ik maar één devies: wie mij respecteert, krijgt respect terug van mij.

»Ik drink weleens iets en rook soms een sigaretje. Als een gewone mens dat mag, waarom ik dan niet? Zolang mijn prestaties op het veld er niet onder lijden, is er geen probleem. Toch krijg ik kritiek, zelfs van atleten: Sven Nys heeft er eens iets over gezegd. Maar er bestaat geen reglement dat zegt dat je niet mag roken of drinken. Ik doe niets verkeerds.»

HUMO Ben je gevoelig voor verslavingen?

NAINGGOLAN (knikt) «Ik hou van gokken en ga geregeld naar het casino. Dan kan het hard gaan. De enige manier om me ertegen te beschermen, is níét gaan. Bang dat ik eraan ten onder zal gaan, ben ik niet. Ik heb geld opzijgezet om mijn toekomst veilig te stellen.

»Drugs heb ik nooit aangeraakt. Ik probeer er ver weg van te blijven. Een glaasje te veel drinken en tipsy zijn: dat is iets natuurlijks. Maar met drugs treed je een andere wereld binnen, één waarin je jezelf niet meer bent. Dat ga ik nooit doen, ik weet hoe snel ik verslaafd raak.»

HUMO Draag je zorg voor je lichaam?

NAINGGOLAN «Ik ben begiftigd met een sterk lichaam. Ik mag me morgen lazarus zuipen: overmorgen sta ik er weer. Wie moet ik daarvoor danken? God? (lacht)»

HUMO Je staat vol tattoos. Ook daarin ben je mateloos.

NAINGGOLAN «Ik was 17 toen ik mijn eerste liet zetten: een sterretje, op mijn sleutelbeen. Ik wilde weten of het pijn deed. Slechte plek: het wás pijnlijk. Daarom laat ik de roos in mijn nek maar zo, ook al zijn de kleuren aan een opfrissing toe. Te pijnlijk.

»Noem het gerust een verslaving. Het komt stoer over, maar daar doe ik het niet voor. De meeste van mijn tattoos hebben een betekenis, en verder vind ik het oprecht mooi. Wat andere mensen ervan vinden, interesseert mij niet. Als je iemand niet kent, moet je niet over hem oordelen. Wie mij kent, zal het bevestigen: ik ben de chillste jongen die er is.»

HOOGMOED

NAINGGOLAN «Ik ben trots op mijn lichaam, op wat ik heb verwezenlijkt, op wie ik ben, op wat ik doe voor anderen. Alles had een doel: de top bereiken. Dat is me gelukt, met allemaal kleine stapjes: de rode loper is nooit voor mij uitgerold. Ongetwijfeld heb ik ook fouten begaan. Maar ook daar ben ik trots op: uit fouten leer je. Ze geven je de kans je leven te beteren.»

HUMO Welke fouten?

NAINGGOLAN «Dronken achter het stuur zitten was een grote fout.»

HUMO Hoe heb je het zover geschopt?

NAINGGOLAN «Altijd de beste willen zijn! Ik geloof in mezelf: op dat geloof is mijn carrière gebouwd. Niet op wraak voor wat me is aangedaan. Veel mensen met ambitie doen iets waarvan ze niet houden. Maar omdat het veel opbrengt, doen ze verder. Dat werkt niet. Ik heb altijd graag gevoetbald: zag ik een bal, verscheen er een smile op mijn gezicht.»

HUMO Neem je je ouders iets kwalijk?

NAINGGOLAN «Wat kan ik mijn mama kwalijk nemen? Zij heeft alles gedaan voor ons. Daarom kijk ik zo naar haar op: omdat ze tegelijk onze moeder én onze vader was. Mijn vader heeft nooit deel uitgemaakt van mijn leven, maar dankzij haar heb ik hem nooit gemist.

»Mijn vader heeft ons verlaten toen ik 5 was. In 2013 ben ik naar Indonesië getrokken, om er een rondreis te maken. Het was niet mijn bedoeling hem op te zoeken. Maar ineens stond hij daar, op de luchthaven. Ik ben bij hem thuis gaan eten, bij zijn nieuwe vrouw en de halfzus en halfbroer die ik blijk te hebben. Ik heb geprobeerd om hem te vergeven en hem de kans gegeven om in mijn leven te treden. Maar na twee dagen al ging het gesprek over geld. Hij heeft het verbrod: ik hoef hem nooit meer te zien.»

‘Elk woord over Roberto Martínez is er één te veel. Alles heb ik gegeven om bij de Rode Duivels te horen.’ Beeld Photo News

HEBZUCHT

HUMO Waar geef je makkelijk geld aan uit?

NAINGGOLAN «Aan de mensen rond mij. Aan hen geef ik meer geld uit dan aan mezelf. Ik ben in mijn jeugd ook weleens gaan schooien. Dan waren er altijd mensen die mij hielpen. Dat vergeet ik niet. Als je zelf ooit geholpen bent, ben je er ook voor anderen die het nodig hebben.»

HUMO Verandert geld een mens?

NAINGGOLAN «Mij niet. Wat wel veranderd is, is dat de mensen anders naar mij zijn gaan kijken. Nu, ze doen maar: ik heb gewerkt voor wat ik heb.»

HUMO Onderzoek heeft uitgewezen dat één op de vijf voetballers in de Engelse Premier League berooid achterblijft na zijn carrière.

NAINGGOLAN «Ik heb dat ook gelezen. Hopelijk zit ik bij die vier andere (lachje).

»Ik heb me nooit iets ontzegd. Veel mensen kijken later met spijt op hun leven terug. Dat zal mij niet overkomen: ik ga niet pas op mijn 50ste beginnen te leven. Morgen kan het mijn laatste dag zijn. Maar het einde van mijn carrière nadert en dan bol je op alle vlakken toch een beetje uit. Ik gok al wat minder en denk meer na over het leven na het voetbal.»

HUMO Waarin investeer je?

NAINGGOLAN «Iedereen zegt dat je in huizen moet investeren. Dikke zever! Nu, ik heb wel een huis in Cagliari en één in Rome – twee mooie vakantiesteden. Ook in Antwerpen heb ik iets gekocht. Maar ik investeer vooral in fondsen, iets waarin ik me door een personal banker laat adviseren.»

HUMO Wie geld heeft, heeft veel vrienden.

NAINGGOLAN «Ik weet wat je bedoelt. Maar ik kies mijn vrienden zelf, ik weet op wie ik in nood kan rekenen. Dat zijn er maar weinigen. Vier of vijf, hooguit. Maar voor hen steek ik mijn hand in het vuur. Zij zijn met mij opgegroeid en hebben mijn moeder gekend: zij weten hoe bijzonder zij was.»

HUMO Wat moet je doen om op de vriendschap van Radja Nainggolan te kunnen rekenen?

NAINGGOLAN «Loyaal zijn, da’s het enige. Natuurlijk, elke vriendschap kent soms wat turbulentie. Een vriend is niet iemand die alleen maar ja knikt: hij zegt ook zijn gedacht. Dat kan botsen, maar dat mag. Ik zal nooit ja-knikkers bij mij thuis uitnodigen. Die haal ik er wel uit. Geloof me, ik heb een goede mensenkennis: ik sla zelden de bal mis.

»Sommige van mijn vroegere vrienden zijn in de criminaliteit terechtgekomen. Die werden weleens opgepakt en hebben vastgezeten. Dat had mij ook kunnen overkomen. Mijn redding is geweest dat ik altijd met voetbal in mijn kop zat. Gelukkig ben ik op het juiste moment naar Italië vertrokken.»

AFGUNST

NAINGGOLAN «Jaloezie? Ken ik niet. Ik ben een gelukkige jongen en gun iedereen alles. Als iemand 10 miljoen euro verdient, zal ik blij zijn voor hem.

»Ik sta positief in het leven. Zoals iedereen heb ik weleens een slechte dag. Maar er is weinig waaraan ik me erger. Alles glijdt van me af, ik hoef daar niets voor te doen. Ik ben weleens zenuwachtig geweest, zoals toen ik met AS Roma in de halve finales van de Champions League stond. Maar stress? Nooit.»

HUMO Wat zou je aan je leven veranderen, mocht het allemaal te herdoen zijn?

NAINGGOLAN «Niets! Mijn jeugd heeft me gemaakt tot wie ik ben. Het was zwaar, maar zonder al de moeilijkheden had ik misschien niet de mentaliteit gehad om vol te houden. Misschien was ik dan nooit tot in het buitenland geraakt.

»Ik heb mijn moeder verloren, ja. Maar vroeg of laat verlies je je moeder toch. Je hoopt zo laat mogelijk, maar mij is het heel vroeg overkomen – ik was 20. Daar moet ik me bij neerleggen. Natuurlijk had ik haar graag nog op zondag in het stadion gezien om mij aan te moedigen. Maar elke tegenslag heeft ook een goede kant. De kunst is om die te zien. Haar overlijden heeft me verantwoordelijker gemaakt: plots moest ik voor mezelf en mijn zus zorgen. Dat heeft me doen groeien als mens.»

HUMO Hoe kijk je terug op je voetbalcarrière?

NAINGGOLAN «Vaak krijg ik de vraag waar ik had gestaan mocht ik het leven niet op mijn manier geleid hebben. Mijn antwoord is altijd hetzelfde: ‘Misschien was het me dan wel sléchter vergaan.’ Zou ik zonder te roken en te drinken bij Bayern München of Real Madrid gespeeld hebben? Misschien wel. Misschien ook niet.

»Toen ik vier jaar geleden voor Inter tekende, vroeg de club me om af te kicken van de alcohol en de sigaretten. Ik moest ook bepaalde pillen slikken. Geen probleem, zei ik, en ik deed wat ze me vroegen. Helaas, zonder succes: ik heb nooit slechter gespeeld dan die twee weken! Ik ben er meteen mee gestopt. Mijn lichaam is gemaakt voor deze levensstijl, zo simpel is het.»

HUMO In de zomer van 2016 sprak je in een Romeins hotel met Antonio Conte, toen de coach van Chelsea, over een transfer. Waarom is het niet doorgegaan?

NAINGGOLAN «Omdat ik het aanbod heb geweigerd. Ze boden te weinig om me tot een vertrek uit Rome te kunnen verleiden. Stel: ik verdien 4 miljoen per jaar. Dan geef ik mijn mooie leven niet op voor 5 miljoen. Misschien voor 8 miljoen, maar niet voor 5. Als ze mij echt zo hard wilden, hadden ze meer kunnen bieden. Maar goed, blijkbaar wisten ze niet dat ik zo goed verdiende in Rome. Ook sportief was Chelsea geen verbetering: met Roma hadden we hen uitgeschakeld in de Champions League. Ik zat dus bij de perfecte club en ik was gelukkig. Voor mij is dat belangrijker dan ergens opnieuw van nul te moeten beginnen.»

HUMO Waar ben je het gelukkigst geweest?

NAINGGOLAN «In Sardinië (waar zijn vrouw van afkomstig is en hij alles samen zes jaar bij Cagliari speelde, red.) en – als je ook met het sportieve rekening houdt – in Rome. Als jonge kerel ben ik een beetje toevallig in Italië terechtgekomen. Uiteindelijk ben ik er zeventien jaar gebleven. Eerst in het noorden (bij Piacenza, red.), maar daar wil iedereen de rijkste zijn, de mooiste auto hebben, de duurste kleren dragen. Da’s niks voor mij. Geef mij het zuiden maar, daar zijn de mensen warm en openhartig. Dat ligt me meer.»

HUMO Nochtans is Milaan de enige plek waar je, met Inter, een kampioenstitel won.

NAINGGOLAN «Die telt niet: ik heb er maar een half seizoen gespeeld dat jaar.»

HUMO Dan moet het nu maar gebeuren, met Antwerp.

NAINGGOLAN «Dat zou mooi zijn. Play-off 1 is zeker haalbaar. Maar de titel?»

HUMO Je keuze voor Antwerp was verrassend: je hebt een verleden bij Beerschot, waar je ook ambassadeur bent.

NAINGGOLAN «Ja, maar dat is vooral symbolisch. Nu, ik spuw niet in het bord waaruit ik ooit gegeten heb. Beerschot is belangrijk geweest in de weg die ik heb afgelegd. Dat zal altijd zo blijven, hoe hard ze me ook uitfluiten of spandoeken ophangen met ‘hoerenzoon’ op.»

‘Ik mag me morgen lazarus zuipen: overmorgen sta ik er weer. Mijn lichaam is gemaakt voor deze levensstijl.’ Beeld Geert Van de Velde

GRAMSCHAP

HUMO Word je snel boos?

NAINGGOLAN «Ik zeg wat ik denk, altijd. Soms botst dat omdat iemand anders er een andere mening op nahoudt. Dat mag: ik vraag niet dat iedereen denkt zoals ik. Wel dat iedereen me begrijpt. Als jij daar niet mee om kunt: even goede vrienden. Ik heb liever dat iemand me dat recht in mijn gezicht zegt.

»Kijk, ik zou Conte heel makkelijk een slechte trainer kunnen vinden. Tenslotte stelde hij me niet op bij Inter. Maar dat doe ik niet: tactisch is hij heel goed. En dat ik niet speelde, daarover is hij altijd heel duidelijk geweest. Dat heb ik enorm gewaardeerd. Liever iemand die de harde waarheid zegt dan iemand die bullshit verkoopt. Ik haat achterbakse mensen. Helaas, zo lopen er veel rond in de voetbalwereld. Echt, het is een vies wereldje.»

HUMO Dat klinkt niet alsof je er na je spelerscarrière in actief zult blijven.

NAINGGOLAN «Dat ligt moeilijk, ja. Ik zou een goede trainer zijn, denk ik. Op voetbalvlak toch. Maar karakterieel? In een kern van dertig spelers moet er maar één zitten met mijn karakter en het is oorlog.»

HUMO Waarom klikte het niet met Conte?

NAINGGOLAN «Misschien was hij niet vergeten dat ik hem bij Chelsea had afgewezen. Of misschien had het met mijn levensstijl te maken.»

HUMO Toen je voor Inter tekende, reageerde één van je Instagram-volgers dat de discotheken in Milaan content zouden zijn. ‘De lokale economie kan een zetje gebruiken,’ reageerde je gevat.

NAINGGOLAN «Ach, dat zijn spelletjes. Ik werd in een slecht daglicht geplaatst en heb daar de spot mee willen drijven. Blijkbaar werd de humor er niet van ingezien.»

HUMO Dat overkwam je ook toen je Antwerp-eigenaar Paul Gheysens jende in een filmpje over het door een storm weggeblazen dak van het Bosuilstadion, dat door zijn bouwfirma, Ghelamco, was gerenoveerd. Dat filmpje was bedoeld voor de WhatsApp-groep van de spelers, maar lekte uit.

NAINGGOLAN (knikt) «Ik heb toen een meeting met de groep aangevraagd. Ik wilde weten wie het was geweest. Ik heb ze allemaal toegesproken: ‘Het kan een accidentje zijn. Misschien heeft iemand het naar een vriend gestuurd en die weer naar een vriend. Zo kan het snel gaan.’ Niemand heeft zijn hand opgestoken. Tja, ik steek anders in elkaar: ik heb wel altijd mijn verantwoordelijkheid opgenomen. Zoals indertijd, bij de nationale ploeg.»

HUMO Vertel.

NAINGGOLAN «We waren met vijf spelers gaan feesten. De bondscoach – Marc Wilmots toen nog – wist ervan: ‘Wie is er weg geweest?’ Twee staken er hun hand op: Marouane Fellaini en ik. De andere drie bewogen niet.»

HUMO Geen wonder dat er nooit een Europese of wereldtitel heeft ingezeten!

NAINGGOLAN (onverstoord) «Ik heb hun nooit om uitleg gevraagd. Die had ik niet nodig: ik wist genoeg. Zulke spelers vertrouw ik nooit meer. Op mij moesten ze niet meer rekenen, dat wisten ze. We hebben nog een tijdje samen gespeeld, maar louter als collega’s. Op het veld hoef je geen vrienden te zijn.»

HUMO Hoe boos ben je op Roberto Martínez? Toen hij je niet selecteerde voor het WK van 2018, zette je zelf een punt achter je interlandcarrière.

NAINGGOLAN «Ach, elk woord over hem is er één te veel. Ik neem het hem niet kwalijk. Iedereen maakt keuzes. Ik heb ook mijn idee over goede en slechte trainers, toch? Alles heb ik gegeven om bij de Rode Duivels te horen. Alleen hoe het is afgelopen, was minder.»

TRAAGHEID

HUMO Als je ergens niet van verdacht kunt worden, dan wel traagheid, afgaand op de snelheidsovertredingen waarmee je het nieuws haalt.

NAINGGOLAN «Alles moet snel gaan, ja (lachje). Ik hou van auto’s, en ik heb een zware voet. Máár: er is nog nooit iets gebeurd.»

HUMO Gelukkig maar: die ene keer is altijd de keer te veel.

NAINGGOLAN «Túúrlijk, het moet vooral níét gebeuren! Kijk, ik heb weleens stevig doorgetrokken. Maar dan op een recht stuk waar niemand te zien was – daar hou ik wel rekening mee. Eens op de gas duwen, de auto aan iedereen laten horen: boem! Anders koop je toch niet zo’n duur ding?»

HUMO Tja.

NAINGGOLAN «Weet je wat ik me al altijd heb afgevraagd? Waar al die snelheidsbeperkingen eigenlijk voor dienen. Ze verkopen auto’s van 300.000 euro met 700pk. Daar kun je geen 30 per uur mee rijden, hè. Waarom blijven ze die dan verkopen? Om hogere belastingen te heffen?»

HUMO Snelheidsbeperkingen zijn er voor jouw veiligheid en die van je kinderen.

NAINGGOLAN «Natuurlijk, dat weet ik wel. Maar stop dan met zulke auto’s te maken. Ik heb een Ferrari gehad: rij daar 50 per uur mee en het voelt alsof je stilstaat! Met een Ferrari moet je 200 per uur kunnen halen. Of meer zelfs. Maar ook op de autosnelweg mag dat niet. Waarom maken ze dan zulke auto’s? Dát is het probleem.»

HUMO In augustus werd je tegen te hoge snelheid en met een positieve ademtest aan de kant gezet in de Antwerpse binnenstad. Je was amper één week terug in België en iedereen sprak al over je.

NAINGGOLAN «Ik sta geil op de markt, hè (lachje). Bij een normale mens duurt het een jaar voor het tot een zitting komt. Bij mij was het vonnis al na drie maanden uitgesproken. En wat met het beroepsgeheim? Dat bestaat ook al niet meer.»

HUMO Volgens je advocaat ging het om een ‘eenmalige’ en ‘uitzonderlijke’ overtreding, en zal het niet meer gebeuren.

NAINGGOLAN «Ik kruip niet meer dronken achter het stuur! Nog één keer en ik heb prijs: dan riskeer ik mijn rijbewijs twee jáár kwijt te zijn. Trouwens, je kúnt in Antwerpen amper nog te snel rijden. Om de twee seconden zie je een politiecombi. Je móét je wel aan de regels houden, zoveel controle is er. Antwerpen is een veilige stad.»

HUMO Wat volgde, was een nogal doorzichtig charmeoffensief in de media: Radja op bezoek bij zijn favoriete schooljuf, Radja die cadeautjes uitdeelt aan zieke kindjes...

NAINGGOLAN «Ik heb altijd cadeautjes uitgedeeld in ziekenhuizen. Ook in Italië. Mensen weten dat niet, en dat hoeft ook niet: goede doelen steun je niet om ermee in de kijker te lopen. Maar goed, dit keer was erover nagedacht. Die cadeautjes zouden altijd naar het ziekenhuis gebracht zijn, maar door een andere speler wellicht. Nu had de club mij afgevaardigd om het beeld over mij ten goede te keren. Maar ik doe dat graag: tegen de glimlach van een kind kan niets op.»

‘Ik heb mijn grootvader verloren aan kanker, mijn moeder, een nichtje, en nu bijna mijn vrouw. Ik heb vaak gedacht: het kan toch niet wéér zo aflopen?’ Beeld Geert Van de Velde

ONKUISHEID

NAINGGOLAN «Wie heeft er, zeker in de voetbalwereld, nog nooit een scheve schaats gereden? Wij krijgen veel aandacht en hebben veel tijd. Soms trap je dan in die val, ik ga daar niet over liegen. Daarom willen veel vrouwen niet met een voetballer samen zijn. Veel anderen dan weer net wél, voor het goede leven. Maar waar is dan de echte liefde?

»Ik heb het al eens gezegd op Gert Verhulst z’n boot: als er tien vrouwen voor je neus hun benen opendoen, ga je er misschien wel één pakken. Ik probeer het niet meer te laten gebeuren, maar dat is moeilijk. Het is niet makkelijk nee te zeggen. Zoiets heb je niet in de hand.»

HUMO Euh?

NAINGGOLAN «Ja, je kúnt natuurlijk nee zeggen. Maar een vrouw denkt met het hart en het verstand, een man alleen met zijn piemel. Zolang ze het niet te weten komen, is er geen probleem. Komen ze het wel te weten, dan is het van vergiffenis hier, vergiffenis daar, smeken totterdood en beloven dat het niet meer gebeurt.»

HUMO Vind je trouw in een relatie belangrijk?

NAINGGOLAN «Natuurlijk probeer ik trouw te zijn aan mijn vrouw. En natuurlijk heb je achteraf spijt: stel dat ze morgen weg is, dan zal er een gemis zijn. Uiteindelijk hou je maar van één vrouw.»

HUMO Volgens Italiaanse media hebben jullie op scheiden gestaan.

NAINGGOLAN (knikt) «Daar is sprake van geweest. Elk huwelijk heeft zijn ups en downs, zijn ruzietjes van enkele dagen of weken. Dan moet je beslissen: gaan we door met elkaar of niet? Dat overkomt iedereen. Alleen, in mijn geval staan de boekskes er vol mee.»

HUMO Enkele maanden later maakte je vrouw bekend dat ze aan kanker leed.

NAINGGOLAN «Een heel agressieve borstkanker. Toen ze het ontdekten, zat de kanker al in het vierde stadium. Met uitzaaiingen, dus. Dat is code rood, hè. Ze hebben haar direct geopereerd en ondertussen is ze genezen verklaard. Maar haar kijk op het leven is erdoor veranderd. Ze is beginnen te deejayen en geniet volop van het leven. Morgen kan haar laatste dag zijn, daar is ze heel erg van doordrongen.»

HUMO Hoe was die periode voor jou?

NAINGGOLAN «Ik moest er zijn voor mijn kinderen. De jongste was 3, de oudste 8: die wist perfect wat er gaande was. Je krijgt vragen als ‘is mama er nog?’ Daar probeer je zo goed mogelijk op te antwoorden. Taken die hun mama normaal op zich nam, werden nu mijn verantwoordelijkheid. En als ze thuiskwam van de chemo, helemaal geel en zonder haar, probeerde ik mijn kinderen wat afleiding te bezorgen. Omdat ik weet wat het is: ik heb het zelf ook meegemaakt.

»Ik heb mijn grootvader verloren aan kanker, mijn moeder, een nichtje, en nu bijna mijn vrouw. Ik heb vaak gedacht: het kan toch niet wéér zo aflopen? Ik mag toch één keer geluk hebben? Ik lijk misschien niet emotioneel – je zult mij niet gauw een traan zien laten – maar vanbinnen voel ik alles. Mocht ze het niet gehaald hebben, was ik alleen achtergebleven met mijn dochters.»

HUMO ‘Radja en ik zijn na het overlijden van onze moeder dood vanbinnen’, zei je tweelingzus Riana vijf jaar geleden in Humo.

NAINGGOLAN «Riana heeft het heel moeilijk gehad. Zij was een echt mama’s-kindje – (cynisch) dat kon moeilijk anders: een papa was er niet. Zij is veel gevoeliger dan ik, pijn komt bij haar tien keer zo hard binnen. Maar goed, je moet verder. Ik denk dat ze het ondertussen een plaats heeft gegeven. Ik heb het ook soms moeilijk, maar dan probeer ik naar het positieve te kijken. Daar is zij nu ook klaar voor. Ze heeft lang bij mij in Italië ingewoond en heeft mijn twee dochters mee helpen opvoeden. Tot ze haar eigen weg is ingeslagen. Zij is in Sardinië gebleven en is daar gelukkig nu, dat zie ik.»

HUMO Je hebt ook twee oudere dochters uit een eerder huwelijk.

NAINGGOLAN «Ik zie hen weer vaker nu ik terug in België ben. De familie wordt steeds groter, zeg maar (grijnst). We stuurden en belden wel, maar ik was toch vooral een ‘vakantievader’ voor hen. Elke schoolvakantie kwamen ze naar Italië, in de zomer zelfs de volle twee maanden. Ze kwamen graag, we hebben een goede band. Maar ik kon hen niet verplichten om in Italië te komen wonen.»

HUMO Volgens hun moeder keek je amper naar hen om.

NAINGGOLAN (geprikkeld) «Kijk, als je Dag Allemaal belt, weet je wat je krijgt. Ze heeft geprobeerd mij zwart te maken en heeft zaken verteld over mijn privéleven waar ze niets van afweet. De goede dingen vergat ze natuurlijk. Zoals dat ze drie keer meer geld van mij krijgt dan ik haar eigenlijk moet.

»Ik ben een aanwezige vader. De oudste twee zouden ook graag bij me intrekken. Ze komen alle vier goed overeen en zien zichzelf als zussen, ook al zijn ze halfzussen. Een beetje zoals mijn band met mijn oudere broer (uit een eerdere relatie van zijn moeder, red.). Ik heb hem altijd als een volle broer beschouwd. We zijn samen opgegroeid en in het weekend ging ik geregeld bij hem slapen. Hij was mijn voorbeeld.»

HUMO Hij is in 2020 een kind verloren, las ik.

NAINGGOLAN (knikt) «Mijn nichtje. Baarmoederhalskanker. Ze was pas bevallen van haar tweede zoontje.

»Ik heb ook twee halfzussen. Eén is opgegroeid bij haar vader en heb ik pas leren kennen toen mijn moeder ziek werd. Zij heeft de banden toen aangehaald. Daar ben ik haar ontzettend dankbaar voor: het heeft nog voor mooie momenten gezorgd. Zij is zo’n zus van wie ik zeg: die had ik al mijn hele leven moeten kennen! Toen Riana aanvankelijk alleen achterbleef in België, heeft zij haar in huis genomen, ook al kenden ze elkaar nauwelijks. Ze is zó lief. En altijd kun je op haar rekenen: als zij er is, is ze er ook echt. Onze band is zo sterk, die gaat nooit meer kapot.»

HUMO Heeft je familie de doorslag gegeven om naar België terug te keren?

NAINGGOLAN «Het geld heeft sowieso niet de doorslag gegeven: ik heb genoeg verdiend. Daarvoor moest ik niet naar Antwerpen komen. Maar ik zit wel terug in mijn stad. En ik ben bij mijn dochters. Dat maakt het plaatje compleet.»