Regi Penxten: ‘Een drol in bed’

Op zijn website omschrijft de immer glimlachende Regi Penxten, dezer dagen weer overal en nergens te bewonderen achter de draaitafels, zichzelf als ‘hitmaker’, ‘dad’, ‘DJ / media phenomenon’ en ‘wine lover’. Voor welke van die eerbiedwaardige disciplines zou de Mozart van de eurodance, tevens ereburger van Heusden-Zolder, het meeste talent hebben?

REGI PENXTEN «Voor wine lover, natuurlijk (schatert). Pas op, ik ben niet iemand die Jan en alleman loopt te vervelen met zijn parate wijnkennis. Ik haal graag al eens een goeie fles boven, maar dan wel zonder een hele uitleg over boeketten en aroma’s, en hoelang welke druiven in de zon hebben gerijpt. Ik drink overigens een pak minder dan vroeger, omdat mijn nieuwe madam het niet normaal vond wat ik dagelijks verzette. Nu zit ik aan twee, hooguit drie glazen per dag – soms drink ik ook gewoon niks. Chance wel dat ik er totaal geen moeite mee heb om na twee glazen te stoppen. Van collega’s die het er lastiger mee hebben, weet ik dat dat een goeie eigenschap is.»

HUMO Hoe zit het met drugs, Regi?

REGI «Ik ben een drugsmaagd, en daar ben ik trots op. Enfin, in mijn tienerjaren heb ik weleens aan een joint getrokken en een stuk spacecake gegeten. Maar van het eerste viel ik in slaap en van het tweede begon ik te trippen, wat ik geen van beide leuk vond. En harddrugs? Ik heb vroeger veel in discotheken gespeeld, dus ik heb het allemaal van dichtbij gezien. Maar zelf heb ik nooit een lijn coke gesnoven of hero gebruikt, of wat dan ook. Gelukkig maar, want in de loop der jaren heb ik meerdere collega’s daardoor uit de boot zien vallen: die mannen draaien al lang niet meer mee op hetzelfde niveau.»

HUMO In oktober speel je voor twee uitverkochte Sportpaleizen: sleet lijkt er nog steeds niet te zitten op je carrière.

REGI «Hé, jij wilt toch weten wat voor mij de hemel op aarde is? Awel: mijn leven zoals het nu is. Serieus, ik kan met de beste wil van de wereld niks bedenken dat beter zou kunnen. Mijn carrière zit op een hoogtepunt, ik ben verloofd en ga volgend jaar trouwen, met mijn kinderen en mijn ouders gaat het prima. En mijn rugproblemen lijken achter de, euhm, rug. Ik vraag me weleens af: hoelang zal die rozengeur en maneschijn nog blijven duren?»

HUMO Jouw humeur zal toch ook weleens op de proef gesteld worden?

REGI «Ja, door de kat van Kristel! Enfin, ze heeft er twee: één lief straatkatje genaamd Aya, maar ook een fucking dure raskat die Lamar heet, naar Kendrick Lamar. Ik weet niet wat ik hem ooit misdaan heb, maar dat beest moet mij niet, en doet alles om me het leven zuur te maken. Nog los van het feit dat hij me altijd probeert te laten struikelen, heeft hij al meermaals een drol in mijn bed gelegd, en ook al eens een dooie muis vlak naast me in de zetel. Én hij heeft ooit een nagel van zijn poot achtergelaten op het hoofdkussen van mijn dochter. Dat je denkt: gást! Eén keer wilde ik de oprit oprijden, maar hij zat pal in het midden naar me te staren, met die schtoeme rode laserogen van ’m. En die kat bougeert niet, hè? Nadat hij die staredown contest had gewonnen, is hij dan ook nog eens op het stoffen dak van mijn cabrio gaan zitten. Heel mijn auto vol kattenhaar! Nee, dat beest is gewoon evil.»

HUMO Denk je dat mensen zich ook weleens aan jou ergeren?

REGI «Ja, aan mijn muziek vooral (grijnst). Maar weet je, als één van mijn nummers op de radio komt – en die kans is groot, want ik heb er ondertussen al veel gemaakt, plus ze staan vaak hoog in de airplaylijsten – dan verbiedt niemand je om van zender te veranderen.»

HUMO Vanuit de muzieksector kwam er begin dit jaar behoorlijk wat kritiek op een uitspraak van jou in Humo over cultuur- en muzieksubsidies: van jou mogen die drastisch worden teruggeschroefd.

REGI «Man, ik ben er serieus van geschrokken hoe dat is geëscaleerd. Dus sorry, maar nu zeg ik daar geen woord meer over. Ik ben een entertainer: mijn taak is de mensen te amuseren, niet om zware standpunten in te nemen in het maatschappelijk debat.»

HUMO Je houdt toch wel van kunst en cultuur?

REGI «Ja, natuurlijk wel! Over kunst weet ik niet veel, dus daar is nog ruimte voor verbetering. Maar uiteraard ben ik een groot muziekliefhebber. Weet je wat ik thuis altijd opzet? Een instrumentaal jazzke, of wat swingende Rat Pack-muziek van Dean Martin, Frank Sinatra of Sammy Davis Jr. ’t Is mijn grote droom om pakweg tegen mijn 60ste mijn hele repertoire te herarrangeren met een bigband. ‘Regi Swings’! Mijn nummers zijn daar echt voor gemaakt, ik weet nu al hoe ze zullen klinken. (vingerknippend) ‘I will walk on water, pa-pa-paaa, just to be with you, pa-pa-pi-doem’. Ik zie het zo voor me: iedereen in smoking en galajurk, in een mooie oude zaal met van die lampenkapjes op tafel. Ja, dat wordt leuk.»

HUMO Ben je een lezer?

REGI «Goh, nee. Als ik al iets lees, wat niet zo vaak gebeurt, dan is het ontspannende lectuur. Het laatste boek dat ik gekocht heb, was ‘Diddly Squat’ van de van ‘Top Gear’ bekende Jeremy Clarkson – ik ben een fan van die mens. Hij heeft nu al een paar jaar een geweldig nieuw programma, ‘Clarkson’s Farm’ (te zien op Amazon Prime Video, red.), waarin hij van nul een boerderij opstart. Zijn columns over het boerenleven zijn gebundeld in het boek, dat grappig en goed geschreven is. En je komt ook nog het één en ander te weten over heel dat agriculturig gedoe, om te beginnen al dat het begot niet simpel is. Mijn respect voor boeren is alleen maar toegenomen.»

HUMO De hemel op aarde hebben we al gecoverd, de hel nog niet.

REGI «De hel op aarde? Onlangs had ik twaalf dagen mijn kinderen, en het regende. Dus wat doe je dan?»

HUMO Gokje: binnenspeeltuin?

REGI (hoofdschuddend) «Man man man. Als de hel bestaat, dan is een binnenspeeltuin toch wel een filiaal ervan. 160 decibel aan krijsende en joelende kinderen in zo’n overmaatse bunker, en daar dan nog die vreselijke geur bovenop van eten, zweet, plastic en natte jassen: miljaar. Dus daar heb je je antwoord, nee? (lacht)»

HUMO Zelf getest: een Duvel kan helpen.

REGI «Bier drink ik niet, maar inderdaad: een binnenspeeltuin is misschien wel de enige plek ter wereld waar ik mijn wijnnormen naar beneden durf bij te stellen (lacht).»

HUMO À propos, wat eet jij het liefst?

REGI «Ik kan genieten van alles wat met liefde gemaakt is. Intens genieten zelfs, want ik ben een bourgondiër. De mooiste momenten van het leven, dat zijn de momenten waarop alles klopt: het eten, de wijn, de locatie, het gezelschap. Mijn favoriete restaurant ter wereld is La Colombe in Kaapstad: eenzame hoogte als je zeven gangen met aangepaste wijnen wilt. Maar evengoed mag het voor mij een Italiaan in Genk zijn die met liefde zijn pizza’s maakt. Ik ben een pizzafreak, ik maak mijn eigen deeg.»

HUMO Wat is jouw idee van het hoogste lichamelijke genot?

REGI «Puur seksueel gezien? Alles vergeten, mentaal opstijgen en vanuit de hoogte toekijken op de X-rated Hollywoodfilm die zich in je slaapkamer afspeelt. En dan denken: what the fuck is dees? Ik heb dat met mijn madam, en dat is zalig. Maar eerlijk, hoe saai het ook klinkt: waar Kristel en ik ’s avonds het meest naar uitkijken, is het moment waarop we in ons bed kruipen om te gaan slapen. Heel die tralala is ook weer niet altijd nodig, hè?»

HUMO Tenzij dan wanneer we het over je favoriete onenightstand hebben.

REGI «Ik moet je helaas teleurstellen, mijn ultieme onenightstand is Kristel. Stiekem was ze dat al langer, maar door omstandigheden is er toen niks van gekomen. Ik kan dus moeilijk zeggen dat ik geil op één of andere actrice, want dat is gewoon niet het geval, daarvoor zit ik ook nog te zeer in de verliefdheidsfase. Maar volgens psychologen duurt dat hooguit twee jaar, dus misschien moet je over anderhalf jaar nog eens terugkomen?»

HUMO Zo zijn we niet getrouwd, Reginald. Kom op met die onenightstand.

REGI «Oké dan: Margot Robbie. Niet vanwege ‘Barbie’, hè. Die film heb ik niet eens gezien. Nee, ik vind haar al langer dan vandaag een tof geval, met veel humor en joie de vivre. Maar aan die van ons kan ze toch niet tippen, hoor.»

HUMO Je zou over water lopen / Gewoon om bij haar te zijn?

REGI «Wees maar zeker.»