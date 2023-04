Remco Evenepoel: ‘Ik heb mijn doel verlegd: ik wil de drie grote rondes winnen’

Luik-Bastenaken-Luik 2022 is een ijkpunt in de al bij al nog prille carrière van Remco Evenepoel (23). Daar en dan maakte hij duidelijk dat hij een volwassen coureur is geworden. Vandaag is hij weer een van de favorieten. ‘Sinds ik grote koersen heb gewonnen, word ik op een andere manier aangesproken.’

‘Ik vond het vrij aangenaam dat ik me niet hoefde te mengen in de Vlaamse klassieke periode. Na de Ronde van Catalonië had ik drie weken om me voor te ­bereiden op Luik. Ik zit op schema.’ Aan het woord is Remco Evenepoel, die vandaag eindelijk prominent in beeld zal komen, althans: daar gaan we toch gemeenzaam van uit.

Een paar dagen geleden daalde hij af van ‘zijn’ berg op Tenerife, de Teide, waar hij zich voorbereidde op Luik-Bastenaken-Luik en de Giro. ‘Wat aangenaam was: mijn voorbereiding afwisselen met naar de koers kijken op tv. De zondag van de Ronde van Vlaanderen hadden we een rustdag ingepland en dan heb ik zo goed als de volle 275 kilometer gekeken. Ik denk niet dat ik drie kilometer gemist heb. Pas daarna ben ik anderhalf uur gaan fietsen. Ook Parijs-Roubaix heb ik de hele dag gevolgd. Ik ben zelf een wielerliefhebber, ik wil zoveel ­mogelijk van de koers hebben gezien.’

Andere wielerfans willen de komende weken zoveel mogelijk van Evenepoel zien. U kent zijn verhaal vast wel: de voetballer die het schopte tot de jeugdploegen van de Rode Duivels, op z’n 17de overstapte op de koersfiets, twee jaar later al prof was en winnaar van de Clásica San Sebastián, op 15 augustus 2020 een doodsmak maakte in de Ronde van Lombardije, in 2021 uitgerangeerd werd in zijn eerste Giro.

En toen kwam 2022, het jaar van de definitieve doorbraak én de bevestiging. Een rit en het jongerenklassement in de Ronde van Valencia. Een rit en het eindklassement in de Ronde van de Algarve. Het jongerenklassement in de Ronde van het Baskenland. Luik-­Bastenaken-Luik, met die solotocht van bijna dertig kilometer. Drie ritten en het eindklassement in de Ronde van Noorwegen. Gullegem Koerse, ach ja. Een rit in de Ronde van Zwitserland. Het Belgisch kampioenschap tijdrijden. De Clásica San Sebastián, drie jaar na zijn eerste zege daar. Twee ritten en het eindklassement in de Ronde van Spanje, als eerste Belgische winnaar van een grote ronde sinds Johan De Muynck in 1978. ­Wereldkampioen op de weg. Sportman van het Jaar. Nationale Trofee voor Sportverdienste. Kristallen Fiets.

Dit jaar won Remco Evenepoel al een rit én het eindklassement in de Ronde van de Verenig­de Arabische Emiraten, plus twee ritten en het jongeren- en bergklassement in de Ronde van Catalonië, waar hij in het eindklassement nog op Primoz Roglic stuitte.

Remco Evenepoel: ‘Als ik alleen vooroprijd, heb ik controle over de situatie. Begin ik met een voorsprong aan een klim, dan word ik rustiger. Zij moeten jou komen halen.’ Beeld Jelle Vermeersch

Renaat Schotte, de Sporza-man op de motor tijdens de Vlaamse koersen en commentator in de Tour en Vuelta, verblijft momenteel in Italië en zal daar naar eigen zeggen in zijn hotel­kamer ‘aan het scherm gekluisterd zitten voor het eerste duel met Tadej Pogacar’ (Pogacar gaf intussen al vroeg in Luik-Bastenaken-Luik op na een zware val, nvdr.). ‘Pogacar zit aan het einde van zijn grote voorjaarsvorm, Evenepoel aan het begin. Vorig jaar kwam hij van hoogtestage rechtstreeks naar de Clásica San Sebastián, waar hij een ware demonstratie gaf. Hij zal die aanpak willen copy-­pasten, weliswaar in een andere periode van het jaar en in een koers met een veel sterkere bezetting. Ik stel me wel nog vragen bij wat die hoogtestage met zijn bioritme zal doen.’

Maar laten we de jonge coureur vooral zelf aan het woord laten. Ik mocht in de aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik een half uur met Remco Evenepoel praten. Ook sportjournalisten moeten goed zijn in tijdrijden.

- Vóór de Ronde van Catalonië zei u dat u aan 90 procent van uw capaciteiten zat. Nu aan 100?

EVENEPOEL «Nog niet. Al mijn trainingen en wedstrijden zijn erop afgestemd om in de derde week van de Giro te kunnen pieken. Momenteel ben ik in orde om de Giro aan te vatten en goed mee te doen in Luik. Ik ga er niet over liegen dat er nog een paar procentjes bij kunnen.»

- ‘Goed meedoen in Luik’, zegt u. Na de ­demonstratie van vorig jaar bent u toch de te kloppen man?

EVENEPOEL «Het is een koers die ik vanbinnen en vanbuiten ken en uiteraard zal ik, samen met de ploeg, met ambitie aan de start staan. Maar ik ga niet op voorhand zeggen dat ik de koers zal winnen. Daarvoor kunnen er zich in de wedstrijd te veel onverwachte situaties voordoen.»

- U hebt dit jaar al wel koersen gewonnen, maar nog niet in de trui van wereldkampioen. Een extra motivatie?

EVENEPOEL «Dat zou een mooie zijn, ja.»

- De tegenstanders weten wat u vorig jaar hebt aangericht op La Redoute. Maakt dat het voor hen makkelijker om te anticiperen?

EVENEPOEL «Het parcours is dit jaar gewijzigd. Ik verwacht dat er op La Redoute vanaf de voet tot boven volle bak gereden zal worden. Als je geen benen hebt om te volgen, moet je er dan af, hoe goed je je ook hebt voorbereid. Vlak na La Redoute is er weer een nieuwe klim van twee kilometer lang, waardoor de finale lastiger wordt dan ­vorig jaar.»

L-B-L 2022: Remco Evenepoel haalt uit op de Côte de la Redoute. Beeld BELGA

- Wat maakt deze koers zo mooi?

EVENEPOEL «Om te beginnen is het de oudste klassieker van allemaal: dat zorgt voor extra symboliek. ­Bovendien is het in België. Samen met Lombardije is het de lastigste eendagskoers van het jaar. Al wil ik niet beweren dat de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix makkelijke wedstrijden zijn. Wie ook maar iets van de koers kent, weet wat de sportieve waarde van Luik-Bastenaken-­Luik is.»

- Lange solovluchten waarvan commentatoren roepen dat het eigenlijk gekkenwerk is, zijn u blijkbaar op het lijf geschreven. Is dat vandaag ook het plan?

EVENEPOEL «Hoe harder de koers, hoe makkelijker het is om een slag te slaan. Ik weet dat ik nu nog meer in het oog gehouden zal worden, zeker in die regenboogtrui. Hopelijk is de koers al lastig vóór de heuvelzone, maar het zal hoe dan ook niet makkelijk zijn om weg te raken.»

- Wat vindt u zo prettig aan alleen voorop­rijden?

EVENEPOEL «Controle hebben over de situatie. Als ik met een voorsprong aan een klim kan beginnen, word ik rustiger. Zíj moeten jóú komen halen, want jij bent de man op kop. Je moet de inspanning wel dúrven te leveren. Alleen fietsen is niet vanzelfsprekend. Mentaal is het een zwaar spel, het is veel makkelijker om in een groepje rond te draaien waarin iedereen netjes zijn beurt op kop doet. Maar het ligt mij wel.»

‘Ik begrijp dat het zwaartepunt voor hem in de slotweek van de Giro zal liggen’, stelt Renaat Schotte. ‘Hij wil niet te vroeg te goed zijn. Hij zegt ook niet meer zomaar dat hij zal winnen in Luik. Maar geloof me: zelfs aan 98 procent van zijn mogelijkheden is Evenepoel ongelooflijk goed.’

‘Daarbij komt nog dat Pogacar ook geen 100 procent meer zal zijn’, vult Patrick Evenepoel aan, vader van en zelf ex-wielrenner. ‘Ik verwacht een mooie strijd. Die jonge gasten rekenen veel minder dan de vorige generatie, dat maakt koersen nu zo mooi. Of Remco moet winnen? (lacht) Er moet just niks, om het met een cliché te zeggen.’

- Tadej Pogacar, die u op weg naar Luik voor het eerst dit jaar zult tegenkomen, heeft in de Ronde van Vlaanderen een ware demonstratie gegeven. Ziet u uzelf die ‘Vlaamse’ koersen ook rijden in de toekomst, Remco?

EVENEPOEL «Toch wel. Het lijkt me vrij logisch dat ik ooit aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 en de Ronde van Vlaanderen zal staan. Ik zou me dan wel beperken tot de lastige Vlaamse koersen waarin behoorlijk wat kaskes (pittige heuvels, red.) opgereden moeten worden. In Nokere Koerse of de Scheldeprijs zul je mij niet snel zien verschijnen.»

- Tot nog toe werd verondersteld dat lichtere renners niet in staat zouden zijn om de ­Ronde van Vlaanderen te winnen. Pogacar heeft komaf gemaakt met die these. U ­behoort ook tot de lichte categorie. Dus...

EVENEPOEL «Dat is een beetje het nieuwe wielrennen. Al zie ik renners in de gewichtsklasse van Tadej en mezelf niet zo makkelijk winnen in Roubaix.»

- Via Strava geeft u heel wat informatie vrij over uw prestaties op training. Zo kwamen we half maart te weten dat u zowat alle ­records op de Teide, de berg op Tenerife waar de meeste wielerploegen op stage gaan, aan flarden hebt gereden. In Wielerclub Wattage, het praatprogramma op Sporza, vonden ze dat niet slim, omdat u uw tegenstanders op die manier veel wijzer maakt.

EVENEPOEL «Goh, er zijn heel veel factoren die meespelen. Windrichting bijvoorbeeld. Dat kun je niet afleiden uit die tijden. En ik geef heus niet alles prijs. Power data, wattages, die hou ik voor mezelf. Maar dan nog: hoe goed je ook rijdt op training, uiteindelijk is het wat je doet in de koers dat telt. Ik word afgerekend op mijn uitslagen, niet op wat ik presteer op training.»

- Zit er bij het vrijgeven van die records ook een stukje intimidatie richting concurrentie bij?

EVENEPOEL «Neen. Soms is het gewoon om uit te kunnen pakken met een record dat je hebt gebroken, meer niet. Bovenal is het een goede waarde­meter om te zien waar je zelf staat. Je hoeft daar verder niets achter te zoeken.»

- Met hoeveel ploegmaats bracht u uw laatste stage door?

EVENEPOEL «Vijf. Zij zullen er ook bij zijn in de Giro. Zo’n stage is goed voor de groepssfeer en om elkaar door en door te leren kennen, zodat we in Italië niet voor verrassingen komen te staan. Zij zullen mij nodig hebben en ik hen.»

- Hoe groot is het vertrouwen om na de Vuelta van vorig jaar opnieuw minstens op een ­podiumplaats in een grote ronde te kunnen mikken?

EVENEPOEL «Behoorlijk groot. We hebben bewezen dat we als ploeg een grote ronde kunnen winnen. Ook de proef in de Ronde van Catalonië is in mijn ogen goed gelukt. Ik verlies daar met zes seconden van Primoz Roglic door bonificatiesprints en een paar domme foutjes. We weten dat we een koers onder controle kunnen houden en dat we het kunnen afmaken. Een ronde van zeven dagen valt natuurlijk nog niet te vergelijken met een ronde van drie weken, maar stilletjes­aan zijn we er klaar voor.»

- Wordt Roglic uw belangrijkste tegenstander in de Giro?

EVENEPOEL «Daar ga ik van uit, maar vergeet toch de anderen niet. Aleksandr Vlasov, João Almeida, Mikel Landa, Geraint Thomas. Ze hebben al zoveel bewezen in hun carrière dat ze niet afgeschreven mogen worden. In een grote ronde kan er heel veel gebeuren. Ik zie tien, vijftien renners met wie we rekening zullen moeten houden.»

- Hebt u de afgelopen maanden een deel van het parcours verkend?

EVENEPOEL «Ik heb een paar ritten van de eerste weken via Waze verkend. Daar zitten een paar verraderlijke overgangsetappes tussen, met ambetante klimmetjes en afdalingen. Van de laatste anderhalve week heb ik nog niets gezien. Dat is hooggebergte, daar zullen de benen moeten ­spreken, en de frisheid.»

- Meer dan 67 kilometer tegen de klok, verdeeld over drie tijdritten. Hoe hoog sprong u in de lucht toen het parcours van de Giro ­vorig najaar werd bekendgemaakt?

EVENEPOEL «Ik heb in de Vuelta en op het WK bewezen dat ik bij de beste tijdrijders ter wereld ben, dat is zo. Maar in de laatste tijdrit gaan 12 van de 18,6 kilometer bergop, dat is speciaal. Rit 1 en rit 9 zijn meer op mijn maat gesneden. Het zal belangrijk zijn om daarin tijd te nemen en in andere etappes weinig tijd te verliezen.»

- We vergeten soms dat u nog altijd maar 23 bent. Ik ga de naam Eddy Merckx toch één keer laten vallen in dit gesprek: die was 24 toen hij voor het eerst de Tour reed (en won). U bereikt die leeftijd volgend jaar. Wordt de Tour een van de volgende hoofddoelen?

EVENEPOEL «Mijn hoofddoel was om ooit een grote ronde te winnen en wereldkampioen te worden, dat is al gelukt. Nu heb ik mijn doel verlegd en wil ik proberen om de drie grote rondes te winnen. Wanneer, dat blijft voorlopig een vraagteken. Ik laat het op me afkomen. Maar het zou wel een prachtig verhaal zijn.»

BIO • geboren op 25 januari 2000 in Schepdaal • begon als voet­baller, speelde bij de U16 van de Rode Duivels • koos in 2017 voor de fiets, won bij de junioren (2018) het WK op de weg én in het tijdrijden • werd op z’n 19de prof, won meteen de Clásica San Sebas­tián • won EK tijd­rijden (2019) en in 2022 Luik-Bas­te­naken-­Luik, opnieuw de Clásica, de Vuelta en het WK op de weg • Sportman van het Jaar in 2019 en 2022

- Wieleranalisten zeggen dat Soudal-­Quick­Step dan een sterkere ploeg zal moeten uitbouwen voor de grote rondes.

EVENEPOEL «Ik weet het niet. De andere jonge jongens in de ploeg zullen nog beter worden, die moeten nog een hele evolutie doormaken. Ik wil dat groeiproces samen met hen doormaken, het zijn jongens in wie ik vertrouwen heb. Ik ben het er wel mee eens dat er een paar gerichte versterkingen moeten bijkomen. Grote, sterke motoren. Toch heb ik het gevoel dat het met deze ploeg ook kan lukken in de Giro, zoals het vorig jaar gelukt is in de Vuelta.»

- Na de mislukte Giro van 2021 werd er gesteld dat u op explosiviteit moest trainen. Dat hebt u gedaan?

EVENEPOEL «Ja, maar het is intussen al mijn vijfde seizoen als prof, ik word ook gewoon sterker als atleet. Daar komt dan nog de ervaring bij. Op het einde van een lastige koers kan ik nu al iets meer gokken op mijn sprint, zodat ik onderweg iets economischer mag omgaan met mijn krachten en bij wijze van spreken geen trap te veel moet geven in het peloton.»

- De Morgen-columnist Hans Vandeweghe zegt: om in de Tour mee te spelen, zal Remco ook de lange cols moeten aankunnen. ­Akkoord?

EVENEPOEL «Vorig jaar was er in de Vuelta een col van 30 kilometer waarop ik maar 15 seconden verloor op Roglic. In de Ronde van Catalonië won ik een rit met een slotbeklimming van 17 kilometer. Daar wordt op gewerkt, stap voor stap word ik er beter en beter in.»

- Op uw 19de werd u prof. Ook andere jonge renners hebben de beloftecategorie over­geslagen en doen het eveneens uitstekend. Hoe verklaart u dat?

EVENEPOEL «Andere manieren van werken. Trainingsschema’s, voedingsschema’s, alles wordt gemeten. We weten allemaal wat we moeten doen en hoe we ons moeten voorbereiden. Daardoor zijn we op jongere leeftijd klaar om mee te ­strijden.»

- Houden die jonge renners onderling contact? Bestaat er bijvoorbeeld zoiets als een Whats­App-­groepje waarin jullie ervaringen delen?

EVENEPOEL«Toch niet. Voor of na een grote koers wensen we elkaar succes en praten we over ons gevoel bij de wedstrijd. Het is niet zo dat er een vriendschap ontstaat zoals ik die heb met Louis Vervaeke, die ik bijna elke dag hoor. Er is wel veel wederzijds respect. Als een andere jonge ­kerel een wedstrijd heeft gewonnen, stuur ik hem een berichtje, en omgekeerd ook.»

- Hoe reageren de anciens in het peloton op al dat jonge geweld? Roept er soms eentje ‘Hé, jongen, effe rustig!’?

EVENEPOEL «In het begin van mijn carrière gebeurde dat soms. Nu niet meer, sinds er heel veel jonge gasten zijn die op het voorplan treden.

«Wat opvalt is dat de renners met de mooiste palmaressen het meeste respect voor elkaar opbrengen. Als er al collega’s zijn die zich af en toe stout of agressief gedragen, zitten die in de categorie net daaronder. Sinds ik grote koersen heb gewonnen, word ik op een andere manier aangesproken. Hoe beter je resultaten, hoe meer respect je krijgt.»

‘Ik heb het onlangs eens uitgerekend: van begin februari tot eind mei, aan het einde van de Giro, zal ik vijf dagen in Schepdaal geweest zijn.’ Evenepoel voegt er een glimlach aan toe. U hoeft geen medelijden met hem te hebben. Misschien wel met Oumaïma Rayane, Oumi, sinds een half jaar zijn echtgenote, al weet ze intussen al een poos dat de vrouw of vriendin van een renner lange periodes ‘op weduwschap’ moet leven.’

‘Het is zijn job’, relativeert Patrick Evenepoel de voortdurende uithuizigheid van zijn zoon. ‘Een topminister of een topchirurg is ook niet veel thuis. Als zoon van twee zelfstandigen heeft Remco al jong zijn plan leren trekken. Natuurlijk missen wij hem als ouders, maar dat is het leven. Gelukkig kun je nu contact houden via Skype of WhatsApp. In de tijd dat ik profrenner was, zou dat veel lastiger zijn geweest.’

- Remco, hoe ontspant u zich?

EVENEPOEL «Door een balans proberen te zoeken tussen werk en privé. Een voorbeeld: de laatste rit van de Ronde van Catalonië is Oumi naar daar gekomen en zijn we twee dagen in Barcelona gebleven. Dat is voor mij de perfecte manier van ontspannen: zo kort mogelijk na de wedstrijd alles vergeten en iets compleet anders doen.

«Ik luister ook heel veel naar muziek. Alle ­genres, van zacht tot hard, van emotioneel tot nummers die me oppeppen. Ik vermoed dat de artiest naar wie ik het vaakst luister, Michael Jackson zal zijn. En vlak voor een wedstrijd luister ik naar de ‘Time Trial Playlist’ op Spotify. Vrij harde muziek, misschien had ik dat beter niet vermeld. (lacht) D-Sturb (een Nederlandse hardstyle-dj, red.) is ideaal om in de stemming te komen om te koersen.»

- Ik neem aan dat u er na de Giro een tijdje de riem mag afgooien?

EVENEPOEL «Ik krijg een weekje vakantie.»

- Een weekje? Patrick Lefevere is in een ­genereuze bui.

EVENEPOEL «Zeker weten.» (lacht)

- Hoe vermoeiend is het dat iedereen een ­stukje van u wil?

EVENEPOEL «Op de koers doe ik daar helemaal niet moeilijk over: ik vind het een must om iets voor de mensen te doen. Ga ik met mijn vrouw wandelen in het centrum van Brussel of gaan we samen naar een shoppingcentrum, dan vind ik het iets lastiger, maar ik kan moeilijk fans teleurstellen en hen wandelen sturen. Zo zit ik niet in elkaar. Wat ik wel vervelend vind, is dat mensen je ­komen lastigvallen tijdens de intimiteit van een etentje. Dan wil ik niet gestoord worden, al vind ik van mezelf toch dat ik daar heel goed mee omga.

«Ik zal nooit neen zeggen tegen kinderen. Als klein manneke ging ik naar de matchen van ­Anderlecht kijken en dan wilde ik ook een foto met een van de spelers of een ander aandenken van de wedstrijd. Ik weet hoe het voelt om ­afgewezen te worden. Dat probeer ik zelf naar anderen toe te ­vermijden.»

- Ik neem aan dat de aandacht soms lastig is, maar nooit vijandig. In voetbal heb je fanatieke supportersclans die elkaar niets gunnen, maar wie kan er nu iets tégen een knuffelbare lokale held als Remco Evenepoel hebben?

EVENEPOEL «Het mooie aan wielerfans is dat ze allemaal van de koers houden. Als ze een mooie wedstrijd hebben gezien, zullen ze tevreden zijn met de winnaar. Veel voetbalsupporters haten de tegenstander. In de koers kan dat bijna niet. Soms zie je in een weekend twee pelotons van elk tweehonderd man aan het werk, je kunt niet tegen alle andere renners dan je eigen idool lelijke dingen beginnen te roepen.»

