Riadh Bahri: ‘Je kunt op een nieuwsdienst niet de hele tijd lopen janken, dus huilde ik in de toiletten’

'Het Journaal' is een nieuw anker rijker: deze zomer presenteert luchtvaartexpert Riadh Bahri het late Journaal op Eén.

(Dit artikel verscheen oorspronkelijk november 2019 in Humo.)

GULZIGHEID

Riadh BAHRI «Ik pleit schuldig voor alle hoofdzonden, maar gulzigheid springt eruit. Zowel letterlijk als figuurlijk: ik eet me te pletter, maar ik sta ook gulzig in het leven. Ik smíjt me: in mijn werk, in vriendschappen én in de liefde. Daardoor kan je ook hard op je bek gaan. Gulzigheid is de hoofdoorzaak van de hoogtes en laagtes in mijn leven.»

HUMO Geef eens een voorbeeld.

BAHRI «Als ik een klik voel bij mensen, geef ik me honderd procent. Dan investeer ik veel tijd in hen. Ik ben er altijd, ook als het slecht gaat. Ik geef hen onderdak als ze gedumpt werden door hun lief, loop naar de apotheek als ze ziek zijn, enzovoort. Maar als je evenveel terug verwacht, kom je vaak bedrogen uit.»

HUMO Werd je zo al vaak gekwetst?

BAHRI «Ja. Elke relatie die ik opbouw, bezorgt me panische angsten. Ik ben al te veel ontgoocheld geweest. ‘Doe nu even rustig aan,’ zeg ik telkens tegen mezelf. Maar tien minuten later smijt ik me alweer volledig. Ik moet leren dat vriendschappen onvoorwaardelijk zijn, en dat je niet kunt verwachten dat iedereen dat op dezelfde manier invult als jij. Soms moet je gewoon meer geven dan je krijgt.»

HUMO Werkt die gulzigheid niet verstikkend in een relatie?

BAHRI «Zo laat je het negatief klinken. Ik ben eerder te enthousiast als ik een relatie aanga. Ik geef toe dat ik zo al mensen afgeschrikt heb. Hout vasthouden, maar mijn huidige partner klaagt niet.»

HUMO Klopt het dat je ooit wekenlang leefde van cola en suikerwafels?

BAHRI «Ja, ik zat toen in een depressie. Ik ben een emo-eter, ik moet iets in mijn mond steken als ik ongelukkig ben. Een rotdag op het werk of ruzie met mijn vriend en ik sprint naar de McDonald’s voor een monsterbestelling: drie hamburgers, kipnuggets, een groot pak friet en de grootste cola. Wel een cola zonder suiker, om mijn geweten te sussen (lacht). Niet dat ik me door een schranspartij beter voel. Ik heb een haat-liefde verhouding met voedsel. Mijn gewicht gaat ook voortdurend op en neer: een paar maanden geleden woog ik 105 kg, nu nog 80.»

HUMO Drink je alcohol? En kun je daar dan maat in houden?

BAHRI «Ik drink nooit thuis. Niks is zo ongezellig als in je eentje een fles wijn leegdrinken. Maar wat is er leuker dan een paar gin-tonics drinken en op de dansvloer tipsy met je achterste schudden?»

HUMO Heb je ooit drugs gebruikt?

BAHRI «Neen. Zelfs geen jointje. Ik rook ook niet. Als 13-jarige stal ik eens een sigaret van mijn vader. Net nadat ik ze opstak, kwamen mijn ouders thuis. In paniek gooide ik die sigaret in de vuilnisbak en reed met mijn fiets weg. Toen ik een uur later terugkwam, was mijn moeder in alle staten. Bleek dat de keuken in de fik was gevlogen.»

HUMO ‘Als heroïne voelt als 18 orgasmes tegelijk, dan wil je dat toch eens meegemaakt hebben?’ zei Danira Boukhriss in haar 7 Hoofdzonden. Deel je die mening?

BAHRI «Daar ben ik een te grote seut voor. Ik ben zo al gek genoeg, ik heb niks extra nodig. Behalve een Aperol Spritz af en toe.»

HUMO Je haalde op Twitter zwaar uit naar acteur Sam Louwyck. In ‘Van Gils en Gasten’ had hij het over een heksenjacht, nadat hij zijn rijbewijs was kwijtgeraakt na vier positieve alcoholcontroles.

BAHRI «Mijn allereerste reportage voor Terzake ging over sociale media én rouwen. Ik sprak met de familie van Emily Leus. Zij werd op haar 18de aangereden door een dronken chauffeur. Het verdriet van haar ouders raakte me zo, dat ik telkens aan haar denk wanneer ik met dronken rijden geconfronteerd word.

»Ik was 15 toen ik mijn drie jaar oudere zus aan leukemie verloor. Ik heb gezien hoe een overlijden een gezin helemaal kan ontwrichten, dus doe ik alles wat ik kan om te vermijden dat andere mensen die ellende overkomt.»



TRAAGHEID

HUMO Ben je lui?

BAHRI «Op sommige vlakken kan ik enorm vadsig zijn. Mijn paperassen bijhouden, bijvoorbeeld. Twee jaar geleden stond er een deurwaarder aan mijn appartement om mijn inboedel op te schrijven. Ik had een reeks facturen niet betaald. Ze lagen al maanden onaangeroerd op de papierhoop. Per jaar sluiten ze gemiddeld vijf keer mijn internet af en bij Telenet sta ik op de zwarte lijst. Vorig jaar sloten ze zelfs mijn stroom af.

»Ook fysiek ben ik lui. Ik rijd met een elektrisch monowiel naar de redactie. Niks zo heerlijk om op hellingen hijgende fietsers voorbij te snellen aan 35 km per uur.»

HUMO Je behoort tot de millennials, een generatie die alles wil, maar daar het liefst zo weinig mogelijk voor doet. Mee eens?

BAHRI «Goh, ik ben al een oude millennial. De generatie die er nu aankomt, dát is een ander paar mouwen (lacht). Ze willen niet alleen alles, maar ze willen het ook meteen. Dat merk ik bij de stagiairs op onze nieuwsdienst. Normaal doe je eerst research aan je bureau en studeer je op een dossier, maar zij willen meteen de baan op. Na twee weken denken ze dat ze een stuk voor ‘Het journaal’ kunnen maken en na drie weken voelen ze zich klaar om live te gaan.

»Ik kreeg van oudere collega’s ook de opmerking dat ik te snel ging. Op mijn 22ste zat ik al bij Terzake, maar toch vond ik dat mijn carrière niet opschoot. ‘Ik moet toch niet drie jaar hetzelfde doen?’ vroeg ik me af. Ik heb ondertussen mijn lesje geleerd. Voortdurend nieuwe ambities willen invullen is een voedingsbodem om ongelukkig te worden.»

HUMO Je maakte een spraakmakende ‘Koppen’-reportage over je eigen depressie. Je filmde jezelf tijdens je moeilijkste momenten. Waar haalt iemand die de fut niet meer heeft om zich te wassen wel nog de energie om zichzelf te filmen?

BAHRI «Dat had veel te maken met het toneelstukje dat ik moest opvoeren. Je kunt op een nieuwsdienst niet de hele tijd lopen janken, dus huilde ik in de toiletten en werkte met schmink de sporen van mijn tranen weg. Ook tegen vrienden zweeg ik over mijn depressie. Als ik er eens over begon, merkte ik dat ze me toch niet geloofden. Dat ik ongelukkig was, strookte niet met het beeld dat ze van me hadden. Ik was die gast met zijn grote mond die een droomjob had. En ik begrijp hen, want op mijn Facebookaccount deed ik alsof ik de gelukkigste man ter wereld was. Ik kan over alles praten, behalve over mijn diepste gevoelens, dus had ik een middel nodig om mezelf en mijn vrienden met mijn ellende te confronteren. Die filmpjes drukten iedereen met de neus op de feiten. Mijn journalistieke reflex speelde ook wel: diep ongelukkig zijn maar toch nog aan je werk denken.»

HUMO ‘Het was moeilijker om me te outen als depressieveling dan als homo,’ zei je nadien.

BAHRI «En ik ben een Arabier, dus dat wil wat zeggen. Mensen weten niet hoe ze moeten omgaan met iemand die depressief is. Bij andere ziektes sturen ze een kaartje, een fruitmand of een sms’je, maar als je vertelt dat je een depressie hebt, wordt het muisstil aan de andere kant.»

HUMO Heb je de oorzaak van je depressie kunnen achterhalen?

BAHRI «Ik heb nooit leren praten over emoties. Ik kom uit een vrij onderkoeld gezin. Als je jeugd niet plezant was en je legt jezelf heel wat druk op, word je vatbaar voor depressies, denk ik. Gelukkig geraakte ik er met therapie en medicatie uit.»

HUMO Heb je schrik om te hervallen?

BAHRI «Ik denk dat ik de signalen nu sneller herken. Ik weet wanneer ik gas moet terugnemen. Vroeger zat mijn agenda eivol. Je zal het maar missen, al die leuke dingen in het leven. Nu doe ik het rustiger aan.»

HUMO Karine Claassen zei in haar 7 Hoofdzonden dat ze de dag zelf een etentje met vrienden afbelt als ze er geen zin in heeft. Doe jij dat ook?

BAHRI «Neen. Ik zou het zelf niet fijn vinden als iemand dat bij mij zou doen. Afspraken met vrienden kom je na. Ik heb nu wel een pak minder vrienden dan drie jaar geleden, en dat is goed. Mijn depressie zorgde voor de schifting. Het is een cliché, maar in nood leer je je echte vrienden kennen. Als je al dagen ongewassen in bed ligt te huilen, zijn er niet veel die je in de douche komen sleuren. Velen stuurden een sms’je: ‘Hoe gaat het met je?’ Toen ik antwoordde ‘rotslecht’, bleef het stil.»



WOEDE

BAHRI «Door mijn Arabische temperament kan ik enorm exploderen. De laatste keer was tijdens een ruzie met mijn vorige partner. Over zijn onkuisheid (grijnst).»

HUMO Kwam daar fysiek geweld van?

BAHRI «Neen, dat wou ik hem niet aandoen. Ik heb als kind genoeg blauwe ogen gezien. Maar er kan weleens een vaas sneuvelen. Bij bedrog ga ik door het lint, ik kan er niet tegen. Ik kom uit een gezin waar overspel gepleegd werd, ik weet hoe verwoestend het kan zijn. Voor de buitenwereld leek alles pico bello: er stond een dikke Mercedes voor de deur, we droegen mooie kleren en hadden altijd een grote smile op ons gezicht. Achter die façade was het vaak niet zo gezellig.»

HUMO Heb je ooit gevochten?

BAHRI «Ja. Mijn moeder had de slechte gewoonte om me kleren van Donaldson te kopen. Je weet wel, die hemdjes met figuurtjes van Disney erop. Aartslelijk, maar vreselijk duur. Maar het allochtone kindje moest chic naar school (lacht). In het zesde leerjaar had een racistisch kind het op mij gemunt. Hij noemde mijn vader een bruine aap en schold mijn moeder uit voor hoer omdat ze met een Arabier sliep. Ik heb hem een toek op zijn bakkes gegeven, waarop hij mijn dure hemdje scheurde. Mijn wereld stortte in, maar wie moest het gaan uitleggen bij de directeur? Ik, de bruine. Die machteloosheid die ik toen voelde, vergeet ik nooit meer.»

HUMO Twee jaar geleden sloot je je Twitteraccount omdat je racistische reacties kreeg na een reportage. Was het zo erg?

BAHRI «Ja. ‘De VRT stuurt een excuus-allochtoon naar de boerkini-betoging,’ schreven ze. Ik hoef dat niet te pikken. Als mensen beweren dat ik door mijn afkomst mijn job niet objectief kan doen, houdt het voor mij op. Dat is racisme. Ik heb toen geschreven dat het voor mij allemaal niet meer hoefde.»

HUMO Jij sloot je open brief af met een citaat van Bernard Shaw: ‘I learned long ago never to wrestle with a pig. You get dirty, and besides, the pig likes it.’ Een duidelijke boodschap.

BAHRI «Dat leerde ik van Björn Soenens. ‘Je verdoet je tijd aan mensen die het niet goed met je voorhebben,’ zei hij. Hij had gelijk. Al vind ik nog steeds dat een VRT-journalist in debat moet durven gaan met kijkers. Ik word betaald met hun belastinggeld, dus hebben ze recht op uitleg.»

HUMO Je gaf je tegenstanders wel munitie door je uit te spreken tégen het hoofddoek- en boerkiniverbod. Is dat verstandig als journalist?

BAHRI «Ik zou het nu niet meer doen, al steekt het wel een beetje. Iemand van de openbare omroep moet objectiviteit uitstralen. Een VRT-journalist is als de koning: hij mag nooit voor zijn mening uitkomen. Ik ben jaloers op journalisten van de geschreven pers. Als ik nog maar één tiende zou verkondigen van wat Joël De Ceulaer of Jan Segers in hun krant schrijven, dan word ik meteen ontslagen.»

HUMO Siegfried Bracke reageerde ook: ‘Zou er geen link kunnen zijn tussen narcisme en racisme? Gaat het over nieuws maken of nieuws zijn?’ schreef hij. Had hij een punt?

BAHRI «Dat mijn statement nieuws werd, daar kun je voor of tegen zijn. Ik heb ook iets tegen de personencultus in de media, maar zowel depressies bij jongeren als racisme zijn relevante thema’s. Daarover moet een openbare omroep durven debatteren. Het ging over mijn ervaringen, maar ik denk dat de boodschap belangrijker is dan de boodschapper, niet?

»Zijn opmerking heeft me wel geraakt, omdat ik opkeek naar de journalist Bracke. Als je een sneer krijgt van zo’n icoon, blijft dat hangen.»

HUMO Heb jij het gevoel dat de N-VA de VRT-nieuwsdienst viseert?

BAHRI «Je stelt vervelende vragen. (Lange stilte) Er komt evenveel kritiek van de andere kant, hoor. Onlangs waren de PVDA-aanhangers kwaad omdat Peter Mertens niet in het voorzittersdebat zat van ‘De zevende dag’. Maar die heisa valt blijkbaar minder op (lacht). Ik weet het, ik draai rond de pot.»

HUMO Veel rechtse politici verwijten de VRT-nieuwsdienst dat ze problemen met allochtonen niet durft te benoemen. Tien jaar geleden namen journalisten amper de woorden ‘islam’ en ‘moslim’ in de mond, uit schrik om voor racist verweten te worden. Breekt jullie dat nu niet zuur op?

BAHRI «Maar de zaken zijn niet altijd makkelijk te benoemen. Als de 14-jarige Yussef, hier geboren en getogen, in Molenbeek stenen gooit naar de politie, is hij dan een allochtoon of een Belg? Ik worstel daarmee. Wanneer ben je géén allochtoon meer? Als je VRT-journalist geworden bent? Als je er zoals Romelu Lukaku drie binnentrapt voor de Rode Duivels? Succesvolle mensen zijn geen allochtonen, mensen die voor problemen zorgen wel. Zo ga je polariseren, en dat doen we al te veel.»



IJDELHEID

HUMO Je bent actief op Instagram, het sociale medium waar iedereen zijn mooiste kiekjes post. Ben jij ijdel?

BAHRI «Ik moet daar niet flauw over doen: de zucht naar likes is er. Als vroeger een foto minder dan honderd likes kreeg, deletete ik die. Instagram is dé grootste egoshow ter wereld en the road to unhappiness. Terwijl je scrolt, voel je de jaloezie opborrelen: ‘Wat ziet hij er gelukkig uit op zijn nieuwe job! En zij zit zich op Ibiza te amuseren. En wat heeft hij een knap lief.’ Je praat jezelf het hartzeer aan. Al heb ik ondertussen wel door dat ze een uur lang twintig filters geprobeerd hebben om die wondermooie selfie te maken.»

HUMO Je zou die narcisten ook kunnen negeren.

BAHRI «Ja, maar dan ga je in tegen een basisbehoefte. Iedereen wil graag gezien worden, zoekt waardering. Ik voel me tien keer beter als mijn baas me een compliment geeft dan wanneer ik niks hoor. Als ik een foto met mijn nieuw lief post en die krijgt meteen 600 likes, dan groei ik vier centimeter.»

HUMO En als die foto met je nieuwe vriend maar tien likes krijgt, zet je hem op de keien?

BAHRI «Natuurlijk niet, dat zou echt oppervlakkig zijn. Ik ben homo, en als mensen een foto van mij en mijn vriend liken, zie ik dat eerder als een aanvaarding van onze relatie dan dat ze ons een mooi koppel vinden. Veel vrienden en familie in Tunesië weten niet dat ik homo ben. Via Instagram krijgen zij voor het eerst mijn vriend te zien, dat is een belangrijk statement.»

HUMO Toen je 14 was, zei je vader dat hij je iets zou aandoen als hij ontdekte dat je homo was. Is hij ondertussen bijgedraaid?

BAHRI «Neen, al heb ik nooit met hem gepraat over mijn homoseksualiteit. Ik had geen zin om me te verantwoorden, hij zou de deur sowieso sluiten. Ik vind het wel hallucinant dat hij sneller dan ik wist dat ik homo ben. ‘Mijn kinderen kunnen niet liegen tegen mij,’ zei hij. Mijn ouders zijn ondertussen gescheiden en ik heb hem al jaren niet meer gezien.»

HUMO Je komt op voor de moslimgemeenschap, maar haar intolerantie voor homoseksualiteit ligt wel aan de basis van de breuk met je vader. Wringt dat niet?

BAHRI «Ik heb niks met religie, maar als er twee culturen door je lijf stromen, doet dat iets met je. Mensen die geen halfbloed zijn, snappen dat niet. Als moslims slecht in het nieuws komen, raakt me dat persoonlijk. Dan wil ik hen verdedigen.

»Ik vind het zelfs niet erg dat mijn vader mijn geaardheid niet kan aanvaarden. Ik begrijp hem. Homo’s passen simpelweg niet in de waarden en het wereldbeeld waarmee hij is opgevoed. Ik kan niet verwachten dat hij dat zomaar voor mij opzij zet. Daarom heb ik er ook geen probleem mee dat mensen homofoob zijn. Het klinkt misschien gek, maar je mag me een viezerik vinden, en zelfs weerzinwekkend, zo lang je me maar niet persoonlijk lastigvalt. Van mijn integriteit en burgerrechten moet je afblijven.»

HUMO Vind jij dat de islam haaks staat op de waarden van de verlichting?

BAHRI «Dat ligt eraan hoe je die godsdienst interpreteert. Helaas is er een niet bijster snuggere strekking die de Koran leest zoals dat 1.400 jaar geleden gebeurde. Telkens als iemand tijdens een aanslag ‘Allahu akbar’ roept, is dat een messteek door mijn hart. Ook al ben ik geen moslim, toch denk ik: ‘Daar gaan we weer, we mogen het opnieuw gaan uitleggen.’ Maar ik begrijp ook de angst voor de islam. Misschien reageren moslims vaak te defensief op kritiek.»



HEBZUCHT

HUMO Heb je ooit zwarte sneeuw gezien?

BAHRI «Ik kwam als kind niks te kort. Mijn vader had een paar restaurants en mijn moeder gaf les. Toen ik op eigen benen moest staan, had ik het moeilijker. Ik heb een gat in mijn hand. Mijn rekening staat op het einde van de maand telkens onder nul. Dat heeft veel te maken met mijn luiheid: als ik winkel, kijk ik nooit naar de prijs. Ik maak ook nooit boodschappenlijstjes, dus moet ik tien keer per maand inkopen doen. Daar worden supermarkten dolgelukkig van.»

HUMO Waaraan kan je veel geld uitgeven?

BAHRI «Ik ga heel graag op hotel. De gesteven lakens, het ontbijtbuffet, heerlijk. Zelfs in mijn eigen stad ga ik op hotel. The Hotel ligt op 300 meter van mijn deur, maar toch heb ik er onlangs drie nachten gelogeerd. Dan ben je snel wat centen kwijt. Na de aanslagen, toen het toerisme in Brussel in een dal zat, organiseerden hotels een ludieke actie: als je in pyjama kwam, mocht je gratis overnachten. Dat moesten ze me geen twee keer vragen.

»Ik vlieg ook ontzettend graag in businessclass. Vooral bij de Arabische luchtvaartmaatschappijen, want die verwennen je echt. Ze halen je thuis op in een limousine, en terwijl jij in de lounge zit, regelen ze je check-in. Vervolgens brengen ze je halfdronken naar je lederen troon op het vliegtuig. Daar krijg je een vijfgangenmenu, eet je met zilveren bestek en drink je champagne. Met wat geluk zit je op een A380 en kun je in de bar op tien kilometer hoogte gin-tonics drinken. Dat is toch ongelooflijk? Maar het kost wel veel geld.»

HUMO Je bent een luxepaardje?

BAHRI «Wie leeft er niet graag luxueus? Maar ik ben geen materialist. Ik geef bijvoorbeeld nauwelijks geld uit aan kleren, maar luchtvaart is mijn passie. Er zijn mensen die een paar duizend euro aan een kostuum van Stijn Helsen geven, maar ik spaar liever voor een ticket van Brussel naar Hongkong met Emirates. De rest van het jaar draag ik dan wel een broek van 20 euro.»

HUMO Stel dat VTM je een lucratief contract aanbiedt, vertrek je?

BAHRI «Geld zal nooit de doorslag geven. Misschien ben ik naïef, maar ik vind dat de openbare omroep een maatschappelijke missie heeft, en daar wil ik graag deel van uitmaken. Als journalist kun je nergens beter zitten. Al vind ik dat onze vrienden uit Vilvoorde ook weergaloos werk leveren. Ze houden ons scherp.»

HUMO Je springt voor je werkgever op de barricades: op Twitter diende je Kris Hoflack, hoofdredacteur van de VTM-nieuwsdienst, van antwoord nadat hij had uitgepakt met de primeur van de arrestatie van Salah Abdeslam. Terwijl zij die live volgden, zond de VRT ‘Dagelijkse kost’ uit.

BAHRI «Het was niet aan mij om te reageren, dat besef ik nu wel. Maar ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Het parket had om veiligheidsredenen gevraagd om geen verslag uit te brengen. Wij volgden dat verzoek, VTM niet. De kranten pookten de rivaliteit tussen beide zenders toen op. ‘De VRT heeft het weer gemist,’ schreven ze. Als ze mijn lief onterecht afkraken, voel ik me uitgedaagd.»



ONKUISHEID

HUMO Hoe belangrijk is seks voor jou?

BAHRI «Ik ben een gezonde jongeman van 29, die sinds een paar maanden een nieuwe vriend heeft. Vul de rest zelf maar in.»

HUMO Ik snap het. Er worden overuren geklopt in de slaapkamer.

BAHRI (lacht) «Ik ben passioneel in alles wat ik doe. Ik vind het leuk dat het deze keer goed aanvoelt en meer is dan vrijblijvende seks. En we moeten daar niet flauw over doen: in de homogemeenschap is losse seks zowat de norm geworden. Als je iemand ontmoet, maakt seks bijna automatisch deel uit van het kennismakingproces. Dat was deze keer niet zo.»

HUMO Datingapps als Grindr maken losse contacten heel gemakkelijk. Gebruikte jij die?

BAHRI «Ja, hoor. Een hele vooruitgang, toch? De vorige generatie moest nog gaan cruisen in het Warandepark (lacht).

»Op den duur vond ik dat losse gescharrel wel beangstigend. ‘Ga ik nog wel een partner vinden?’ vroeg ik me af. Alles was zo oppervlakkig en zo vluchtig. Als je ’s middags iemand op Grindr ontmoette en pas ’s avonds met hem tussen de lakens dook, was je al een trage. Rondfladderen kan eventjes leuk zijn als je uit een lange relatie komt, maar je bouwt niks op. Seks wordt even banaal als een pak friet.»

HUMO Hoeveel sekspartners heb je al gehad?

BAHRI «Ik tel ze niet. Ik weet alleen met hoeveel vrouwen ik naar bed ben geweest: vier.»

HUMO Dus je bent biseksueel?

BAHRI «Neen, nu kan ik me geen seks met vrouwen meer voorstellen. Maar ik werd door mijn omgeving in de richting van meisjes geduwd, hoewel ik in mijn binnenste wist dat ik iets anders wou. Als kind voelde ik me al aangetrokken tot de jongenslijven in de schooldouches. En toen ik als puber naar porno keek, lette ik altijd op de mannenlijven. Frustrerend, want de vrouwenlichamen komen altijd meer in beeld (lacht).

»Pas op, ik ben verliefd geweest op die vrouwen en heb echt genoten van de seks met hen. Enkel orale seks is nooit gelukt. De directe confrontatie met pure vrouwelijkheid ging me nét iets te ver (bulderlacht).»

HUMO Wisten die vrouwen dat je homo was?

BAHRI «Mijn laatste vriendin wist dat ik ook op jongens viel. We keken zelfs samen naar homoporno. Ze vond dat niet erg. Ik had twee jaar lang een passionele relatie met haar. Zij was de laatste vrouw met wie ik seks had.»

HUMO Denk je dat jongeren zich nu sneller outen?

BAHRI «Ik vrees ervoor. Hoe meer de maatschappij geseksualiseerd raakt, hoe conservatiever jongeren worden. Dat merkte ik vorige zomer toen ik voor ‘Het journaal’ vragen over seks ging stellen op een scoutskamp. Vaak stonden ze met hun mond vol tanden. En toen ik na het interview zei dat ik op jongens viel, schrokken ze enorm: ‘Méén je dat? Eikes.’ Hopelijk gaan hun oogkleppen er binnenkort af.»

HUMO Ben je monogaam?

BAHRI «Ja. Maar ik heb wel begrip voor mensen met een open relatie. Dan moeten de kaarten wel open op tafel liggen. Overspel, bah! Anderzijds heb ik nog nooit in een relatie gezeten waar de mot in zit, dus die optie was nog nooit aan de orde.»



JALOEZIE

HUMO Hoe reageer je als je vriend met een andere man flirt?

BAHRI «Ik ben een jaloers type. Gelukkig kan ik daar met mijn partner over praten. Hij weet hoe zwaar ik in mijn jeugd en in vorige relaties onder bedrog geleden heb.»

HUMO Zijn homo’s jaloerser dan hetero’s?

BAHRI «Het is andersom, denk ik. Homo’s praten makkelijker over open relaties dan hetero’s. Volgens mij rijden hetero’s meer verborgen scheve schaatsen.»

HUMO Was je ooit al jaloers op een collega?

BAHRI «Ja. Ik heb moeten leren om anderen hun succes te gunnen. Ik dacht dat ik het talentvolle jonkie van ‘Het journaal’ was, tot Danira Boukhriss opdook en als een wervelwind carrière maakte. Iemand die hetzelfde parcours als jou loopt en je plots voorbijsteekt, dat wringt. Ongeveer vijf jaar geleden deed ik mee aan screentests om nieuwsanker te worden. Hanne Decoutere haalde het toen. Ook dat was zuur, maar nu ben ik er niet meer afgunstig over. Danira en Hanne verdienen hun succes, want ze zijn klasbakken.»

HUMO Zo te horen was je heel ambitieus.

BAHRI «Zeker. Ik geef toe dat ik zelfs misplaatste ambities had. Als je op je 23ste denkt ‘Het journaal’ te kunnen presenteren, is dat gewoon belachelijk. Vroeger was ik een ijdeltuit, van wie het ego gevoed werd door op tv te komen. Ik deed alles voor een stand-up in ‘Het journaal’, het maakte me niet uit wat het onderwerp was. Nu hoef ik niet meer op het scherm te komen.

»Onlangs wilde mijn eindredacteur dat ik live verslag uitbracht over de files door de werken in de tunnels. ‘Het verkeer verloopt hier vlot, waarom zou ik nog live gaan?’ pruttelde ik tegen. Vijf jaar geleden zou ik geen seconde getwijfeld hebben: live. Nu haal ik meer voldoening uit een scoop die ik verzilver. Als jij de bron bent en verschillende nieuwssites nemen je nieuws over, dan weet je dat je het verschil gemaakt hebt. Ik wil een journalistieke reputatie opbouwen. Het geeft me een kick als de CEO of een vakbondsafgevaardigde van Brussels Airlines me persoonlijk contacteert voor een primeur. Als ik dan in de studio bij Martine Tanghe uitleg mag gaan geven, is de naam Bahri belangrijker geworden dan het gezicht.»

HUMO Wat is je ultieme carrièredroom?

BAHRI «Als kind wou ik Martine Tanghe of piloot worden. Dat laatste ben ik aan het realiseren: ik volg een pilootopleiding. Halftijds piloot en halftijds journalist, dat lijkt me het walhalla op aarde. I’m working on it. Maar ik doe het rustig aan (knipoog).»