Rikkie Kollé, Miss Nederland: ‘Ik wist al heel vroeg dat ik iemand anders was: die piemel zat in de weg, ik wilde van dat ding af’

In shock was ik, toen ik hoorde dat de prachtige Miss Nederland Rikkie Kollé (23) online doodsbedreigingen kreeg. Zelf had de allereerste transgender miss wel verwacht dat niet iedereen even blij zou zijn met haar verkiezing, maar op haatberichten als ‘je gaat eraan als ik je tegenkom’ en ‘pleeg alsjeblieft zelfmoord’ was ze niet voorbereid. Eerst dacht ik: dit gaat ver, maar er zijn op dit moment nu eenmaal veel bange mensen die in een hyperconservatieve kramp zijn geschoten. Totdat ik ook in mijn eigen zelfverklaarde progressieve kring overal hoorde: ‘Een transvrouw als miss, dat kan niet.’

En toen was ik dus in shock. De één zei: ‘Ik ben feministe, en daarom vind ik dat een man een missverkiezing niet mag winnen.’ Een man? Kollé is geen man. ‘Dit is niet goed voor de samenleving,’ zei een ander. ‘Mensen krijgen tegenwoordig te veel tegelijk door hun strot geduwd, ze kunnen dat niet aan. Dat mondt uit in enge verkiezingsuitslagen.’ Zou kunnen, maar moeten we ons daarom gaan enten op de bange minderheid? Ik was er een week niet goed van, en al die tijd zag ik de beelden voor me van de 17-jarige Rikkie die in 2018 meedeed aan de tv-show ‘Holland’s Next Top Model’. De beeldschone tiener vertelt op een gegeven moment dat ze geboren is als jongen, en dat ze in transitie is. In haar ogen zie je de angst voor de reacties, maar de drang om te praten wint. Ze wil zeggen: ‘Dit is wie ik ben.’

RIKKIE KOLLÉ «Dat was precies wat ik toen voelde! Ik was net van de middelbare school, was nog jong en onzeker, maar ik wilde me niet verstoppen – ook al had ik al meermaals ondervonden dat mensen snel bang worden en altijd meteen een mening hebben als ze horen dat je transgender bent.»

HUMO Op je Instagram-pagina staan nare berichten die je hebt gekregen. Bij een foto waarop je je sproeten laat zien en je de vergelijking met Pippi Langkous maakt, merkt iemand op: ‘Pippi is een meisje en jij bent een jongen.’ Verderop staat: ‘There are men and there are women. The rest is disorder.’

KOLLÉ «Ja, daardoor is bij mij langzaam het gevoel gaan groeien om de wereld wakker te schudden en te zeggen: ‘Dit is ook mijn wereld. Ik ben net zo goed een mens en ik heb ook recht van bestaan.’»

HUMO Tijdens ‘Holland’s Next Top Model’ kreeg je ook een lading commentaar over je heen.

KOLLÉ «Maar toen heb ik niet gewonnen en is alles weer overgewaaid. Dat ik nu doodsbedreigingen krijg, komt doordat ik deze keer wel gewonnen heb. Dat is er te veel aan. Meedoen mag, maar winnen van geboren vrouwen, dat gaat niet. Dan krijg jij opeens de schuld van álles wat mensen niet aankunnen.

»Ik begrijp echt wel dat mensen zeggen: ‘We krijgen te veel op ons bord, al die nieuwe gendercategorieën, we hebben het gevoel dat alles door onze vinger glipt.’ Ik wil die mensen ook niet koste wat kost van gedachte doen veranderen, maar ik zou zo graag de kans krijgen om te zeggen: ‘Ik heb er niet voor gekozen om als jongen geboren te worden en er heel jong al achter te komen dat dat niet is wie ik ben.’ Tuurlijk had ik het zelf ook liever anders gehad. Als ik had mogen kiezen, dan zat ik hier nu als geboren vrouw. Maar zo is het nu niet gelopen.»

HUMO Ik heb al eerder gemerkt dat je met veel begrip reageert op die vreselijke berichten.

KOLLÉ «Ja, iedereen heeft tekortkomingen. Zulke mensen hebben een tekort aan empathie. Ze focussen op het deel van mij dat transgender is en denken dat ik alleen om die reden ben verkozen.»

HUMO Terwijl je niet voor niets in de finale hebt gestaan bij ‘Holland’s Next Top Model’ én daarna ook nog bij ‘Elite Model Look Nederland’.

KOLLÉ «Weet je, het heeft allemaal te maken met een gebrek aan kennis. Mensen weten niet hoe hard ik heb moeten knokken om te komen waar ik nu sta, weten niet door wat voor diepe dalen ik ben gegaan. Ze snappen niet dat ik niet alleen maar transgender ben, dat dat maar een klein stukje van mij is. Dat ik verder ook nog gewoon Rikkie ben. Dus ja, ik heb begrip voor bepaalde reacties. Totdat ze respectloos worden. Dan ben ik er klaar mee.»

HUMO Ik moest erg lachen om het motto van Club NYX in Amsterdam waar je vaak komt: ‘Life is short. Smile while you still have teeth.’ Een goeie spreuk om mee te geven aan alle haters.

KOLLÉ «Dat is waar (lacht). Lach eens om jezelf, neem jezelf niet té serieus. Ik maak het die mensen niet moeilijk. Ze maken het zichzelf moeilijk. NYX zit in de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam. Die hele straat is queer. Het was de eerste plek waar ik helemaal mezelf durfde te zijn, waar ik veilig was en op geen enkele vorm van haat stuitte. Ik had er het gevoel ergens deel van uit te maken – dat miste ik in het dagelijks leven heel erg. De geluksmomenten die ik daar heb beleefd, had ik heel erg nodig.»

HUMO Je bent de eerste transgender miss ooit. Je schrijft geschiedenis.

KOLLÉ «Ik besef dat. Vooral als ik berichten lees als: ‘jij opent deuren’ of ‘ik durf het nu misschien ook aan mijn ouders te vertellen’. Ik ben overspoeld door dat soort berichten. Dat geeft me zoveel voldoening!»

HUMO Je hebt je heel impulsief ingeschreven voor de verkiezing, las ik, maar deed toch ook al mee aan twee andere wedstrijden. Je wilde duidelijk heel graag model worden.

KOLLÉ «Dat is zo. Maar toen het me na die tv-programma’s niet lukte om te leven van mijn modellenwerk, begon ik steeds vaker te denken: misschien is het niet voor mij weggelegd. Ik ging Marketing studeren in Amsterdam, verdiende mijn geld met een simpel bijbaantje en maakte plezier met vriendinnen. Maar toen kwam opeens die oproep voor de Miss Nederland-verkiezing voorbij op Instagram en dacht ik: ik probeer het nog een keer.»

HUMO Droomde je er van kinds af aan van om model te worden? Leek dat je misschien het ultieme bewijs van vrouw-zijn?

KOLLÉ «Misschien wel, ja. Vooral het dramatische, het theatrale trok me aan, dat je je lekker over de top mag verkleden.»

HUMO Ik vind vooral je make-uploze Instagramfoto’s prachtig, maar er zijn er ook veel waarop je enorm opgemaakt bent. Je houdt van glamour en drag, hè?

KOLLÉ «O jaaa! Heerlijk vind ik het om zo helemaal in mijn fantasie op te gaan. Dan voel ik me supervrouwelijk, ben ik de prinses die ik vroeger wilde zijn.

»Ik vind voor de camera staan ook heel erg leuk. Als kind liep ik al door het huis op kleine hakjes en hield ik imaginaire modeshowtjes voor mijn ouders. Ze deden dan de gordijnen dicht, want voor de buitenwereld was ik toen nog Rik. Maar thuis kreeg ik altijd het podium dat ik zo graag wilde.

»Op mijn verjaardagsfeestjes nam ik alle kinderen mee naar mijn kamer en begon ik hen ook op te kleden, om daarna samen met mij op de catwalk te lopen. Zelfs de jongetjes kreeg ik soms zover (lacht). Kun je nagaan. In die tijd boeide dat allemaal niet. Ik denk niet dat dat nu nog zou lukken. Als ik al die haatberichten lees, denk ik: het is alsof we achteruit zijn geëvolueerd.»

'Als ik een match heb op Tinder, ben ik meteen eerlijk. Meestal krijg ik dan de reactie: 'O, je bent dus eigenlijk een jongen, laat dan maar. Ik heb zoveel leifde te geven, maar krijg de kans niet.' Beeld Ferieke Berendsen

KAPOTGEPEST

HUMO De Miss Nederland-kroon is eigenlijk de kroon op je transitie, zeg je.

KOLLÉ «Klopt. De onzekere, kleine Rikkie zegt nu tegen zichzelf: zie je wel, het is je gelukt. Je dacht dat je niet genoeg was, maar hier sta je nu.»

HUMO Voelde je je niet genoeg?

KOLLÉ «Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik één punt achterstond, omdat ik dat verhaal meedroeg waar iedereen altijd iets van vond. Dat maakte me heel onzeker.»

HUMO I was born to stand out, schrijf je ook wel heel stoer op je Insta.

KOLLÉ «Ja, van jongs af aan was ik anders, voelde ik dat ik op één of andere manier niet binnen de lijntjes paste. Ik voelde dat ik mijn best zou moeten doen om een plekje te bemachtigen in de maatschappij. Ik neem nog steeds niks voor lief. Ik moet voor alles vechten, ervoor gaan. Maar ik geloof dat er ergens ook bepaald is dat ik dat allemaal kán.»

HUMO You can watch me, mock me, block me or join me. But what you can’t do is stop me.

KOLLÉ «Zo is het (lacht). Al die mensen die me nare berichten sturen hebben niet door dat ze me zo alleen maar méér in het nieuws brengen en me een nog groter podium geven om mijn verhaal te vertellen, om mensen bewust te maken van hoe de vork aan de steel zit.»

HUMO Van wie heb je je lef, denk je?

KOLLÉ «Mijn moeder is een sterke, onafhankelijke vrouw. Allebei mijn ouders hebben me gesteund, maar mijn moeder is altijd in de bres gesprongen voor me – samen met mijn broer en zus. Het was voor haar ook niet makkelijk: haar zoon wilde plots haar dochter worden. Ga maar even naar de school op de buiten in Den Helder vertellen aan de leraren dat je kind voortaan in een jurk naar school wil. Ze was de enige in de wijde omgeving met zo’n kind.

»Ik weet nog goed dat ik als kind een pop wilde. In de speelgoedwinkel zei een vrouw tegen mijn moeder: ‘Volgens mij staat uw zoon hier verkeerd.’ Waarop mijn moeder: ‘Ze staat hier goed, dankjewel.’ Ze zei dat heel vriendelijk, maar stellig. Ze beschermde me keihard. Het is belangrijk dat er iemand is die de klappen voor je opvangt als je zo jong bent. Ik ken veel transgenders die dat geluk niet hadden en tijdens hun transitie helemaal alleen stonden.»

HUMO Kon je als kind onder woorden brengen wat er scheelde?

KOLLÉ «Nee. Ik wilde me gewoon goed voelen en merkte dat dat niet lukte als jongetje. Ik wilde alleen maar met meisjes spelen. Ik wilde jurkjes aan, wilde lang haar. Ik was stikjaloers op mijn zusje die barbies kreeg voor Kerstmis. Ik heb als een gek achter haar aan gerend rond de tafel om die pop af te pakken. Mijn ouders dachten eerst dat ik homo was – net zoals de broer van mijn moeder. Ze merkten al snel dat het dat niet was, maar het gegeven ‘transgender’ kenden ze niet.

»Toen ik 8 jaar was, is mijn moeder met me naar de huisarts gegaan, die heeft ons doorverwezen naar een universitair ziekenhuis en daar hebben ze haar uitgelegd dat ik genderdysforie had. Ik begreep niet alles, maar was wel opgelucht toen ze zeiden dat er een oplossing was, dat ik in transitie kon gaan. Daardoor werd mijn drang om als meisje naar buiten te treden alleen maar groter. En toen ik echt niet meer te houden was, is mijn moeder op school gaan overleggen en heeft ze gezegd: Rik komt van nu af aan als Rikkie naar school. In mijn klas is dat meteen door iedereen geaccepteerd. Helaas was onze school op dat moment in verbouwing, en zaten we tijdelijk in een noodgebouw van een andere school. De kinderen van die school hebben me kapotgepest. Ze trokken gekke bekken voor het raam, stonden me op te wachten, maakten me belachelijk op sociale media. Elke dag. En als er een dag niets gebeurde, wist ik dat het de volgende dag weer raak zou zijn. Ik ging elke dag met buikpijn naar school. Mijn vriendinnen namen het wel altijd voor me op, liepen achter de pesters aan en riepen: ‘Maak je excuses!’ Ik ben hun nog steeds heel dankbaar, want ik was zo’n gevoelig, klein hertje. Ik durfde niks te zeggen en barstte altijd meteen in tranen uit.»

HUMO Als je nu in Den Helder komt, denk je dan: eat your hart out!

KOLLÉ «Ik ga er alleen naartoe om mijn ouders, broer, zus en een paar vriendinnen te zien, verder kom ik er zeker niet voor de gezelligheid. Het is geen plek waar een mens zich kan ontwikkelen. Ik kom er soms nog wel eens zo’n pester tegen en kijk die dan recht in de ogen, maar zij kijken altijd weg. Ze beseffen, volgens mij, niet hoe zwaar ze mijn leven hebben gemaakt.»

HUMO Is je moeder trots?

KOLLÉ «Supertrots. Dat schrijft ze ook altijd bij mijn posts. Waarop ook zij bagger over zich heen krijgt: ‘Hoe kun je dit kind op de wereld hebben gezet!?’ ‘Jij had geen ouder mogen worden.’ Omdat ik haar kind ben, wordt zij gecanceld. (Zwijgt) Mijn moeder is als kind ook gepest – omdat ze wat voller was. Daarom begrijpt ze me zo goed.»

'Voor mijn operatie zette ik ook al foto's van mezelf online in lingerie. Ik had een goeie manier om alles eventjes goed weg te stoppen.' Beeld Instagram

BOBBEL

HUMO Hoe oud was je toen je in transitie ging?

KOLLÉ «Op mijn 13de kreeg ik puberteitsremmers en op mijn 16de vrouwelijke hormonen.»

HUMO Je draagt hormoonpleisters, maar die verstop je niet.

KOLLÉ «Nee. Die hormonen zijn voor altijd. Ze zullen me er altijd aan herinneren dat ik transgender ben.»

HUMO Loiza Lamers, ook een transgender, won in 2015 ‘Holland’s Next Top Model’. Dat was een cruciaal moment voor jou.

KOLLÉ «O, jaaa! Ik had haar het hele seizoen gevolgd en was superfan. Toen zij won, heb ik gehuild. Die erkenning. Dat het kón, daar als transgender staan.»

HUMO Vandaar dat jij je ook voor ‘Holland’s Next Top Model’ inschreef en daarna voor ‘Elite Model Look’. Het was voor jou een manier om zelfvertrouwen te kweken, vertelde je eerder.

KOLLÉ «Ja, ik heb van elke deelname geleerd. Ik leerde kritiek te incasseren en dóór te gaan. Ik heb na die programma’s ook redelijk wat modellenwerk gedaan. Dat is niet uitgepakt zoals ik had gehoopt, maar het heeft me wel zelfstandiger gemaakt.»

HUMO Er is ook wel even iets misgegaan. Je bent een periode zo goed als gestopt met eten?

KOLLÉ «Ja. Ik heb voor een akelig modellenbureau gewerkt dat me gouden bergen beloofde. ‘Máár,’ zeiden ze, ‘je taille moet smaller.’ Niemand in mijn omgeving had ervaring in de modellenwereld, mijn moeder ook niet, dus dachten we: misschien hoort dat er nu eenmaal bij. Ik ging dus afvallen, leefde op den duur op appels en crackers en woog niks meer. Gelukkig besefte ik op tijd: dit gaat de verkeerde kant op. Ik was mezelf helemaal aan het verliezen.»

HUMO Je bent echt wel een keiharde doorzetter. Ik was verbaasd toen ik ontdekte dat je pas in januari dit jaar je definitieve operatie hebt ondergaan, net voor de voorrondes van Miss Nederland van start gingen.

KOLLÉ «Ik vraag me nu nog steeds af hoe ik dat gedaan heb.»

HUMO Zonder die operatie had je niet mogen deelnemen.

KOLLÉ «Neen. Maar dan had ik ook niet wíllen deelnemen. Ik wist dat ik in bikini op de catwalk zou moeten lopen. En dat ik met één van de andere meiden op een kamer zou moeten slapen. Dan moet je met zoveel dingen rekening houden, daar zou ik gek van worden. Ik zou dat de anderen niet willen aandoen. Ik heb heel veel respect voor transgenders die oké zijn met hun geslacht, wel vrouwelijke hormonen willen, maar geen operatie. Maar ik denk dat het moeilijk is om op die manier mee te doen aan een missverkiezing.»

HUMO Je plaatste voor je operatie wel al foto’s van jezelf in lingerie.

KOLLÉ «Ja. Ik had wel een goeie manier om alles eventjes goed weg te stoppen (lacht). Ik wilde niet wachten. Als ik zin had om te shinen en ik voelde me lekker in mijn lichaam, dan ging ik ervoor. Natuurlijk zat die piemel in de weg. Natuurlijk wilde ik van dat ding af. Ik had er een afschuw van. Maar ik wilde me er niet door laten belemmeren om de dingen te doen waar ik zin in had.

»Weet je, als je zoveel nare reacties krijgt op wie je bent, dan komt er een moment dat je denkt: ik ga die reacties tóch blijven krijgen. Dus leef in het moment en doe waar je je goed bij voelt. Anders laat je die zure mensen winnen.»

HUMO Ik las dat iemand schreef: ‘Ik zie die bobbel in je broek wel, hoor.’ Hoe haal je het in je hoofd, dacht ik.

KOLLÉ «Ik denk dan: is dat hoe jij wil kijken? Prima. Ik heb nooit verstopt dat ik nog niet geopereerd was.

»Ik zal het telefoontje nooit vergeten: ‘Hallo, u staat op de lijst voor een geslachtsveranderende operatie en we hebben een plaatsje voor u!’ Eindelijk, dacht ik. Eindelijk is het zover.»

HUMO En dan nog net op tijd voor die verkiezing!

KOLLÉ «Het moest zo zijn (lacht). Al was het echt wel nipt.

»Toen de eerste castings begonnen, was ik net weer twee weken op de been. Daarvoor zat ik in een rolstoel en kon ik maar kleine stukjes lopen. Het lukte me in het begin ook nauwelijks om weer op hakken te lopen. Mijn lichaam moest opnieuw aan alles wennen. Na elke casting barstte ik van de pijn. Maar als ik weer een ronde verder mocht, dacht ik: het was het waard.

»Ik ben uiteindelijk heel snel hersteld. Voor een optimaal herstel geven ze een jaar, maar ik doe alweer alles. Ik sport, dans op mijn hakken. En vooral: ik ben nu bevrijd! Alles klopt nu.»

'Als kind liep ik al door het huis op hakjes en hield ik modeshows voor mij ouders. Ze deden dan de gordijnen dicht, want voor de buitenwereld was ik toen nog Rik.' Beeld Ferieke Berendsen

CHATBOX

HUMO Is je zus jaloers op jou nu je Miss Nederland bent?

KOLLÉ «Neen. Zij heeft ook meegedaan aan de verkiezing: we hadden ons samen ingeschreven.»

HUMO Echt?!

KOLLÉ «Ja, telkens als we samen naar de volgende ronde gingen, waren we door het dolle heen. Ze raakte tot bij de laatste 25, maar toen viel ze af en moest ik alleen verder. Ze vond het jammer en heeft er even mee gezeten. Maar ze heeft snel de knop omgedraaid en is gaan supporteren voor mij. Ze is supertrots.»

HUMO Lijkt ze op jou?

KOLLÉ «Nee, ze heeft een Moluks tintje – mijn vader is van de Molukken (Indonesië, red.).»

HUMO Je hebt veel plannen. Je wilt onder andere een chatbox opzetten waar je jongeren de informatie wilt geven die jij als kind graag gehad had. Wat, bijvoorbeeld?

KOLLÉ «Vooral dat transgender zijn normaal is. Dat het niet iets geks is, dat je er niks aan kunt doen en dat je er trots op mag zijn. Dat er hulp is. Dat er zoiets als transitie bestaat. Dat je niet alleen bent. En dat er plekken zijn waar ze je met open armen zullen ontvangen als je thuis geen steun vindt.»

HUMO Je bent echt gelukkig, hè?

KOLLÉ «Heel erg.»

HUMO Alleen op liefdesvlak loopt het nog niet op rolletjes.

KOLLÉ «Nee (zucht). Het is niet simpel.»

HUMO Je valt op mannen en vrouwen, heb ik begrepen.

KOLLÉ «Ik heb nog nooit een relatie gehad met een vrouw, maar ik ben wel zo open-minded dat ik verliefd kan worden op een persoon. Dus ik sluit niks uit. Tot nu toe gaat mijn voorkeur uit naar mannen, maar mannen wijzen me vaker af dan vrouwen. In de ogen van heteromannen voldoe ik kennelijk nog steeds niet. Hoe op en top vrouw je ook bent, mét vagina én borsten...»

HUMO ...én beeldschoon én Miss Nederland.

KOLLÉ «Als ik via Tinder een match heb, ben ik altijd meteen eerlijk. Dan krijg ik meestal de reactie: ‘O, je bent dus eigenlijk een jongen, laat dan maar.’

»Ik weet wel dat ik sterk genoeg ben om door te gaan, maar op die momenten breek ik toch een beetje. Dan denk ik: waarom? Waarom ben ik niet geboren als de vrouw die ik ben? Dan had ik nu een vriend gehad. Ik heb zoveel liefde te geven, maar krijg de kans niet. Dat geeft me een machteloos gevoel. Maar goed, ik geloof dat er wel iemand op de aardbodem loopt die voor mij bestemd is. Die kom ik vast nog wel tegen. Ik ben niet hongerig op zoek naar een relatie.»

HUMO Ik kan niet geloven dat je na je verkiezing geen aanzoeken hebt gekregen.

KOLLÉ «Die waren er wel, maar meestal van mannen die het als een kick zagen. Daar pas ik voor. Ik vond het een beetje teleurstellend. Ach, ik heb het nu toch veel te druk voor een relatie.»

HUMO Hoe Indonesisch voel jij je eigenlijk?

KOLLÉ «Ik ben nog nooit in Indonesië geweest. Ik wil er wel heel graag naartoe. Mijn ouders zeggen dat mijn Indonesische oma heel trots op mij zou zijn geweest. Zij was een galante dame die ervan hield zich op te kleden. Ik heb, zegt iedereen, haar lippen en haar ogen.»

Twee dagen later zie ik in ‘Moonage Daydream’, de briljante documentaire over David Bowie, interviewer Russell Harty naar de glitterende plateausandalen van Bowie kijken. Hij vraagt: ‘Are those men’s shoes, women’s shoes or bisexual’s shoes?’ Waarop Bowie zegt: ‘They’re shoe shoes, silly.’ Het is 1973 en iedereen lacht.