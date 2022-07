‘Rock-‘n-roll’ is niet bedacht voor zeventigers’: vijf stukken om u optimaal voor te bereiden op de Stones in Brussel

Als de coronagoden ons goedgezind zijn staan The Rolling Stones vanavond eindelijk in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Bent u erbij en wilt u zich optimaal voorbereiden? Met deze artikels geraakt u sneller opgewarmd dan u ‘staanplaats voor 149 euro’ kan zeggen. Gaat u vanavond niet? Geen nood, voor de prijs van een ticket koopt u zoveel Humo-abonnementen dat u uw fomo kan opvullen met hoogstaande journalistiek. Te beginnen met onderstaand leesvoer!

Mick Jagger: ‘Rock-’n-roll, en eerlijk gezegd om het even welke vorm van popmuziek, is niet bedacht voor zeventigers’

Om hun 60ste verjaardag luister bij te zetten, touren The Rolling Stones door Europa. En óf Sir Michael Philip Jagger er zin in heeft: op deze bladzijden zal het bijna 79-jarige gegroefde gezicht van de groep honderduit praten over nieuwe muziek, zijn rivaliteit met Paul McCartney en de veelgeliefde Stone die het jubileum net niet haalde, drummer Charlie Watts. ‘Als we op het einde buigen voor het publiek steekt het me: geen Charlie.’

Beeld Isopix

‘Ga toch maar kijken, op 11 juli in Brussel. En kom later niet klagen als u die afspraak met de geschiedenis hebt gemist’

Onze Man weet al wat u vanavond mag verwachten: samen met 45.000 andere blije zielen zag hij de Stones toen ze hun ‘SIXTY’-tournee aftrapten in het Estadio Wanda Metropolitano in Madrid, op de eerste dag van juni. Hij zag toen hangborstjes en bloed op de planken.

Op een van de volgende stops, in Londen, zag Onze Man wederom hoe de Stones triomfeerden. ‘Mick kan mij krijgen’, klonk het overtuigd.

Beeld Redferns

Een ‘twelvepack’ dankzij pilates: hoe zeventigers als Mick Jagger fit blijven rocken

Wie vanavond in het Koning Boudewijnstadion even een paar seconden met gesloten ogen van de muziek van de Rolling Stones geniet, loopt het risico dat Mick Jagger plotseling een paar meter verderop staat. De filmpjes van recente Stones-concerten laten het haarfijn zien: ook als 78-jarige, in 2019 voorzien van een verse hartklep, raast Jagger nog over het podium. Maar Jagger is lang niet de enige 70-plusser die blijft touren. Hoe houden Jagger, Tom Jones en Paul McCartney dat vol?

Keith Richards: ‘Als ik water drink, denk ik er de smaak van wodka bij. Dat helpt’

Roken en drinken doet Keith Richards op zijn leeftijd niet meer, maar stoppen met muziek maken? Nooit. Daarvoor maakt spelen hem veel te gelukkig. Op de dag van het Rolling Stones-concert op de Heizel vertelt de iconische gitarist waar hij nog meer blij van wordt. ‘Twee jaar covid deed rare dingen met me: ik ging plots tv-series kijken’.

Beeld BBC/Mercury Studios

Dwarskijker: Mick Jagger verdiende een betere premature uitvaart dan ‘My Life As a Rolling Stone’ ★★☆☆☆

‘My Life as a Rolling Stone’ was een vakkundig gemaakte, maar kritiekloze hagiografie over een schoffie met een adellijke titel, en een laudatio door generatiegenoten van Tina Turner tot Rod Stewart. Maar die hoorde je alleen, niemand kwam in beeld: het was de one man show van vader Jagger, die van de 60 minuten zo’n 59 pontificaal het scherm vulde.