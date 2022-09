Rode aarde uit een zilveren schaal en een koets voorgetrokken door 138 mariniers: het stappenplan van ‘Operatie Eenhoorn’ na de dood van The Queen

Het paleis heeft een speciaal plan opgesteld nu de Britse koningin Elizabeth in haar Schotse kasteel Balmoral is overleden. Onder de titel ‘Operatie Eenhoorn’ is daarin geregeld wat er moet gebeuren.

Haar familie en dokters waren donderdagmiddag op het moment van Elizabeths overlijden aanwezig. In deze laatste uren had de belangrijkste arts van de koningin, professor Huw Thomas, de leiding. Nadat de dood door hem officieel werd vastgesteld, werd Charles per direct koning. De media brachten het nieuws rond 19.30 uur onze tijd.

Op de toonaangevende zenders spreken nu koninklijke experts. Radiostations hebben hun muziek afgestemd op het treurige nieuws. Tv-presentatoren dragen een zwart pak. De website van het paleis is op zwart gegaan.

Speciale voorbereidingen

Ook politiek en maatschappelijk gebeurt er het nodige nu de Queen is gestorven. Zo worden beide kamers van het parlement teruggeroepen, zullen mensen eerder naar huis gaan van hun werk en zullen vliegtuigpiloten het nieuws aan hun passagiers aankondigen. Ook gaan overal in het land kerkklokken luiden.

Balmoral Castle, waar de koningin nu verblijft. Beeld AP

De koningin verbleef jaarlijks drie maanden in het kasteel en daarom zijn, nu ze daar is overleden, speciale voorbereidingen getroffen. ‘Operation Unicorn’ omvat de onmiddellijke stopzetting van de zaken in het Schotse parlement, zodat de autoriteiten zich kunnen voorbereiden op een staatsbegrafenis. Het is te verwachten dat honderdduizenden mensen van over de hele wereld naar de regio stromen.

De plannen behelzen nu dat Elizabeth wordt opgebaard in Holyroodhouse. Daarna zal haar kist naar de kathedraal op de Royal Mile worden vervoerd, om ten slotte vanaf het centrale station Waverly per koninklijke trein langs de oostelijke kustlijn naar Londen te worden gebracht. De koning gaat vrijdag naar Londen. Er wordt drukte verwacht bij overwegen en op perrons over de hele lengte van het traject.

Terug naar Buckingham Palace

In elk scenario keert het lichaam van de koningin vervolgens terug naar de troonzaal in Buckingham Palace, die uitkijkt op de binnenplaats. Er zal een altaar, een lijkkleed en de koninklijke standaard zijn, en speciale bewakers houden de wacht. Het personeel, waarvan sommige mensen al vijftig jaar voor Elizabeth werken, kan daar langslopen om afscheid te nemen.

Koningin Elizabeth II kijkt naar de kist waarin haar overleden man ligt, tijdens zijn begrafenis in St George's Chapel. Beeld Brunopress

Vanaf de aankomst van Elizabeth in de hoofdstad gaat de operatie ‘London Bridge’ heten. De koninklijke begrafenis zal na een rouwperiode van tien dagen plaatsvinden. Daarvoor moet flink wat werk worden verzet, gecoördineerd vanuit het paleis. In eerste instantie komt het regeringsteam – dat politie, veiligheid, transport en krijgsmacht coördineert – samen. Er moeten ongeveer tienduizend tickets voor genodigden worden verstuurd, waarvan de eerste snel nodig zullen zijn voor de proclamatie van koning Charles. Leden van de Europese koningshuizen zullen rondom de begrafenis verblijven op het paleis, andere gasten in hotels.

Op de vierde dag na haar overlijden zal de kist van Elizabeth verhuizen naar Westminster Hall, waar hij vier volle dagen zal blijven staan. De processie vanaf Buckingham Palace wordt de eerste grote militaire parade van operatie London Bridge. Koning Charles, dan terug van een rouwreis, is erbij. Op die locatie mag het publiek vervolgens enkele dagen langslopen om de geliefde vorstin de laatste eer te bewijzen. Er worden een half miljoen mensen verwacht.

De dag van de begrafenis

Bij de start van de dag van de begrafenis worden in de stille zaal de juwelen van de kist gehaald en schoongemaakt. Deze dag is voor veel Britten feitelijk een vrije dag: winkels gaan dicht of hanteren openingstijden zoals op feestdagen. De beurs gaat niet open. En de avond ervoor zullen er overal in het Verenigd Koninkrijk kerkdiensten zijn.

Exact om 09.00 uur slaat Big Ben. De afstand van Westminster Hall, vanwaar de kist bijna twee uur later wordt vervoerd, tot de abdij is slechts een paar honderd meter. De tweeduizend gasten zullen dan al binnen zitten. Verborgen televisiecamera’s filmen alles. Als de kist om 11.00 uur de abdijdeuren bereikt, valt het land totaal stil.

In de abdij zal de aartsbisschop spreken. Tijdens gebeden zullen de omroepen zich onthouden van het tonen van koninklijke gezichten. Wanneer de kist weer tevoorschijn komt, zullen de lijkdragers hem op een groene koets plaatsen. Die zal worden voortgetrokken door 138 jonge mariniers.

Daarna volgt een rit door heel Londen die eindigt bij Windsor Castle, 36 kilometer verderop. De koninklijke huishouding zal daar op haar wachten, staande op het gras. Dan worden de kloosterpoorten gesloten en zullen de camera’s stoppen met uitzenden. Binnen in de kapel zal de lift naar het koninklijke gewelf dalen en koning Charles zal een handvol rode aarde vanuit een zilveren schaal laten vallen.

Aan de hele operatie is jaren gewerkt en er werd jaarlijks drie keer over vergaderd om alle puntjes op de i te hebben zodra het moment daar is. Want tijdens de begrafenis zijn de ogen van de hele wereld op Londen gericht.

(AD)