Rode Duivel Wout Faes: ‘Ik voel niet de aandrang om vijf auto’s te kopen, ik geniet vooral van de rust’

Ooit strandde hij bij Anderlecht in de wachtkamer, maar Wout Faes (25) is bezig aan een haast geruisloze opmars waarvan het eindpunt nog niet in zicht is. Er is zelfs geen Rode Duivel die méér minuten maakte onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco dan de sterke centrale verdediger, namiddag staat hij opnieuw in de basis tegen Azerbeidzjan. Zijn krullenbol torent boven iedereen uit, maar zijn voeten staan stevig op de grond. ‘Alles went, zelfs spelen tegen Lionel Messi’

HUMO Plots gaat het snel. ­Onder bondscoach ­Roberto Martínez kwam je niet van de bank, onder zijn opvolger ­Domenico ­Tedesco ­speelde je de eerste matchen élke ­minuut.

WOUT FAES «Het is ongelooflijk. Ik heb lang moeten wachten op een kans, dus dit doet deugd.»

HUMO Wat onthoud je daarvan?

FAES «Dat je veel geduld moet oefenen. Onder Martínez was ik vaak bij de selectie, maar kreeg ik geen speel­minuten. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen hebben jarenlang aan elkaars zijde gespeeld. Daar kom je niet zomaar tussen. Maar ik vond dat ­Martínez me wel af en toe een páár minuten had kunnen geven. Op den duur werd dat frustrerend. Je klopt op de deur, maar ze gaat niet open. Met de komst van Tedesco ben ik naar het andere uiterste gegaan. Hij heeft me met­een opgebeld. En bij onze eerste ontmoeting belegde hij een vergadering met mij en zijn voltallige staf. Hij liet beelden zien van mijn wedstrijden bij Leicester: de manier waarop ik durfde te verdedigen en initiatief nam aan de bal, beviel hem. Bij de nationale ploeg wilde hij hetzelfde zien. ‘Grijp je kans,’ zei hij. ‘Iedereen begint met een propere lei.’»

Beeld Photo News

HUMO Hoe heb je het er tot nu toe van afgebracht, vind je?

FAES «Ik heb mezelf getoond. Ik ben kritisch genoeg om te weten wat goed is en wat niet. Maar de bondscoach zegt dat hij tevreden is.»

HUMO De kansen liggen voor het grijpen achterin, nu ­Alderweireld is gestopt bij de ­Duivels.

FAES «Dat is zo, maar het is me niet in de schoot geworpen: er zijn nóg jongens die voor die plaats strijden. Dat geldt trouwens voor meer posities in het elftal: Eden Hazard en Axel Witsel zijn ook gestopt. Er zijn nieuwe jongens bij gekomen. Er waait een nieuwe wind en je voelt dat iedereen zich wil bewijzen.»

HUMO Was hij weg, die drang?

FAES «Dat zou ik niet zeggen. Misschien was het gewoon... (Denkt na) Het voetbal is onderhevig aan cycli. Die jongens hadden alles meegemaakt en mooie resultaten behaald. Maar dat laatste was moeilijker geworden op het eind. Tegenstanders wisten hoe we speelden en stelden zich daarop in. Onder Tedesco zijn we tactisch flexibeler geworden.»

HUMO Waarom gaf Martínez je geen kans?

FAES «Het heeft tot mijn transfer van Reims naar Leicester geduurd vóór ik voor vol werd aangezien. Misschien liep hij niet hoog op met de Franse competitie? Dat ik mijn selectie voor het WK te danken heb aan amper tien wedstrijden bij Leicester, is toch raar? Het is natuurlijk ook zo dat ­Martínez lang met dezelfde spelers heeft gewerkt. Hij wist wat hij aan hen had en greep daarom steeds naar hen terug. Ik begrijp dat. Maar daardoor heb ik wel lang op mijn tanden moeten bijten.»

HUMO Misschien moet je daar blij om zijn, als je ziet hoe het Zeno Debast is vergaan. Door Martínez uit het niets tot Rode Duivel gebombardeerd, met­een de mist ingegaan en daar maar moeizaam van hersteld.

FAES (denkt na) «Het is een godsgeschenk om op die jonge leeftijd al zulke kansen te krijgen. Maar het klopt wel: misschien hadden ze hem beter rustig laten groeien. Dat doet Tedesco ook: hij vindt dat zoiets geleidelijk moet gebeuren. Maar Zeno komt wel terug.»

HUMO Na het WK ging het van kwaad naar erger met Lei­cester. Heb je na de degra­datie gevreesd voor je plek bij de Rode Duivels?

FAES «Natuurlijk. Zoiets kruipt in je hoofd. Maar voor Tedesco maakte het geen verschil. Af en toe ontving ik zelfs een berichtje. Hij schreef dat ik voor hem dezelfde speler bleef, dat ik deel uitmaakte van zijn ploeg, en dat hij op mij rekende. Dat was een geruststelling. De buitenwereld maakte er een groter probleem van dan de bondscoach.»

HUMO Niet alleen de buiten­wereld, ook Thibaut Courtois.

FAES «Wat heeft hij gezegd?»

HUMO Na het teleurstellende gelijkspel tegen Oostenrijk zou hij in de kleedkamer hebben uitgehaald naar de spelers die met hun club waren gedegradeerd. Daar ben jij er één van.

FAES «Eerlijk, ik heb dat niet gehoord. En veel andere jongens volgens mij ook niet. Ik weet wel dat het een item was in de kranten.»

HUMO Kun je begrip opbrengen voor de kritiek?

FAES «Ik begrijp dat emoties soms de bovenhand nemen, maar zoiets mag je niet zeggen, vind ik. Ik geloof ook niet dat hij het heeft gedaan. Toch niet voor de hele groep. Anders had ik het wel gehoord.»

HUMO Dat hij de aanvoerdersband niet had mogen dragen, lag hem ook al zwaar op de maag.

FAES «Ook daar hebben wij weinig van meegekregen. Courtois was ineens weg, hè (lacht). Dat heeft het groeps­gevoel zeker verstoord. Gelukkig hebben we die week afgesloten met winst tegen Estland.»

HUMO Je speelt nu met Lei­cester in de Championship, de Engelse tweede klasse. Is dat een nadeel?

FAES «We spelen voor de titel. Is het dan beter om een heel seizoen achter een ongrijp­bare bal in de Premier League aan te lopen? Het niveau in de Championship is ook niet niks. In Engeland noemen ze het de moeilijkste competitie ter wereld. Ik ben er al stevige spitsen tegengekomen, het lijkt soms wel rugby (lacht).»

HUMO Het blijft hard, zo’n ­degradatie.

FAES «Ik heb gevloekt! Ik had voor vijf seizoenen getekend. Dan denk je: ik zit goed voor een tijdje. Dat het toch gebeurt, is pijnlijk. Hoe kán dit? Die vraag spookt soms nog door mijn hoofd.

»Onze laatste wedstrijd was thuis tegen West Ham. Een wedstrijd op leven en dood: we moesten winnen. Dat deden we. Maar omdat Everton ook won, degradeerden we toch. Na de wedstrijd kwam John ­Terry, onze assistent, naar me toe: ‘Jij hebt gespeeld alsof er niets aan de hand was.’ Dat was ook zo. Ik had vóór de wedstrijd jongens zien kapotgaan van de stress. Waarom, dacht ik. Had dan tien speeldagen eerder op ­leven en dood gespeeld! Volgens mij was dat het probleem: dat iedereen te lang heeft gedacht dat we te veel kwaliteit hadden om te zakken.»

HUMO Hoe kijk je terug op je ­eigen seizoen?

FAES «Tevreden. Ik heb me goed aangepast aan het niveau. Van de eerste wedstrijd tegen Tottenham tot de laatste heb ik alles gespeeld.»

HUMO Je debuut tegen Tottenham was een afknapper: 6-2.

FAES «Brendan Rodgers, op dat moment onze trainer, heeft me toen na de wedstrijd voor de hele kleedkamer toegesproken: ‘Als je in zulke omstandigheden je debuut kunt maken, kan het alleen maar beter worden.’ Ik had geen slechte wedstrijd gespeeld. Maar dat gelooft natuurlijk niemand: er stond 6-2 op het bord.»

HUMO Ook van Liverpool ver­loren jullie: 2-1, twee owngoals van jou. Dat onthouden mensen, niet het ­rijtje clean sheets tussendoor, toen er nog geen vuiltje aan de lucht leek.

FAES «Zo is dat. Ongelooflijk, wat toen is gebeurd. In beide situaties wilde ik het té goed doen. Het zag er knullig uit. Vijf jaar geleden zou ik me de commentaren hebben aangetrokken en er hard van hebben afgezien. Nu heb ik de knop meteen omgedraaid.»

HUMO Heb je deze zomer geprobeerd om een transfer te versieren?

FAES «Er zijn gesprekken geweest. Maar het had ook geen zin om te kiezen voor een club waar ik op de bank zou zitten. Dát zou pas nadelig zijn geweest voor mijn positie bij de nationale ploeg.»

‘Mijn vrouw offert zich op om mijn droom waar te maken. Uit liefde, zegt ze altijd. Maar ik zal het nooit vanzelfsprekend vinden.’ Beeld Titus Simoens

GEEN OPGEVER

HUMO Je bent relatief nieuw bij de Rode Duivels, ook al ben je al 25.

FAES «Ik heb al wat wedstrijden op de teller staan (lacht). Ik heb nooit gekke transfers gedaan, maar altijd de juiste stappen gezet en gekozen voor clubs waar ik zou spelen.»

HUMO Er is lang aan jou ge­twijfeld.

FAES (knikt) «Misschien omdat ik meer opval dan andere spelers? Iedereen maakt fouten, maar bij mij heeft iedereen ze altijd gezien.»

HUMO Je komt uit de jeugd van Anderlecht, waar je het nooit tot het eerste elftal hebt geschopt. Dat speelt vast ook mee: ‘Er zal wel iets aan mankeren.’

FAES (knikt) «Ik behoorde tot de generatie met Dodi Lukebakio en Orel Mangala. Hen is het ook niet gelukt.»

HUMO Met je sterke lijf heb je een atypisch Anderlecht-­profiel. Mag ik dat zeggen?

FAES «Zeker (lacht). Op mijn 14de had ik de keuze tussen Club Brugge en Anderlecht. Bij Lierse, mijn club op dat moment, vonden ze me beter bij Brugge passen. Maar ik zei: ‘Zou het niet slim zijn om naar Anderlecht te gaan en daar mijn technische mankementen weg te werken?’ Mijn ouders keken raar op, maar het is niet slecht uitgedraaid. Ik heb veel vooruitgang geboekt bij Ander­lecht. Dat Tedesco mijn initiatief aan de bal op prijs stelt, is het beste bewijs.»

HUMO Je was 18 toen René ­Weiler coach was van Anderlecht. Hij vond de paars-witte jeugd over het paard getild. Had hij gelijk?

FAES «Volgens mij niet. Als je ziet waar jongens als Dodi, Orel, ik en anderen nu staan: dat spreekt toch voor zich? Kijk, mij hoor je niet zeggen dat ik klaar was voor een plaats als basisspeler. Maar waarom ons niet enkele minuten gunnen wanneer we 3 of 4-0 voorstonden? Die frustratie sloop ook in mijn spel wanneer ik in het weekend bij de beloften moest spelen nadat ik de hele week met de A-ploeg had getraind.

»Ik heb toen zelf aangegeven dat ik nood had aan een andere omgeving. Ik werd uitgeleend. Eerst aan Heerenveen, waar ik mijn profdebuut heb gemaakt, daarna aan Excelsior. Toen ik na dat jaar naar Anderlecht terugkeerde, had de club een hele remake ondergaan. Marc ­Coucke had Anderlecht gekocht, en in zijn zog was een hoop volk van Oostende meegekomen. Ik voelde aan álles dat ik niet meer in hun verhaal paste. Het was beter dat ik vertrok. Definitief, die keer.»

HUMO Je koos bewust voor een club in België: je wilde jezelf per se aan het Belgische publiek kunnen tonen.

FAES «Ik wilde mezelf bewijzen. Of juister: het ongelijk van anderen bewijzen. Ik trok naar KV Oostende. Om te spelen, beter te worden, fouten te maken en uit die fouten te leren.»

HUMO Gert Verheyen was de coach die je naar Oostende heeft gehaald.

FAES «Hij heeft de loper voor mij uitgerold in de Belgische eerste klasse. Daar ben ik hem enorm dankbaar voor. Gert kende me van bij de nationale jeugdploegen (waar hij bondscoach was, red.). Hij wist wat ik kon. Het mooie aan hem is dat hij zo’n eerlijke, nuchtere mens is. Hij zal nooit rond de pot draaien.»

HUMO Volgens hem was je een vroegrijpe tiener met wie hij al gesprekken over tactiek kon voeren.

FAES «Voetballen is wat ik het liefste doe, dus vind ik het geen moeite om me in het spelletje te verdiepen. Gert vroeg me soms naar mijn mening over hoe we in het weekend zouden spelen. Een andere 19-jarige interesseert dat misschien niet. Mij wel. Misschien verklaart dat ook waarom ik zover ben geraakt.»

HUMO Je bent geen opgever.

FAES «Dat klopt. Mijn werkkracht is mijn troef.»

HUMO Verheyen vergelijkt je graag met Carles Puyol, de ­iconische krullenbol achterin bij Barcelona.

FAES (lacht) «Een groot compliment! In mijn kamer in het ­ouderlijk huis hangt nog steeds een poster van Puyol.»

HUMO Hij noemde de vergelijking wel een beet­je bij de haren getrokken. Je bent vaak om de verkeerde redenen met Puyol vergeleken: je krullen.

FAES (lacht) «Dat is gelukkig al verbeterd.»

HUMO Ook vergelijkingen met David Luiz waren nooit ver weg. Toen hij bij Chelsea speelde, stuurde hij je een ge­signeerd truitje om je naar de Londense club te lokken.

FAES «Dat truitje hangt ook in mijn kamer. Maar ik heb hem nooit ontmoet.»

‘Ik voel me in alle opzichten comfortabe­ler onder bondscoach Domenico Tedesco. Hij laat ons vrij op het veld. Die flexibiliteit was er bij Roberto Martínez niet.’ Beeld Photo News

STIL GEWORDEN

HUMO Je bent niet de enige Rode Duivel met een op­vallend kapsel. Ook Arthur ­Theate springt eruit. Wie is er het meest mee bezig?

FAES «Hij! Zeker weten (lacht). Hij staat zijn haar de hele tijd te kammen. Dat doe ik niet: ik sta ermee op en ga ermee slapen zoals het valt.»

HUMO Net als jij heeft hij via Oostende en Frankrijk zijn plek bij de Rode Duivels afgedwongen. Niemand had dat verwacht.

FAES (lacht) «Ongelooflijk, hè. Alsof het voorbestemd is.»

HUMO Frankrijk heeft je goed gedaan, niet?

FAES (knikt) «Het is de ideale stap voor mij geweest. De ­Ligue 1 is een onderschatte competitie. Maar kijk eens naar de transfers in het topvoetbal: Engelse en Italiaanse clubs komen massaal shoppen in Frankrijk.

»Reims was een leuke, familiale, maar ambitieuze club. Nergens heb ik me zo goed geamuseerd. Vooral het tweede jaar, toen we een trainer hadden die vol in mij geloofde. De resultaten waren goed en ik leerde snel bij. Ik voelde: hier kan ik doorgroeien. Dat is wat mij triggert: waar ligt mijn plafond? Ik heb niet het gevoel dat ik dat al bereikt heb. Zonder hautain te willen klinken: bij Reims merkte ik met­een dat ik eerste keus zou zijn. Na één jaar kreeg ik al aanbiedingen van andere clubs, maar dat vond ik te vroeg. Ik heb nog nooit iets overhaast gedaan. Dat is ook de reden waarom ik al 25 ben en nu pas door het grote publiek word ontdekt. En het verklaart ook waarom ik niet gestrest op het veld sta. Als ik tot hier ben geraakt, wil dat zeggen dat ik wel iets kan.»

HUMO Was de Premier League vervolgens het doel?

FAES «Nee, eigenlijk was ik rond met Torino. Die transfer is afgesprongen om financiële redenen. Anders speelde ik nu in Italië.»

HUMO Het werd Leicester City, niet de eerste de beste club: in 2016 werden ze Engels landskampioen.

FAES «Ik zat in de wagen met mijn vrouw toen ik van mijn entourage hoorde dat Leicester me absoluut wilde. Toen is het even stil geworden: Leicester is en blijft een grote club.»

HUMO Met Reims heb je Messi, Neymar en Mbappé in de ogen gekeken. Hoe was dat?

FAES «Het went, zoals alles. De eerste keer denk je: wauw! Tot je op het veld staat, dan draai je de knop om. Bijzonder was wel dat Messi uitgerekend in Reims zijn debuut voor PSG heeft gemaakt. Op de zwarte markt schoten de ticket­prijzen door het plafond. Be­lachelijk, de bedragen die ik heb gehoord. Het laatste halfuur is hij ingevallen. Tja, hoe is dat? Als je snel genoeg bent, kun je hem nog nét te pakken krijgen (lacht). We verloren met 0-2. Dat ik tegen hem heb mogen spelen, is mooi. Het was de meest bekeken wedstrijd ooit in de Franse Ligue 1.»

HUMO Voelt alles wat je intussen hebt bereikt als revanche?

FAES «Nee, zo sta ik niet in het leven.»

HUMO Hoe kijk je nu naar ­Anderlecht?

FAES «Het gaat weer goed, ­zeker? Ik vond het jammer om ze de voorbije jaren te zien struggelen. Nu, ik ben er pas op mijn 14de terechtgekomen. Mijn band met met de club is niet zo intens als bij Orel of Youri Tiele­mans. Zij zijn echte kinderen van Anderlecht.»

‘Voetballers verdienen ongeveer 15 jaar veel geld. Ik ben nu al bezig met hoe ik na mijn carrière financieel onafhankelijk kan blijven.’ Beeld Titus Simoens

BELEGGEN MET BUFFETT

HUMO Je hebt veel zelfvertrouwen. Sommigen zullen het overmoed noemen, en menen dat ook te herkennen in je spel.

FAES «Tedesco verwacht van zijn verdedigers dat ze initiatief nemen. Andere trainers met wie ik heb gewerkt, eisten dat hun verdedigers de bal zo snel mogelijk inleverden. Maar je moet mee met de tijd.

»Bij Leicester spelen we nu met een rechtsback die in balbezit middenvelder wordt. Twee jaar geleden zou ik dat raar gevonden hebben. Maar als je dat onderbouwt met beelden en er veel op oefent, merk je dat je de tegenstander echt pijn kunt doen. Mijn eerste taak blijft verdedigen. Dat kan ik goed. Maar Tedesco verwacht niet dat zijn verdedigers achterin blijven, want dan kan hij hoger op het veld geen overwicht creëren. Maakt zo’n tactiek je kwetsbaar? Misschien wel. Maar zonder risico’s leg je geen attractief voetbal op de mat.»

HUMO Is dat het verschil tussen Tedesco en Martínez?

FAES «Onder Martínez speelden we altijd met drie centrale verdedigers en twee wingbacks. Of we nu aanvielen of verdedigden. Met Tedesco hebben we tegen Oostenrijk hetzelfde gedaan als bij Lei­cester: Timothy Castagne schoof door naar het middenveld. Tedesco reikt ons tools aan, maar op het veld laat hij ons vrij. Die flexibiliteit was er bij Martínez niet. Hij hield vast aan duidelijk ingetrainde patronen die we inoefenden met shadow games, zonder tegenstander. Tedesco bekijkt voor elke match, in functie van de tegenstander, waar volgens hem de ruimtes zullen liggen.»

HUMO Daar voel jij je comfor­tabeler bij?

FAES «Ik voel me in alle opzichten comfortabeler onder deze bondscoach.»

HUMO De nationale ploeg heeft nieuwe leiders nodig. Zou die rol je ook liggen?

FAES «Van nature ben ik altijd een leider geweest. Op het veld begin ik meteen te praten en leiding te geven. Mijn vrouw schrikt daar soms van (lacht). Maar op mijn positie is dat belangrijk. Ook bij de nationale ploeg wordt het geaccepteerd, merk ik. Ik ben al wat ouder, en veel jongens ken ik van bij Anderlecht. Neem nu Jérémy Doku: we werden elke vrijdag samen met een busje naar school gebracht.»

HUMO In al je elftallen ben je aanvoerder geweest.

FAES (knikt) «Bij de Belgische beloften, bij Oostende op het einde, bij Reims.»

HUMO Remco Evenepoel, nog zo’n Anderlecht-product, was dat ook. Hij heeft het niet gemaakt.

FAES «Wel op een andere manier, natuurlijk. Méér dan gemaakt, zelfs (lacht). We hebben samen op school gezeten, maar hij is twee jaar jonger, dus we kwamen elkaar niet zo vaak tegen.»

HUMO Wat ook opvalt, is je nuchterheid.

FAES «Ik ben een Kempenzoon (lacht). Mijn mama geeft les in het buitengewoon onderwijs, mijn vader is arbeider in de kerncentrale van Doel. Zij hebben me zo opgevoed: forceer niets, voetjes op de grond. Dat gaat er nooit meer uit. Ik heb geen behoefte aan sociale media, de wereld loopt al over van de meningen. Als ik thuiskom, geniet ik van de rust. Ook mijn vrouw staat niet graag in de belangstelling. Wij houden ons liever op in de luwte. Maar voor een foto of een hand­tekening maak ik altijd tijd.»

HUMO Je kleurt mooi tussen de lijntjes. Trainers hebben dat graag.

FAES «Ik zal niet snel op ­tafel slaan. En ik voel niet de aandrang om vijf auto’s te kopen. Maar saai zou ik mezelf niet noemen: ik ben heel avontuurlijk. Deze zomer hebben mijn vrouw en ik drie weken door Namibië gereisd. Ik zou het zo opnieuw doen: wat een land! Aan het zwembad hebben we niet gelegen, wel scholen bezocht. Zoveel leuker dan een all-invakantie aan het strand!»

HUMO Mag ik je een atypische voetballer noemen?

FAES «Ik kan ook grappig uit de hoek komen en me amuseren. Alleen hoeven mensen die kant van mij niet te kennen.»

HUMO Slim.

FAES «Dat zal ik van mezelf nooit zeggen. Mijn oudere broer heeft voor apotheker gestudeerd en werkt bij Janssen Pharmaceuticals. Díé is slim (lacht). Voor mezelf hou ik het op: gewoon.»

HUMO Je hebt economie-talen gestudeerd. Zegt dat iets over de richting die je na je carrière uit wilt?

FAES «Talen liggen me, en economie vind ik interessant. Het is belangrijk om nu al bezig te zijn met hoe ik na mijn ­carrière financieel onafhankelijk kan blijven. Daar lees ik veel over, bijvoorbeeld over meester­belegger ­Warren Buffett. En ik spreek er soms ook over met een paar oudere Duivels, zoals Koen Casteels en Matz Sels – verstandige gasten. Wij verdienen veel geld en hebben een carrière van ongeveer vijftien jaar. Je wilt toch graag een stukje zekerheid inbouwen. Niet omdat ik nadien niet meer wil werken, maar omdat ik iets wil doen wat ik graag doe.»

HUMO Waaraan geef je makkelijk geld uit?

FAES «Ik ben geen big ­spender. Mode, dure uurwerken of ­auto’s: het is niet aan mij besteed. Alleen als het over reizen gaat, kijken mijn vrouw en ik niet op een euro. We hebben al zo weinig tijd. Als het dan eens kan, gaan we voor de full ­experience. Voor onze huwelijksreis zijn we naar ­Mauritius gegaan.»

HUMO Je bent getrouwd?

FAES «Vorig jaar. Kort na mijn debuut bij de Rode Duivels, vlak voor mijn transfer naar Leicester. Wat een jaar, hè (lacht).

»Wij zijn al lang samen. Ik was 17, zij 16. Eind juni was het, net na de examens. Mijn vrouw is mijn grootste steun en toeverlaat. Dat wordt vaak vergeten: uiteindelijk offert zij zich op en stapt ze zonder nadenken mee in de droom van iemand anders. Uit liefde, zegt ze dan altijd. Maar ik onderschat het niet en ik zal het nooit vanzelfsprekend vinden. Naarmate ik ouder word, wordt mijn respect voor haar alleen maar groter.»

‘Azerbeidzjan - België’

VTM, zaterdag 9 september, 14.30

‘België – Estland’

VTM, dinsdag 12 september, 20.25