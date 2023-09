Rouwen om een familielid dat nog leeft: ‘Mijn ouders totaal niet meer zien kan ik niet aan, maar in mijn hart heb ik wel afscheid genomen’

Rouwen is altijd moeilijk en pijnlijk. Maar wat als je moet rouwen om een familielid dat nog leeft? Nu familiebreuken frequenter voorkomen, krijgen meer mensen ermee te maken. Journaliste en auteur Fleur van Groningen sprak met hen. ‘Ik ben heel lang boos geweest, maar dat is voorbij. Ik accepteer nu het verleden.’

‘Het is voorbij’, vertelt Violet* (38). ‘Ik hoop al mijn hele leven dat mijn ouders me zullen geven wat ik als kind zo hard gemist heb. En juist nu ik hen meer dan ooit nodig heb, laten ze me vallen en trappen ze zelfs nog even na. Ik ben er kapot van. Ik wil geen contact meer, want ze zullen me er telkens weer aan herinneren dat ik niet gezien word. Te pijnlijk.’

In mijn kennissenkring hoor ik almaar vaker over een contactbreuk met een of meerdere familieleden. Komt het dan ook echt steeds vaker voor? ‘Ja’, zegt Jasper Van Assche, postdoctoraal onderzoeker aan de UGent en professor aan het Center for Social and Cultural Psychology aan de ULB. ‘Conflict is van alle tijden, ook in families, maar op maatschappelijk vlak hebben een aantal sterke evoluties plaatsgevonden waardoor onze normen zijn veranderd. Vroeger was het compleet not done om te breken met familieleden, tegenwoordig is dat taboe wat afgebrokkeld.

Een recente studie toont dat de kans op zo’n breuk fors toeneemt na enige vorm van scheiding tijdens de jeugd. Een op de vijf volwassenen verbreekt dan het contact met de vader.

Ook de huidige, toenemende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, mentaal welzijn en neurodiversiteit heeft een impact. ‘Onze cultuur is individualistischer geworden, waardoor het vandaag de dag oké is om jezelf en je eigen welbevinden op de eerste plaats te zetten.’

Al voelt wie voor zichzelf kiest door met een familielid te breken, zich niet per se opgelucht. Je verliest iemand van wie je vaak wel houdt. Die persoon laat een leegte na. Onverteerde emoties en behoeftes blijven hangen. Je verliest niet alleen de ander, maar ook een stuk van jezelf. En je kunt je erg verdrietig, onzeker en bang voelen. Je rouwt. Psychiater, psychotherapeut, auteur en rouw­expert Uus Knops schreef samen met presentator Joris Hessels Een klein afscheid, een boek over afscheid nemen van mensen die er nog zijn.

Ze legt het rouwproces graag uit met behulp van een metafoor: ‘Je vaart in een bootje tussen de oever van verlies en de oever van herstel. Blijf je hangen bij verlies, dan onderneem je niets meer en bemoeilijkt dit je herstel. Zoek je alleen maar afleiding op de hersteloever – werken, reizen, uitgaan – dan kom je niet toe aan de verwerking van je gevoelens. Je hebt ­beide dus nodig.’

Ook bij het rouwen om een nog levend familielid, ziet ze diezelfde dynamiek. Al blijft de hoop op beterschap dan wel vaak sluimeren.

Razend

Ivan* (54) heeft moeilijke jaren achter de rug. Hij brak met zijn moeder en broer, en zag ook zijn 19-jarige dochter jarenlang niet. ‘Mijn alleenstaande moeder was altijd al een onberekenbare en emotioneel onbeschikbare vrouw. Uit het niets werd ze razend of wentelde ze zich in de slachtofferrol. Soms was ze overdreven zorgzaam, maar alleen om zelf nabijheid te voelen en zich een goede moeder te wanen. ­Eigenlijk was ze me liever kwijt dan rijk. Ze verdween ook vaak. Toen ik puberde, ontdekte ze echter dat ik goed kan luisteren en dus begon ze haar hart bij me uit te storten. Nachtenlang spraken we over haar grillige liefdes- en seks­leven. Hoewel ik dat eigenlijk allemaal niet wilde weten, probeerde ik haar toch naar beste vermogen te adviseren.’

Nu Ivan daarop terugkijkt, gelooft hij dat hij zo niet alleen zijn moeder maar ook zichzelf probeerde te helpen. ‘Ging het over haar, dan had ik eindelijk haar volle aandacht. En als het beter met haar zou gaan, kon ze misschien alsnog voor mij zorgen? Ik bemoederde haar in de vergeefse hoop zelf bemoederd te worden.’

Toen Ivan volwassen was, nam hij zijn minderjarige broer in huis. In die tijd viel hij voor vrouwen met een extreme en complexe emotionaliteit. ‘Uiteindelijk ben ik met een kopie van mijn moeder gehuwd, al zag ik dat toen niet in.’

Hun relatie verliep tumultueus – Ivan spreekt van emotionele en verbale mishandeling – en ze kregen een dochter, Veerle*. ‘Ze gedroeg zich vaak net als haar moeder. Na de vechtscheiding keerde Veerle zich tegen me en verbrak elk contact. Ik vermoed dat haar moeder daarachter zat.’

In therapie ontdekte Ivan dat hij getraumatiseerd is. Hij ging inzetten op zelfontwikkeling en zelfzorg, en ontwikkelde gestaag meer zelfrespect. ‘Hierdoor pikte ik het gedrag van mijn moeder niet langer en kwam het tot conflicten. Mijn broer, die nog steeds hoopt dat ze ooit toch een echte mama zal worden, koos partij voor haar. De ruzies werden erg lelijk. Het was slopend. Uiteindelijk heb ik uit pure zelfbescherming de deur dichtgetrokken. Al bleef die eigenlijk op een kier, want ik bleef toch hopen op een verzoening.’

Dat drie mensen zich tegen hem keerden, deed Ivan erg twijfelen aan zichzelf. Lag het dan alleen maar aan hem? ‘Mijn familie had geen greintje zelftwijfel, strooide roddels over me rond, zette vrienden en kennissen tegen me op. Maar de oorzaak van ons conflict was dat ik voor het eerst grenzen aangaf en zij weigerden om daarmee rekening te houden.’

Ivan rouwt nog altijd om het verlies van het gevoel ergens bij te horen, al noemt hij dat nu een illusie. ‘Ik was er door dik en dun voor hen. Dat dit niet wederzijds bleek, brak mijn hart.’ Intussen heeft hij zich wel bij de breuk neergelegd. Hij stopte met hopen en trok de deur definitief dicht. Wel is er weer contact met zijn dochter. ‘Onlangs heeft Veerle, ondanks alle roddels, toch contact opgenomen. We ­bouwen voorzichtig aan onze relatie en ik ben dankbaar dat ik weer haar vader mag zijn.’

Zelfbescherming

Uus Knops concludeert dat familiebreuken doorgaans het gevolg zijn van een herhalend probleem, al dan niet getriggerd door een acuut conflict, zoals een erfeniskwestie. ‘Het gaat over grenzen. Hoe de een die aangeeft, hoe de ander reageert. Vindt de een het gedrag van de ander onoverkomelijk, bijvoorbeeld als er sprake is van trauma of een persoonlijkheidsstoornis, dan kan die uit zelfbescherming het contact verbreken.’

Zelf is Knops geen voorstander van drastische beslissingen. Ze geeft de voorkeur aan een genuanceerde breuk. ‘Je zoekt naar een leefbaar contact. You agree to disagree. Als het lukt om bepaald gedrag te zien als de problemen van de ander, en niet die van jou, komt dat gedrag minder hard aan. Je kunt ook afspreken om niet meer te sms’en, niet meer over politiek te praten. Om elkaar enkel op familiefeesten te zien. Systeemtherapie kan helpen, als je allebei bereid bent om jezelf onder de loep te nemen.’

Maar soms wil of kan de andere partij dat niet. Dan lijkt een breuk misschien toch de enige oplossing. ‘Zo’n drastische stap komt meestal pas na duizenden andere, pijnlijke pogingen om de relatie te verbeteren. Er zijn maar weinig mensen die na één conflict de deur dichttrekken. Als dat gebeurt, zegt dat dus vaak ook iets over de andere partij. Al komt het zeker voor dat die zich alleen als een slachtoffer ziet.’

Wie breekt met een familielid, kan zich daar schuldig over voelen. ‘Mensen geven zichzelf vaak de schuld. Ik heb het zelf veel te ver laten komen. Wat als ik destijds anders had gereageerd? Of ze voelen zich schuldig over hun grenzen. Ben ik niet te flauw, te koppig, te star? Dat zijn begrijpelijke vragen en het is ook goed om je die te stellen. Je kunt eruit leren. Tegelijk is het mogelijk dat je voorheen té flexibel was en te veel over je grenzen liet gaan. Dan moet je vanuit mildheid naar je huidige reactie kijken en begrijpen waarom je niet meer wilt onderhandelen.’

Beeld Zhigang Zhang

Blijven piekeren helpt je alvast niet vooruit. ‘Om je rouwproces te ondersteunen is het belangrijk dat je accepteert dat je bepaalde dingen hebt gedaan. En je benoemt je redenen voor de breuk. Voor jezelf, als een mantra voor die momenten waarop je weer aan jezelf twijfelt.’

Maar ook voor anderen, wanneer zij vanuit onbegrip reageren. Zo’n verhaal helpt je namelijk om je niet in ongefundeerde hoop te verliezen. ‘En om niet ten onder te gaan aan het verlies, maar ook naar de hersteloever te varen. Blijven hopen is namelijk een etterende, open wond: het put je uit. Telkens nieuwe teleurstellingen opdoen, brengt veel pijn en verdriet. Door de situatie aan te kijken, was je de wond schoon. ‘Dit weet ik. Dit vermoed ik. Dit zal ik nooit weten.’ Je laat verwachtingen los, komt onder ogen wat er is gebeurd, en wat je niet hebt gekregen. Vaak moet je ook erkennen dat het nooit meer zal komen. Zoals de zorg en ­empathie van een emotioneel onbeschikbare ouder.’

Maar dat wil niet zeggen dat die behoefte ook verdwijnt. ‘De mens is een sociaal dier’, zegt ook Jasper Van Assche. ‘We hebben allemaal nood aan zinvolle connecties. Volgens de zelfdeterminatietheorie (theorie van de professoren Edward Deci en Richard Ryan over de menselijke motivatie, gebaseerd op aangeboren psychologische behoeften, red.) is verbondenheid zelfs een van de drie essentiële psychologische basis­behoeften. In het beste geval is onze familie de veilige haven bij uitstek bij wie we deze behoefte kunnen bevredigen. Maar andere groepen kunnen die rol ook vervullen, al vergt dit wat meer inspanning. Ze kunnen een bufferrol vervullen als er een breuk is. En soms kan zelfs dankzij hen, over de tijd heen, de familiebreuk alsnog gehecht worden.’

Pleasen

Voor Sofie* (36) zijn haar ouders haar ouders niet meer. ‘Hen totaal niet meer zien kan ik vooralsnog niet aan, maar in mijn hart heb ik wel afscheid genomen. Het zijn niet mama of papa, maar twee getroebleerde mensen. Ik zie hen enkel op korte, georganiseerde momenten. Een kop koffie, dan snel weg.’

Sofies ouders scheidden toen ze 18 was, maar dat had voor haar veel eerder mogen gebeuren. ‘Ze waren ongerust over wat de mensen zouden zeggen. Maar achter de façade was ons gezin volstrekt disfunctioneel.’ Sofie bleef lang hopen dat ze alsnog volwaardige ouders zouden worden. ‘Ik wilde hun liefde en probeerde alles om een hechte band op te bouwen. Ik was een echte pleaser. Dat doe ik nu niet meer.’

Of ze haar verwachtingen volledig kon loslaten? ‘Diep in mij woont nog een klein sprankje hoop. Maar dat spreek ik rationeel tegen. Het zal nooit gebeuren. Therapie heeft me geholpen de dingen te zien zoals ze zijn. Soms val ik terug, maar ik herpak me steeds sneller.’

Bij de psycholoog sprak Sofie uit dat ze als kind altijd het gevoel had dat er iets niet klopte. Haar moeder kampte met depressies, was bezitterig en manipulatief. Sofie wist precies hoe ze haar moest kalmeren. Ze liep op eieren. ‘Ook na de scheiding uitte ze voortdurend kritiek. Mijn psychologe zegt dat dit geen gezond gedrag is. Die erkenning en bevestiging doen goed. Er klopte dus echt iets niet.’

Sofies vader had een alcoholverslaving en is nog steeds dagelijks dronken. Hij is in de marginaliteit beland. ‘Als kind zag ik hoe mijn moeder slaag van hem kreeg. Ze betrok me erbij: ‘Sofietje, rap op mijn schootje zodat papa me niet slaat.’ Ik was de eeuwige bemiddelaar. Ik moest mee naar de huisarts om te getuigen.’

In de jeugdbeweging werd Sofie wel gewaardeerd. Ze was die stille, die altijd alles gezien had, gevoelig, empathisch en zorgzaam. ‘Ik ging gebukt onder schuldgevoel. Maar volgens de psycholoog was het niet mijn verantwoordelijkheid. Nu ontdek ik wie ik ben als ik me niet aan mijn ouders aanpas. Soms denk ik dat het een opluchting zou zijn als ze stierven. Ook daarover heb ik me schuldig gevoeld.’

Inmiddels heeft Sofie een rouwproces van zeven jaar achter de rug. ‘Ik ben lang enorm boos geweest. Dat is nu voorbij. Ik accepteer het verleden, heb mijn verdriet doorvoeld. Ik kan weer geluk toelaten. Maar ik slinger nog steeds tussen verlies en herstel.’ Merkt Sofie dat haar moeder weer veel heftige emotionele uitbarstingen heeft, dan reageert ze afstandelijk en weigert ze verregaande zorg op zich te nemen. Ze benadert haar moeder als een persoon, geen moeder, en stelt duidelijke grenzen. ‘Mijn moeder beseft niet wat ze doet. Haar verwijten analyseer en verklaar ik in plaats van ze te incasseren. Inzicht krijgen in haar patronen, helpt.’

Meer steun put Sofie uit de hechte relatie met haar partner, die zelf uit een warm nest komt. Hij helpt haar om haar grenzen te bewaken. ‘We hebben ons eigen gezin, met twee kinderen. Daarnaast heb ik ook een zelfgekozen framily: vrienden die als familie aanvoelen. Dat is een band voor het leven.’ Haar kinderen zien haar ouders soms, maar zijn er nooit alleen mee. Dat willen ze niet. ‘Ze hebben geen diepe gevoelens voor mijn ouders. Langs vaderskant hebben ze gelukkig wel een lieve oma en opa.’

Beeld Zhigang Zhang

Zowel de persoon die het contact verbreekt als diegene die zich daarnaar moet schikken, gaat door een rouwproces. Soms wordt de initiatiefnemer opgestookt door een derde partij, en gaat het dus niet om een weloverwogen keuze. Volgens Van Assche heeft zo’n breuk op beide partijen rampzalige effecten, zoals een daling in het psychologisch en sociaal welzijn.

‘De rouwfasen van Elisabeth Kübler-Ross (Zwitsers-Amerikaanse psychiater die emoties bij terminale patiënten bestudeerde, red.) worden vaak aangehaald in de media, maar zijn onvoldoende onderbouwd en kunnen de foutieve verwachting scheppen dat rouwen maar op één manier kan.’

Uus Knops is het daar mee eens. ‘De oevers van verlies en herstel, dat is het universele stuk. Maar hoe mensen daartussen bewegen, staat niet vast. Ieder rouwproces is uniek. Dat moeten we respecteren. Zowel voor jezelf als je omgeving is het belangrijk om je rouwtaal te kennen. Mijn eigen vader luisterde bijvoorbeeld naar Bach als hij mijn overleden broer miste. Dan lieten we hem met rust in zijn kamer.’

Erkenning krijgen voor je pijn, van zowel jezelf als je omgeving, is ook belangrijk. ‘Bij overlijden wordt weleens naar pseudohelpende uitspraken gegrepen. Ondanks die miskraam kun je vast wel weer zwanger worden. Gelukkig had je al een kind. Dat soort dingen. Het zijn geen onwaarheden, maar het helpt niet. Het is toxisch positivisme. Mensen zeggen het omdat ze niet met de situatie omkunnen. Bij een familiebreuk gebeurt dat ook. Dan is er bovendien sprake van een soort ‘keuzeaspect’. Ziektes, sterfte, dat is het lot. Banden verbreken doe je zelf. Dat maakt dat mensen zich afvragen hoe de situatie zou zijn als jij die beslissing niet had genomen. Vaak kijken ze dan ook maar naar één kant van het verhaal. Maar opnieuw: drastische beslissingen worden zelden lichtzinnig genomen, en er speelt vaak veel meer.’

Desondanks leeft het taboe op familiebreuken nog steeds in onze maatschappij. Van ­Assche: ‘Historisch gezien vervulde de familie een centrale rol in ons leven, en die opvatting heerst nog steeds. Afwijkingen worden scheef bekeken en veel mensen zijn er als de kippen bij om erover te roddelen. Dat is spijtig. Want de dood is definitief, wat pijnlijk is, maar het betekent wel dat je het een plaats kunt geven. Rouwen om iemand die nog leeft, heeft door die ambiguïteit en onvoorspelbaarheid een ­extra dimensie.’

Afgevallen maskers

Vier jaar geleden scheidde Petra* (42) van een man die ze als ‘zeer grensoverschrijdend’ ervoer. Ze hebben twee kinderen, Mats* (13) en Lisa* (11). ‘Met hen had ik wel een authentieke, warme band. Toch is mijn ex erin geslaagd om mijn zoon tegen me op te zetten.’ Vorige zomer kreeg ze een brief van zijn advocaat: Mats wil haar niet meer zien. ‘Het is extreem pijnlijk.’

Toen Mats 12 werd – de leeftijd waarop kinderen mogen kiezen bij welke ouder ze wonen – begon Petra’s ex te stoken. Ze kon zich niet voorstellen dat dit zou lukken, hun band was zo sterk. ‘En hij zou me mijn kinderen toch niet afnemen, of zijn kinderen van hun moeder ­beroven? Intussen is het masker afgevallen.’

Petra merkt dat hij ook Lisa onder druk zet. Ze vermoedt dat haar kroost bang is, en dat angst doorweegt op liefde. ‘Kort na de scheiding was Mats bang voor zijn vader, die vaak dominant en boos was. Toen hij dat zei, nam zijn vader hem dat erg kwalijk. Misschien wil Mats nu iets goedmaken en liefde verdienen door voor hem te kiezen.’

Verstandelijk begrijpt Petra dat, gevoelsmatig niet. ‘Ik krijg keiharde berichten en raakte Mats van de ene op de andere dag kwijt. Op zijn verjaardag was hij twee uur bij me, toen vluchtte hij weg. Ik weet niet of dat zijn eigen keuze was. Hoe dan ook is het rouwproces rauw.’

Petra verloor zelf haar moeder toen ze 14 was. ‘Ze was ziek, het was het lot. Maar bij Mats blijf ik hopen. Ik beeld me in dat hij voor de deur staat en ik hem met open armen ontvang. Zijn kamer is onaangeroerd. Daar binnengaan, doet intense pijn. Zijn kleren: passen die nog wel? Ik weet niet hoe mijn kind groeit. Hoe hij nu ruikt.’

Petra rouwt ook om de moeder die ze niet meer kan zijn. ‘De liefdevolle, spontane relatie die ik met mijn kinderen had, is me ontnomen. Ik word gedwongen mijn moederrol te herdefiniëren.’ Ook rouwt ze om het kind dat haar zoon niet langer is. ‘Mats is zo veranderd. Hij zet zich af tegen alles wat met mij te maken heeft. Hij is een gevoelig kind. Vroeger las en tekende hij veel. Hij hield niet van competitie. Opeens speelt hij alleen nog basketbal. Zijn ­vader heeft een schema met wedstrijden opgesteld die hij probeert te winnen. Alle vrije ­expressie wordt weggeduwd. Als ik zijn tekeningen of boeken zie liggen, mis ik zijn ware persoonlijkheid. En hij is ook zijn mama kwijt: deze fase komt nooit meer terug en is zo bepalend voor de rest van zijn leven.’

Onlangs zag Petra hem onverwacht lopen, ze toeterde en wuifde. ‘Mats herkende me maar keek snel weg. Verschrikkelijk.’

Beeld Zhigang Zhang

Mocht de rechter die de zaak opvolgt initiatieven nemen om het contact tussen Mats en zijn moeder te herstellen, dan zou die relatie zich volgens Petra herstellen. ‘Nu is hij aan het overleven. Hij blokkeert en wil zijn vader niet teleurstellen. Er worden ook veel leugens over me verteld. Volgens mij dúrft hij geen initiatief te nemen.’

Petra is diep teleurgesteld in de werking van de familierechtbank. Ze had meer rechtvaardigheid, meer psychologische kennis verwacht. ‘Alles wat daar beslist wordt, heeft een immense impact. Nu worden toxische dynamieken in leven gehouden, in plaats van ontmanteld. Voor mij is de rechter, zonder het te beseffen, medeplichtig aan kindermishandeling.’

In haar rouwproces vindt Petra wel steun bij een therapeut. Ouders, broers of zussen zijn er niet, vrienden gelukkig wel. ‘Zij zijn nu mijn familie. Ze kennen me als een zachtaardige vrouw en reageren vol woede en ongeloof op mijn ex. Omdat ik die woede zelf niet kan toelaten, betekent dat veel.’ Maar er zijn ook kennissen die het niet begrijpen. ‘Zij geloven dat er iets mis met mij is, en dan schaam ik me diep.’

Wanneer er toch een verlangen is om de relatiebreuk te herstellen, gelooft Uus Knops heilig in de kracht van excuses. ‘Mensen onderschatten dat. Natuurlijk heb je banale, betekenisloze excuses: ‘sorry’, en dan weer hetzelfde doen. Maar er bestaan ook oprechte excuses, die aantonen dat er zelfreflectie is. Het is ongelooflijk hoeveel er dan vergeven kan worden. Gezien worden in je pijn, doet heel wat ijs smelten.’

Dit kan natuurlijk ook betekenen dat iemand the bigger man moet zijn. Dat er afscheid moet genomen worden van het grote gelijk. Dat er fouten worden toegegeven. Of dat er wordt geaccepteerd dat de ander niet meer kan dan hij al doet.

‘Niet iedereen is daartoe bereid. Zeker niet de persoon die zelf niet om de breuk gevraagd heeft. Maar het kan een goed idee zijn om, ­wanneer je breekt, toch ook aan te geven wat je nodig zou hebben om de breuk te herstellen. Soms lijkt het voor de ander namelijk zo onherroepelijk dat die zelfs geen sorry meer durft te zeggen. Wanneer je dan toch weer on speaking terms bent, en je hebt beiden de intentie om het anders te doen, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren.’

* De echte namen van deze personen zijn bij de redactie bekend.

