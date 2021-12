Sam Bettens: ‘Ik heb mijn tweede carrière als ambulancier en brandweerman weer opgepikt’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

SAM BETTENS «Ik heb me net iets te vaak afgevraagd: ‘wat nu?’ Uiteindelijk ben ik terug naar school gegaan en heb ik mijn tweede carrière als ambulancier en brandweerman weer opgepikt. Wat mij opgevallen is, is dat mensen gemakkelijker praten over het feit dat ze het soms moeilijk hebben.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

BETTENS «Beste tv: ‘Ted Lasso’. Beste radio: de podcast ‘Conan O’Brien Needs a Friend’. Beste social media: de dagelijkse tweets van Conan O’Brien.»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

BETTENS «Ik heb letterlijk alleen met mijn kids nieuwe films gezien : ‘Luca’ en ‘Black Widow’. Beide best oké. Beste muziek: ‘Folkore’ van Taylor Swift. Beste boek: ‘Freedom’ van Jonathan Franzen (weliswaar uit 2010).»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2022 (ten goede of ten kwade)?

BETTENS «Ik wens iedereen een coronavrije wereld toe, ook diegenen die er niet in geloven.»