‘Sammy was op jacht, maar ik had het niet door’: 10 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Jeroom Snelders: We zijn met z’n vieren vertrokken met z’n drieën teruggekeerd’.

Boris, de in 1997 overleden oudere broer van Jeroom Snelders, krijgt post mortem een reis naar Canada cadeau. Jonas Geirnaert en Bockie De Repper flankeren de komiek zonder gelaatsuitdrukking op deze bijzonder emotionele trip

Johan Museeuw: ‘Het is nu veel moeilijker om prof te zijn. Met de eisen van vandaag kan je geen vijftien jaar leven, kijk naar Tom Dumoulin en Peter Sagan.’

In de Vlaamse Ardennen ligt het hol van de leeuw, een gerestaureerde hoeve tussen de heuvels waar hij in de jaren 90 koning was. Een kijk op het moderne wielrennen en zijn harde aanpak in Vlaanderen na zijn bekentenis over doping.

Beeld Geert Van de Velde

Nawal Farih: zoals in elke relatie clasht het weleens. Tijdens zo’n ruzie durft Sammy een debatfiche te gebruiken.

Van goede vrienden bij de CD&V-jongeren tot gespreksonderwerp in de wandelgangen van het parlement. Nawal Farih (34), CD&V-parlementslid en vriending van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi (34) ging met ons in gesprek.

‘Tijdens een bezoek aan de haven dachtt ik: ooit word ik hier baas! De logistieke planning van al dat lossen en laden fascineerde me.’

Margaret Atwood, schrijfster van ‘The Handmaid’s Tale’: ‘Zonder de verkiezingen van Trump was de reeks waarschijnlijk niet zo’n monstersucces geworden, en waren er wellicht geen zes seizoenen van gemaakt.

‘The Handmaid’s Tale’ was behoorlijk irrelevant toen ik het boek in 1989 uitbracht: niemand dacht dat de wereld de kant zou opgaan die ik beschreef. De Muur was net gevallen, de democratie had gewonnen.’ Nu duiken tijdens protesten wereldwijd figuren in rode mantel en witte kap op, ook in Israël tegen de hervormingen van premier Netanyahu.



Margaret Atwood Beeld Belgaimage

Geert raakte zwaar gehandicapt bij een routineoperatie: ‘Ik zal nooit meer werken, auto rijden of lezen, en toch werd geoordeeld dat de arts zorg vuldig had gehandeld’

Niet minder dan 1 op de 10 patiënten in onze ziekenhuizen krijgt meteen medische vergissing te maken.Ook Geert Van Bogaert (53), die in 2016 een eenvoudige ingreep onderging om een hartritmestoornis te behandelen. Die mislukte en leidde tot twee openhartoperaties, twee beroertes, een verwijderde slokdarm en talloze uiteengespatte dromen: ‘Ik stond voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven, dat nooit is kunnen beginnen.’

‘Verhuis naar Noord-Frankrijk: je kunt er in een verlaten dorp een huis kopen voor 100.000 euro’

Daar is de lente, daar zijn de ‘Te koop’-borden in voortuintjes. Vorig jaar stegen de woningprijzen tot recordhoogte en werden bouwmaterialen flink duurder, dit jaar krijgen kandidaat-kopers ook nog eens af te rekenen met een dure renovatieplicht en een stijgende hypotheekrente. En ook huren wordt steeds duurder. Op verkenning op de huizenmarkt: ‘Om de vijf jaar je huis met winst verkopen? Die tijd is voorbij.’

‘Van de dood, mijn excuses, van de doop uiteraard...’ Die doop had geen dood mogen veroorzaken.

Schrijver Jeroen Olyslaegers volgt het tweede bedrijf van het proces-Reuzegom in Antwerpen. Er is geen nerveuze spanning meer, zoals in Hasselt. Het Openbaar Ministerie maakt duidelijk dat de interpretatie van de voorzitster in Hasselt ongegrond was en dat het proces gewoon kan doorgaan. Het dagboek van een turbulente week: ‘De moeder van Sanda verlaat de zaal, we horen haar buiten snikken.’

Beeld Stijn Felix

‘Ik heb vaak het gevoel dat ik in een Pac-Man-spel zit: ik moet de hele tijd spoken ontwijken omdat ik niet weet wat er aan de hand is.’

Vier mensen die op latere leeftijd de diagnoe autismespectrumstoornis (ASS) kregen, doen hun verhaal. De stap naar hulp, het herbekijken van hun leven en hun ware zelf kunnen zijn.

‘Poetic Rivals’ de nieuwe plaat van The Black Box Revelation waarmee Jan en Dries weer alles kapot spelen

Om het materiaal op hun nieuwe plaat uit te testen gingen de heren op tournee langs de Amerikaanse West-kust. Ze speelden negen concerten in twaalf dagen, waarvan vijf op een rij. ‘We zijn begonnen in een ruftig motel in Portland - een bed met haar erin, hoeren en dealers op de parking’.



Black Box Revelation, Brussel, 14/3/2023 exclusief voor Humo tem 4 april 2023 contacteer fotograaf bij gebruik Beeld Koen Bauters

Ann Van Den Broeck: ‘Op een dag voelde ik een bol van bijna 3 op 3 centimeter. Ik wist meteen dat het geen goed nieuws was, de bol was te groot’

Ze overwon borstkanker en brengt nog geen jaar later ‘Annie Pannie’ uit, een kinderboek met akkoorden. Het idee begon na de geboorte van haar petekindje Pepper net voor de eerste lockdown. Bezoeken en knuffelen ging niet, een teddybeer met speaker met ingezongen slaapliedejes bleek het perfecte surrogaat.