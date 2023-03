Sanda Dia betaalde 580 euro om lid te worden van Reuzegom: de lessen uit de laptop van Reuzegom-preses ‘Zaadje’

Sanda Dia betaalde 180 euro lidgeld en bracht 400 euro spaargeld in als ‘sponsoring’ aan studentenclub Reuzegom. Zijn familie zag daar na zijn dood niets van terug. Op een screenshot van de laptop van preses J.J. draagt één bestandje een intrigerende naam: ‘Examen vrage...’

Op 7 december 2018, kort na de dood van Sanda Dia, werd op zijn Leuvense kot de MacBook Pro van Reuzegom-preses Zaadje (J.J., toen 21) in beslag genomen. Nadat speurders van de Antwerpse federale politie die openklapten, rapporteerden ze: ‘We stellen vast dat er verschillende documenten openstaan waaronder een Excel-document met de financiën van Reuzegom. In deze Excel zien we ook de betalingen die werden verzameld door de schachten. Het document staat opgeslagen op een Google Drive. Verder stellen we vast dat er een doopboek openstaat.’

De laatste bewerking op het Excel-document, was ‘zes dagen geleden’. De gegevens dateren dus van zaterdag 1 december, het weekend voor de zogenaamde ‘buitendoop’ in Vorselaar waarbij de 20-jarige KU Leuven-student zou bezwijken door onderkoeling en een overdosis zout.

Eén Excel-pagina brengt de bedragen in kaart die Sanda Dia en twee andere schachten moesten inbrengen om tot de zelfverklaard elitaire club te worden toegelaten. Ze moesten elk voor 400 euro ‘sponsorgeld’ inbrengen, en voor één schacht was dat geen probleem. Hij bracht 425 euro aan, dankzij een notaris (75 euro), het bedrijf van de Reuzegom-preses van 1986 (150), een kledingzaak in Schilde (50) en een lingeriewinkel (150). De andere schacht bracht 250 euro in, integraal afkomstig van het advocatenkantoor van zijn vader. Bij de 400 euro van Sanda Dia staat: ‘Personalis.’ Het was zijn spaargeld, vrucht van studentenjobs op Tomorrowland en bij een hockeyclub in Kontich.

Het doopritueel bij Reuzegom begint traditioneel met een rozenverkoop. De schachten moeten op dinsdag 4 december verkleed de Leuvense binnenstad in om 700 rozen aan 2 euro per stuk te verkopen aan voorbijgangers. In zijn verhoor schat de schatbewaarder van Reuzegom de opbrengst op “iets van een 1.200 euro”.

In hun verhoren zeggen de meeste van de achttien naar de rechtbank doorverwezen Reuzegommers dat het verloop van de doop absoluut geheim moest blijven. Het draaiboek, met details over aan de schachten toe te dienen kakkerlakken en levende muizen, wordt daarom jaarlijks van de uittredende preses doorgegeven aan de nieuwe, door hem toegang te geven tot de Google Drive-bestanden.

J.J. bewaarde zo op zijn MacBook nog andere clubgeheimen, zoals een boodschappenlijst voor de buitendoop en fotobestanden met beelden van vorige dopen. Eén bestand op de drive heeft een hoogst intrigerende naam: ‘Examen vrage...’

Op het proces zoals het voor de rechtbank in Hasselt werd gevoerd, is geen van de achttien terechtstaande Reuzegommers daar op aangesproken. In het strafdossier is geen verder onderzoek terug te vinden naar de inhoud van dit bestand. Volgens het pv van de federale politie heeft men daar wel een kopie van gemaakt. In het dossier zit enkel een screenshot.

Het inmiddels opgedoekte Reuzegom stond in Leuven al jaren bekend om zijn extreme dooprituelen en gewelddadig gedrag. Toch bleven zich elk academiejaar nieuwe schachten melden omdat de club ook gold als een garantie op academisch en zakelijk succes.

Onder enkele Reuzegommers gingen in de eerste uren na de dood van Sanda Dia stemmen op om zijn familie financieel te steunen. V.K. alias Pronker stuurde in een whatsapp-groep: ‘Kunnen vragen of we iets voor hun kunnen betekenen zodat ze toch beseffen (nu of later) dat we dieje kerel doodgraag zagen en de familie willen steunen.’

Door ons gecontacteerd, laten de advocaten van de ouders van Sanda Dia weten dat bij hun weten niets van die strekking is gebeurd.

Het proces hervat maandag.

(DM)