Sandra Bekkari: ‘Als je ziet hoe volwassenen zich gedragen op sociale media, welk recht hebben we dan om iets tegen kinderen te zeggen?’

Dat kookgoeroe en ‘Open keuken’-presentatrice Sandra Bekkari verantwoordelijk is voor het lelijkste neologisme van de laatste jaren, ‘gezondigen’, hoeft nog niet te betekenen dat we haar voortaan met een scheef oog dienen te bekijken. Meer nog, iedereen die onvoorwaardelijke adoratie voor Nick Cave declameert, ligt bij ons in de bovenste schuif. Wisten wij veel dat de betekenis dat Sandra Bekkari soms op aangeschoten gelal te betrappen valt, nog moest komen. Kortom, veel plezier met een ‘Hemel en Hel’ om te koesteren.

HUMO Wat is je favoriete gerecht?

Sandra Bekkari «Heel simpel: tomaat-garnaal. Met verse, met de hand gepelde garnalen, hè. Ik ben opgegroeid aan de kust, voor mij is dat een evidentie. Ik herinner me nog levendig het moment dat ik voor het eerst garnalen uit een pakje at, ik wist niet wat ik meemaakte! Het smaakte naar alles, behalve naar garnalen. Zijn er geen verse garnalen, dan horen ze ook niet op de kaart te staan.»

HUMO Wat drink je het liefst bij je tomaat-garnaal?

Bekkari «Ik drink het liefst rode wijn, maar bij een tomaat-garnaal past eerder een wit wijntje. Niet meer dan één of twee glaasjes, hè? Ik vind het altijd heel gezellig om wat te drinken, maar ik kan er niet zo goed tegen. Naar het schijnt word ik snel erg grappig, en lach en praat ik nog meer dan gewoonlijk. Mijn kinderen vinden dat natuurlijk plezierig, dus ze moedigen me altijd aan: ‘Toe, mama, drink nog een glaasje!’»

HUMO (schenkt nog eens bij) Waar moeten ze bij jou niet mee aankomen qua eten?

Bekkari «Met Zwanworstjes! Wanneer mijn man en ik ergens uitgenodigd worden, zijn onze gastheren of -vrouwen vaak erg zenuwachtig, en vragen ze vooraf of er iets is wat ze vooral níét mogen klaarmaken. Ik probeer ze dan gerust te stellen door te zeggen dat ze me alles mogen voorschotelen, behalve Zwanworstjes. Ik ben echt vies van alle vlees uit potten of blikken. Pas op, ik eet soms ook vettige kost. Mijn man en ik gaan in de zomer graag naar festivals en naar openluchtconcerten, en daar hoort een druipend pak frieten bij.»

HUMO Naar welke concerten ga je zoal?

Bekkari «Dit jaar gaan we drie keer naar Nick Cave, Peter en ik zijn fans. We hebben onze vakantie zelfs rond hem gepland, want een paar weken na Werchter – waar we uiteraard bij zullen zijn – gaan we naar zijn optreden in Lucca, in Italië. Een fantastische artiest in een fantastisch kader, beter wordt het niet.»

HUMO Ben je al lang fan?

Bekkari «Nog niet zo heel lang, nee. Ik heb Nick Cave pas ontdekt toen ik Peter heb leren kennen, die al fan is van in de jaren 80. Toen we nog niet zo lang samen waren, heeft hij me meegenomen naar een optreden: ik was meteen verkocht. Wat een performer, hè? Peter zingt trouwens zelf ook, in een coverbandje dat SevZero heet (met John Crombez op gitaar, red.). Het eerste nummer dat ze speelden toen ik voor het eerst ging kijken, was ‘Red Right Hand’. Charmant, hè?»

HUMO Je weet dat ik je zo meteen naar je favoriete onenightstand moet vragen?

Bekkari (glimlacht) «Weet ik, ja.»

HUMO Om er al een voorschotje op te nemen: maakt Nick Cave een kans?

Bekkari «Hm, nee. Als artiest vind ik ’m ongelofelijk, maar als favoriete onenightstand? Niet echt mijn ding.»

HUMO Je hebt het niet voor mannen met geverfd haar?

Bekkari «Nee, maar da’s niet de reden. Dat zwartgeverfde haar stoort me ook niet zo – ik vind dat hij ermee wegraakt. Maar ik luister toch liever naar zijn muziek dan dat ik met hem in bed lig.»

HUMO Hou je naast muziek nog van andere kunst?

Bekkari «Ja, vooral van moderne kunst – vanaf de 20ste eeuw, zeg maar. Popart, of de schilderijen van Roger Raveel, of die kleurrijke beelden van Niki de Saint Phalle. Niet te betalen, maar goed (lacht). Verder lees ik ook graag, al doe ik het alleen nog op vakantie. Wat dat betreft, ben ik nogal jaloers op mijn man: die kan iedere avond voor hij gaat slapen een paar bladzijden lezen, en z’n boek dan netjes wegleggen. Ik kan dat niet: als ik in een boek bezig ben, lees ik dóór. Zo heb ik er op onze laatste vakantie in geen tijd ‘Liefde in tijden van cholera’ van Márquez doorgejaagd, een prachtig liefdesverhaal. En in de paasvakantie heb ik de biografie van Michelle Obama gelezen, heel boeiend en inspirerend.»

HUMO Wat bezorgt je geestelijk genot?

Bekkari «Als ik mijn plusdochter Jozefien piano hoor spelen, dan denk ik met enige spijt terug aan een jaar of tien geleden, toen ikzelf aan een pianocursus ben begonnen. Enfin, ik heb geen spijt dat ik dat toen heb gedaan, wel dat ik ermee ben opgehouden wegens tijdsgebrek. Ooit wil ik die draad terug oppikken, want van pianospelen werd ik altijd erg rustig. Het lijkt me ook fantastisch om het goed te kunnen.»

HUMO Wat waren de gelukkigste momenten in je leven, en wat de minst gelukkige?

Bekkari «De minst gelukkige periode van m’n leven heb ik meegemaakt op mijn 16de, toen ik een heel goede jeugdvriendin heb verloren. Ik heb ’t daar lang erg moeilijk mee gehad, ook door de manier waarop ze is gestorven: ze is aangereden door een automobilist die onder invloed reed. Ik heb toen heel veel gehuild, en ik was vooral ook erg boos – nog nooit in m’n leven heb ik zoveel onmacht gevoeld. Als de dag van gisteren herinner ik me de omhelzing die haar vader me gaf op de begrafenis, een ontzettend emotioneel moment. Sindsdien heb ik het altijd moeilijk met verlies. Als ik nu naar een begrafenis ga, kan ik het verdriet van de nabestaanden op mij nemen, ook al ken ik die mensen niet of nauwelijks.

»Het gelukkigst ben ik op de momenten die ik samen met mijn gezin beleef. Ik heb een dochter van 13, een plusdochter van 19 en een pluszoon van 22. Het gebeurt niet zo vaak dat we met z’n vijven samen zijn, want mijn pluskinderen leiden stilaan hun eigen leven. Maar zo heel af en toe wil het nog eens lukken dat we bijvoorbeeld een weekendje aan zee georganiseerd krijgen, en dat zijn voor mij de beste momenten van het jaar. Niet dat we dan iets spectaculairs doen, hè. Gewoon wat wandelen op het strand, of gezellig iets gaan eten, of samen een terrasje doen. Meer hoeft het niet te zijn.»

HUMO Waar heb je een hekel aan in het leven?

Bekkari «Ik erger me aan het feit dat mensen zich tegenwoordig zo snel ergeren (lacht). Vooral dan op de sociale media, en in de reacties op nieuwsberichten. We leren onze kinderen respectvol met elkaar om te gaan en elkaar niet te pesten, maar als je ziet hoe veel volwassen mensen zich gedragen op de sociale media, welk recht hebben we dan om iets tegen kinderen te zeggen? Wat politici allemaal voor lelijks naar hun hoofd geslingerd krijgen, dingen die vaak niet eens iets met hun job te maken hebben! Iedereen heeft recht op een mening, maar je moet de persoon in kwestie toch niet aanvallen? Als ik een schilderij niet mooi vind, dan ga ik toch ook niet de schilder belagen?»

HUMO Ergert je naaste omgeving zich soms aan jou?

Bekkari «Ik kan mijn werk heel moeilijk neerleggen, dat ergert mijn man soms. ‘Nog snel even dit afwerken,’ zeg ik dan, ‘het duurt maar een kwartiertje.’ Maar anderhalf uur later ben ik nog steeds bezig, typisch. Ik kan ook moeilijk stilzitten. Mijn man en ik gaan geregeld naar de film, en ik heb dan last van wat hij ‘rusteloze benen’ noemt: ik gooi mijn linker- over mijn rechterbeen en vice versa, en zit de hele tijd op en neer te wiebelen. Soms zou ik mijn benen simpelweg in mijn nek willen leggen, zodat het zou ophouden (lacht).»

HUMO Wat is voor jou het hoogste lichamelijke genot?

Bekkari «Het hoogste lichamelijke genot? Wel… In de regel klap ik niet uit het bed, maar laten we het houden op een massage door mijn man, met een happy ending.»

HUMO Nu dan, Sandra, the moment we’ve all been waiting for.

Bekkari «O jee! (Na een omstandige uitleg waarin ze aangeeft in het geheel niet geïnteresseerd te zijn in onenightstands) Ik weet niet of dat voldoende is als antwoord?»

HUMO Neen.

Bekkari «Oké. In dat geval zal ik maar kiezen voor Matthias Schoenaerts. Kijk, voilà.»

HUMO Wel een beetje een clichématige keuze, om eerlijk te zijn.

Bekkari «Ja, zég!»

(Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in juni 2018)