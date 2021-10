Schakel de koffiezet uit en douche minder lang: 9 tips die u helpen energie te besparen

Hoge energieprijzen, er valt niet aan te ontsnappen. Een gemiddeld gezin met een variabel contract betaalt nu al meer dan 700 euro meer aan elektriciteit en aardgas dan twee jaar geleden. Toch zijn er heel wat manieren om concreet energie te besparen, zonder dat u zich in grote kosten van bijvoorbeeld verbouwingen hoeft te steken.

Het belangrijkste wapen van de gezinnen in de strijd tegen de hoge energiefactuur blijft prijzen vergelijken en minder verbruiken. ‘Een niet verbruikte kWh dient niet betaald te worden: tracht indien mogelijk het verbruik te verminderen’, klinkt het vandaag in een eenvoudig advies van de Belgische energieregulator CREG.

Maar hoe doet u dat concreet? We lijsten de belangrijkste maar ook soms eenvoudigste besparingstips op waarmee u tientallen en soms zelfs honderden euro’s kan besparen.

1. Douche minder lang

Tot 20 procent van onze aardgasfactuur gaat naar het opwarmen van water. Het spreekt dus voor zich dat daar ook de grootste besparing valt te halen. Terwijl een bad nemen tot 150 liter water verbruikt, is dat bij een douche ongeveer 60 liter.

Maar zelfs als u altijd al in de douche springt in plaats van in het bad kruipt, valt er winst te boeken. Gemiddeld doucht de Belg 9 tot 10 minuten, en dat kan vaak korter. Met een eenvoudige zandloper, timer of gewoon het alarm op uw smartphone kan u de tijd instellen op bijvoorbeeld maximaal 5 minuten. Ook leuk is om bijvoorbeeld een van uw favoriete nummers op te zetten – of zelfs een douche-Spotify-playlist te maken – en te proberen binnen dat nummer van 3 tot 5 minuten klaar te zijn.

Samen met een kortere douche kan een kleine investering in een douchespaarkop interessant zijn: die vermengt het water met lucht waardoor de hoeveelheid water vermindert zonder dat u het eigenlijk merkt. Een waterbesparende douchekop laat ongeveer 6 liter per minuut door, de helft van een standaard douchekop.

Een gezin van twee personen, die elk vijf keer 9 minuten douchen per week, vermindert zo zijn warmwaterverbruik van 1.080 naar 300 liter per week, een besparing van meer dan 700 liter.

2. Zet de verwarming een graad lager

Het is niet voor niets de klassieker onder de besparingstips, maar de verwarming 1 °C lager zetten, bespaart effectief 7 procent energie. Trek dus een trui (extra) aan tijdens die dag thuiswerk.

Nu we weer meer op kantoor werken en de winter eraan komt, betekent een dag minder thuiswerken bovendien ook een dag minder de verwarming gebruiken. Voor wie het praktisch geregeld krijgt, kan het dus interessant zijn wanneer beide partners op dezelfde dagen op kantoor gaan werken.

Om het rendement van je radiatoren te verhogen, moet je ze ook regelmatig ontluchten. Na verloop van tijd komen er namelijk vanzelf luchtbellen in je verwarmingssysteem. Dat kan met een eenvoudige schroevendraaier of een speciaal ontluchtingssleuteltje. Hou een bakje onder de ontluchtingskraan en draai die voorzichtig een beetje open tot er water uitkomt in plaats van lucht.

Beeld Getty Images

3. Isoleer ook de kleine kieren en spleten

Je huis of dak isoleren doe je niet van vandaag op morgen, maar zelfs in een al goed geïsoleerd huis vallen er besparingen te behalen door de kieren van deuren en ramen te controleren op tocht. Koude luchtstromen van buiten verminderen niet alleen het rendement van uw verwarming, maar geven ook een onaangenaam gevoel in huis.

Ga met je hand langs de ramen en deuren. Voel je koude lucht, dan zit je waarschijnlijk met tocht. Tochtstrips die je aanbrengt op het kozijn, haal je al voor enkele euro’s in de doe-het-zelfzaak en zijn bijzonder eenvoudig aan te brengen. Daarna kan de verwarming allicht meteen een graad lager.

Beeld Shutterstock

4. Doe het licht vaker uit

Waar lampen vaak lange tijd branden, zoals in de woonkamer, keuken of op het thuiswerkbureau, vervangt u de lampen best door spaarlampen of led-lampen. Die zijn veel energiezuiniger, en er is tegenwoordig een massa keuze aan kleuren en dimbare of niet-dimbare ledlampen.

Laat geen lampen branden in ruimtes waar niemand is.

5. Controleer de koelkast en diepvriezer

Op welke temperatuur is uw koelkast ingesteld? 4 tot 6 °C is ideaal, hem veel lager zetten heeft niet veel zin en gebruikt enkel meer energie. In tegenstelling tot de vriezer verbruikt een koelkast ook minder wanneer hij minder gevuld is. Een regelmatige inspectieronde kan dus van pas komen.

Diepvriezers daarentegen houdt u best zo veel mogelijk gevuld, al dan niet met piepschuim. Een temperatuur van -18 °C volstaat, elke graad kouder kost 5 procent meer verbruik. Laat ze ook regelmatig ontdooien om de ijslagen tegen de wanden te verwijderen. Die verminderen het rendement sterk: per 2 mm ijs, betaalt u 5 euro per jaar meer.

Tot slot kan ook de plaats van uw koelkast en/of diepvriezer een rol spelen: in een koele en donkere kelder hebben ze minder energie nodig dan in een open, verlichte keuken waar ze in de zon staan.

Beeld Shutterstock

6. Gebruik vaker een droogrek

Een andere grootverbruiker in het huishouden is de droogkast, terwijl we die niet altijd even hard nodig hebben. Een droogrek doet vaak evengoed dienst, zelfs als u de was ergens binnen moet ophangen wegens regenweer. In de winter is de lucht binnen vaak droger, waardoor de was evengoed droogt. Zorg in dat geval wel voor voldoende verluchting. Gebruikt u de droogkast toch, maak dan regelmatig de stoffilter leeg om het rendement te verhogen.

Kledij op 30 graden wassen in plaats van op 40 graden levert u ook enkele euro's per maand op. Was enkel met een volle trommel, en gebruik de eco-stand als uw toestel dat heeft. De wasbeurt duurt iets langer, maar verbruikt toch minder energie.

Beeld Shutterstock

7. Zet toestellen volledig uit in plaats van op de standby-stand

Tot 10 procent van ons dagelijks energieverbruik gaat verloren aan toestellen die ‘half uit’ staan: we gebruiken ze niet, maar ze staan wel in de standby-modus of de stekker blijft in het stopcontact. Trek opladers van smartphones, tablets en laptops bijvoorbeeld altijd uit wanneer u ze niet oplaadt. Ook de koffiezet kan uit en de koffie in een thermos eens de koffie klaar is.

Tv-toestellen zet u best altijd volledig uit, in plaats van de sluimerstand te gebruiken via de afstandsbediening. Een relatief grote verbruiker in dat verband is de decoder van de digitale televisie. Zet die eens vaker uit via het stopcontact wanneer u geen opname hebt geprogrammeerd. Wanneer u stekkers groepeert in een stekkerdoos met een aan/uit-schakelaar, kan u de stroom eenvoudig in één keer uitschakelen.

8. Toestellen vervangen? Kies voor een energiezuinig label

Wanneer het tijd is om een nieuwe koelkast, diepvriezer, wasmachine of tv te kopen, kijk dan altijd goed naar het energielabel. A+++-toestellen zijn het energiezuinigst en kunnen een stevige besparing opleveren, ook al kosten ze bij aankoop iets meer.

Een droogkast met een C-label verbruikt per droogbeurt bijvoorbeeld ongeveer 75 eurocent. Bij vier droogbeurten per week is dat 150 euro per jaar. De meest energiezuinige A+++-droogkasten verbruiken daarentegen liefst vijf keer minder, waardoor de jaarprijs naar amper 30 euro zakt.

9. Installeer een hoogrendementscondensatieketel

Hebt u nog een oude gasketel in plaats van een condensatieketel? Dan is de investering naar een hoogrendementsketel sowieso de moeite waard, met een besparing tot 40 procent. In bepaalde gevallen kan u er ook een premie voor krijgen van de overheid.

Laat de ketel ook regelmatig onderhouden en instellen. Dat is sowieso verplicht om de twee jaar. Tijdens het onderhoud kan je aan de installateur eventueel ook vragen om het stookregime aan te passen en/of een lagere temperatuur voor het warme water in de ketel in te stellen om zo minder te verbruiken.

(DM)