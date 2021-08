Scheidingscoach voor werknemers: ‘Je leven staat op zijn kop tijdens een relatiecrisis, maar die deadlines zijn óók belangrijk’

Als een werknemer in scheiding ligt, daalt zijn productiviteit en ligt verzuim op de loer. Hoe kunnen werkgevers daar goed mee omgaan? Eén mogelijkheid: een werk- en scheidingscoach inschakelen.

Het vinden van een nieuwe woning, de zorg voor de kinderen, het verwerken van een mentale klap. En dan is er ook nog het werk dat na een scheiding gewoon doorgaat, maar even op een laag pitje staat. Het leven staat op zijn kop in tijden van een relatiecrisis.

Doel is om werkverzuim te voorkomen

Als een werknemer in scheiding ligt, daalt vaak zijn productiviteit en ligt verzuim op de loer, bleek uit een studie van de Nederlandse onderzoeksinstelling TNO. In België scheiden volgens Statbel jaarlijks ruim 23.000 echtparen. Een groot deel daarvan werkt. Werkgevers buigen er hun hoofd over: enerzijds hebben ze begrip voor de werknemer, maar ook zorgen over het werk dat maar blijft liggen. Hoe kunnen ze daar goed mee omgaan?

Dan kunnen ze een werk- en scheidingscoach inschakelen. Die is in opmars. In Nederland springt sinds een paar jaar de ene na de andere coach in deze niche, ziet Yorick Saeijs, die zelf opleidingen verzorgt bij het bureau Werk&Scheiding. ‘Ons doel is om werkverzuim te voorkomen’, legt hij uit. ‘Alle problemen en vragen die op mensen in scheiding af komen maken we inzichtelijk, zodat ze er niet in verdwalen en gewoon kunnen doorgaan met werken, zodat ook de baas tevreden blijft.’

De hele dag appen met een boze ex

‘Je moet het zien als de piramide van Maslow’, legt hij zijn werkwijze uit. Met andere woorden: het uitschrijven en ordenen van behoeftes, de belangrijke bovenaan en iets minder belangrijke daaronder. Een persoon die in scheiding ligt is helemaal niet bezig met een deadline om 17.00 uur. Die is de hele dag aan het appen met een boze ex, of aan het bellen met een advocaat over de voogdij van de kinderen. Wat kan die opdracht vandaag je nou schelen, als je over twee maanden op straat dreigt te staan?

‘Heel vervelend allemaal’, zegt Saeijs. ‘Maar die deadline is óók belangrijk. We brengen de werkzaamheden in kaart, en gaan na: hoe communiceert iemand? Chat hij de hele dag met zijn ex, of belt hij aan het einde van de week rustig een uurtje? Hoe gaat iemand om met conflicten? Met gestrekt been erin of de-escalerend, zodat de werknemer weer rustig aan het werk kan? Welke negatieve invloed gaat er van zijn gedrag uit? Over dat soort vragen gaan we in gesprek.’

Werknemer leert zijn eigen leven te managen

Saeijs is geen psycholoog of mediator. Nee, Saeijs, basisschoolleraar van origine, is een manager, die een werknemer leert zijn eigen leven weer te managen. Hij doet dat aan de hand van onderzoeken van de Amerikaanse auteur Stephen Covey over effectief leiderschap. ‘Na een jarenlang huwelijk zijn mensen vaak een twee-eenheid, beslissen ze alles samen. Maar wat wil iemand zelf graag? En hoe gaat hij of zij dat doen? We scheppen een nieuwe basis, zodat mensen snel de draad kunnen oppakken.’

Er zijn tal van dingen waarin mensen kunnen verzuipen, weet Saeijs. Zit iemand op kantoor op het toilet, schiet het door zijn hoofd dat het energiecontract nog moet worden beëindigd. En wie krijgt de straks eigenlijk de poes? Dan kan de stress toeslaan. Maar niet als het aan de coach ligt. ‘Zet alles op papier, en maak concrete afspraken met de werkgever, zodat die ook iets heeft om op terug te vallen. Als de problemen in kaart zijn gebracht, weet een baas hoe en wanneer hij weer meer van zijn werknemer mag verwachten.’

(Trouw)