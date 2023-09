‘Schrijfmappen, kinderwagens, luiers: je kunt het zo gek niet bedenken of er werden 500 eurobiljetten in verstopt’: hoe miljarden aan cokegeld wordt witgewassen

Vergeet kappers en kroegen. Bij het witwassen van de honderden miljoenen aan cokewinsten draait alles om het verplaatsen van geld naar de andere kant van de wereld. Een verhaal over geldkoeriers in auto’s met verborgen ruimtes, een 5 euro-briefje als wachtwoord en de man-van-500-miljoen. Welkom in de wondere wereld van de narcobankiers.

Zijn Mitsubishi Grandis is het prototype van een onopvallende auto. Een gezinswagen waar met een beetje proppen zeven man in passen. Grijs ook nog eens. Degelijk. Maar wat Nick met zijn auto vervoert, is allesbehalve saai. In een geheim compartiment onder de achterste rij stoelen lag al meerdere keren voor miljoenen aan cocaïne. Dit keer ligt er een sporttas gevuld met bundeltjes briefgeld: 700.000 euro.

Met zijn beveiligde telefoon stuurt Nick een berichtje naar de man aan wie hij het geld moet overdragen. Hij verwacht om 20.10 uur op de afgesproken plek te zijn. En iets later: ‘Ben er, grijze Mitsubishi Grandis.’ Vervolgens stuurt hij een foto van een briefje van 5 euro. Daarop is het unieke serienummer te zien dat achterop het biljet staat. Een combinatie van één letter en elf cijfers. ‘Deze token gebruiken we’, typt hij. Een soort garantiebewijs dat hij het geld heeft afgegeven. Dat is cruciaal.

De twee hebben vermoedelijk afgesproken in een willekeurige straat in Amsterdam ter hoogte van een willekeurig huisnummer. Daarna gaat het snel. Met een hendel tussen de linker en de middelste stoel klapt Nick de zittingen omhoog en overhandigt het geld. Binnen een paar minuten zijn beide auto’s verdwenen. In april 2020 maakt Nick nog eens zes identieke ritjes en brengt in totaal liefst 3.001.000 euro, blijkt uit een vonnis van de rechtbank. Waarvan dat geld afkomstig is, leidt weinig twijfel: cokehandel. Nick werkt namelijk voor Isaac B., een beruchte drugshandelaar uit Rotterdam en rechterhand van ‘Bolle Jos’ Leijdekkers.

Maar misschien nog wel veel interessanter: waar gaan de cokemiljoenen heen? Het vermoeden: naar een ondergrondse bankier.

Bedragen met zeven nullen

In de wereldwijde cokehandel is er één ding nog belangrijker dan drugs: geld. Je raakt criminelen het hardst in hun portemonnee, is een bekend adagium in recherchekringen. Transporten van honderden, en zelfs duizenden kilo’s drugs zijn in de havens van Rotterdam en Antwerpen eerder regel dan uitzondering. En daarbij wordt er gerekend in bedragen met zeven nullen. Maar die gigantische cokewinsten komen ook met een probleem. Een luxeprobleem. Want hoe was je zulke enorme bergen met geld wit?

Vergeet even de klassieke methode van witwassen. Je weet wel, dat de crimineel een kapperszaak of kroeg heeft met nauwelijks klanten, maar wel met een enorme omzet. Dat is gerommel in de marge voor de grote drugsbaronnen. In de top van de internationale cokehandel gaan duizelingwekkende bedragen rond. Miljarden. Die was je niet wit met een kunstmatig opgekrikte omzet. Alles draait om het verplaatsen van geld. Naar Dubai om te investeren in vastgoed, of naar Zuid-Amerika om er nieuwe partijen coke van te kopen.

‘Vroeger ging dat geld nog fysiek de grens over. We hebben heel veel onderzoeken gedraaid op koeriers die enorme bedragen naar Colombia smokkelden. In schrijfmappen, in kinderwagens, luiers: je kunt het zo gek niet bedenken of er werden wel 500 eurobiljetten in verstopt’, vertelt Robin de Jager van de Landelijke Recherche. ‘Maar de pakkans voor die criminelen is natuurlijk te groot. Als de douane bij jouw mannetje een ton in zijn koffer vindt, heeft hij wat uit te leggen.’

Wie tegenwoordig in de onderwereld geld wil verplaatsen, maakt daarom vaker gebruik van een wereldwijd netwerk van ondergrondse bankiers. Of narcobankiers. Hoe dat werkt? Vergelijk het met de geldtransactiekantoren van Western Union. Stel je wil een paar tientjes overmaken naar familie in Afrika die geen bankrekening heeft. Dan ga je met een envelop met geld naar een filiaal in Eindhoven. En een paar minuten later kan je tante in Ghana het geld al ophalen bij een lokale Western Union.

Zo werkt ondergronds bankieren ook. Een crimineel brengt bijvoorbeeld een miljoen euro weg naar een ondergrondse bankier in Nederland en zijn mannetje in Colombia kan dat bedrag niet veel later ophalen bij een collega-bankier in Zuid-Amerika.

Voor alle duidelijkheid: het geld gaat niet fysiek de grens over. Dus in feite heeft de Nederlandse bankier die het geld heeft gekregen een ‘schuld’ van een miljoen euro bij zijn collega in Zuid-Amerika die juist geld heeft uitgegeven. Om dat probleem op te lossen worden allerlei transacties met elkaar verrekend. Want andersom zijn er ook criminelen die juist geld willen overmaken richting Nederland. Bijvoorbeeld om hier zaken te kunnen doen met Brabantse pillenboeren. En dan is het dus de Colombiaanse bankier die geld ontvangt en de Nederlandse bankier die geld uitbetaalt.

Bij het doorzoeken van de woning van broker Thanas B. stuitte de politie op briefgeld van negen verschillende soorten valuta. De Griek wordt ervan verdacht dat hij een half miljard aan drugsgeld van Nederlandse en Vlaamse bendes witwaste. Beeld Justitie Griekenland

Op die manier gaan er honderden miljoenen aan cokewinsten de wereld over. Dat vermoeden was er wel langer. Maar de échte doorbraak kwam de laatste jaren met het kraken van speciale telefoons waarmee criminelen heimelijk met elkaar dachten te communiceren. De Jager: ‘In die berichten ging over welke bedragen er worden gebracht, wanneer en op welke plek. Soms ontstaan er discussies: ‘Je zou 100.000 euro afgeven, maar het is maar 84.000. Hoe kan dat? Waar is die overige 16.000 euro?’ We kwamen soms zelfs de complete administratie tegen.’

De Broker: bovenaan de piramide

Het ontsleutelen van de honderden miljoenen berichten legde feilloos bloot hoe het systeem werkt. Dat bestaat uit drie essentiële schakels, de meest cruciale daarvan zijn ‘De Brokers’. Zij staan helemaal bovenaan de piramide, met hen valt of staat alles. Dit zijn de mannen die contact hebben met de drugskartels. Zij regelen waar het geld kan worden afgegeven of opgehaald.

‘Wereldwijd praat je over een handvol brokers’, schat De Jager op basis van de gekraakte telefoonberichten. Ze zitten niet in Nederland, veelal zelfs niet in Europa. Waar dan wel? De Jager met een glimlach: ‘Dat ga ik niet zeggen. Maar in landen waar de autoriteiten wat minder scherp naar witwassen kijken.’

De Albanese Griek Thanas B. is volgens de opsporingsdiensten als broker bij het op grote schaal witwassen van crimineel geld in Nederland en België. Hij zit in Nederland vast in afwachting van zijn rechstzaak. Beeld Justitie Griekenland

Thanas B. komt volgens de opsporingsdiensten dicht in de buurt bij zo’n broker. De Albanese Griek werd eind mei in opdracht van Nederland en met hulp van Europol opgepakt in een badplaats bij Athene. Op een uitgelekte video van zijn arrestatie is te zien hoe hij nietsvermoedend op zijn motor rijdt als twee gemeentewerkers hem gebaren om wat vaart te minderen. Zodra hij stilstaat, wordt hij door de gemeentewerkers, in werkelijkheid undercoveragenten, in zijn nek gegrepen.

Met Thanas B. zit er een grote vis vast, is de overtuiging. De Jager en zijn team deden een jaar lang onderzoek. Ze zagen in ontsleutelde berichten van Nederlandse cokehandelaren telkens een pseudoniem opduiken met drie letters. Vervolgens werd er drugsgeld bij de criminelen gehaald (‘picks’) of gebracht (‘kicks’) door koeriers die vanuit kantoorpanden werkten. Na de arrestatie van deze geldlopers in 2021 leidde het spoor uiteindelijk naar Griekenland. B. zou schuilgaan achter de drie letters. Inmiddels is hij overgeheveld naar Nederland in afwachting van zijn strafzaak.

De Griek kan zijn borst natmaken. Thanas B. behoort misschien niet tot de handvol topbrokers die wereldwijd de dienst uitmaken, maar zit daar net onder. Binnen Europa wordt hij beschouwd als een spilfiguur. Dat blijkt ook wel uit de verdenking van justitie. Die vermoedt dat hij zijn koeriers opdracht gaf om bijna 500 miljoen euro (!) aan cashgeld van criminelen te verplaatsten. ‘ls je een cryptotelefoon hebt en een goed netwerk, dan maakt het niet uit waar je zit. Dat bewijst deze zaak wel’, reageert De Jager.

De Bankier: handvol miljoen

De drugsbazen krijgen te horen waar ze hun geld kunnen ophalen of naartoe kunnen brengen. Dat is ook het moment dat ‘De Bankier’ in beeld komt. Want dat zijn de mannen waar je terecht kunt voor contant geld. De afgelopen jaren werd de ene na de andere opgepakt, complete netwerken werden opgerold.

Vorig jaar gingen tien leden van de Amsterdams-Hindoestaanse familie in de boeien. Ze zouden 71 miljoen aan drugsgeld hebben verplaatst. Eind vorig jaar hield de recherche op Schiphol twee Rotterdamse broers aan die grofweg 40 miljoen zouden hebben witgewassen.

En misschien wel de bekendste zaak is die rond het Rotterdamse bedrijf Suri-Change, waar mensen geld legitiem naar familie in het buitenland kunnen sturen. Maar de recherche vermoedt dat de eigenaren ook fungeerden als ondergrondse bankiers. Na een inval van de politie kreeg het bedrijf afgelopen zomer te maken met een reeks explosies bij verschillende geldpandjes. Na die ogenschijnlijke waarschuwing vanuit het criminele milieu werden alle transactiekantoren gesloten.

Nederland telt alleen al tientallen ondergrondse bankiers, schat De Jager. En die hebben, anders dan je misschien zou verwachten, hoogstens een handvol miljoenen tot hun beschikking. ‘Je wil als bankier niet het risico lopen dat je bij een politie-inval of een ripdeal een groot bedrag kwijt bent. Maar ze moeten ook weer genoeg geld hebben om transacties te doen.’

Bij de voordeur van het hoofdkantoor van Suri-Change aan de West-Kruiskade in Rotterdam is een explosief afgegaan, nadat er bij andere filialen al aanslagen waren geweest. Eerder vielen de autoriteiten binnen bij het hoofdkantoor, omdat de eigenaren erachter werden verdacht van ondergronds bankieren. Beeld MediaTV

Oppotten van het geld heeft dus geen zin, elke transactie is handel. De Jager: ‘Per deal strijken ze een commissie op van 4 tot 6 procent van het bedrag. Als je snel een miljoen kan leveren of kan innemen, verdien je dus in één klap iets van 50.000 euro.’

De Geldkoerier: blanco strafblad

Het grootste risico lopen de brokers en de bankiers als het geld moeten worden opgehaald of afgegeven. Als het fysiek de straat op gaat. Dan doen ze dan ook zelden zelf. Daarvoor wordt ‘De Geldkorier’ ingeschakeld. De Jager: ‘Die zijn inwisselbaar. Als je er tien oppakt, staan er morgen weer tien nieuwe klaar.’

Mannen zoals Nick met wie dit verhaal begon. Dankzij de gekraakte telefoons kreeg de recherche zicht op zijn bende. Ze hingen een gps-tracker en een microfoon in zijn auto, en later zelfs een camera. Daardoor werd duidelijk hoe hij met cocaïne of cash geld achterin de auto heel Nederland en Vlaanderen doorkruiste. Uiteindelijk werd heel de bende opgerold, Nick kreeg vijf jaar cel. Daarvoor was hij nog nooit met politie of justitie in aanraking gekomen.

Dat blanco strafblad verkleint het risico dat je door de politie wordt gecontroleerd. Evenals de tweedehands, onopvallende auto’s waarin de geldkoeriers vaak rijden: een Mitsubishi Grandes, Kia Picanto, Renault Clio of Opel Astra. Maar wel eentje met vaak een hypermodern geheim compartiment. Dat is vaak alleen te openen is door een specifieke combinatie van handelingen: bijvoorbeeld de sigarettenaansteker indrukken en de achteruitverwarming aan.

De politie heeft op een boerderij in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel bijna 3000 kilo cocaïne en 11 miljoen euro aan contant geld ontdekt. De zaak werd laten in verband gebracht met een Amsterdams-Hindoestaanse familie die wordt verdacht van ondergronds bankieren. Beeld Politie

De overdracht van het geld gebeurt vrijwel altijd in het openbaar: in willekeurige straten, op het parkeerterrein van Ikea, bij de McDonald’s, in huurappartementen of in een geboekte hotelkamer van een B&B’s. ‘Vaak hebben de koerier van de bende en die van de bankier elkaar nog nooit gezien. Ze herkennen elkaar omdat ze naar dezelfde plek komen en de een laat weten dat hij in een, ik noem maar iets, rode Fiat Panda rijdt’, vertelt Antonio Manfredi, die bij Europol het team leidt dat gespecialiseerd is in witwasonderzoeken.

Koeriers krijgen beperkte instructies: hoe minder ze weten, hoe beter. Om er zeker van te zijn dat het geld aan de juiste persoon wordt gegeven, wordt er gebruik gemaakt van het eerder genoemde ‘token’. Een soort betalingsbewijs. Alsof de koeriers een afgesproken wachtwoord tegen elkaar zeggen. Manfredi: ‘Vaak wordt daarvoor een foto gebruikt van een briefje van 5 euro. Daarop staat een uniek serienummer. De koerier krijgt die foto voor de overdracht en mag het geld alleen afgeven aan de persoon die hetzelfde serienummer kan laten zien.’

Grote transacties

Zowel bij Europol als bij de landelijke recherche hadden ze al voor het kraken van de telefoons een aardig idee over hoe het systeem werkte. Ze werden vooral verrast door de snelheid en de omvang. Manfredi over dat laatste: ‘De hoeveelheid geld die rondgaat is enorm, enorm, enorm. Daar kun je niet eens een cijfer op plakken. Of het wereldwijd om miljarden gaat? Zeker. In oktober 2022 haalden we een narcobank in Spanje neer. Dat was één criminele organisatie en daar ging het alleen al om 300 miljoen. En dat was nog een voorzichtige schatting.’

De landelijke recherche kon een periode live meekijken met de berichten die criminelen elkaar stuurden. De Jager: ‘Maar toch hebben we soms transacties van grote partijen geld gemist. Zó snel ging het. Dan waren wij nog bezig met het achterhalen van de precieze locatie, en dan had de overdracht al plaatsgevonden. Het is natuurlijk ook gebeurd in een paar minuten. Ze laten elkaar de token zien, klappen de verborgen ruimte open en geven de tas met geld.’

Ondanks die enkele tegenslag sloeg de recherche met een reeks onderzoeken een deuk in wereldwijde netwerk van narcobanken. Zowel in Nederland, als in Europa. Een deuk met impact. ‘Dit netwerk is cruciaal voor criminele organisaties. Doordat er zoveel vermeende bankiers zijn aangehouden, merken we dat criminelen niet meer zo snel hun geld kunnen verplaatsen’, zegt De Jager met gepaste trots. ‘Dat is een duidelijk signaal dat we erin slagen om de boel te verstoren.’

