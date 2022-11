Sean Penn gaf Zelenski exact wat hij niét nodig had: zijn Oscarbeeldje en nog wat extra Hollywooddramatiek

Met het eindejaar in aantocht gaf Sean Penn het perfecte voorbeeld van een nutteloos cadeau. Hoewel Oekraïne snakt naar wapens, geld, warmte of eender wat de ellende van de oorlog kan milderen, overhandigde de Amerikaanse acteur president Volodimir Zelenski één van zijn twee Oscarbeeldjes en steunbetuigingen waar de Amerikaanse siroop van af droop.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Amerikaans acteur Sean Penn die een Oscarbeeldje in bewaring geeft bij Oekraïens president Volodimir Zelenski Waar? Gedeeld op het Twitter-account van het team van Zelenski Waarom is het opvallend? Hoe groter de symbolische waarde van een gebaar soms lijkt, des te minder het echt hulpzaam is

Bukken voor het eufemisme van het jaar: het zijn moeilijke tijden voor Volodimir Zelenski. Als staatshoofd van Oekraïne moet hij niet alleen de imperialistische drang van zijn Russische buur zien te stoppen, maar tegelijkertijd dienen er zich aan zijn deurbel ook heel wat notabelen aan die verwachten gepast ontvangen te worden. De laatste grote naam in de rij was die van Sean Penn. De Amerikaanse acteur vond al voor de derde keer de weg naar Kiev en kwam deze keer met een blinkende verrassing: één van zijn twee Oscarbeeldjes. Die liet hij in bewaring achter bij een enigszins verbouwereerde Zelenski, want hij voelde zich beter ‘wetende dat er iets van mij hier staat.’ En ook, ‘nadat je de oorlog gewonnen hebt, mag je me hem terug komen brengen naar Malibu’. Jolig.

Eerlijk is eerlijk, Penn heeft sinds de start van de oorlog zijn roem ingezet om aandacht te vragen voor de Oekraïense zaak en zal zo ongetwijfeld het leed van de inwoners al enigszins hebben verzacht. Maar helaas, met barmhartigheid koop je geen brood en maak je al zeker niet de beste cadeaukeuzes, zo blijkt. Een grote zak geld, wat luchtafweergeschut of een drone of twee, het zijn simpele suggesties die ons beter gepast lijken.

De Oscar overhandigen leek dan ook meer een geschenk voor Penn zelf, of beter, Penn zijn ego. Wat belichaamt je overgave voor de goede, Oekraïense zaak meer dan afstand nemen van iets dat je o zo dierbaar is? En mocht er nog enige twijfel bestaan over de speciale plaats die Oekraïne veroverde in zijn hart, dan nam Penn die weg met een korte speech recht uit de apotheose van een B-actiefilm. ‘Er zijn drie plaatsen ter wereld waar alle trots van mijn leven zich bevindt. De geboorteplaats van mijn dochter, die van mijn zoon en hier’, wijzend naar de herdenkingstegel met zijn naam op. We horen Michael Bay notities nemen tot hier.

Sean Penn has given his Oscar to Ukraine - @ZelenskyyUa

Thank you, sir!

It is an honor for us. pic.twitter.com/vx2UfEVTds — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 8 november 2022