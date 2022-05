Seksspeeltjes kopen we tegenwoordig ook in de kringwinkel: ‘De vibrators zijn uiteraard eerst getest’

De retropornoverzamelaar, Playboy-superfan of ecologische fetisjist kon afgelopen weekend terecht bij kringloop Opnieuw & Co, die in Mortsel een pop-uperoticawinkel openhield. Onze Vrouw zag er heel wat nieuwsgierigen naartoe stromen. We zijn niet vies van een tweedehandssekspeeltje, zo blijkt. ‘Dvd’s en boeken zijn dé succesnummers: die dingen kun je makkelijk verstoppen.’

Vibrators en pornoboekjes zijn ongetwijfeld geen bestsellers op sites als Vinted, tenzij natuurlijk voor een specifieke doelgroep van vieze mannetjes, en toch lopen vaste koopjesjagers wel warm voor deals op een zweepje of vintage ‘Rooie oortjes’. Opnieuw & Co-oprichter Koen Goemans zag een gat in de markt én de perfecte oplossing voor de grote verzameling erotica in het magazijn van zijn kringloop: een eroticapop-upwinkel.

Er hangt geen ongure sfeer of raar geurtje in de pop-up aan de Vredebaan in Mortsel. Wie ledlichtjes, foutgekleurd tapijt en zwarte gordijntjes verwacht, is er ook aan voor de moeite. Deze tweedehandssekswinkel ziet er eigenlijk doodnormaal uit als u het roze wandtapijtje beplakt met handboeien en penismemorabilia tenminste even wegdenkt. En de torenhoge dildo’s.

Koen Goemans van Opnieuw & Co: ‘Een groep klanten komt voor de sexy lingerie, en misschien ook voor een zweepje of handboeien. Maar er zijn ook enthousiastelingen die het om de boekjes te doen is.’ Beeld Manon Commeyne

KOEN GOEMANS «Vroeger gooiden wij pornografisch-erotisch materiaal in de vuilnisbak, tot een collega na een tijdje een speciaal evenement aan dat materiaal ophing – niet voor niets is ‘Weggooien is jammer’ onze slogan. Dat bracht ons op het idee voor de pop-up, waarna we aan het verzamelen zijn geslagen.

»In 2013 hebben we voor het eerst een eroticabeurs georganiseerd, en die was een schot in de roos. Deze editie is de tweede.»

HUMO Sommige speeltjes zijn dus al bijna tien jaar geleden bij jullie achtergelaten?

GOEMANS «Inderdaad, maar we hebben er ook die hier bij wijze van spreken vorige week zijn binnengebracht. Natuurlijk worden erotica niet massaal materiaal gedoneerd, maar soms komen ze wel terecht tussen boeken of een zak kledij. Om echt waardevolle items gaat het niet, maar pakweg een Playboy uit de jaren 80 krijgen we weleens binnen, en daar komen ook retrojagers en verzamelaars op af.»

Van een dubbele dildo tot penismokken: voor ieder wat wilds. Beeld Manon Commeyne

HUMO We zien hier inderdaad best veel volk.

GOEMANS «We vonden het wel spannend: sinds 2013 is porno vooral een onlinegebeuren geworden, hè. Maar voor wat wij hier aanbieden, blijkt toch nog een markt te bestaan. Nostalgie zal ook wel meespelen.»

HUMO Welke items belanden het vaakst in de winkelkar?

GOEMANS «Een groep klanten komt voor de sexy lingerie, en misschien ook voor een zweepje of handboeien. Maar er zijn ook enthousiastelingen die het om de boekjes te doen is. En dan heb je de mensen die thuis nog een dvd-speler of videorecorder hebben en met een hele stapel dvd’s en videocassettes naar huis gaan.»

KARINA VERVOORT (Opnieuw & Co-medewerker) «Dat dvd’s dé succesnummers zijn, net zoals boeken overigens, hoeft niet te verbazen: die dingen kun je makkelijk verstoppen (lacht).»

GOEMANS «Wat mij ook opvalt, is dat mensen niet met maar één aanschaf wegwandelen. De meerderheid koopt flink wat.»

HUMO We moeten het vragen, meneer Goemans: is dat wel veilig, zo'n tweedehandsvibrator?

GOEMANS «De vibrators hebben wij uiteraard eerst getest. Ze zijn ontsmet en er zitten nieuwe batterijen in. We gaan ervan uit dat de klanten ermee omgaan zoals met andere dingen uit de kringloopwinkel. Tweedehandskledij was je ook eerst thuis voor je ze draagt, hè.»

HUMO Tot slot: zult u vanaf morgen opnieuw een klein decennium lang erotica verzamelen?

GOEMANS «Wie weet! Als je zo’n pop-up opent, wil je veel meer te bieden hebben dan drie dozen vol.»

HUMO Afspraak in 2031!

Porno-dvd’s zijn nog altijd bijzonder populair. Beeld Manon Commeyne

Mooie popjes

Ook wij kunnen er ondertussen niet omheen: de klanten van de pop-up houden het niet bij één aankoop. Vaste kringlopers Ludo Vervliet en Christel Joosen hebben al een halve winkelkar bijeengeshopt.

HUMO Wat hebben jullie al allemaal gescoord, als ik vragen mag?

LUDO VERVLIET «Van alles. Een zweep, bijvoorbeeld: daar kijken we al naar uit (lacht). Er zitten ook spelletjes tussen, zoals ‘Kamasutra: The Game’: nog nooit van gehoord, maar voor een paar euro’s kun je dat natuurlijk niet laten liggen. En popjes met – naar ik vermoed – haar van echte wol: ik vind ze mooi, mijn vrouw niet zozeer (lacht). Ik heb ook dingen in de kar gelegd waarvan ik niet weet wat ze begot moeten voorstellen, maar die me wel interessant leken.

»Af en toe gaan we in een gewone eroticawinkel shoppen, maar dit is natuurlijk een veel goedkopere optie. Lingerie voor 2 à 3 euro per stuk, dat spreekt uiteraard aan.»

CHRISTEL JOOSEN «We zijn al jaren vaste klant bij Opnieuw & Co, en ik vind het ecologische ook wel belangrijk. Alles wat ik aanheb, is tweedehands.

»Sommige dingen koop ik liever niet. Dildo’s spreken me bijvoorbeeld minder aan.»

HUMO Ze zijn goed ontsmet, hoor.

CHRISTEL «Ik weet het. Maar daar moeten we toch eerst eens góéd over nadenken.»