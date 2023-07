Sekstoerisme in Cap d’Agde: ‘Veel mannen zijn hier als stokstaartjes: zien ze een vrouw een man pijpen, komen ze erbij staan om zich af te trekken’

In de Franse oksel van de Middellandse Zee, op een boogscheut van Montpellier, wordt het liederlijke leven al zo’n zeventig jaar lang uit volle en vooral blote borst bezongen. Cap d’Agde is de thuishaven van één van de eerste naturistenstranden van Europa en het drukstbezochte swingersparadijs ter wereld. Het Ibiza van het sekstoerisme – schrik niet als u in de duinen over een gangbang struikelt – beleeft wulpse hoogdagen in de zomer én in Humo.

West-Vlamingen Nancy (56) en Bart (42) vormen al vier jaar een koppel. Ze trekken elke zomer samen naar Cap d’Agde – of ‘Cap’, zoals ze hun droombestemming liefkozend noemen – om er nader kennis te maken met hun medetoeristen.

BART «Ik ben er niet trots op, maar als jonge kerel ben ik beginnen te swingen achter de rug van mijn toenmalige partners. Ik heb al heel vroeg ontdekt dat een monogame verhouding niets voor mij was. Daarom heb ik een tijdje geen vaste relaties gehad, tot ik Nancy leerde kennen.»

NANCY «Ik heb een tweetal relaties gehad met mannen die absoluut niet wilden swingen. Daarna heb ik beslist: ik wil alléén nog een verhouding met iemand die dat ook wil. Tijdens onze eerste date vroeg ik Bart dus op de man af: ‘Wat vind je van swingen?’ Hij was meteen enthousiast: ‘Ik ben vaak te vinden in parenclub Acanthus.’ Wel, daar ga ik toevallig óók vaak heen (lacht). We hebben elkaar gevonden in onze gedeelde passie.»

BART «Maar in Cap d’Agde waren we geen van beiden al geweest. In juni zijn we er voor de derde keer naartoe gereisd. Ik zou bijna niet meer zonder kunnen. Het is er fantastisch.»

NANCY «Ik overdrijf niet: het is een paradijs. Het liefst slapen we op de naturistencamping in de buurt van het swingersgebied. Daar slapen ook families en kinderen, het heeft dus niets met swingen te maken. Maar dat gevoel van naakt te zijn, de vrijheid van het naturisme: ik vind het zo bevrijdend. Of je nu dik, dun, oud, jong, mooi of lelijk bent: het maakt niet uit. Iedereen is gelijk, niemand bekijkt je scheef.»

BART «Ik ben een travestiet, mijn alter ego heet Tatjana. In Cap is dat helemaal geen probleem. Mensen zijn er erg supportive en ruimdenkend. Soms zelfs té ruimdenkend: dan raken ze mijn overduidelijk valse borsten aan en vragen ze of die echt zijn. Je zou denken dat een vrouw zoiets wel ziet, maar blijkbaar niet (lacht).»

NANCY «’s Avonds wordt in de zone voor de swingers sexy kledij gedragen op straat. Dan zie je een heus defilé passeren: mensen in sm-pakjes, toeristen verkleed als konijntjes, vrouwen in stijlvolle lingerie... In Cap is iedereen echt zichzelf, ze kleden en gedragen zich zoals ze het in de echte wereld zouden willen doen. Maar hier mág het. Meer nog: het móét. De bewakers zeggen soms tegen mensen dat ze niet gewoon in jeansbroek en T-shirt mogen rondlopen: ‘Kleren uit!’»

HUMO Mag iedereen naar die parade gaan kijken?

BART «Nee, om binnen te mogen in de swingerszone heb je een toegangsticket nodig. Voor drie dagen betalen we als koppel 50 euro. Dat vind ik billijk.»

NANCY «Het is een microkosmos op zich. Er zijn winkeltjes, restaurants, bakkers, hotels, er is politie... En natuurlijk vind je er discotheken, parenclubs, sm-clubs, homobars, sauna’s voor swingers en sexy feestjes in alle kleuren en thema’s. Er is voor ieder wat wils, je kunt van alles eens proeven.

»Toen we er voor het eerst rondwandelden, waren we overweldigd. Het is als een doolhof. Gelukkig heeft een vriendelijk Nederlands koppel ons rondgeleid.»

BART «Zo zijn we in Cap voor het eerst binnengestapt in een sm-club. Dat was...»

NANCY «...een plezierige ervaring. Ik heb daar ontdekt dat ik een dominant type ben.»

BART «En ik ben onderdanig tussen de lakens. Dat vermoedde ik al, maar in Cap kun je jezelf echt helemáál ontdekken.

»Op het swingersstrand zag ik zo eens een meisje met een plug in haar kont. Ze had veel bekijks, vooral omdat die buttplug ook lichtjes flikkerde (lacht). Ik dacht: oef, ik ben niet de enige met een kinky mind!

»In Cap zijn we omringd door gelijkgezinden. De meeste mensen zijn ouder dan 40 jaar. Ze hebben ontdekt dat swingen een boost geeft aan hun relatie, maar ook aan hun zelfbeeld. Je kleedt je in uitdagende lingerie of in latex, je voelt je sexy. En in Cap schijnt ook nog eens de zon: kan het mooier?»

HUMO Waar zijn jullie het vaakst te vinden in Cap?

NANCY «We houden van zwembadfeestjes in de zon. Daar kijk ik mijn ogen uit.»

BART «Tijdens die feestjes draait een dj opzwepende muziek aan het zwembad, terwijl er overal schuim wordt gespoten.»

NANCY «Je begeeft je in een soort waas van natte lichamen, je schurkt wat tegen elkaar aan, je danst, je drinkt: het is echt heel plezierig. De organisatoren spuiten champagne in het rond, zodat je de drank van elkaar kunt aflikken. We hebben zelfs eens meegemaakt dat een dozijn meisjes op handen en knieën gingen zitten, met hun kont naar ons, zodat we de champagne van hun billen konden slurpen. Dat had ik nog nóóit gezien! (lacht)

»Als je met iemand een klik hebt, kun je je ding doen op één van de matrassen die rond het zwembad liggen. Die kun je huren. Omdat iedereen nat is, en ook gewoon uit hygiënische overwegingen, is het wel de bedoeling dat je op een handdoek gaat liggen. De matrassen hebben ook een beschermhoesje dat je eraf kunt trekken als je klaar bent.

»De hygiëne in Cap is geen probleem. In de stomerige swingerssauna’s, waar je ook seks kunt hebben op matrassen, zijn er poetshulpen die non-stop de vloer dweilen, de ramen lappen en de matrassen verversen. En er liggen overal condooms: in de clubs, rond de zwembaden, zelfs in de champagne-emmers.»

HUMO Hebben jullie veel bekijks?

NANCY «Ja, mensen blijven nieuwsgierige wezens. Als een koppel begint te vrijen, zie je de kopjes zo omhooggaan. Soms staat er echt een mooi groepje te kijken. Vooral alleenstaande kerels doen dat graag. Ik word wel graag bekeken tijdens de seks, eerlijk gezegd. Soms voel je aan een blik dat iemand zin heeft in méér dan kijken. En dan durf ik weleens iemand met een knikje uit te nodigen om mee te spelen (lacht).

»In Cap komen bijna alleen ervaren swingers, waardoor er weinig misverstanden zijn. Vorige zomer hebben we Australiërs leren kennen die speciaal naar Frankrijk waren gevlogen voor amper een weekje Cap. Ook dáárom is het een paradijs.»

BART «Als je je hand op iemands schouder legt, voel je snel of je prijs hebt. En als die persoon je hand wegduwt, weet je ook waar je aan toe bent. Maar als iemand een beetje met je danst of langdurig oogcontact maakt, weet je meestal óók genoeg.»

HUMO Fladderen jullie in Cap wat rond, los van elkaar?

BART «We houden elkaar graag in de gaten. Niet om de ander te controleren, maar als houvast. We zijn tenslotte samen op reis.»

HUMO Maar van jaloezie is nooit sprake?

NANCY «Nee. Ik ben een brunette, en ik zie dat Bart op zoek gaat naar dominante blondines. Dat is zijn fysieke type: ik heb daar geen probleem mee.

»Ik word alleen kwaad als ik zie dat een vrouw er duidelijk op uit is onze relatie te verbrodden. Zulke types bestaan in de swingerswereld. Seks is één ding – dat hebben we nu eenmaal afgesproken – maar als er iets anders broeit, grijp ik in. Soms ga ik fysiek tussen hen in staan, als het moet.»

BART «Sommige mensen spreken af om tijdens hun eerste keer in Cap alleen seks te hebben met elkaar, en voor de rest gewoon wat te ontdekken. Maar die regel gaat meestal snel overboord. Het is té aanlokkelijk.»

HUMO Welke misverstanden willen jullie uit de wereld helpen?

NANCY «Dat je in Cap altijd en overal seks kunt hebben, want dat is níét zo. De discotheken zijn doodnormale danscafés, met als enige voorwaarde dat je sexy gekleed moet zijn.Als je iemand zou pijpen, word je onmiddellijk door een buitensmijter bij de kraag gevat. Zelfs als je je vervelend begint te gedragen omdat je te veel gedronken hebt, sta je meteen aan de deur. Als je iemand leuk vindt, ga je maar seks hebben in je hotel of op de camping.»

BART «Op sommige dagen heb je ook gewoon géén seks.»

NANCY «Mijn recordaantal bedpartners op één dag is vijf, misschien zelfs meer – ik tel ze niet echt. Maar de dag erna kunnen het er net zo goed nul zijn.»

BART «Het mannelijke geslachtsorgaan is niet bepaald een machine. Als er volk staat te kijken, of als je kort geleden al eens bent klaargekomen, kan het weleens gebeuren dat niet alles naar behoren werkt. Dat overkomt ook swingers, het is perfect menselijk.»

HUMO Weten jullie vrienden en familieleden dat jullie naar Cap d’Agde trekken voor een losbandige vakantie?

BART «De meesten wel. Ik kan makkelijker vertellen over mijn swinggedrag dan over mijn travestie. Mijn dochters zijn nochtans helemaal mee in het verhaal: zij vinden het heerlijk om me op te maken als ik in Tatjana verander.»

NANCY «Maar er rust een taboe op swingen. Ik weet heel goed aan wie ik het wel en niet kan vertellen. Mensen vellen snel een oordeel.»

KINDEREN TOEGELATEN

Wie Cap d’Agde in Vlaanderen wil beleven, moet naar Limburg. In de Truiense parenclub Bornedries hangt een metersbreed Cap d’Agde-spandoek aan een binnenplein met zwembad, grasperk en geplastificeerde ligbedjes. Uitbater Luc Janssen (71) is een wandelende Cap d’Agde-encyclopedie.

HUMO U wordt de meest ervaren swinger van Vlaanderen genoemd. Bent u dat?

LUC JANSSEN «De meest ervaren swingersclubuitbater zal dichter bij de waarheid liggen. Ik run nu al 43 jaar parenclubs: ik had er eentje in Oost-Vlaanderen, in West-Vlaanderen, in Parijs en nu dus Bornedries – ik ken niemand anders met zo’n palmares. Maar de meest ervaren swinger ben ik zeker niet. Een sterrenchef gaat ook niet elke avond op restaurant, hè?»

HUMO ‘Geen swinger zou mogen sterven zonder Cap d’Agde te hebben bezocht,’ schreef de gespecialiseerde website Fever Parties.

JANSSEN (glimlacht) «Voir Cap d’Agde et mourir? Welja, je moet het eens gezien hebben, maar dan zeg ik wel degelijk ‘gezien’, en niet ‘meegemaakt’. Je kunt naar Cap d’Agde afzakken en een verrijkende ervaring beleven zónder per se een swinger te moeten zijn. Als ik Bredene bezoek, lig ik daarom nog niet op het naaktstrand. Zo is het ook met Cap d’Agde: er is de gemeente Agde, en er is het naturistenkamp in de buitenwijken dat in de jaren 60 is ontstaan.»

HUMO Hoe is dat er gekomen?

JANSSEN «Het quartier naturiste is niet opgericht met de bedoeling een swingersparadijs of een toevluchtsoord voor vrije seks te worden. Er was eens, lang, lang geleden, een wijnboer die enkele wijngaarden had nabij de duinen in Agde – René Oltra, heette hij. Toen hij besefte dat hij nooit rijk zou worden van zijn minderwaardige tafelwijn, besloot hij als overtuigde naturist dan maar om een camping te beginnen.

»Omdat naturisten net als iedereen graag eten en uitgaan, kwamen er ook restaurants, cinema’s, winkels... Het groeide snel. Zo kwam Cap d’Agde in de loop van de jaren 70 op de radar van de swingers, die het wel een fijn idee vonden om naakt rond te lopen in een sociale omgeving. Toen kwamen de eerste discotheekjes en daarmee ook de eerste spanningen tussen de swingers en de naturisten. Swingers vinden het niet erg als je hen naturisten noemt, maar omgekeerd is het wél een probleem. De oorspronkelijke naturisten vonden het heel vervelend dat ze tijdens hun rustige vakantie voortdurend gekreun hoorden bij de buren.»

HUMO In de jaren 80 begonnen de problemen in Cap d’Agde pas echt.

JANSSEN (knikt) «René Oltra overspeelde z’n hand door Heliopolis te bouwen, het C-vormige gebouw dat nog steeds hét symbool van Cap d’Agde is. Oltra dacht dat hij de financiële krater kon dempen door studio’s te bouwen en te verkopen aan de vakantiegangers, maar die onderhielden hun eigendommen amper. Resultaat: midden jaren 80 begon de boel te verloederen. Op een bepaald moment werd het vuilnis zelfs niet meer opgehaald. Van eind jaren 90 tot 2005 was het er ronduit smerig.

»Sinds een jaar of vijftien ziet Cap d’Agde er opnieuw mooi, proper en verzorgd uit. De eigenaars van de studio’s zijn nu bij wet verplicht hun studio’s te onderhouden, en rijke investeerders hebben geld gepompt in chique clubs, hotels en appartementen. De hoogdagen zijn terug.»

HUMO Veel nieuwe gebouwen, zoals de club Le Glamour, zouden zijn gefinancierd door de maffia van Marseille.

JANSSEN «Dat heb ik ook gehoord, ja. Maar eigenlijk wil ik niet weten of het waar is. Ook de bezoekers kan het geen fluit schelen: het is weer trendy om naar Cap d’Agde te gaan. De caravans van vroeger zijn nu statige houten chalets met jacuzzi.»

HUMO Maar dat stuwt de huurprijzen de hoogte in, tot wel honderden euro’s per nacht.

JANSSEN «Voor Russen, Italianen en Parijzenaars is het allemaal prima, die betalen dezelfde prijzen in hun parenclubs. Maar voor Belgen ligt het anders: qua voorzieningen en prijs-kwaliteit zijn we bij de top van Europa. Mijn dikke nek voegt daar graag aan toe dat de meeste innovaties van mij komen. Nu heeft elke parenclub een restaurant en een zwembad, maar vroeger waren er zelfs geen matrassen: dan deden de mensen het gewoon tegen de muur!»

HUMO Hoe bent u zelf in Cap d’Agde beland?

JANSSEN «Dat is zoals vragen aan een fysicus waarom hij de biografie van Albert Einstein heeft gelezen! Ik ben er vooral naartoe gegaan tussen de jaren 70 en 2000. De eerste indruk was overweldigend. Zoveel! Zo groot! Maar lang hoefde ik er niet te zijn: vijf dagen was het maximum. Nu ga ik helemaal niet meer. Ik word een dagje ouder, hè.

»Er is trouwens nog een reden: de jonge, zuiderse schone die nu voorbijwandelt, is mijn mijn vriendin Fabiola. Als ik met haar naar een club ga in Cap d’Agde, wordt ze langs alle kanten verkracht!»

HUMO Is verkrachting een probleem in Cap d’Agde?

JANSSENS «Nee, ik overdrijf. Het is er zelfs strenger dan hier, want in Cap d’Agde hebben ze een eigen politiedienst. Dat is ook nodig, want op een naturistenstrand zijn kinderen in principe toegelaten. Ik zou het ook niet oké vinden als Fabiola op haar knieën vijf mannen zit te pijpen terwijl mijn kleine pagadder verderop in het zand speelt.

»Er zijn jaren geweest dat de politie te paard patrouilleerde in de duinen, en dat ze in zwemslip over het strand marcheerden. Maar voor de seks hebben ze nooit – pun not intended – een stokje kunnen steken. Als ze al iemand betrapten, kwam die persoon meestal weg met een vermaning. Deels uit noodzaak: twee agenten in zwemslip hebben niet veel te zeggen aan een tiental opgehitste mannen. En ook uit eigenbelang, want als ze de swingers wegjagen, ligt binnen de kortste keren de hele toeristische industrie van Agde plat.»

HUMO Heeft niemand ooit geprobeerd om het succes van Cap d’Agde te kopiëren?

JANSSENS «Er is een vergeefse poging geweest in Kroatië, maar er zal nooit een tweede Cap d’Agde komen in Europa. Het is té uniek.»

HUMO Hebt u er weleens beroemdheden gespot?

JANSSEN «Ik heb in mijn clubs meer beroemdheden gezien dan in Cap d’Agde. Bekende tv-persoonlijkheden, sportmensen... In Acanthus, één van de parenclubs die ik heb opgericht, krioelde het in de periode van de voorjaarskoersen van het wielervolk. Maar wie dat waren, krijg je van mij niet te horen.»

HUMO Wat is uw persoonlijke Cap d’Agde-hoogtepunt?

JANSSEN «Ik heb nooit een hoogtepunt gehad in Cap d’Agde.»

HUMO Dat is nochtans wel de bedoeling, begrijp ik.

JANSSEN (onverstoorbaar) «Ik heb geen overrompelende herinneringen overgehouden aan Cap d’Agde. Het hangt ervan af wat je zoekt. Als het je grootste wens is om door vijftien mannen genomen te worden in het zand, dan kan dat – let wel, dat schuurt verschrikkelijk. Maar niet iedereen is geïnteresseerd in orgieën. Ik ook niet, trouwens.

»Er zullen natuurlijk altijd wilde verhalen de ronde doen. Vergelijk het met de samenvatting van een voetbalwedstrijd: je ziet het spectaculairste, de goals en de rode kaarten, maar in de overige 89 minuten wordt de bal rustig in het rond getikt.»

HUMO Eén grote, losbandige orgie...

JANSSEN «...is het totáál niet. Cap d’Agde is een ondeugende ontmoetingsplek, nu nog meer dan vroeger. Als je iemand in het vizier krijgt met wie je weleens nader zou willen kennismaken, weet je dat er meer mogelijk is dan wanneer je diezelfde persoon op het werk kruist. Dat idee blijft veel mensen prikkelen.»

HARTSTIKKE SPANNEND

Met zijn bedrijf Strantra organiseert de in België wonende Nederlander Hans Verheggen (52) tantrische cursussen én speciale Cap d’Agde-avonden in zijn achtertuin. Zijn doel: een zuivere, oprechte verbinding tussen swingers creëren.

HANS VERHEGGEN «28 jaar geleden kwam ik voor het eerst in Cap d’Agde. Het was geweldig, maar tegelijk merkte ik na verloop van tijd dat er in de swingerswereld weinig échte connecties worden gemaakt. Het zijn veelal koppels die in een sleur zijn terechtgekomen en die het weer een beetje spannend willen maken. Dus gaan ze naar een parenclub of naar Cap d’Agde: om elkaar terug te vinden, terwijl ze er elkaar vaak net helemaal uit het oog verliezen. Swingen is voor sommige mensen een manier om weg te lopen van alles en iedereen. Dat was het oorspronkelijk ook voor mij: ik stouwde me vol met drugs en stortte me blind in de seks.»

HUMO Zijn er veel drugs in de swingerswereld?

VERHEGGEN «O, ja! Partydrugs vooral, om alles af te vlakken en drempels te verlagen. Dan word je ’s ochtends wakker en vraag je je af wat je de vorige avond in godsnaam hebt uitgespookt. Tantra is daarentegen erg zuiver en bewust: je voelt heel goed wat je doet, waardoor je je grenzen veel beter kunt aangeven.»

HUMO Is nee zeggen in Cap d’Agde wel zo vanzelfsprekend?

VERHEGGEN «Nee betekent er echt wel néé. Dat vind ik heel mooi. Maar niet iedereen respecteert z’n eigen grenzen, dat is weer iets anders.»

HUMO Is het er veilig voor een vrouw alleen?

VERHEGGEN «Ik denk van wel, als je verstandig bent. Maar op de plage des cochons lopen een paar honderd single mannen rond die ontzettend geil staan: daar zou ik nu ook niet in m’n eentje naartoe gaan.»

HUMO Elke avond trekt een parade van extravagante outfits door de straten. Hebt u in 28 jaar tijd trends opgemerkt?

VERHEGGEN «Het grote verschil is dat er twintig jaar geleden veel meer extreme, kinky outfits te zien waren. Ik heb ooit een vrouw gezien die haar man voorttrok aan een leiband, op handen en knieën. Die vent had een balletje in z’n mond en een buttplug in z’n kont, zij hield een zweepje vast. Dat soort dingen zie je niet zo vaak meer.»

HUMO Cap d’Agde wordt weleens de wereldhoofdstad van de openbare seks genoemd. Heeft men er echt seks op straat, of is dat een fabeltje?

VERHEGGEN «O, op elke straathoek! De politie is wel erg streng: als je wordt betrapt, mag je in je blote kont een nachtje in de cel doorbrengen.»

HUMO Is dat u ooit overkomen?

VERHEGGEN (lacht) «Nee, maar ik ken genoeg mensen die het wél hebben meegemaakt. Je bent natuurlijk voortdurend met seks bezig, en als zich een mogelijkheid voordoet... Het is allemaal hartstikke spannend.

»Er valt door dat publieke vogelen altijd wat te bekijken. Daarom stikt het er ook van de single mannen. De stokstaartjes noem ik hen. Als een vrouw ergens enkele mannen begint te pijpen, komen ze allemaal aangerend. In een mum van tijd vormen ze een cirkel. Dan staan ze op hun tenen – stokstaartjes! – en trekken ze zich en masse af.»

HUMO Hoe is het gesteld met de hygiëne?

VERHEGGEN «We weten allemaal dat de Fransen best wel vieskleppen zijn, nee? De clubs in België en Nederland zijn toch net iets frisser, hoor. Daar staat wel tegenover dat de swingers zelf heel verzorgde, propere mensen zijn. Als je een geurtje verspreidt, ben je snel uitgeswingd. Ze gaan ook geregeld naar de dokter: om de zes à acht weken – en zeker na een reisje Cap d’Agde – laten ze een soatest afnemen.»

HUMO Hoeveel kost een weekje Cap d’Agde?

VERHEGGEN «Nou, duizenden euro’s. Elk drankje kost er meer dan 5 euro, je betaalt overal entreegeld... Dat tikt aan. Want je wilt natuurlijk ook niks laten liggen: als ik er ben, wil ik naar de schuimfeestjes, de poolparty’s én de clubs. Waarom ben ik er anders?»

HUMO Mag je tijdens een poolparty seks hebben in het zwembad?

VERHEGGEN «Da’s niet de bedoeling, maar ja... Er staat geen opzichter op z’n fluitje te blazen. Nee, het is iemand ánders die op zijn fluitje blaast (lacht).»

HUMO Hoeveel sekspartners hebt u na zo’n week gehad?

VERHEGGEN «Iets meer dan twintig, gok ik. Maar er zijn ook onverzadigbare types, zoals mijn vriendin: als haar motor is aangezwengeld, is er werkelijk geen houden meer aan. Het wordt het alleen maar gekker, gekker, gekker: een renpaard in volle galop. Dan is Cap d’Agde wel dé plek waar je je kunt uitleven, zeker weten.»

HUMO Plant u deze zomer nog een tripje?

VERHEGGEN «Ik twijfel nog. Ofwel gaan we naar Boom Festival in Portugal, ofwel naar Cap d’Agde. Maar als ik eerlijk ben: ik denk dat het toch weer Cap wordt, hoor.»

