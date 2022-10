Sihame El Kaouakibi zet ‘De speech die jullie niet mochten horen’ integraal op Instagram: ‘Rationeel had ik nooit voor de politiek mogen kiezen, maar ik ben ook emotioneel’

Sihame El Kaouakibi heeft een videoboodschap op Instagram geplaatst. Eerder deze week verloor ze haar parlementaire onschendbaarheid. In een emotioneel pleidooi zou ze in het Vlaams Parlement zelf om de opheffing gevraagd hebben, maar daar mocht de pers niet bij zijn. Nu reageert El Kaouakibi dus zelf op Instagram.

‘De speech die jullie niet mochten horen’, zo schrijft El Kaouakibi op Instagram. Dinsdag sprak ze in het Vlaams Parlement, dat besliste over de opheffing van haar parlementaire onschendbaarheid. Daar mocht de pers niet bij zijn, en dus bleef het onduidelijk wat de politica er juist had verteld. ‘De verwensingen had ik verwacht maar dat ze me zouden censureren niet’, klinkt het op Instagram.

‘Ik wilde er hier allesbehalve een show van maken. De pers was al volop aanwezig en ik ben de laatste die de spotlight zelf opzoekt. Wat ik wel wilde doen? Gebruik maken van mijn spreekrecht. Dit is geen privilege maar een recht dat ieder parlementslid toekomt. Ik wilde het parlement en jullie toespreken om mijn onschendbaarheid op te heffen. In de plenaire, want dit wordt elke week live uitgezonden, zonder manipulaties of montages.’

‘Ik ben naïef geweest’

Daarom zet El Kaouakibi nu dus zelf haar toespraak op sociale media. Daarin vertelt ze dat ze zich heel machteloos heeft gevoeld, omdat ‘ze zich niet tegen ‘buiten’ kon verweren. Omdat het niet mocht, omdat ik niet wist waar ik aan zou beginnen, en omdat ik in de hoop op een eerlijk onderzoek naar de waarheid, die waarheid niet wou vertroebelen.’

‘Een van dé fundamenten van de rechtstaat is dat je onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen. Maar nog voor ik een voet in een rechtszaal heb gezet, hebben velen me al veroordeeld.’

De politica vertelt hoe ze jaren geleden begon met haar vzw Let’s Go Urban, een maatschappelijk dans- en jongerenproject, en hoe dat snel uitgroeide tot meer en grotere projecten. ‘Ben ik naïef geweest? Ja. Heb ik verkeerde inschattingen gemaakt? Elke mens maakt fouten. Maar, Let’s go urban reduceren tot een financieel buitenkansje? Dat is heftig.’