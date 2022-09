Silvio Berlusconi: ‘Ik haal de geschiedenisboeken. Zet het standbeeld al maar klaar!’

Voor het eerst sinds de Tweede wereldoorlog kan Italië weer geleid worden door een partij met fascistische roots, en dat mede dankzij oude bekende Silvio Berlusconi. De partij van de ex-premier maakt deel uit deel van de op winst afstevenende rechtse alliantie, en is voor het eerst sinds zijn gerechtelijke veroordeling in 2013 weer verkiesbaar. Humo sprak jaren geleden met 2 Berlusconi-kenners over de 7 hoofdzonden van de ‘arrogante, gewetenloze, lompe, vrouwonvriendelijke, hufterige, egoïstische en stuitend ijdele’ miljardair.

Omdat Silvio zelf zich niet geroepen voelt, werd deze 7 Hoofdzonden samengesteld met de kennis en de visie van twee mannen die hem al jaren van dichtbij volgen.

De Italiaanse journalist Mario Guarino schreef in 1987 het eerste onthullende boek over Berlusconi. Het werd een groot succes, en dat was ook nodig, want een half leven later is Guarino nog altijd een paria in de Italiaanse media.

En journalist Raf Sauviller brengt eind deze maand het boek ‘Berlusconi is een varken’ (uitgeverij Linkeroever) uit, naar de kreet die de bekende komiek Roberto Benigni jarenlang gebruikte in zijn shows en tv-optredens.

De 7 Hoofdzonden volgens een man die zich alles permitteert.

IJDELHEID

MARIO GUARINO «Silvio Berlusconi is arrogant, gewetenloos, lomp, vrouwonvriendelijk, hufterig, egoïstisch en stuitend ijdel. Hij praat zeer veel, en in zijn lange carrière heeft hij tientallen uitspraken gedaan die aantonen hoe vol hij wel is van zichzelf. ‘De waarheid is dat ik de beste van allemaal ben.’

»Of: ‘Oma’s houden van mij, kinderen willen worden zoals ik.’ Of: ‘Ik moet voortdurend mijn meerderwaardigheidsgevoel afremmen.’ Of: ‘Ik haal de geschiedenisboeken. Zet het standbeeld al maar klaar!’ En toen men hem vroeg wie hij wilde zijn als hij Berlusconi niet was, antwoordde hij: ‘De zoon van Berlusconi.’

»Hij pakt graag uit met zijn bezittingen: de miljarden op zijn bankrekeningen, zijn twintig supervilla’s over heel de wereld, de bekende en/of rondborstige vrouwen die hij heeft gehad... Hij beschouwt zichzelf als een zeer aantrekkelijk en charmant man, en doet er alles aan opdat de rest van de wereld dat óók zou denken.

»Zoals alle nouveaux riches is hij een extreme overdresser. De jonge Berlusconi zag eruit als een rijke beenhouwer op pensioengerechtigde leeftijd: doorzichtige zijden kousen, zijden hemden en donkerblauwe blazers met gouden zeemansknopen. De oude Berlusconi kleedt zich als een deelnemer aan een realityshow.»

HUMO Bij zijn openbare optredens ziet hij er vaak uit als een overjaarse operadiva. Zijn gezicht plakt aan elkaar van de fond de teint, en je ziet dat hij schoonheidsoperaties heeft ondergaan.

GUARINO «Dit is een man die al in de jaren zeventig overal gevolgd werd door een secretaresse met een beautycase vol schmink, schoonheidsmiddeltjes en poedertjes tegen zweethanden - Berlusconi háát zweterige handen - om tussen de zakenafspraken door vlekken en puisten weg te werken.

»Toen al eiste hij dat voor zijn tv-optredens de camera werd afgedekt met een nylonkous, om oneffenheden en rimpels in zijn gezicht uit beeld te houden. En toen hij ouder werd, begonnen de écht grote restauratiewerken: nieuwe tanden, facelifts, haarimplantaten…

»Berlusconi is klein. Dat is één van zijn grote frustraties, en daarom loopt hij op hoge hakken en zolen. Hij is ook kaal: dat is zijn andere existentiële bekommernis. Dat begon al heel jong, nog voor zijn twintigste. Zijn grote jeugdvriend Fedele Confalonieri, die later een belangrijke rol is gaan spelen in zijn Fininvest-imperium, werd ook vroeg kaal, en hij wees hem op het bestaan van haarimplantaten. Die laat hij nu geregeld uitvoeren. Dan verdwijnt hij maandenlang uit beeld.»

RAF SAUVILLER «In augustus 2004 liet hij zich fotograferen op Sardinië: onnatuurlijk gebruind, in een open wit hemd en met een witte bandana. Italië keek met verstomming toe: witte bandana’s worden voor de rest alleen gedragen door pooiers, deelnemers aan realityshows en Italiaanse sekstoeristen op Cuba. Oppositieleider Clemente Mastella zei: ‘Die zakdoek op zijn kop past hem zoals een minirok een vrouw van zeventig past.’

»Net toen waren Tony Blair en zijn vrouw Cherie op bezoek: die had hij uitgenodigd om een weekendje vakantie te komen vieren in zijn opulente Villa Certosa aan de Costa Smeralda op Sardinië. Toen Cherie eerder dit jaar in Italië was om haar autobiografie te promoten, onthulde ze dat zij en haar man destijds wel ‘enigszins verbaasd’ waren over de klederdracht van hun gastheer.

»‘Berlusconi had tegen ons gezegd dat hij een paar probleempjes met zijn hoofd had en dat hij daarom die bandana om had, maar je zag overduidelijk dat hij een haarimplantaat had ondergaan. Overigens had hij ons beloofd dat we een privé-uitstapje zouden maken naar Porto Cervo, waar zijn jacht ligt. Maar toen we daar aankwamen, bleken er overal fotografen te zijn. Hij straalde! Tony siste in mijn oor: ‘Wat er ook gebeurt, zorg ervoor dat ik niet naast hem op de foto sta. Je moet altijd tussen mij en hem staan, anders slacht de Britse pers me af.’ Een hele opdracht, maar het is me toch gelukt.’ Aldus Cherie Blair.

»Eind 2003 had hij weer eens een groot onderhoud laten doen: een maand lang liet hij zich niet zien, en toen dook hij helemaal opgefrist weer op. Daar kwamen opmerkingen over, en hij moest toegeven dat hij een facelift had laten doen. Om zijn imago van supermacho overeind te houden, zei hij dat hij dat alleen maar gedaan had omdat zijn vrouw er zo op aandrong - Veronica Lario, zijn tweede echtgenote.

»Maar die bracht een halfjaar later haar autobiografie uit, ‘Tendenza Veronica’, en daarin stond dat zij hem dat helemaal niet had gevraagd. Ze schreef ook dat ze nooit op hem stemde en dat ze haar kinderen altijd verboden had om naar zijn zenders te kijken.»

Gramschap

GUARINO «Zoals alle narcisten voelt zich Berlusconi zich altijd het slachtoffer. Zelf doet hij nooit iets verkeerd; het zijn de anderen die hem de duvel aandoen.

»En die anderen zijn voor hem ‘de linksen’: de politici die willen dat iedereen belastingen betaalt en die hem zijn rijkdom willen afpakken, en natuurlijk de rechters die hem willen veroordelen.

»Telkens als hij in een juridisch onderzoek wordt genoemd - en dat gebeurt vaak - roept hij dat ‘de communisten’ zijn vel willen. Dan valt zijn aimabele masker af en verliest hij elk gevoel voor redelijkheid.

»Eén van zijn favoriete haatobjecten is Antonio Di Pietro, de magistraat die politicus werd. Di Pietro maakt Berlusconi continu attent op zijn onfrisse verleden en noemt hem zonder meer een crimineel.»

SAUVILLER «Eerder dit jaar, toen de seksschandalen hem om de oren vlogen en zijn vrouw de scheiding eiste, haalde hij weer eens zijn vaste verdedigingstechniek boven: het was een complot van de linkse pers! Die hadden zijn vrouw zo gek gemaakt.

»Onlangs nog, tijdens een bijeenkomst ten voordele van een provinciale kandidaat van zijn partij in Cinisello Balsamo, raakte hij weer eens buiten zichzelf van razernij.

»Buiten stonden enkele tientallen betogers uit de sociale sector slogans te scanderen tegen Berlusconi en zijn regering. ‘Ik zie dat er buiten een manifestatie aan de gang is,’ merkte de premier sarcastisch op.

»’Zeer goed. Op die manier kan iedereen het verschil zien tussen ons en hen. Wij zijn antropologisch verschillend. Wij zijn vrije mensen. Wij zouden nooit één van hún bijeenkomsten gaan verstoren.’

»Toen de betoging bleef duren en er ook schunnige dingen werden geroepen, hield hij het niet meer. Woedend stormde hij het balkon op en gilde: ‘Ik walg van jullie! Jullie hebben geen waardigheid. Jullie zijn triestige communisten die niet weten wat democratie en vrijheid betekenen. Jullie zijn altijd nijdig, en weet je waarom? Omdat jullie elke ochtend in de spiegel tegen die lelijke koppen van jullie moeten aankijken.’»

GUARINO «Hij wordt ook hysterisch als er grapjes over hem worden gemaakt. Zeker op de RAI - de openbare omroep wordt met belastinggeld gefinancierd, en mag volgens hem dus niet lachen met politici. Dan zie je hem, stomend van verontwaardiging, zijn beklag doen in bevriende politieke programma’s.

»Dan pakt hij uit met zijn beruchte zwarte lijst van journalisten en presentatoren die hij van het scherm wil halen, die hij een Berufsverbot wil aansmeren dus. En even later hebben die journalisten een proces met een lachwekkende hoge schadeclaim aan hun broek en zijn ze inderdaad hun job kwijt. Voorbeelden zat: Enzo Biagi, Michele Santoro, Daniele Luttazzi...»

SAUVILLER «Berlusconi heeft geen gevoel voor humor; Berlusconi tapt moppen. Gewoonlijk platte, seksistische en aangebrande moppen. In zijn hele leven heeft hij vermoedelijk maar één goeie grap verteld, over zichzelf dan nog.

»Dat was tijdens een vergadering met de vakbonden. ‘Berlusconi en zijn kinderen,’ vertelde hij, ‘vliegen in een helikopter over Rome. Beneden in de straten betogen stakende arbeiders. ‘Als ik nu een briefje van 500 euro uit de helikopter gooi, dan is er toch ééntje daar beneden tevreden,’ zegt hij grijnzend. Eén van de kinderen zegt: ‘Maar als je vijf biljetten van 100 euro naar beneden gooit, papa, zijn er vijf gelukkigen.’ Waarop de piloot droog opmerkt: ‘En als ik u naar beneden gooi, meneer de eerste minister, dan is iedereen gelukkig.’»

HUMO Een mens vraagt zich stilaan af waarom zoveel Italianen op hem blijven stemmen.

SAUVILLER «Heel eenvoudig: hij heeft de tv-democratie tot in haar ultieme consequentie doorgetrokken. Hij controleert alles in Italië, 100 procent: de commerciële media én de RAI.

»En daarom is zijn politieke invloed op het tv-kijkende deel van de bevolking ook 100 procent. Want er is niemand anders die de Italianen kúnnen kennen van tv. Het fenomeen-Berlusconi toont aan dat er grenzen zijn aan de democratie, dat een niet onbelangrijk deel van de bevolking moeiteloos te manipuleren is.»

Onkuisheid

Guarino «Berlusconi is ervan overtuigd dat hij Gods gift aan de vrouwen is. Maar ze moeten wel hun plaats kennen: accessoires, ornamenten. Vrouwen kunnen naar believen worden genegeerd: ze bestaan hooguit tussen haakjes in zijn privéleven en blijven ver weg van zijn échte wereld.

»Berlusconi is een typische man. Hij vertelt graag pikante verhalen over het seksleven van ‘zijn’ voetballers. Hij vindt het heerlijk om het dubbele bed in zijn privéjet te showen, of de slaapkamers die hij heeft laten installeren in het hoofdkwartier van Fininvest in Rome.

»Wat hem betreft zijn vrouwen, samen met zaken, het enige zinnige gespreksonderwerp voor mannen onder mekaar - vrienden, medewerkers, politici, journalisten, dat maakt niet uit. En natuurlijk pakt hij graag uit met zijn amoureuze avonturen.»

Sauviller «Zijn eerste vrouw bedroog hij met Veronica Lario, met wie hij in 1980 een affaire begon. Hij hield haar vijf jaar lang verborgen voor de buitenwereld, weggemoffeld in een appartement op de eerste verdieping van zijn Milanese bedrijfshoofdkwartier.

»In 1985 ging hij weg bij zijn eerste vrouw en maakte hij zijn verhouding met Lario openbaar, maar toen was hij háár alweer ontrouw. Hij ritselde met alles met een rokje aan en had een affaire met de Romeinse seksbom Francesca Dellara.

»Terwijl Lario in Milaan op hem wachtte, ging hij Dellara met de helikopter oppikken bij haar ouders op het Romeinse platteland. In 1990 trouwde hij met Lario en kwam zij te weten dat hij al jaren met Dellara rollebolde.

»Toen hij haar ook nog een loft cadeau deed in de dure Romeinse wijk Parioli, was de maat vol. ‘Zij of ik!’ riep Lario. Ze was wél zo verstandig geweest om eerst bij een advocaat te polsen wat een scheiding haar eventueel zou opleveren, en zo was ze te weten gekomen dat Berlusconi in dat geval Fininvest zou moeten liquideren. Uiteraard koos hij voor haar. Dat deed hij altijd als ze hem het mes op de keel zette.

»Maar hij liet Dellara niet vallen. Jaren later regelde hij voor haar nog de hoofdrol in de tv-adaptatie van de roman ‘Nana’ van Emile Zola. ‘Al het goud van Fininvest kan Francesca Dellara niet doen schitteren,’ hoonden de critici, maar wat deed het ertoe?

»Berlusconi bedroog Dellara op haar beurt met andere actrices, starlets, showgirls en showgirls die politica werden: Carmela ‘Evelina’ Manna, Elena Russo, Eleonora Gaggioli, Mara Carfagna, Michela Brambilla... De lijst is eindeloos. En toen moest het seksschandaal van dit voorjaar nog losbarsten.

»Insiders wisten al langer dat Berlusconi geregeld het bed deelde met andere vrouwen, maar tot voor kort viel niemand hem er echt over lastig. Dat het dit keer anders liep, lag aan zijn echtgenote. Die voelde zich beledigd toen hij ook zijn verkiezingslijsten openstelde voor jongedames die hij persoonlijk ‘uitkoos’.

»Ze stuurde een verontwaardigde brief naar het persagentschap Ansa: ‘Trash van het ergste soort. Schaamteloos.’ De druppel was de onthulling dat haar man bleek aan te pappen met een minderjarig meisje, Noemi Letizia. Inmiddels heeft ze de scheiding aangevraagd, en ligt Berlusconi in binnen- en buitenland onder vuur.»