Simon Mignolet: ‘Een voetballer moet zogezegd evenveel afdragen als een verpleger: dat is appels met peren vergelijken’

Simon Mignolet (34) kende een moeilijk 2021: zijn beide grootvaders zijn overleden, hij raakte geblesseerd, ging een paar keer opvallend in de fout en ving als dé grootverdiener in de Belgische voetbalcompetitie alle wind in de RSZ-discussie. Maar na een mentale reset en gesterkt door de geboorte van zijn zoon Vin vocht de doelman van Club Brugge terug: hij blonk uit in de play-offs en behaalde zijn derde landstitel in evenveel jaar. Hij verlengde net zijn contract bij blauw-zwart, en vanavond probeert Club van een - zo goed als zeker - ticket voor de achtste finales van de Champions League te verzekeren.

Het seizoen kondigt zich, met een WK in november, als hectisch aan. Simon Mignolet is blij dat het weer begint.

SIMON MIGNOLET «Drie weken vakantie is genoeg. We hebben met het gezin in Spanje verbleven, waar we een huis hebben. Tijdens de Nations League zag ik veel Rode Duivels druk doende hun vakantie te boeken. Daar hoefde ik me geen zorgen om te maken. In het zwembad spelen met de oudste, pampers verversen en flesjes geven aan de kleinste: ik had het drukker dan tijdens het seizoen (lacht).»

HUMO Menige Rode Duivel zag op tegen het Nations League-vierluik.

MIGNOLET «Met Club Brugge waren we een week vóór het einde van de play-offs kampioen geworden. Die laatste week stelde niets meer voor: het was één langgerekt feest. Daarna volgde een week vakantie en toen moesten we ons opladen voor de Nations League. Mensen zeggen wel: ‘Die voetballers worden er rijkelijk voor betaald.’ Maar Thibaut Courtois heeft met de Champions League het allerhoogste gewonnen en Kevin De Bruyne heeft tot de laatste speeldag gestreden om de Premier League te winnen. Het is heel menselijk dat je dan mentaal tot rust wilt komen.

»Zelf heb ik de knop snel kunnen omdraaien. Ik kreeg in de Nations League nog eens de kans om te spelen. Daar had ik geen rekening mee gehouden, want Thibaut had ongelofelijk gekeept in de Champions League-finale, niets wees erop dat hij al maanden last had van een blessure. Ik wilde vooral caps verzamelen, niet zozeer mij tonen. Ik ken immers mijn plaats: ik weet dat Thibaut de nummer één is. Terecht, trouwens.»

HUMO Jij hebt met Liverpool twee keer de finale van de Champions League bereikt, maar geen van beide gespeeld. Wat dacht je toen je Courtois zag uitblinken tegen je ex-club?

MIGNOLET «Heel simpel: hij heeft die finale gewonnen en Real Madrid de Champions League geschonken. En ook La Liga, want hij was een heel jáár top. Ik ben blij dat zijn aandeel zwaar in de verf is gezet, dat doet men niet vaak met een doelman. Hij heeft zich onsterfelijk gemaakt.

»Speciaal voor mij was dat ik al die jongens van Liverpool ken. Maar ik heb niet teruggedacht aan die twee finales. Bij de tweede finale voel ik geen enkele rancune: dat Alisson Becker speelde, was normaal. Hij is gewoon beter dan ik. Die eerste finale is een ander verhaal, maar de feiten hebben mijn gelijk bewezen (Liverpool-coach Jürgen Klopp koos voor zijn landgenoot Loris Karius, die twee keer blunderde, red.).»

HUMO Toen je Liverpool verliet voor Club Brugge, was dat met de brandende ambitie om prijzen te pakken. Met je derde landstitel op rij slaag je daar perfect in. De laatste was wel de moeilijkste van de drie.

MIGNOLET «Over 2022 kan ik geen slecht woord zeggen. Met Alfred (Schreuder, die Philippe Clement is opgevolgd, red.) waaide er een nieuwe wind, ik kwam als herboren uit de winterstage en speelde met de nationale ploeg, en er was de geboorte van mijn zoontje Vin. 2021 was een ander verhaal door het overlijden van mijn beide grootvaders. De ene verbleef in een rusthuis, waar hij geen bezoek mocht ontvangen. Hij is daar weggekwijnd: hij zag het leven niet meer zitten. De andere is gestorven aan corona, terwijl hij gerust nog twintig jaar had kunnen leven. Een doorsneeslachtoffer van de pandemie, zeg maar.

»Toen kwam het EK en ben ik geblesseerd geraakt. We hadden Portugal uitgeschakeld en in de kwartfinale troffen we Italië. Tijdens de opwarming maakte ik een verkeerde beweging en ik verdraaide mijn knie. Ik geef niet graag op, maar het ging echt niet meer. De eerste diagnose zag er niet goed uit. Na een korte vakantie ben ik beginnen te revalideren, op lange termijn leek dat beter dan een operatie. Het is een wonder dat ik zo snel ben teruggekeerd: op de tweede speeldag stond ik terug in de ploeg en ik heb de hele Champions League-campagne gespeeld. Maar doordat ik de voorbereiding had gemist, kostte dat veel energie.

»In november kreeg ik een tik. Mentaal was ik op. Ik maakte enkele foutjes die breed werden uitgesmeerd. Daarbovenop kwam het hele RSZ-verhaal, waarvan ik de karikaturale verpersoonlijking werd.»

HUMO Ben je te vroeg herbegonnen?

MIGNOLET (schudt het hoofd) «Medisch was ik fit, dan kun je een terugkeer niet voor je uit blijven schuiven. Het was een weloverwogen beslissing. We wisten dat de punten in het begin minder belangrijk zijn dan in de play-offs. Pas in de tweede seizoenshelft moest ik er staan. We hadden rekening gehouden met een medische terugslag, maar het is een mentale opdoffer geworden. Dat hadden we niet verwacht. Maar goed, ik ben geen robot.»

HUMO Heeft de kritiek je harder geraakt dan je had verwacht?

MIGNOLET «Ik wist dat ze ooit zou komen. Toen ik voor Club Brugge tekende, heeft men direct een standbeeld voor mij opgetrokken. Maar standbeelden worden even snel weer neergehaald. Ik ben heel blij dat dat pas in mijn derde jaar is gebeurd. Als ik die foutjes in mijn eerste maanden bij Club Brugge had gemaakt, had ik nooit zoveel krediet kunnen opbouwen.

»Ik ben niet iemand die excuses zoekt, maar volgens mij heeft mijn blessure met de overlijdens van mijn grootvaders te maken. Onbewust zal het tot minder concentratie geleid hebben, en dan ben je er vatbaarder voor.»

HUMO ‘Dan begint er een film in je hoofd te spelen,’ zei je toen er fouten in je spel slopen.

MIGNOLET (knikt) «Je wilt maar één ding: géén fouten maken in je volgende wedstrijd. Maar op zo’n moment treedt de wet van Murphy in werking: hoe harder je iets wilt, hoe groter de kans dat het tegenovergestelde gebeurt. Daarom was die pauze tijdens de winterstop zo belangrijk. Ik heb afstand genomen van de drukte, er kwam een nieuwe trainer, en daarna is het alleen maar bergop gegaan. Ik ben blij met de manier waarop ik me heb herpakt.»

HUMO Zou er overmoed in het spel geweest kunnen zijn bij je uitglijders? Was je status je naar het hoofd gestegen?

MIGNOLET «Helemaal niet! Dat zou ik nóóit toestaan. En als dat het geval was geweest, dan had Club me niet zoveel kansen blijven geven.»

NAÏEF VOETBAL

HUMO Zijn je ambities na drie jaar Club Brugge ingelost?

MIGNOLET «Néé. Ik ben nog niet toe aan mijn memoires. Ik heb een contract tot 2025, en Club Brugge betaalt me om elk jaar kampioen te spelen en mee te draaien in Europa. Ik ben blij met die drie titels, maar geen drie zonder vier, en geen vier zonder vijf. En ik wil ook de beker winnen, want die staat nog niet op mijn palmares.»

HUMO Is het toeval dat de dominantie van Club samenvalt met jouw komst?

MIGNOLET «Wat is toeval? Je speelt nooit alleen kampioen. Ik heb meer aan Club Brugge te danken dan Club Brugge aan mij.»

HUMO Van Thibaut Courtois zeg je dat hij Real kampioen heeft gemaakt. Waarom is het zo moeilijk om jezelf die credits te gunnen?

MIGNOLET «Ik ga er niet flauw over doen: ik weet dat ik een groot aandeel heb in het succes van Club Brugge. Maar als Club mij niet had gesteund toen ik het moeilijk had, dan had ik tijdens de play-offs niet zo’n belangrijke rol kunnen spelen. Ik heb teruggegeven wat de club en mijn ploegmaats in die moeilijke periode voor mij hebben gedaan.

»De mensen die zeggen dat ik Club Brugge kampioen heb gemaakt, vonden eerst dat Club door mijn fouten zo ver achterop was geraakt in het klassement. Maar na drie jaar weet ik hoe het Belgische competitiemodel werkt. Daar had ik me in het begin op verkeken, ik besefte niet hoe beslissend de play-offs zijn.»

HUMO Is Club Brugge de verdiende kampioen?

MIGNOLET «Ja. Van de vier onderlinge confrontaties tegen ons heeft Union er geen enkele kunnen winnen. Het heeft zelfs niet één keer kunnen scoren. Dat wil wat zeggen.»

HUMO Ben je het ermee eens dat het een titel zonder mooi, dominant voetbal is geworden?

MIGNOLET «Voor de winter is ons dat niet gelukt, dat klopt. Na de winter wél. Het werd realistisch voetbal genoemd, maar realistisch voetballen en punten pakken staat gelijk aan dominant zijn. Wij zijn Bayern München of Ajax niet: die spelen jaar na jaar met een straatlengte voorsprong kampioen. Zover zijn wij nog niet. Wij moeten nog te hard werken om de titel binnen te halen. Twee seizoenen geleden speelden wij alles kapot, zoals Union nu. In de play-offs kregen we een terugslag en stonden we maar een half punt voor op Racing Genk. Dan ben je Bayern München niet.»

HUMO Dit keer zat alles mee in de play-offs: Dante Vanzeir miste een strafschop tegen jullie, Union-verdediger Koki Machida pakte rood, en tegen Antwerp dwarrelde een afgeweken bal in doel. Hoe belangrijk is de factor geluk geweest?

MIGNOLET «Geluk dwing je af, daar ben ik van overtuigd. Toen Alfred het stuur overnam, stonden we twaalf punten achter op Union. We zijn secuurder beginnen te verdedigen, we zijn stabieler geworden en we hebben ongelofelijk sterke play-offs gespeeld. We wisten vooraf dat het op die manier moest. Als je het dan waarmaakt, ben je de verdiende kampioen. Oké, als Union het had gehaald, dan was dat veel romantischer geweest. Zoals Leicester in 2016 kampioen is geworden, toen ik bij Liverpool zat. Maar ik ben niet zo’n romanticus (grijnst).»

HUMO Volgens Club-voorzitter Bart Verhaeghe is het beter voor het Belgische voetbal dat Club Brugge en niet Brighton kampioen is geworden.

MIGNOLET «Kijk, misschien was dat op dat moment niet de verstandigste uitspraak van onze voorzitter. Hij had er beter mee gewacht in plaats van overmand door de emoties een interview te geven op het veld van de tegenstander. Maar ik begrijp wat hij wilde zeggen. Union is Brighton niet, maar de club steunt wel op een structuur die door Brighton is opgezet. Dat is problematisch omdat ze het kleine broertje van de Premier League-club blijven. Als je onafhankelijk bent, kun je méér groeien. Maar goed, de meeste Belgische clubs, op enkele uitzonderingen na, móéten het geld wel elders zoeken.»

HUMO Club Brugge is nu deels in Amerikaanse handen.

MIGNOLET «Ja, maar dat is nog wat anders dan afhangen van een andere club, zoals het geval is met Union of OHL. Zonder buitenlands kapitaal red je het niet meer in België. Wie steekt hier zijn geld nog in het voetbal?»

HUMO Jullie waren razend ambitieus aan de Champions League begonnen. Maar na een mooie start waarop iedereen zich verkeek, kreeg Club achttien goals om de oren en zat het Europese voetbal er in december al op.

MIGNOLET «Vergeet niet dat we in een erg zware groep met Paris Saint-Germain en Manchester City zaten. Als we thuis tegen Leipzig gelijk hadden gespeeld, had het positieve doorgewogen in de eindafrekening. Nu verloren we (met 0-5, red.) en waren we uitgeschakeld. Maar met een verschil in kwaliteit had dat niets te maken. We hebben die wedstrijd gewoon verkeerd aangepakt.»

HUMO Dat klinkt alsof Union zou zeggen: ‘Als Vanzeir die penalty erin trapt, zijn wij kampioen en niet Club Brugge.’

MIGNOLET (lacht) «Toch blijf ik erbij dat we veel stappen vooruit hebben gezet.»

HUMO Hoeveel stappen kun je vooruit blijven zetten, en om wát te bereiken?

MIGNOLET «In plaats van tegen Leipzig van onze eigen sterkte uit te gaan en te willen winnen met ons mooie dominante voetbal, hadden we de boel moeten dichtgooien en op het resultaat moeten spelen. Jij zegt dat we niet meer dominant waren onder Alfred, maar we zijn wél kampioen geworden. Omdat we niet naïef zijn blijven voetballen, maar op het resultaat gericht. Hadden we dat ook tegen Leipzig gedaan en stug verdedigd, dan waren we doorgegaan.

»Wat is het belangrijkste als je twaalf punten achter staat? Dat je die kloof dicht. De manier waarop telt dan niet. In de Champions League is het net zo. In de eerste wedstrijd heeft PSG ons onderschat, daarna hebben we Leipzig gepakt met ons frivole voetbal. Als je die punten hebt, moet je ze kapitaliseren door realistisch te zijn. Die stap moeten we nu zetten.»

HUMO Je noemt hem niet bij naam, maar was Philippe Clement te naïef?

MIGNOLET «Neenee, zo bedoel ik het niet. (Denkt na) Het was een gelukkige samenloop van omstandigheden dat hij naar Monaco kon. Hoe vaak gebeurt het dat een trainer ergens langer dan drie jaar blijft? Hij had zoveel successen behaald dat hij niet beter meer kon. Zijn vertrek was goed voor iedereen, we waren wat uitgekeken op elkaar.»

HUMO Zouden jullie ook met hem kampioen geworden zijn?

MIGNOLET «Niet meer, denk ik. Daarvoor was er iets te veel sleur in geslopen. Dan heb je iets nieuws nodig, hoe graag ik ook met hem heb samengewerkt.»

HUMO Heb je nog contact met hem?

MIGNOLET «Vooral met de keeperstrainer (Frederic De Boever, red.). Philippe heb ik na het seizoen een berichtje gestuurd.»

HUMO Is het probleem van Club Brugge niet dat het stilaan te groot is voor het servet, maar te klein voor het tafellaken?

MIGNOLET «Dat we te goed zijn geworden voor België, daar ben ik niet van overtuigd. En in de Champions League moeten we wedijveren met clubs die veel groter zijn dan wij. Het budget van Leipzig is vijf keer zo groot. Is het dan niet ongelofelijk hoe goed wij het al gedaan hebben in de Champions League? Kwalitatief gezien hebben we de kloof met Europa gedicht. Niet om te overwinteren in de Champions League, wel in de Europa League. We hébben dus stappen gezet. Laten we hopen dat we dat kunnen blijven doen, want om ons te kwalificeren voor de Champions League zullen we binnenkort voorrondes moeten spelen. Zo beroerd staat het Belgische voetbal ervoor.»

HUMO Club Brugge blijft zwaar investeren om competitief te zijn in de Champions League.

MIGNOLET «Om in de Champions League te zítten! Alleen al door erbij te zijn verdien je 30 miljoen euro. Dat doen we nu voor het vierde jaar op rij. Dat betekent 120 miljoen euro. En elk punt dat Club Brugge pakt, komt de Belgische coëfficiënt ten goede.»

VERGIFTIGD DEBAT

HUMO Vorig jaar stonden de sociale en fiscale voordelen voor het voetbal ter discussie. Jij bent op de barricades gaan staan. Waarom?

MIGNOLET «Er is nooit een debat geweest. Op welke barricades had ik dan kunnen staan? Weinig voetballers beseffen waarover het gaat. Dat frustreert me, want in Engeland heb ik gezien hoe je ze wel een stem kunt geven.

»Iedereen kan zijn eigen belastingbrief invullen of zichzelf verdedigen voor de rechtbank. Maar je steekt toch beter je licht op bij iemand die er iets van kent. Waarom heeft het luchtvaartpersoneel bij Brussels Airlines het werk neergelegd? Om af te dwingen dat álle partners rond de tafel zouden gaan zitten. In de RSZ-discussie heeft de overheid dat nagelaten, en dat is jammer.»

HUMO Volgens De Morgen had jij jezelf uitgenodigd bij minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) om bij hem het gunstregime te verdedigen.

MIGNOLET (fel) «Denk jij echt dat ik de tijd heb om mezelf uit te nodigen bij een minister? Ik ben lid van United Athletes, de vakbond voor voetballers. Ze vroegen me of het geen goed idee was om met de bevoegde mensen te gaan praten en of ik daarbij wilde zijn. ‘Heel graag,’ heb ik geantwoord. Op de volgende meeting met het kabinet is dat ter sprake gebracht: ‘Als jullie het zien zitten, dan zou Simon hier graag met jullie over spreken.’ Daar is van gemaakt dat ik me persoonlijk heb uitgenodigd. Tja… Die karikatuur kwam diegenen die het debat wilden vergiftigen goed uit. Mij werd de mond gesnoerd, maar mijn naam viel wel om de haverklap.»

HUMO Omdat jij de best verdienende speler in de Jupiler Pro League bent.

MIGNOLET «Wás! (lacht) Heeft Vincent Janssen (de nieuwe spits van Antwerp, red.) mij niet voorbijgestoken?

»Ik ben geen slachtoffer, maar dit gaat ook over jongens die het niet maken in het voetbal. Die geblesseerd raken en moeten stoppen, maar niet gestudeerd hebben en dus moeilijk werk vinden. Daar zitten sociale drama’s tussen. Ook voor hen vallen al die voordelen weg. Dat is over het hoofd gezien. Maar goed, het is te laat: ze hebben het boven onze hoofden beslist.

»Het debat is erg populistisch gevoerd. Een voetballer moet zogezegd evenveel afdragen als een verpleger, maar dat is appels met peren vergelijken. Je kunt een voetballer niet gelijkschakelen met een gewone werknemer. Wij begeven ons op een mondiale arbeidsmarkt, een verpleger niet. Waarom worden we nooit vergeleken met een zelfstandige, van wie de RZS-bijdrage wordt geplafonneerd op 97.000 euro per jaar? Op alles boven dat bedrag draagt hij 0 procent RSZ af. Dat was ook een optie geweest, maar daar is nooit over gesproken.»

HUMO Het Belgische voetbal heeft altijd haar zwakke internationale positie aangehaald als argument om niet aan de voordelen te raken. Maar ook mét die voordelen hebben we de rol gelost.

MIGNOLET «En dan pakken ze ons dat ene voordeel nog af ook! Zo wordt het steeds erger. Waarom gaat Jérémy Doku van Anderlecht naar Rennes? Omdat hij in Frankrijk maar 30 procent belastingen moet betalen. Netto houdt hij 20 procent meer over dan in België. Het gevolg zal zijn dat jonge spelers nog sneller zullen weggaan. Ignace Van der Brempt is al weg, en Charles De Ketelaere zal wellicht volgen.

»Wat mij nog het meest frustreert, is dat de Belgische overheid in haar eigen vingers snijdt. Op termijn is zij mee het slachtoffer. Club Brugge verkoopt nu nog voor 30 miljoen euro aan spelers op de wereldmarkt: daar verdient de overheid ook aan. En als Club Brugge zijn stadion uitverkoopt in de Champions League, brengt ook dat geld in het laatje voor de overheid. Als we nog verder wegzakken, zal een speler als Charles voor een lager bedrag weggaan naar een minder interessante competitie. Dan hebben we dríé verliezers: Charles, Club Brugge én de overheid.»

HUMO In België is er maar één club die zulke transfersommen incasseert en ook weer uitgeeft. Net zo goed kun je zeggen dat Club Brugge de Belgische markt verstoort.

MIGNOLET «Club laat zien dat het mogelijk is. Antwerp gaat dezelfde weg op. Gelukkig maar: hoe meer clubs het doen, hoe beter.»

HUMO Misschien moet het Belgische voetbal het vooral zichzelf aanrekenen dat het weinig inspraak heeft gekregen in de nieuwe regeling.

MIGNOLET «Daar ben ik het mee eens: de voetbalwereld heeft het niet goed aangepakt. Ze heeft haar vingers de voorbije jaren aan te veel andere zaken verbrand, en zo is er een negatief beeld ontstaan.»

HUMO Jij denkt na en bent welbespraakt. Heeft de politiek je nooit willen strikken?

MIGNOLET «O, al vaak (lacht). Omdat ik politieke wetenschappen heb gestudeerd, gaat men er automatisch van uit dat ik in politiek geïnteresseerd ben. Dat is ook zo, maar na mijn carrière in het voetbal wil ik dat mijn gezin niet aandoen. De ene haaienwereld inruilen voor de andere, daar bedank ik voor.»

HUMO Een beleidsfunctie in het voetbal dan?

MIGNOLET «Dat moeten ze mij dan maar komen vragen. Zolang ik voetbal, wil ik er niet over nadenken. Eén ding weet ik zeker: later wil ik mijn eigen baas zijn.»

TWEE KERELTJES

HUMO Zonder ongelukken ben je er in november bij op het WK in Qatar. Ruik je je kans, nu Thibaut Courtois met weerbarstige buikspieren kampt?

MIGNOLET «Néé, ik hoop oprecht dat hij fit zal zijn. Zijn aanwezigheid geeft België de beste kansen op een goed WK. Naar zo’n toernooi ga je met je sterkste elftal, dus met Thibaut, Eden, Kevin en Romelu.»

HUMO De algemene teneur is dat deze Rode Duivels hun kansen op toernooiwinst inmiddels verkeken hebben.

MIGNOLET «Misschien hebben we onze béste kansen verkeken, maar dat betekent nog niet dat we kansloos zijn. Ik las onlangs dat we bij een bookmaker bij de beste tien kanshebbers genoteerd staan. Vooraf had toch ook niemand gedacht dat Union landskampioen kon worden?

»Op het EK van 2016 zijn we eruit gevlogen omdat we tegen Wales met een onuitgegeven verdediging moesten spelen. En vorig jaar op het EK tegen Italië omdat Kevins enkel zwaar gehavend was. Op een toernooi krijg je altijd te maken met onverwachte omstandigheden. Wie weet, hebben wij in Qatar het geluk aan onze kant.»

HUMO Dat Kevin De Bruyne uitviel, was geen pech, maar het gevolg van een regelrechte aanslag. Minstens zo stuitend is dat iedereen het normaal vindt: zelfs uit de mond van De Bruyne kwam geen onvertogen woord over de Portugees die hem half kreupel had getrapt.

MIGNOLET «Elke voetballer maakt het weleens mee. Het hoort erbij. Ik heb het daar nooit moeilijk mee gehad, en volgens mij geldt dat voor de meeste voetballers. We delen allemaal evenveel uit als we incasseren.»

HUMO Waarom neemt geen enkele voetballer een standpunt in over de mensenrechten in Qatar?

MIGNOLET «Kennen we het hele verhaal? Ik niet. Ik durf me er niet over uit te spreken. Trouwens, we hébben al actie ondernomen en een signaal gegeven. Ik wil er niet blind voor zijn, maar alleen de officiële instanties hebben de macht om op te treden. Ik heb er met Toby (Alderweireld, die het voorbije jaar in de Qatarese competitie heeft gespeeld, red.) over gesproken, en verder lees ik er alleen over in de krant. Zoals de RSZ-discussie duidelijk heeft gemaakt, lees je dan niet altijd de waarheid.»

HUMO Internationale media en Amnesty International hebben uitvoerig bericht over de duizenden doden die bij de bouw van de stadions zijn gevallen.

MIGNOLET «Ik heb dat ook gelezen.»

HUMO Stoort het jou?

MIGNOLET (denkt na) «Ik relativeer gelukkig makkelijk sinds Lex er is – hij wordt 3 jaar in oktober – maar nog meer sinds de geboorte van Vin. Ik kus mijn handjes voor die twee kereltjes. Zoals voor alles in mijn leven: ik mag niet klagen.»

HUMO Welke levensles heeft het afgelopen jaar je geleerd?

MIGNOLET (denkt lang na) «Weet je waar ik het meest tevreden over ben? Dat ik er geen drama van heb gemaakt toen het wat minder ging. Op geen enkel moment heb ik mijn frustratie geuit. Ik heb mijn fouten direct toegegeven en geantwoord op het veld. Daar ben ik trots op: ik heb het zelf rechtgezet, zonder me te verliezen in zaken waar ik toch geen vat op heb. Zo heb ik het geleerd, en zo sta ik ook in het leven.»

