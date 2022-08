‘Simpelweg een beetje geluk: dat zou op dit moment de hemel op aarde betekenen’: 10 opvallende bekentenissen uit Hemel & Hel

O jawel: ook deze zomer stond Humo-pilaar Tussen Hemel en Hel weer garant voor de liederlijkste lusten, de ziltste tranen, de sappigste onenightstands en de goorste bekentenissen uit de privésfeer. Waarom voelde Jonas Van Geel zich zo beroerd tijdens het interview met Onze Man? Hoe zal Herman Brusselmans zijn eerstgeborene noemen? Wie belandde ooit in een parallelle wereld na het eten van een ‘furiously spicy’ Thai beef salad? Omdat u het bent: een bundeling van de meest opzienbarende Hemel en Hel’s van deze jaargang.

Jonas Van Geel: ‘Simpelweg een beetje geluk ervaren: dat zou op dit moment voor mij de hemel op aarde betekenen’

Wie hem, zoals wij, enkel kent van de verrekijk, moet moeite doen om Jonas Van Geel te ontwaren in de bleke, schichtig om zich heen loerende figuur die zich die middag naar ons tafeltje in de schaduw begeeft. Something is rotten in the state of Denmark, zoveel is duidelijk, maar als heimelijke Dag Allemaal-lezer wist u dat natuurlijk allang.

Soe Nsuki: ‘Dat ik zo gemakkelijk door een andere vrouw werd vervangen, bevestigde: ik ben gewoon een zak stront’

Nog steeds geen quota in de wondere wereld van de stand-upcomedy: het is dus geheel en al haar eigen verdienste dat de unieke Soe Nsuki (vrouw, zwart én van Kalmthout) zalen laat vollopen van Hoogstraten tot Gijzegem. ‘De gelukkigste periode in mijn leven was tussen mijn 19de en mijn 25ste, toen alles bij mij om breakdance draaide.’

Metejoor: ‘Ik las dat mijn favoriete onenightstand weer vrijgezel is, dat opent perspectieven’

De als een komeet door de Vlaamse sjeuwbizz suizende Metejoor – né Joris van Rossem – is naast sympathiek ook drukbezet: pas na behoorlijk wat vijven en zessen krijgen we ’m te spreken, vlak voor een optreden in Breda dan nog, terwijl in de achtergrond de band al driftig aan het soundchecken is. ‘Het was fantastisch!’ laat hij achteraf weten, wat niet hoeft te verbazen, want dat zegt hij over al zijn optredens.

Jelle De Beule: ‘Ergerlijk, zo’n programma als ‘Personal Trainers’, richt een camera op een troep halfzachte debielen, monteer het zaakje een beetje en hop: televisie’

Alle bezwaren van de wokegemeenschap, de diversiteitspolitie en de Bond Tegen Geestige Scenario’s (BTGS) ten spijt, was ‘Nonkels’ een doorslaand succes. Mochten wij bedenker en coscenarist Jelle ‘Nonkel Luc’ De Beule zijn, we zouden tevreden achteroverleunend van een espresso macchiato met een handvol luchtige kokoskoekjes genieten.

Isolde Van den Eynde: ‘Seks is leuk natuurlijk, maar ik kan ook genieten van ’s morgens naar het toilet gaan’

Persoonlijke interviews geeft ze eigenlijk nooit, zegt ze, maar haar buikgevoel fluisterde haar in om voor deze ene keer een uitzondering te maken. Kijk: dat vinden wij nu eens sympathiek van Isolde Van den Eynde, de (in minstens één betekenis van het woord) knapste politieke analist die al eens in ‘De afspraak’ het woord durft te nemen.

Georges-Louis Bouchez: ‘Handig, geheelonthouder zijn: je mag altijd de meisjes naar huis brengen’

‘Hij praat graag,’ had de woordvoerder ons gewaarschuwd, en dat bleek een understatement: hadden we het bijna twee uur durende Hemel & Hel-betoog van MR-chef, senator, Francs Borains-voorzitter en vleesgeworden zelfverzekerdheid Georges-Louis Bouchez (36) integraal uitgetikt, dan hadden we aan dertien pagina’s niet genoeg gehad.

Celine Van Ouytsel: ‘Neen, ik heb niet met al die jongens gekust op de middelbare school’

Naast 161.000 volgers op Instagram (‘En allemaal echte, hè!’) heeft Celine Van Ouytsel inmiddels ook een televisiecarrière om ‘Amai nog nie!’ tegen te zeggen: Van Ouytsel (25) is de eerste Miss België sinds Ann Van Elsen in 2002 die erin is geslaagd om de droom van álle Missen België – ‘iets in de media doen’ – waar te maken. En dan nu de kroon op het werk: een heus interview met een echte Humo-journalist.

Tom Vermeir: ‘Mijn buren kijken er niet meer van op als ik van mijn gat sta te geven. Ze noemen me ‘de vloeker’’

Dankzij glansrollen in ‘De twaalf’ en ‘Twee zomers’, en een niet onopgemerkt gebleven passage in ‘De slimste mens’, is Tom Vermeir (46) zo zoetjesaan één van de bekendere acteurs des lands. Dat brengt verplichtingen met zich mee, zoals een goed van oren en poten voorzien antwoord op de vraag hoe hij zich de hemel op aarde voorstelt.

Average Rob: ‘Tijdens de coronacrisis stortte mijn wereld in. Ik voelde me als een junk die aan het afkicken was’

YouTube-fenomeen Average Rob, tevens Belgisch kampioen stokpaardrijden, verschijnt in een T-shirt met de woorden ‘STOP WALKING, START DRINKING’ ten tonele. Geen loze woorden: nadat hij eerst de beentjes onder tafel heeft geschoven, bestelt hij subito presto een gemberbiertje on the rocks.

Vader in wording Herman Brusselmans: ‘Lena zal de zorg voor ons kind niet voor de volle 100 procent op zich te nemen’

Om nu te zeggen dat hij met een lied op de lippen door weilanden vol madeliefjes dartelt: nee. Maar Herman Brusselmans, wiens meest geanticipeerde (of toch op z’n minst meest verrassende) worp sinds ‘Het zinneloze zeilen’ voor begin maart is uitgerekend, is heden zo gelukkig als zijn tobberige persoonlijkheid hem toelaat te zijn.

